Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Сначала мы пересечем реку Тежу по мосту 25 апреля. Для жителей Лиссабона всегда было проблемой перебраться с одного берега реки на другой. В течении многих веков переправа осуществлялась с помощью лодок, а в последнее время — паромом. Все эти проблемы были решены с открытием в 1966 году " МОСТА 25 АПРЕЛЯ ", который является выдающимся достижением инженерного искусства. Проезжая по мосту невозможно не заметить статую ХРИСТОС — ЦАРЬ с распростертыми руками, словно обнимающего и благословляющего город 🏙️. По Вашему желанию возможна остановка у знменитой статуи.

Ну, а затем мы побываем в элитарном поселке Азейтау, где просто обязан побывать каждый, кто хоть немного интересуется винами 🍷, сырами и сладостями Португалии!

Мы заглянем в гости к самому крупному производителю вина в Португалии, Жозе Мария де Фонсека, полакомимся с местными сырами и сладостями! Винодельня Фонсека производит качественные столовые вина и славится ароматным десертным вином Мушкател де Сетубал. Вам расскажут об изготовлении вина и покажут старые погреба с огромными дубовыми и каштановыми бочками. В заключении проходит дегустация вин.

Далее нас ожидает знакомство с заповедной зоной Аррабида. Природный парк 🌳 Аррабида охватывает небольшую территорию известняковых гор ⛰️, лежащих с востока на юг вдоль побережья между Сесимброй и Сетубалом. Он был создан для сохранения пейзажей и множества видов птиц и животных, в том числе орлов, диких кошек и барсуков. Великолепные горный и морские пейзажи, смотровые площадки и полное воссоединение с природой!

Вдоволь нагулявшись, голодные, немного уставшие и счастливые мы отправляемся на обед в один из простых традиционных ресторанчиков города Сетубал.

Сетубал — важный промышленный город и третий по величине порт в Португалии.

Нас ожидает рыбное родизио. А это означает, что Вам предложат больше 10 сортов рыбы! Справитесь?

И в заключении нашего экскурсионного дня знакомство с крепостью Св. Филиппа в городе Сетубал. Форт в виде звезды был построен в 1595 году Филиппом вторым в период правления испанцев, чтобы противостоять пиратам и английским завоевателям и контролировать местное население.

В Лиссабон мы возвращаемся по мосту Васко де Гамма. Элегантная и живописная переправа, связавшая Сакавем и Монтижу. Один из самых протяженных мостов Европы.