Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Природа и гастрономия Португалии

Гид S.
Гид S. – Гид из Алкобасы
Природа и гастрономия Португалии
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €75 за человека

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Природа и гастрономия Португалии
Природа и гастрономия Португалии
Сначала мы пересечем реку Тежу по мосту 25 апреля. Для жителей Лиссабона всегда было проблемой перебраться с одного берега реки на другой. В течении многих веков переправа осуществлялась с помощью лодок, а в последнее время — паромом. Все эти проблемы были решены с открытием в 1966 году " МОСТА 25 АПРЕЛЯ ", который является выдающимся достижением инженерного искусства. Проезжая по мосту невозможно не заметить статую ХРИСТОС — ЦАРЬ с распростертыми руками, словно обнимающего и благословляющего город 🏙️. По Вашему желанию возможна остановка у знменитой статуи.
Ну, а затем мы побываем в элитарном поселке Азейтау, где просто обязан побывать каждый, кто хоть немного интересуется винами 🍷, сырами и сладостями Португалии!
Мы заглянем в гости к самому крупному производителю вина в Португалии, Жозе Мария де Фонсека, полакомимся с местными сырами и сладостями! Винодельня Фонсека производит качественные столовые вина и славится ароматным десертным вином Мушкател де Сетубал. Вам расскажут об изготовлении вина и покажут старые погреба с огромными дубовыми и каштановыми бочками. В заключении проходит дегустация вин.
Далее нас ожидает знакомство с заповедной зоной Аррабида. Природный парк 🌳 Аррабида охватывает небольшую территорию известняковых гор ⛰️, лежащих с востока на юг вдоль побережья между Сесимброй и Сетубалом. Он был создан для сохранения пейзажей и множества видов птиц и животных, в том числе орлов, диких кошек и барсуков. Великолепные горный и морские пейзажи, смотровые площадки и полное воссоединение с природой!
Вдоволь нагулявшись, голодные, немного уставшие и счастливые мы отправляемся на обед в один из простых традиционных ресторанчиков города Сетубал.
Сетубал — важный промышленный город и третий по величине порт в Португалии.
Нас ожидает рыбное родизио. А это означает, что Вам предложат больше 10 сортов рыбы! Справитесь?
И в заключении нашего экскурсионного дня знакомство с крепостью Св. Филиппа в городе Сетубал. Форт в виде звезды был построен в 1595 году Филиппом вторым в период правления испанцев, чтобы противостоять пиратам и английским завоевателям и контролировать местное население.
В Лиссабон мы возвращаемся по мосту Васко де Гамма. Элегантная и живописная переправа, связавшая Сакавем и Монтижу. Один из самых протяженных мостов Европы.
Начало и место завершения
🚩 Alcobaça
Природа и гастрономия Португалии
Природа и гастрономия Португалии
Природа и гастрономия Португалии
Природа и гастрономия Португалии
Природа и гастрономия Португалии
Природа и гастрономия Португалии
Природа и гастрономия Португалии
Природа и гастрономия Португалии
Природа и гастрономия Португалии
Природа и гастрономия Португалии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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