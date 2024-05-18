Выбирайте и другие экскурсии в Мадалене

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Азорский остров Пику - почувствовать вулканическую мощь Земли

Исследовать самые красивые уголки острова, отведать царские вина и узнать о китобойном промысле
Эта экскурсия — поход за живой и мощной энергией острова.

Вы откроете ее в идиллических пейзажах пастбищ на фоне самой высокой горы Португалии; секретах виноградников, занесенных в ЮНЕСКО; рассказах о местных жителях — отзывчивых и трудолюбивых людях. И, конечно, в огромных лавовых полях с монументами из чёрного базальта.
5
1 отзыв
Азорский остров Пику - почувствовать вулканическую мощь Земли
Азорский остров Пику - почувствовать вулканическую мощь Земли
Азорский остров Пику - почувствовать вулканическую мощь Земли

Описание экскурсии

Виноградники острова Пику — объект ЮНЕСКО

Во время путешествия вы увидите виноградники в Криасао Велья, услышите о непростом местном способе выращивания лозы и посетите живописную деревушку виноградарей Лажиду-де-Санта-Лусиа. Там же вы сможете заглянуть в Дом Вулканов, где с помощью современных симуляторов в специальной капсуле отправитесь к центру Земли и ощутите мощь землетрясения. Кроме того, в деревне, по желанию, я отвезу вас в музей вина, где вам расскажут о тонкостях виноделия на Азорских островах и предложат продегустировать вино, которое когда-то подавалось на русский царский стол.

Следы лавы и величественная гора Пику

Остров также называют чёрным — из-за обрамляющих его базальтовых плит и скал, образованных когда-то текущей и переваливающейся лавой. В местечке Аркуш-ду-Кашорру вы прогуляетесь между скал и понаблюдаете, как в арках сталкиваются потоки воды. А затем подниметесь на высокогорную дорогу, с которой вам откроется лучший вид острова: вечнозелёные пастбища с мирно пасущимися коровами на фоне огромной, почти симметричной горы Пику с вулканом Пикинью. И посетите красивое Капитанское озеро, в котором в ясную погоду отражается азорский великан.

Лажеш-ду-Пику — город китобоев

Далее в программе — городок, признанный столицей китобойного промысла на Азорах. Вы узнаете о ежегодных тематических мероприятиях мирового масштаба и услышите о части традиционной культуры, которая с 80-х годов прошлого века стала историей. Поговорим об отношении местных жителей к промыслу, а в музее вы сможете более детально изучить этот вопрос: увидите лодку, оружие, инструменты, а также посмотрите документальный фильм об охоте, сохранивший подлинные сцены из жизни китобоев.

Пещера Грута-даш-Торреш

Кроме того, я с радостью покажу вам еще одно интересное место — пещеру, представляющую собой лавовую трубку длиной 5 км, самую длинную в Европе. По ней лава, извергавшаяся вулканом, прорывалась наружу через слои грунта, оставив после себя туннель. Вы можете посетить эту пещеру, пройдя по участку в 500 метров, чтобы рассмотреть поближе следы природного катаклизма и узнать больше о том, как происходит истечение лавы.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на моём автомобиле, достаточно мощном для того, чтобы легко преодолевать многочисленные здешние горы. В нём вам будет комфортно, в том числе пассажирам сзади — благодаря большим окнам обзор красот Пику будет полноценным. В салоне будет припасена вода для каждого. Максимальная вместимость 4 человека.
  • Входы в музеи и пещеру в стоимость не включены:
    — Музей вина в Лажиду де Санта Лусиа (с дегустацией) 3,5 евро
    — Музей вина в Мадалене 2 евро
    — Музей китобоев 2 евро
    — Дом вулканов 7 евро
    — Пещера 8 евро
  • Прихватите с собой куртку для защиты от ветра и дождя, потому что остров полон погодных неожиданностей.
  • Каждая экскурсия составляется индивидуально в зависимости от ваших предпочтений, так как всё описанное не помещается в 8 часов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира
Эльвира — ваш гид в Мадалене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 18 туристов
Я живу на острове Пику с 2002 года и влюбляюсь в него всё больше и больше, в том числе, благодаря гостям, которые, знакомясь с ним, наполняют эту любовь новой силой. Каждую экскурсию я составляю так, чтобы учесть предпочтения гостей. Занимаюсь этим благодарным делом с 2010-го года. Также могу помочь в организации экскурсий и на других островах Азорского архипелага.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Надежда
Мы провели прекрасный день в компании Эльвиры и, благодаря ей, остров раскрылся всей своей многогранностью, показал свою красоту и неповторимость. Эльвира всей душой любит этот остров и с радостью делится
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своей любовью, заражая и приобщая к ней. Пику капризный, кокетлививый, не всем показывает свою красоту и очарование, но с таким чудесным гидом он обязательно покориться, несмотря ни на капризы погоды, ни на время года. Думаю, что это было самое правильное решение изучать остров с Эльвирой, самостоятельно мы бы вряд ли увидели даже половину. Очень рекомендую: у Эльвиры в запасе есть места на разные вкусы и интересы, и экскурсия обязательно будет составлена именно под ваш запрос. Спасибо, Эльвира, надеемся обязательно вернуться.

Мы провели прекрасный день в компании Эльвиры и, благодаря ей, остров раскрылся всей своей многогранностью, показал
Мы провели прекрасный день в компании Эльвиры и, благодаря ей, остров раскрылся всей своей многогранностью, показал
Мы провели прекрасный день в компании Эльвиры и, благодаря ей, остров раскрылся всей своей многогранностью, показал
Мы провели прекрасный день в компании Эльвиры и, благодаря ей, остров раскрылся всей своей многогранностью, показал
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