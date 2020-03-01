Выбирайте и другие экскурсии в Мадалене

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  3. Азорский остров Пику — почувствовать вулканическую мощь Земли

Исследовать самые красивые уголки острова, отведать царские вина и узнать о китобойном промысле

Elvira
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Elvira – ваш гид
Эта экскурсия — поход за живой и мощной энергией острова.

Вы откроете ее в идиллических пейзажах пастбищ на фоне самой высокой горы Португалии; секретах виноградников, занесенных в ЮНЕСКО; рассказах о местных жителях — отзывчивых и трудолюбивых людях.

И, конечно, в огромных лавовых полях с монументами из чёрного базальта.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Азорский остров Пику — почувствовать вулканическую мощь Земли
Азорский остров Пику — почувствовать вулканическую мощь Земли

Что вас ожидает

Виноградники острова Пику — объект ЮНЕСКО
Во время путешествия вы увидите виноградники в Криасао Велья, услышите о непростом местном способе выращивания лозы и посетите живописную деревушку виноградарей Лажиду-де-Санта-Лусиа. Там же вы сможете заглянуть в Дом Вулканов, где с помощью современных симуляторов в специальной капсуле отправитесь к центру Земли и ощутите мощь землетрясения. Кроме того, в деревне, по желанию, я отвезу вас в музей вина, где вам расскажут о тонкостях виноделия на Азорских островах и предложат продегустировать вино, которое когда-то подавалось на русский царский стол.

Следы лавы и величественная гора Пику
Остров также называют чёрным — из-за обрамляющих его базальтовых плит и скал, образованных когда-то текущей и переваливающейся лавой. В местечке Аркуш-ду-Кашорру вы прогуляетесь между скал и понаблюдаете, как в арках сталкиваются потоки воды. А затем подниметесь на высокогорную дорогу, с которой вам откроется лучший вид острова: вечнозелёные пастбища с мирно пасущимися коровами на фоне огромной, почти симметричной горы Пику с вулканом Пикинью. И посетите красивое Капитанское озеро, в котором в ясную погоду отражается азорский великан.

Лажеш-ду-Пику — город китобоев
Далее в программе — городок, признанный столицей китобойного промысла на Азорах. Вы узнаете о ежегодных тематических мероприятиях мирового масштаба и услышите о части традиционной культуры, которая с 80-х годов прошлого века стала историей. Поговорим об отношении местных жителей к промыслу, а в музее вы сможете более детально изучить этот вопрос: увидите лодку, оружие, инструменты, а также посмотрите документальный фильм об охоте, сохранивший подлинные сцены из жизни китобоев.

Пещера Грута-даш-Торреш
Кроме того, я с радостью покажу вам еще одно интересное место — пещеру, представляющую собой лавовую трубку длиной 5 км, самую длинную в Европе. По ней лава, извергавшаяся вулканом, прорывалась наружу через слои грунта, оставив после себя туннель. Вы можете посетить эту пещеру, пройдя по участку в 500 метров, чтобы рассмотреть поближе следы природного катаклизма и узнать больше о том, как происходит истечение лавы.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на моём автомобиле, достаточно мощном для того, чтобы легко преодолевать многочисленные здешние горы. В нём вам будет комфортно, в том числе пассажирам сзади — благодаря большим окнам обзор красот Пику будет полноценным. В салоне будет припасена вода для каждого. Максимальная вместимость 4 человека.
  • Входы в музеи и пещеру в стоимость не включены:
    — Музей вина в Лажиду де Санта Лусиа (с дегустацией) 3,5 евро
    — Музей вина в Мадалене 2 евро
    — Музей китобоев 2 евро
    — Дом вулканов 7 евро
    — Пещера 8 евро
  • Прихватите с собой куртку для защиты от ветра и дождя, потому что остров полон погодных неожиданностей.
  • Каждая экскурсия составляется индивидуально в зависимости от ваших предпочтений, так как всё описанное не помещается в 8 часов.
Азорский остров Пику — почувствовать вулканическую мощь Земли
Азорский остров Пику — почувствовать вулканическую мощь Земли
Азорский остров Пику — почувствовать вулканическую мощь Земли
Азорский остров Пику — почувствовать вулканическую мощь Земли
Азорский остров Пику — почувствовать вулканическую мощь Земли
Азорский остров Пику — почувствовать вулканическую мощь Земли
Азорский остров Пику — почувствовать вулканическую мощь Земли
Азорский остров Пику — почувствовать вулканическую мощь Земли
Азорский остров Пику — почувствовать вулканическую мощь Земли
Азорский остров Пику — почувствовать вулканическую мощь Земли
Азорский остров Пику — почувствовать вулканическую мощь Земли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elvira
Elvira
Я живу на острове Пику почти два десятилетия и влюбляюсь в него всё больше и больше, в том числе, благодаря гостям, которые, знакомясь с ним, наполняют эту любовь новой силой. Каждую экскурсию я составляю так, чтобы учесть предпочтения гостей. Занимаюсь этим благодарным делом уже семь лет. Также могу помочь в организации экскурсий и на других островах Азорского архипелага.
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