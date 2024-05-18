Выбирайте и другие экскурсии в Мадалене

Эта экскурсия — поход за живой и мощной энергией острова. Вы откроете ее в идиллических пейзажах пастбищ на фоне самой высокой горы Португалии; секретах виноградников, занесенных в ЮНЕСКО; рассказах о местных жителях — отзывчивых и трудолюбивых людях. И, конечно, в огромных лавовых полях с монументами из чёрного базальта.

Описание экскурсии

Виноградники острова Пику — объект ЮНЕСКО

Во время путешествия вы увидите виноградники в Криасао Велья, услышите о непростом местном способе выращивания лозы и посетите живописную деревушку виноградарей Лажиду-де-Санта-Лусиа. Там же вы сможете заглянуть в Дом Вулканов, где с помощью современных симуляторов в специальной капсуле отправитесь к центру Земли и ощутите мощь землетрясения. Кроме того, в деревне, по желанию, я отвезу вас в музей вина, где вам расскажут о тонкостях виноделия на Азорских островах и предложат продегустировать вино, которое когда-то подавалось на русский царский стол.

Следы лавы и величественная гора Пику

Остров также называют чёрным — из-за обрамляющих его базальтовых плит и скал, образованных когда-то текущей и переваливающейся лавой. В местечке Аркуш-ду-Кашорру вы прогуляетесь между скал и понаблюдаете, как в арках сталкиваются потоки воды. А затем подниметесь на высокогорную дорогу, с которой вам откроется лучший вид острова: вечнозелёные пастбища с мирно пасущимися коровами на фоне огромной, почти симметричной горы Пику с вулканом Пикинью. И посетите красивое Капитанское озеро, в котором в ясную погоду отражается азорский великан.

Лажеш-ду-Пику — город китобоев

Далее в программе — городок, признанный столицей китобойного промысла на Азорах. Вы узнаете о ежегодных тематических мероприятиях мирового масштаба и услышите о части традиционной культуры, которая с 80-х годов прошлого века стала историей. Поговорим об отношении местных жителей к промыслу, а в музее вы сможете более детально изучить этот вопрос: увидите лодку, оружие, инструменты, а также посмотрите документальный фильм об охоте, сохранивший подлинные сцены из жизни китобоев.

Пещера Грута-даш-Торреш

Кроме того, я с радостью покажу вам еще одно интересное место — пещеру, представляющую собой лавовую трубку длиной 5 км, самую длинную в Европе. По ней лава, извергавшаяся вулканом, прорывалась наружу через слои грунта, оставив после себя туннель. Вы можете посетить эту пещеру, пройдя по участку в 500 метров, чтобы рассмотреть поближе следы природного катаклизма и узнать больше о том, как происходит истечение лавы.

Организационные детали