Николай Ж. проводит ещё 5 экскурсий

Отправляясь на экскурсию ⛳ в Лагуш с вашим гидом в Алгарве, не забудьте взять фотоаппарат. Ведь места и достопримечательности 🏛️, которые мы вам покажем, могут занять достойное место в ваших фотоальбомах. Начнется экскурсия с посещения удивительного места под названием Понта да Пьедаде. Это мыс, выдающийся в океан с живописными скалами и ущельями. С высоты скал вы увидите все побережье Барлавенто начиная от Албуфейры и до самого края Земли- мыса Сан Висент. Здесь так же проходят небольшие лодочные экскурсии 🧭 по гротам, которые занимают около 40–60 минут. Дальше мы отправимся в старую часть города, где вы сможете окунуться в историю 📖 великих открытий Генриха Мореплавателя и Жил Ианеша. Посетите музей 🖼 рабов и Муниципальный музей Лагуша. Затем мы с вами пройдемся вдоль стен старинной крепости и форта Понта да Бандейра, охраняющей подступы в порт города. Вы так же увидите остатки пристани, где выгружали привезенных рабов, золото и специи во времена былых открытий. Церкви Святой Марии, Святого Антонио и Святого Себастьяна, вызывают неподдельный интерес у туристов. Непременно заглянем в Церковь ⛪ Сан Антонио, именуемая также Золотая Церковь. Дальше, прогулка 👣 по старинным улочкам города, наполненными ароматами миндаля и кофе, с посещением сувенирных бутиков и арт галерей, где вы сможете найти памятный сувенир 🎁 для вас и ваших друзей. **Для городов Виламоура, Квартейра и Фару- добавочная стоимость на трансфер 30 € к общей стоимости экскурсии.