Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

Поездка из Алгарве для щопинга в Лиссабоне

Выезд из вашего отеля или апартаментов в Алгарве в 7-00

Поездка на комфортабельном автомобиле 🚘 займет около 3 часов в каждую сторону

Время на шопинг с 10-00 до 18-00

Возврат в отель 🏨 к 21-00

Во время пути предоставляется прохладная вода в бутылках.