Поездка из Алгарве для щопинга в Лиссабоне
Выезд из вашего отеля или апартаментов в Алгарве в 7-00
Поездка на комфортабельном автомобиле 🚘 займет около 3 часов в каждую сторону
Время на шопинг с 10-00 до 18-00
Возврат в отель 🏨 к 21-00
Во время пути предоставляется прохладная вода в бутылках.
Начало и место завершения
🚩 Portimão
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Николай Ж.
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Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий