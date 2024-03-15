В этом туре Вы не только научитесь разбираться в сортах отечественных и импортных вин, но и насладитесь неповторимым вкусом благородного напитка от лучших производителей Кубани.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Геленджикский винный завод
Заезд в отель города Геленджика.
Аперитив: обзорная экскурсия по городу с посещением Геленджикского винного завода – одного из старейших винодельческих предприятий Краснодарского края.
Он ведет свою историю с 1869 года, негласно имение Любови Юрьевны Фирсовой было поставщиком сухих вин к императорскому столу.
Знакомство с историей предприятия.
Дегустация лучших сортов продукции завода.
Кабардинка и подвалы Абрау-Дюрсо
Переезд в поселок Кабардинка.
Небольшая фотосессия в «Старом парке».
Старый парк — неповторимый архитектурный ансамбль на юге России, в частной коллекции на небольшой площади собраны в миниатюре памятники архитектуры, религии и фидософии различных эпох.
Здесь можно увидеть и египетскую пирамиду и средневековый замок, и православный храм, и древнегреческий театр.
Посещение знаменитых подвалов Абрау-Дюрсо с призраком-виноделом.
Вы прогуляетесь по знаменитым подвалам имения Льва Галицына, познакомитесь с технологией производства игристых вин и вкусите лучшие сорта продукции предприятия.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Вы можете погулять по окрестностям озера Абрау или посетить ресторан авторской кухни.
Усадьба Семигорье и Владимирская усадьба
День посвящен гаражному виноделью.
Учимся готовить домашние вина в усадьбе Семигорье, посещаем виноградники и винные подвалы Владимирской усадьбы
Усадьба Семигорье удобно расположилась на пути из Новороссийска в Анапу.
На склонах окрестных холмов раскинулись обширные терруары.
Здесь выращивают такие сорта винограда, как совиньон-блан, рислинг, каберне-совиньон и мерло, из которых производят сухие белые и красные вина, а также красные десертные вина late harvest.
Визитная карточка винодельни — белый Совиньон-Блан, он неоднократно занимал призовые места на профильных винодельческих выставках.
В усадьбе созданы великолепные условия для эно-, эко- и гастротуризма.
Есть дегустационный зал, ресторан, небольшой номерной фонд, деревянные беседки для отдыха.
Специализация усадьбы — гаражное виноделие.
Владимирская усадьба — небольшое живописное имение в предгорьях Главного Кавказского хребта недалеко от курорта Анапа.
Общая площадь виноградников составляет около 4 га.
Здесь с любовью взрощенные хозяином-профессионалом произрастают более 10 (десяти) наименований винограда столовых сортов, которые сформированы в арочные беседки длиной 2000 метров.
Здесь же высажен фруктовый сад на площади 0,7 га с более чем 20 (двадцатью) видами растений-экзотов, устроен пруд, а над водой располагается живописная беседка для отдыха.
Главный аккорд нашей программы — великолепный дегустационный зал и подвал с дубовыми бочками, здесь собраны лучшие образцы благородных напитков «Владимирской» усадьбы.
Предприятие специализируется на десертных винах, здесь можно вкусить классическое Шардоне и великолепный Кагор.
Экскурсия в античный музей-заповедник Горгиппия и винодельческий дом Каракезиди
Откуда есть пошло виноделие на Кубани?
Экскурсия в античный музей-заповедник Горгиппия приоткроет все тайны тернистого пути по которому виноградная лоза попала на Кубанскую низменность.
Сегодня день посвящен экологическому виноделию.
Отправляемся в винодельческий дом Каракезиди — самый яркий бриллиант нашей коллекции, один из самых необычных объектов на винодельческой карте Краснодарского края.
Здесь сплелись воедино вино и музыка.
Винодел Янис Каракезиди — незаурядный творческий человек, все в его доме подчинено звукам «Стретто», так называется божественный напиток который можно вкусить у гостеприимного хозяина.
Экологичность, скурпулезный подход к купажу, многолетняя выдержка ставят это вино в один ряд с элитными сортами лучших иностранных производителей.
Здание винодельни выполнено с соблюдение норм экологичности, по модной гравитационной технологии ягода спускается с яруса на ярус под действием силы тяжести.
Натуральные удобрения, отсутствие жесткого фильтрования делают напиток.
Усадьба Старого Грека, Фанагория. Отъезд
Мы покидаем город Анапу для того чтобы продолжить знакомство с жемчужинами Кубанского виноделия.
Рядом с берегом моря в поселки Витезево (Большая Анапа) нас ждет усадьба Старого Грека (Честное вино).
Здесь все дышит добротностью и рачительностью хозяина.
Увлеченный экскурсовод познакомит Вас с путем, которое проходит небольшое винное предприятие в своем развитии от домашнего хобби до торговой марки о которой не стыдно сказать – «Честное вино».
В дегустационном зале Вас напоят янтарным нектаром – напитком богов, ни кто не уйдет без сувениров из этого душевного заведения.
Этот день посвящён промышленному виноделию.
На контрасте с предыдущим небольшим предприятием мы посетим производственные мощности одного из старейших крупных винодельческих производств Краснодарского края – Агропромышленного комплекса Фанагория.
Вы побываете в цехе производства коньячных спиртов, посетите профессиональную дегустацию и бондарное производство.
Возвращение в Анапу (аэропорт Витязево), ориентировочное время прибытия 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и размера группы, руб:
|Пакет 2*
|Пакет 3*
|1-3 человека
|72 500
|87 600
|4-5 человек
|53 300
|61 750
|от 6 человек
|47 600
|57 700
Пакет 2*:
- проживание в гостинице Бригантина 3* или Marine Palace 3* (Геленджик) – 1 ночь;
- проживание в гостинице Атлантида 2* (Анапа) – 3 ночи.
Пакет 3*:
- проживание в гостинице Бригантина 3* или Marine Palace 3* (Геленджик) – 1 ночь;
- проживание в отеле Dream Hotel Anapa 3* или санаторий «Анапа-Океан» 3* (Анапа) – 3 ночи;
Варианты проживания
Отель «Бригантина»
Отель «Бригантина» расположен в Геленджике, всего в 30 метрах от пляжа на берегу Черного моря. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi.
В номерах отеля «Бригантина» установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. С балкона открывается вид на горы или море. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Каждый день в отеле сервируют завтрак. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории можно посетить бар и ресторан, где сервируют обед и ужин.
Окрестности пользуются популярностью среди любителей сноркелинга, дайвинга и велоспорта.
Расстояние до аэропорта Геленджика составляет 7 км. Сотрудники готовы организовать услуги трансфера.
Это любимая часть города Геленджик среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель «Marine Palace»
Отель "Marine Palace" расположен в Геленджике, в 5 км от парка развлечений «Олимп». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бесплатная частная парковка, а также бар-ресторан на территории.
Во всех номерах этого отеля имеется кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, электрический чайник и собственная ванная комната с купальными халатами и тапочками. В некоторых из них есть гостиная зона, где можно отдохнуть после насыщенного дня.
Гостям предоставляются бесплатные услуги трансфера.
Аэропорт Геленджик находится в 1 км от отеля Marine Palace.
Отель «Атлантида»
Этот отель расположен в центре Анапы, всего в 10 минутах ходьбы от центрального пляжа. К услугам гостей отеля «Атлантида» бесплатный Wi-Fi, сауна и тренажерный зал.
Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером. В каждом номере есть телевизор, холодильник, балкон и собственная ванная комната.
В кафе отеля подают блюда европейской кухни. В 3 минутах ходьбы от отеля работают различные бары и рестораны.
В 5 минутах ходьбы от отеля «Атлантида» находится автобусная остановка, откуда можно доехать до других районов Анапы. Центральный железнодорожный вокзал Анапы находится в 12 минутах езды от отеля, а расстояние до аэропорта Анапы составляет 13 км.
Отель «Dream Hotel Anapa»
Отель Dream Анапа расположен в Анапе, в 2,1 км от аквапарка «Золотая бухта». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и бар. К услугам гостей этого 3-звездочного отеля общий лаундж и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. В отеле проводится вечерняя развлекательная программа. Стойка регистрации работает круглосуточно.
В каждом номере отеля установлен шкаф. Каждый номер отеля Dream Анапа оснащен письменным столом и телевизором с плоским экраном.
Ежедневно в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
На территории отеля «Мечта» обустроена детская игровая площадка. В окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие и велосипедные прогулки.
Расстояние от отеля Dream Анапа до дельфинария «Немо Анапа» составляет 1,7 км, а до археологического музея «Горгиппия Анапа» — 4,2 км. Расстояние до аэропорта Анапы составляет 10 км. Гостям предоставляется бесплатный трансфер от/до аэропорта.
Санаторий «Анапа Океан»
Этот санаторий находится в городе Анапе, всего в 3 минутах ходьбы от берега Черного моря. К услугам гостей частный пляж. В ресторане санатория готовят блюда итальянской кухни. Желающие могут пройти спа-процедуры в оздоровительном клубе «Серотонин». До известной Театральной площади, где расположен кинотеатр «Родина», можно дойти пешком за 5 минут.
В номерах и люксах санатория «Анапа Океан» в числе удобств балкон, телевизор с кабельными каналами и холодильник. Во всех местах общего пользования доступен бесплатный Wi-Fi.
В ресторане гостям подают ужин, обед и завтрак «шведский стол». В лобби-баре санатория гостям предложат изысканные напитки.
Гости могут записаться на массажные и косметические процедуры, а также получить профессиональную медицинскую консультацию. В оздоровительном центре санатория «Анапа Океан» работают плавательный бассейн, сауна и тренажерный зал.
Здесь открыт детский игровой клуб «Океан», салон красоты
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице, номера с удобствами
- Трансферы по программе тура
- Двухразовое питание на маршрутах и экскурсиях (питание в день заезда — обед в день отъезда — завтрак в остальные дни программы — завтрак, обед)
- Входные платы на объекты показа
- Услуги экскурсовода
- Страховка от несчастного случая
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Геленджика и обратно из г. Анапа
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансферы вне программы
- Курортный сбор
- По желанию группы сувенирная продукция
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- г. Геленджик
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве;
- фототехника;
- зонт или плащ;
- панама, крем, очки от солнца;
- аптечка индивидуальная.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет).
Последний раз посещала Сочи до олимпиады 2014.
На шикарной инфраструктуре города и море положительных эмоций от того же кормления чаек (узнала, что летом они на лету булочки ловить не будут) останавливаться не буду. Постараюсь сделать отзыв максимально полезным для туристов.
Итак, путевку по программе покупали через ООО «Большая Страна».
Билеты на ж/д приобретали самостоятельно.
Можно сэкономить и проработать этот же маршрут самостоятельно) Но! Не стоит забывать, что:
- отпуск бывает не так часто, как бы хотелось (и не всегда хочется заморачиваться);
- стоит позаботиться о бронировании номеров заранее, особенно в летний период.
Проживание в рамках предложенной программы было выбрано в отеле «Гринн Хоста» 3 *.
Сразу обращу внимание, что отель находится на вокзале именно в шаговой доступности. Прям 2 минуты пешком, не на машине.
Считаю, что нужно это оговорить в программе, что поможет сэкономить туристам 252 рубля на такси)) и уж точно не стоит предлагать платный трансфер вокзал-гостиница!
Про отель можно почитать на официальном сайте. Расположение замечательное: море, рынок, кафешки - все рядом.
Мы были не в сезон. Бассейн есть маленький, но есть)
Номер был нас на 3 этаже (сначала 326, потом 319).
Замена номера осуществлена в связи с поломкой душа сразу.
Полотенца меняли каждый день, постельное белье 1 раз в 3 дня.
Фен слабенький, но сушит))
Кулер в другой стороне этажа у нас был, но милая девушка горничная нам сразу принесла 5 литров воды в номер (что несомненно удобно).
Отмечу, что в отеле к открытию сезона, начались ремонтные работы (замена ламината).
Нам не удобств при отдыхе не доставляли (т. к. мы были постоянно на экскурсиях).
Звукоизоляцию плохая (ощутили в первый день), но нам повезло соседние номера освободились и было тихо.
Вид из окна, либо на бассейн, либо на соседнее здание (ничего примечательного).
Завтраки нам не понравились, но тут дело вкуса.
Если приходить к 8.00 еда тёплая, если ближе к 9.30 все холодное.
По ассортименту стандарт: яйца варенные, нарезка (сыр, колбаса, ветчина), апельсины и яблоки, был омлет или запеканка творожная, встречалась гречка с сосисками, рис с рыбой тушенной, были мясные биточки (не понравились совсем), какая-то каша, хлопья, капуста с сосисками. В разные дни по разному.
Ассортимент вроде и ок для 3*, но приготовлено не вкусно (это наше мнение).
Было бы здорово, если бы:
все было тёплое;
были бы блинчики, оладики, сырники (вкусные).
Соответственно обеды и ужины мы в кафе отеля не брали.
Где было вкусно?
Заведение «Лось Лосось». У них классная солянка, пицца очень хорошая, паста с мидиями, салатики, лимонады и коктейли. Обслуживание тоже понравилось.
Ещё понравился ресторан «Удача плюс». Тут по-дороже, но оно того стоит.
Шикарная кастрюля с мидиями и сыром (их там реально много и вдвоём можно наесться). Взрослый комплект от шеф-повара). Брали разное горячее, коктейли, вкусно все. Забирали, что не доедали на завтрак))
А ещё ларёчек с кофе рекомендую (возле остановки «Аквамарин». Не далеко от «Лось-лосось». Там очень душевный мальчик работает и девочка тоже милая (очень дельные советы по отдыху дают: куда сходить, как доехать и что посетить). Кофе и горячий шоколад брали у них, отличный. Где-то ещё даже не пробовали, т. к. кадры решают все))
Что рекомендовала бы отелю: -включите стоимость тапок (50 р) в цену номера. И пусть тапочки мирно ожидают в номере своих постояльцев. А то смешно и неудобно получается, поднявшись в номер на 3 этаж с чемоданами без лифта бежать на 1 этаж покупать тапочки (их в номер не приносят);
-освежитель воздуха в туалет я попросила (оказалось не предусмотрен). Почему? Предоставляйте по запросу хотя бы.
Это же мелочи, но они нужны для комфорта.
И запаситесь халатами. Почему человек проживая в «стандарте» не может взять в аренду за доп. плату халат?
Теперь про саму экскурсионную программу.
Здесь нам повезло.
По факту у нас были индивидуальные экскурсии на кроссовере с шикарным специалистом и владелицей тур-фирмы (принимающая сторона) Анной.
Время выезда согласовывалось заранее, маршрут также корректировался по нашему желанию.
Получали много интересной и познавательной информации и фактов каждый день.
Эмоции самые положительные.
Вместе с тем, сама программа, которую я приобретала, нуждается в корректировки.
Поясню по дням.
1 день- все соответствует заявленному;
2 день - гора Ахун закрыта на реконструкцию. Главная достопримечательность на этой горе - отлично сделанный туалет)
Есть колесо обозрения, но в туманную погоду вида нет.
Понравилась Мацестинская долина, источник, водопады на реке Змейка и пикник, организованный Анной)
3 день - здесь какая-то неразбериха вышла.
Мне, как туристу, хочется ясности и понимания за что я плачу, и что я покупаю.
Наше пребывание совпало с ВМФ 2024 - грандиозное событие!
Сразу отмечу, что в Олимпийский парк мы с Анной попали 08.03 (посещение было ограничено с 28.02 по 07.03). Изначально обсудили возможность переноса.
Но! О таких вещах нужно предупреждать туристов при продаже путевки! Нас могли туда и не пустить!
Про парк расскажу чуть позже.
Про экскурсию на Красную поляну.
На кануне нам в мессенджер была сброшена квитанция выданная ООО «Анастасия» в наименовании услуги указана «Роза Хутор». Также выданы по 600 рублей на человека, как я поняла на оплату комплексного обеда.
В составе группы нас повезли на экскурсию. Экскурсовод-водитель мужчина, не пояснил, что мы подниматься на подъёмниках будем на курорте «Красная поляна», а не на «Роза Хутор».
Предварительно мы не посетили:
-водопад «Девичьи слёзы»;
-пасеку (была просто дегустация мёда возле кафе, где мы питались), но посетили какую-то эко-ферму, на которой производят косметику;
-дольменный комплекс.
Но не посещение этих объектов меня не сильно расстроило, хотя я за них и заплатила!
Очень хотелось увидеть заявленную в программе Олимпийскую деревню, понять что же такое и где она Олимпийская набережная, и почему же мы поднялись в итоге на «Красную поляну», а не на «Розу Хутор».
Про обеды отдельная история.
Комплексные обеды на маршруте не предусмотрены. Питание по меню. По ценам, которые указаны в меню (при наличии 600 р. на человека) возможно купить только первое блюдо, но ни как не заявленный обед.
Фото меню, кафе, чека (с указанием потраченной по итогу суммы) готова предоставить в подтверждение.
И странно для меня ещё то, что экскурсовод не знает стоимость скипассов (хотел, чтобы я за ребёнка 14 лет, платила, как за взрослого, хотя везде указано, что скидки распространяются до 14 лет включительно).
С Анной связалась для уточнения вопроса, почему меня привезли не туда, куда продали путевку.
Пояснили, что изменения маршрута произведено из-за форс-мажора (каких-то соревнований).
Отмечу, что соревнования, если таковые имели место быть (не проверяла) не являются форс-мажором, и господа, а как насчёт того, чтобы предупредить туристов?!
Вопросы только по этому дню, проведённому без Анны.
Отмечу, уж не знаю планировалось или нет, после нашего с Анной разговора нашу группу повезли в Роза Долину.
Но сфотографироваться возле Олимпийских колец горной Олимпийской деревни и увидеть аллею флагов, о которых я сейчас узнаю из интернета, нам так и не довелось.
Хотя самые большие ожидания были как-раз от этой экскурсии.
Думаю, что стоит подумать о возможности пересчета конкретно этого экскурсионного дня, т. к. заявленное и полученное не соответствует.
А главной целью, я так думаю, для любого тур-оператора является довольный турист)
4 день - свободный.
Посетили Skypark (остались очень довольны), так что рекомендуем для посещения.
Туристам также можно предлагать транспорт (мы пользовались услугами сторонней компании, с которой работает отель).
5 день - парк «Южные ворота» понравился.
Красивые растения и интересная подача материала. Сделали много фотографий к весеннему празднику.
На обед было блюдо под названием «сувлаки» и чай.
По вкусу нормально, но мне сочности не хватило)
После обеда отправились на прогулку по Тисосамшитовой роще.
Все очень достойно и познавательно. Единственное в летний период, по-моему мнению, будет перебор с посещением экосистем в один день).
Развалины старой Генуэстской крепости не видели, но если честно, нам они уже и не нужны были. И без того программа на день очень насыщенная.
5 - день.
Посещение храмов.
Здесь отдельное спасибо Анне за гибкость и ориентированность на туриста.
Мы оговорили какие храмы хотим посетить, получили разноплановую информацию (и по архитектуре, и сказания…).
Вкусно покушали хинкали и хачапури, попили чай.
И апофеозом экскурсии стало посещение Олимпийского парка, который открыли для посещения 08.03.
Для меня это самые яркие впечатления - прикоснуться к такому масштабному событию, как Всемирный фестиваль молодежи 2024!
Увидеть, пусть хоть уже в стадии разбора, павильоны участников, различные инсталляции, в т. ч. павильон свой любимой Белгородской области)
Я бы экскурсию в Олимпийский парк вынесла в отдельный день программы (прогулка по набережной, рассказы про олимпийскую деревню, посещение Сочи-парка, фонтаны (я так поняла есть какое-то шоу))
А так микс храмы - Олимпийский парк получился очень даже ничего))
Подводя итог, отмечу, что программа «Сочинский эксклюзив» мне понравилась. Что нуждается в доработке также отметила.
Как и везде кадры решают все!
Нам повезло и с индивидуальными экскурсиями, и с профессиональным гидом.
Поэтому «Сочинский эксклюзив», действительно стал для меня эксклюзивом!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!