Абрау-Дюрсо богат природными и историческими достопримечательностями. Туристов привлекает знаменитый парк с расположенными в нем скульптурами и инсталляциями, возможность попробовать необычные вина, небольшой, но симпатичный пляж, а также настоящая русская баня, в которой приятно попариться жителям мегаполисов

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