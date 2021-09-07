Экскурсии Абрау-Дюрсо

Все экскурсии в Абрау-Дюрсо

Доступно 9 экскурсий 🚌 в Абрау-Дюрсо на 2021 год, 30 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-3 чел.
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика
Поездка в Абрау-Дюрсо познакомит вас с секретами российского шампенуаза и позволит пройти весь путь...
Ежедневно
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо. Трансфер из Новороссийска
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
4 600
за 1-7 чел.
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо. Трансфер из Новороссийска
Мы с вами проедем по горной дороге из Новороссийска в Абрау, где посетим великолепный природный...
Ежедневно в 10 часов
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Индивидуальная экскурсия
5
14
2ч 30м
5 000
за 1-4 чел.
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо из Анапы
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-10 чел.
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо из Анапы
Поездка в Абрау-Дюрсо познакомит вас с секретами российского шампенуаза и позволит пройти весь путь...
Ежедневно по договоренности
Великолепие Абрау-Дюрсо
Индивидуальная экскурсия
4
4
3 900
за 1-7 чел.
Великолепие Абрау-Дюрсо
Живописное озеро, история князя Голицына и завод шампанских вин
Групповой винный тур в Абрау-Дюрсо из Анапы
5
2
12ч
800
за 1 чел.
Групповой винный тур в Абрау-Дюрсо из Анапы
Наверное, все слышали о местечке Абрау-Дюрсо
Ежедневно в 15:00
Абрау-Дюрсо — экскурсия в колыбель российского шампанского
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-6 чел.
Абрау-Дюрсо — экскурсия в колыбель российского шампанского
Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского
13 500
за 1 чел.
Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского
Приглашаю на экскурсию в Абрау-Дюрсо с посещением завода Русского Дома Шампанского, построенного в 1870...
По запросу
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Индивидуальная экскурсия
5
9
7 100
за 1-4 чел.
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Очароваться маленькой русской Швейцарией и продегустировать шампанское на заводе Абрау-Дюрсо

Последние отзывы «Экскурсии Абрау-Дюрсо»

  • Отзыв на: Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
    Н
    Наталья
    7 сентября 2021
    5
    Благодарим Александру за великолепную экскурсию и переданную нам частицу любви к этим местам. Погода нам благоволила (приезжали аккурат между наводнениями). Пикник с волшебным видом вообще стал вишенкой на торте.
  • Отзыв на: Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
    М
    Маргарита
    20 августа 2021
    5
    Вчера нас погрузили в замечательный мир Абрау-Дюрсо, где показали много красивых видов на посёлок, рассказали про историю вина, а также подарили много положительных эмоций. Рекомендую к посещению!
  • Отзыв на: Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
    Н
    Наталия
    15 августа 2021
    5
    Спасибо Галине за прекрасную экскурсию в Абрау. Благодаря интересному рассказу и четкой организации экскурсия пролетела незаметно. При посещении завода Абрау-Дюрсо брали экскурсию с дегустацией. Советы Галины и дегустация помогли определиться с дальнейшей покупкой продукции завода. В галлерее световых инсталляций обязательно принимайте активное участие в самих инсталляциях, тогда выставка произведёт впечатление.
  • Отзыв на: Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
    E
    Ekaterina
    10 августа 2021
    5
    Сегодня провели почти три часа с Александрой. Удивительный человек! Замечательный рассказчик. Рассказала историю Абрау-Дюрсо, много чего показала, дала дельные советы по выбору игристых вин, порекомендовала милый ресторанчик для обеда. А в конце экскурсии отвезла нас с дочкой на виноградники, откуда открывался замечательный вид на озеро и море. Большое спасибо Саше, буду рекомендовать её друзьям однозначно!
  • Отзыв на: Великолепие Абрау-Дюрсо
    К
    Кристина
    20 мая 2021
    4
    Красивое место! Недалеко от Новороссийска. Озеро в горах. Спасибо за экскурсию!
  • Отзыв на: Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
    О
    Оксана
    30 марта 2021
    5
    Ездили на экскурсию с Галиной 28.03.2021 в Абрау-Дюрсо. Путешествие прошло на одном дыхании. По дороге Галина рассказывала про историю местности, но самое главное это рассказ о том, что такое виноделие и все что с ним связано. В самом Абрау мы посетили экскурсию по заводу, выставку световых инсталяций, и не спешно прогулялись по набережной вдоль озера. И опять же по рекомендации Галины выбрали прекрасное вино и шампанское.
  • Отзыв на: Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
    А
    Алена
    29 марта 2021
    5
    Галина - профессиональный гид с высшим образованием в области туризма, человек, который постоянно учится и совершенствует свои знания и знает все о свое Родине -от военной истории до тонкостей кубанского виноделия. Интересный рассказчик с правильной русской речью, с юмором и огромной любовью к краю, где живет, способный ответить на практически любой вопрос. Наша экскурсия была нестандартной, общение мы начали за месяц до встречи, прорабатывали маршрут - в этом Галина оказалась незаменимой. С ней мы ни секунды не скучали, хотя провели весь день. Невозможно не оценить эту умницу-красавицу и как водителя - по сложным дорогам возит гостей очень аккуратно, нам было очень комфортно. Не задумываясь, порекомендую ее друзьям и сама надеюсь вернуться не раз! Спасибо!
  • Отзыв на: Великолепие Абрау-Дюрсо
    Т
    Татьяна
    1 октября 2020
    5
    Благодарны Александру за познавательную экскурсию по Абрау-Дюрсо. Замечательное место…
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