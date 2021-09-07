Все экскурсии в Абрау-Дюрсо
Доступно 9 экскурсий 🚌 в Абрау-Дюрсо на 2021 год, 30 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
6ч
12 000₽
за 1-3 чел.
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика
Поездка в Абрау-Дюрсо познакомит вас с секретами российского шампенуаза и позволит пройти весь путь...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
4 600₽
за 1-7 чел.
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо. Трансфер из Новороссийска
Мы с вами проедем по горной дороге из Новороссийска в Абрау, где посетим великолепный природный...
Ежедневно в 10 часов
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
5 000₽
за 1-4 чел.
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо из Анапы
Поездка в Абрау-Дюрсо познакомит вас с секретами российского шампенуаза и позволит пройти весь путь...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 900₽
за 1-7 чел.
Великолепие Абрау-Дюрсо
Живописное озеро, история князя Голицына и завод шампанских вин
12ч
800₽
за 1 чел.
Групповой винный тур в Абрау-Дюрсо из Анапы
Наверное, все слышали о местечке Абрау-Дюрсо
Ежедневно в 15:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
8 000₽
за 1-6 чел.
Абрау-Дюрсо — экскурсия в колыбель российского шампанского
Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
8ч
13 500₽
за 1 чел.
Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского
Приглашаю на экскурсию в Абрау-Дюрсо с посещением завода Русского Дома Шампанского, построенного в 1870...
По запросу
Индивидуальная экскурсия
5ч
7 100₽
за 1-4 чел.
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Очароваться маленькой русской Швейцарией и продегустировать шампанское на заводе Абрау-Дюрсо
Последние отзывы «Экскурсии Абрау-Дюрсо»
- ННаталья7 сентября 2021Благодарим Александру за великолепную экскурсию и переданную нам частицу любви к этим местам. Погода нам благоволила (приезжали аккурат между наводнениями). Пикник с волшебным видом вообще стал вишенкой на торте.
- ММаргарита20 августа 2021Вчера нас погрузили в замечательный мир Абрау-Дюрсо, где показали много красивых видов на посёлок, рассказали про историю вина, а также подарили много положительных эмоций. Рекомендую к посещению!
- ННаталия15 августа 2021Спасибо Галине за прекрасную экскурсию в Абрау. Благодаря интересному рассказу и четкой организации экскурсия пролетела незаметно. При посещении завода Абрау-Дюрсо брали экскурсию с дегустацией. Советы Галины и дегустация помогли определиться с дальнейшей покупкой продукции завода. В галлерее световых инсталляций обязательно принимайте активное участие в самих инсталляциях, тогда выставка произведёт впечатление.
- EEkaterina10 августа 2021Сегодня провели почти три часа с Александрой. Удивительный человек! Замечательный рассказчик. Рассказала историю Абрау-Дюрсо, много чего показала, дала дельные советы по выбору игристых вин, порекомендовала милый ресторанчик для обеда. А в конце экскурсии отвезла нас с дочкой на виноградники, откуда открывался замечательный вид на озеро и море. Большое спасибо Саше, буду рекомендовать её друзьям однозначно!
- Отзыв на: Великолепие Абрау-ДюрсоККристина20 мая 2021Красивое место! Недалеко от Новороссийска. Озеро в горах. Спасибо за экскурсию!
- ООксана30 марта 2021Ездили на экскурсию с Галиной 28.03.2021 в Абрау-Дюрсо. Путешествие прошло на одном дыхании. По дороге Галина рассказывала про историю местности, но самое главное это рассказ о том, что такое виноделие и все что с ним связано. В самом Абрау мы посетили экскурсию по заводу, выставку световых инсталяций, и не спешно прогулялись по набережной вдоль озера. И опять же по рекомендации Галины выбрали прекрасное вино и шампанское.
- ААлена29 марта 2021Галина - профессиональный гид с высшим образованием в области туризма, человек, который постоянно учится и совершенствует свои знания и знает все о свое Родине -от военной истории до тонкостей кубанского виноделия. Интересный рассказчик с правильной русской речью, с юмором и огромной любовью к краю, где живет, способный ответить на практически любой вопрос. Наша экскурсия была нестандартной, общение мы начали за месяц до встречи, прорабатывали маршрут - в этом Галина оказалась незаменимой. С ней мы ни секунды не скучали, хотя провели весь день. Невозможно не оценить эту умницу-красавицу и как водителя - по сложным дорогам возит гостей очень аккуратно, нам было очень комфортно. Не задумываясь, порекомендую ее друзьям и сама надеюсь вернуться не раз! Спасибо!
- Отзыв на: Великолепие Абрау-ДюрсоТТатьяна1 октября 2020Благодарны Александру за познавательную экскурсию по Абрау-Дюрсо. Замечательное место…