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Экскурсии в Абрау-Дюрсо

Найдено 24 экскурсии в Абрау-Дюрсо, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Пешая
Водные по озеру
2.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Многовековая история, легенды и скрытые уголки винного курорта на прогулке с местной жительницей
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 5900 ₽ за всё до 10 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Пешая
Водные по озеру
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Узнать, как озеро Абрау связано с амазонками и адыгами, и выучить французско-винные слова
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 4400 ₽ за всё до 10 чел.
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Пешая
Водные по озеру
2.5 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов
Начало: Пристань напротив бутик-отеля Империал
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» (без дегустации)
Пешая
1 час
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» (без дегустации)
Погрузитесь в историю российского шампанского на экскурсии в Абрау-Дюрсо. Вас ждут музеи, старинные тоннели и современное производство
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2000 ₽ за человека
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
На машине
На теплоходе
Водные по озеру
6.5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
Начало: У памятника Ленину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 700 ₽ за всё до 3 чел.
Винный бриз и морские легенды: путешествие из Абрау-Дюрсо в Геленджик через Новороссийск
На машине
Водные по озеру
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Винный бриз и морские легенды: путешествие из Абрау-Дюрсо в Геленджик через Новороссийск
Открыть для себя винный терруар, места воинской славы и лучшие курортные локации у моря
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Игристое Абрау
На машине
Водные по озеру
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Игристое Абрау
Исследовать знаменитые погреба и услышать истории великих виноделов с бокалом шампанского в руках
15 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 8900 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Пешая
Водные по озеру
2.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с индивидуальной фотопрогулкой. Уникальные локации и душевные снимки ждут вас! Забронируйте своё путешествие
15 авг в 08:30
17 авг в 08:30
от 9975 ₽ за всё до 4 чел.
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» и дегустация тихих вин (всё включено) 18+
Водные по озеру
1 час
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» и дегустация тихих вин (всё включено) 18+
Откройте для себя винодельческое наследие Абрау-Дюрсо! Пройдите по историческим тоннелям, посетите музеи и насладитесь дегустацией лучших тихих вин
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 15:00 и 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2500 ₽ за человека
Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
Начало: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 50
Расписание: Дл 15 января 2023 года начало экскурсий: все дни недели с 8-30 до 15-00.
10 авг в 08:00
11 авг в 13:00
7450 ₽ за всё до 8 чел.
Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Начало: Улица Промышленная, 50, Абрау-Дюрсо
Расписание: По договоренности
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
5750 ₽ за всё до 8 чел.
Топ смотровых площадок в Абрау-Дюрсо
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ смотровых площадок в Абрау-Дюрсо
Индивидуальная экскурсия по лучшим смотровым площадкам Абрау-Дюрсо: виды на озеро, море и виноградники. Узнайте об истории и легендах
Начало: Трансфер из Новороссийска (по договоренности)
10 авг в 09:00
15 авг в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Экотропа и сап-серфинг: приключения в гармонии с природой
SUP-прогулки
Сёрфинг
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Экотропа и сап-серфинг: приключения в гармонии с природой
Начало: Заберем Вас из Новороссийска и окрестностей
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
5000 ₽ за человека
Загадочный Абрау
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный Абрау
Начало: Место оговаривается отдельно
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по Русскому винному дому с аудиогидом и дегустацией игристых вин
Пешая
Водные по озеру
1 час
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Русскому винному дому с аудиогидом и дегустацией игристых вин
Погрузитесь в историю виноделия Абрау-Дюрсо с аудиогидом. Откройте для себя секреты игристых вин и насладитесь дегустацией пяти образцов
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30 и 16:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
2300 ₽ за человека
Фотопутешествие из Абрау-Дюрсо в Кабардинку
На машине
Водные по озеру
5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопутешествие из Абрау-Дюрсо в Кабардинку
Прогуляться по живописным местам и получить яркие фото на память
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от 16 700 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо «Русская Ривьера в кадре»
Пешая
Водные по озеру
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо «Русская Ривьера в кадре»
Проникнуться духом курорта и создать душевные воспоминания о путешествии
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 8700 ₽ за всё до 4 чел.
Место силы в Абрау-Дюрсо + медитация
На машине
Водные по озеру
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Место силы в Абрау-Дюрсо + медитация
Восхождение к Домику йоги на горе и отдых на пляже
15 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску из Абрау-Дюрсо
На машине
Водные по озеру
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску из Абрау-Дюрсо
Увидеть ключевые достопримечательности и погрузиться в историю города
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Лучшие смотровые площадки Абрау-Дюрсо
На машине
Водные по озеру
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшие смотровые площадки Абрау-Дюрсо
Побывать там, где открываются восхитительные виды на озеро и море
15 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 8900 ₽ за всё до 4 чел.
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» (всё включено)
Пешая
Водные по озеру
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» (всё включено)
Уникальная экскурсия по винному дому «Абрау-Дюрсо» раскроет секреты виноделия и предложит дегустацию лучших образцов. Ощутите аромат истории
10 авг в 11:00
11 авг в 14:30
от 30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Нос вина: экскурсия, дегустация и аромакомната «Абрау-Дюрсо» (всё включено) 18+
1 час
Групповая
до 20 чел.
Нос вина: экскурсия, дегустация и аромакомната «Абрау-Дюрсо» (всё включено) 18+
Откройте для себя тайны виноделия в Абрау-Дюрсо. Узнайте, как создаются ароматы вина, и насладитесь дегустацией трёх образцов в уникальной аромакомнате
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 13:00 и 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3500 ₽ за человека
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова»
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова»
Погрузитесь в мир виноделия Таманского полуострова, где каждый глоток вина расскажет свою историю. Насладитесь красотой и вкусом южных вин
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30
11 000 ₽ за всё до 8 чел.
Винные дороги Анапы
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Винные дороги Анапы
Начало: Анапа, Анапское шоссе 14
Расписание: В удобное для туристов время
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.

Что посмотреть в Абрау-Дюрсо на экскурсиях?

Абрау-Дюрсо богат природными и историческими достопримечательностями. Туристов привлекает знаменитый парк с расположенными в нем скульптурами и инсталляциями, возможность попробовать необычные вина, небольшой, но симпатичный пляж, а также настоящая русская баня, в которой приятно попариться жителям мегаполисов

Местные экскурсоводы

Отдых в Абрау-Дюрсо позволит отдохнуть и душой, и телом. Но поиск горячих туров и экскурсий может затянуться, избыток предложений введет в ступор, тем самым остужая пыл. Мы рады предложить десятки вариантов отдыха в Абрау-Дюрсо. На нашем сайте подобраны интересные экскурсии по городу, есть предложения и для одиночного, и для группового времяпровождения. Также у нас можно забронировать экскурсионный тур на удобную для вас дату

Последние отзывы на экскурсии

Анна
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Очень интересная экскурсия! Рекомендуем!
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А
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Интересная подача материала. Профессиональный ненавязчивый подход к делу. Интересные локации. Полное ощущение трепетного отношения к истории и нынешним реалиям родного края. Однозначно буду рекомендовать родным и окружению. С уважением!!!
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Ю
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» и дегустация тихих вин (всё включено) 18+
Очень интересная экскурсия. прекрасный экскурсовод Валентина поведала нам об истории виноградорства в регионе и современности с тонким юмором, отвечала на все вопросы и дала рекомендации.
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Оксана
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
замечательная экскурсия, много интересного узнали об Абрау Дюрсо. доброжелательный и знающий экскурсовод. Спасибо!!!!
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Владимир
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Весьма содержательная экскурсия, отличный гид.
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Н
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Прекрасная экскурсия! Марина обладает энциклопедическими знаниями, отвечала на все наши вопросы. Информации много, все очень интересно. Маршрут построен удобно, осмотрели весь Абрау-Дюрсо. Благодарим Марину за великолепную прогулку! Экскурсию и гида рекомендуем.
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Татьяна
Винный бриз и морские легенды: путешествие из Абрау-Дюрсо в Геленджик через Новороссийск
Отличная экскурсия гид был великолепен
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Анна
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
23 июня ездили вместе с Дмитрием на экскурсию в Абрау-Дюрсо. Нас было 5 человек,включая одного ребенка. Мы все комфортно разместились
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в машине. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий профессионально рассказал обо всех достопримечательностях Анапы и мест, которые мы проезжали. Узнали много нового и интересного. Спасибо.

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Е
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» и дегустация тихих вин (всё включено) 18+
интересная экскурсия, гид рассказывает ее как сказку, дегустация 🔥
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А
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» и дегустация тихих вин (всё включено) 18+
В общем экскурсия с дегустацией понравилас, экскурсовод был компетентен для знания экскурсовода 5 баллов.
Я сам не доконца разобравшись взял эта экскурсию, хотел больше истории, а не несколько погребов с игристыми, и дегустацией.
В общем экскурсия с дегустацией понравилас, экскурсовод был компетентен для знания экскурсовода 5 баллов.
В общем экскурсия с дегустацией понравилас, экскурсовод был компетентен для знания экскурсовода 5 баллов.
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Всего 200 отзывов в Абрау-Дюрсо

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Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо

Самые популярные экскурсии в Абрау-Дюрсо
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24:
  1. Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское;
  2. Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо;
  3. Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию;
  4. Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» (без дегустации);
  5. Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского.
Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в августе 2026
Сейчас в Абрау-Дюрсо можно забронировать 24 экскурсии от 2000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Абрау-Дюрсо – необычное село, расположенное в Краснодарском крае. Туристы смогут увидеть десятки природных и исторических достопримечательностей, побывают на знаменитом заводе шампанских вин, а также смогут купить алкогольные сувениры на память. Ниже можно ознакомиться с отзывами и предложениями от гидов в 2026 году, забронировать экскурсии, а также подобрать туры на конкретную дату