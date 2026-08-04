Абрау-Дюрсо богат природными и историческими достопримечательностями. Туристов привлекает знаменитый парк с расположенными в нем скульптурами и инсталляциями, возможность попробовать необычные вина, небольшой, но симпатичный пляж, а также настоящая русская баня, в которой приятно попариться жителям мегаполисов
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Прекрасная экскурсия! Марина обладает энциклопедическими знаниями, отвечала на все наши вопросы. Информации много, все очень интересно. Маршрут построен удобно, осмотрели весь Абрау-Дюрсо. Благодарим Марину за великолепную прогулку! Экскурсию и гида рекомендуем.
В общем экскурсия с дегустацией понравилас, экскурсовод был компетентен для знания экскурсовода 5 баллов. Я сам не доконца разобравшись взял эта экскурсию, хотел больше истории, а не несколько погребов с игристыми, и дегустацией.
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Всего 200 отзывов в Абрау-Дюрсо
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Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо
Самые популярные экскурсии в Абрау-Дюрсо
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Сейчас в Абрау-Дюрсо можно забронировать 24 экскурсии от 2000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Абрау-Дюрсо – необычное село, расположенное в Краснодарском крае. Туристы смогут увидеть десятки природных и исторических достопримечательностей, побывают на знаменитом заводе шампанских вин, а также смогут купить алкогольные сувениры на память.
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