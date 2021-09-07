Отзыв на: Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию Н Наталья 5 Благодарим Александру за великолепную экскурсию и переданную нам частицу любви к этим местам. Погода нам благоволила (приезжали аккурат между наводнениями). Пикник с волшебным видом вообще стал вишенкой на торте.

Отзыв на: Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию М Маргарита 5 Вчера нас погрузили в замечательный мир Абрау-Дюрсо, где показали много красивых видов на посёлок, рассказали про историю вина, а также подарили много положительных эмоций. Рекомендую к посещению!

Отзыв на: Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы Н Наталия 5 Спасибо Галине за прекрасную экскурсию в Абрау. Благодаря интересному рассказу и четкой организации экскурсия пролетела незаметно. При посещении завода Абрау-Дюрсо брали экскурсию с дегустацией. Советы Галины и дегустация помогли определиться с дальнейшей покупкой продукции завода. В галлерее световых инсталляций обязательно принимайте активное участие в самих инсталляциях, тогда выставка произведёт впечатление.

Отзыв на: Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию E Ekaterina 5 Сегодня провели почти три часа с Александрой. Удивительный человек! Замечательный рассказчик. Рассказала историю Абрау-Дюрсо, много чего показала, дала дельные советы по выбору игристых вин, порекомендовала милый ресторанчик для обеда. А в конце экскурсии отвезла нас с дочкой на виноградники, откуда открывался замечательный вид на озеро и море. Большое спасибо Саше, буду рекомендовать её друзьям однозначно!

Отзыв на: Великолепие Абрау-Дюрсо К Кристина 4 Красивое место! Недалеко от Новороссийска. Озеро в горах. Спасибо за экскурсию!

Отзыв на: Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы О Оксана 5 Ездили на экскурсию с Галиной 28.03.2021 в Абрау-Дюрсо. Путешествие прошло на одном дыхании. По дороге Галина рассказывала про историю местности, но самое главное это рассказ о том, что такое виноделие и все что с ним связано. В самом Абрау мы посетили экскурсию по заводу, выставку световых инсталяций, и не спешно прогулялись по набережной вдоль озера. И опять же по рекомендации Галины выбрали прекрасное вино и шампанское.

Отзыв на: Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы А Алена 5 Галина - профессиональный гид с высшим образованием в области туризма, человек, который постоянно учится и совершенствует свои знания и знает все о свое Родине -от военной истории до тонкостей кубанского виноделия. Интересный рассказчик с правильной русской речью, с юмором и огромной любовью к краю, где живет, способный ответить на практически любой вопрос. Наша экскурсия была нестандартной, общение мы начали за месяц до встречи, прорабатывали маршрут - в этом Галина оказалась незаменимой. С ней мы ни секунды не скучали, хотя провели весь день. Невозможно не оценить эту умницу-красавицу и как водителя - по сложным дорогам возит гостей очень аккуратно, нам было очень комфортно. Не задумываясь, порекомендую ее друзьям и сама надеюсь вернуться не раз! Спасибо!