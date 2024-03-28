1 чел.
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скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Узнать, как озеро Абрау связано с амазонками и адыгами, и выучить французско-винные слова
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
«Узнаете, какое вино стоит точно попробовать и где можно искупаться в шампанском»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
40003 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского
Начало: Краснодар. По договоренности
«В программе прогулка по подвалам винодельни, интересный рассказ о классическом и современном способах изготовления игристых и тихих вин Абрау-Дюрсо, дегустация лучших сортов»
Расписание: По запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Винные дороги Анапы
Начало: Анапа, Анапское шоссе 14
Расписание: В удобное для туристов время
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 марта 2024Нам всё очень понравилось,время пролетело незаметно и интересно… Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Винные туры»
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