Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 17 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5