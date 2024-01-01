Описание тура
Незабываемое морское путешествие на яхте «Джованита»
Приглашаем вас на уникальное морское приключение на легендарной яхте океанского класса категории А! Эксклюзивное голландское парусно-моторное судно «Джованита» было построено по специальному заказу и предназначено для плавания в северных морях. На борту яхты с максимальным комфортом могут разместиться до 6 человек, а принять мы готовы до 10 пассажиров.
Погружение в мир яхтинга
Вас ждет мастер-класс по яхтингу, где вы сможете почувствовать себя настоящим морским волком, управляя яхтой под руководством опытного капитана, который является победителем многочисленных регат. Переходы на яхтах сейчас — это один из самых популярных видов отдыха, который подарит вам незабываемые эмоции и впечатления!
Предлагаемый маршрут и мероприятия
- Знакомство с яхтой и командой: Инструктаж перед выходом в море.
- Выход в море: Мы отправимся за 4 часа до заката. Ночной переход Сочи-Скала Киселева подарит вам сказочные пейзажи.
- Посещение скалы Парус: Мы высадимся на берег и насладимся природой. После обеда отправимся в Геленджикскую бухту, где встретим закат на горе Олимп с потрясающим видом.
- Переход Геленджик – Новороссийск: Посещение достопримечательностей, таких как Абрау Дюрсо и крейсер «Михаил Кутузов».
Мы можем адаптировать маршрут по вашим пожеланиям. В среднем переход из Сочи до Новороссийска занимает 1 сутки, а круиз Сочи-Новороссийск-Сочи длится не менее 3 суток. Наша яхта готова к путешествиям в любые страны!
Комфорт на борту
Длина судна составляет около 15 метров, ширина — 4,1 метра. На борту есть все необходимое для комфортного путешествия. Яхта недавно прошла полное техническое обслуживание и укомплектована современным оборудованием, включая электричество, солнечные батареи и ветрогенератор.
На борту вы найдете:
- 2 каюты
- 2 кают-компании
- 2 туалета с раковиной
- Душевую кабину
- Оборудованный камбуз (газовая плита с духовкой, электрический гриль, холодильник, морозильная камера, стиральная машина)
Цена указана за сутки. Мы ждем вас на борту яхты «Джованита» для незабываемого морского приключения!
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Прекрасное Черное море
- Скала Кисилева
- Скала Парус
- Геленджик
- Абрау Дюрсо
- Крейсер «Михаил Кутузов»
- Новороссийск
Что включено
- Фрахт судна
- Постельное белье
- Посуда
- Работа команды
- Мастер класс по яхтингу
- Возможность управления яхтой под руководством опытного капитана - победителем многочисленных регат
Что не входит в цену
- Питание
- Наземные экскурсии
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Наземные экскурсии по желанию и не входят в стоимость