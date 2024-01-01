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Незабываемое морское путешествие на яхте «Джованита»

Приглашаем вас на уникальное морское приключение на легендарной яхте океанского класса категории А! Эксклюзивное голландское парусно-моторное судно «Джованита» было построено по специальному заказу и предназначено для плавания в северных морях. На борту яхты с максимальным комфортом могут разместиться до 6 человек, а принять мы готовы до 10 пассажиров.

Погружение в мир яхтинга

Вас ждет мастер-класс по яхтингу, где вы сможете почувствовать себя настоящим морским волком, управляя яхтой под руководством опытного капитана, который является победителем многочисленных регат. Переходы на яхтах сейчас — это один из самых популярных видов отдыха, который подарит вам незабываемые эмоции и впечатления!

Предлагаемый маршрут и мероприятия

Знакомство с яхтой и командой: Инструктаж перед выходом в море. Выход в море: Мы отправимся за 4 часа до заката. Ночной переход Сочи-Скала Киселева подарит вам сказочные пейзажи. Посещение скалы Парус: Мы высадимся на берег и насладимся природой. После обеда отправимся в Геленджикскую бухту, где встретим закат на горе Олимп с потрясающим видом. Переход Геленджик – Новороссийск: Посещение достопримечательностей, таких как Абрау Дюрсо и крейсер «Михаил Кутузов».

Мы можем адаптировать маршрут по вашим пожеланиям. В среднем переход из Сочи до Новороссийска занимает 1 сутки, а круиз Сочи-Новороссийск-Сочи длится не менее 3 суток. Наша яхта готова к путешествиям в любые страны!

Комфорт на борту

Длина судна составляет около 15 метров, ширина — 4,1 метра. На борту есть все необходимое для комфортного путешествия. Яхта недавно прошла полное техническое обслуживание и укомплектована современным оборудованием, включая электричество, солнечные батареи и ветрогенератор.

На борту вы найдете:

2 каюты

2 кают-компании

2 туалета с раковиной

Душевую кабину

Оборудованный камбуз (газовая плита с духовкой, электрический гриль, холодильник, морозильная камера, стиральная машина)

Цена указана за сутки. Мы ждем вас на борту яхты «Джованита» для незабываемого морского приключения!