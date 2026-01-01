Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
50 000 ₽ за всё до 7 чел.
Всё лучшее в Абхазии со стартом в Адлере и размещением в отеле с бассейном
Погулять в 4 городах, увидеть горное озеро Рица, отведать блюд и обновиться в термальных водах
Начало: Адлер, ж/д вокзал, 11:15
1 мая в 11:15
34 900 ₽ за человека
10%
Аренда парусной яхты «Сибирь»
Начало: По договоренности
«Романтическое свидание, отдых в кругу друзей и близких, знаменательная дата или корпоратив – на яхте любое событие пройдет безукоризненно»
Расписание: Ежедневно
18 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 11 чел.
