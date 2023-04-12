Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия» с российской с...
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5850043 875₽ за человека
Что посмотреть в Адлере на экскурсиях?
В Адлере и его окрестностях множество знаковых достопримечательностей. Здесь вы найдёте знаменитый Сочи-парк (популярный парк развлечений), Олимпийский парк, красивую Имеретинскую набережную и самый длинный пляж в России. В вечернее время можно посетить одно из многочисленных кафе или посмотреть красочное шоу фонтанов
Местные экскурсоводы
Развлечений и мест которые стоит посетить в Адлере огромное множество, и тратить время на самостоятельное планирование маршрута иногда может быть затруднительным. К счастью, мы позаботились о вас и собрали самые популярные экскурсии Адлера в своём каталоге. У нас есть всё, от пеших прогулок до горных походов в этом регионе
"По Абхазии с ветерком, музыкой и вином" с 6 по 9 апреля
Это было сказочное приключение-путешествие!
Много, несомненно, зависит от подбора группы. Но нам повезло "на берегу" - группа не набралась и для нас двоих был индивидуальный тур. Так получилось))). Когда в группе есть согласие можно больше увидеть и узнать. Тур очень насыщен по информации и местам посещения.
Нас забирали в 9 утра из гостиницы и в 9 вечера возвращали. Под ритмичную абхазскую музыку, с восхитительным абхазским вином и вкуснейшими хачапури наши водители Бата и Астан показали нам красивейшие уголки своей родины.
Мы просто влюбились в Абхазию. Гостеприимный, богатый традициями и красивой природой край.
Спасибо всем организаторам и исполнителям. Всех благ!
С уважением и благодарностью
Елена и Ася
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру
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