Что вас ожидает

Одинокий холм, манящий и таинственный

В самом солнечном и одновременно одном из самых холодных мест страны находится величественная гора Жалгыз-Тобе. Поднявшись на нее, вы окинете взглядом бесконечные просторы степей и горные хребты с ледяными шапками вдали. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться пейзажами, звенящей тишиной и необыкновенной энергетикой пространства. А снимки обязательно украсят вашу фотоколлекцию.

Следы кочевых племен: прикоснуться к сакральной древности

На скальных островках Жалгыз-Тобе мы покажем образцы пещерной живописи и енисейской письменности, руны Древнего Алтая. А в Тархатинском мегалитическом комплексе вы узнаете, чем он отличается от других подобных, как святилище использовали в качестве календаря и как эти огромные камни здесь оказались. Вы увидите петроглифы скифского времени и тюркской эпохи. И услышите о кочевых племенах, живших на этой земле.

Мост в Средневековую Азию

Находясь в самой колыбели тюркской цивилизации, нельзя будет обойти вниманием и другие вехи ее жизни. Поговорим о зарождении и периоде процветания Тюркского каганата. О том, что сохранилось до наших дней в этой древней степи. А также об аномально суровом климате края и феномене местных «небесных пастбищ».

Организационные детали