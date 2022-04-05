Алтайский Стоунхендж и следы древних кочевников

Влюбиться в панорамы с горы Жалгыз-Тобе и исследовать Тархатинский мегалитический комплекс

Индивидуальная
Алтай — колыбель тюркского мира и сокровищница потрясающих по красоте и энергетике мест.

Вы посетите достопримечательности, раскрывающие обе эти стороны.

Оцените виды с «одинокого холма», рассмотрите образцы енисейской письменности и наскальные рисунки.

А в сакральном центре Чуйской степи исследуете календарь кочевников с петроглифами и услышите о Тюркском каганате.
Алтайский Стоунхендж и следы древних кочевников
Алтайский Стоунхендж и следы древних кочевников
Алтайский Стоунхендж и следы древних кочевников
Алтайский Стоунхендж и следы древних кочевников
Алтайский Стоунхендж и следы древних кочевников
Алтайский Стоунхендж и следы древних кочевников
Алтайский Стоунхендж и следы древних кочевников
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Одинокий холм, манящий и таинственный

В самом солнечном и одновременно одном из самых холодных мест страны находится величественная гора Жалгыз-Тобе. Поднявшись на нее, вы окинете взглядом бесконечные просторы степей и горные хребты с ледяными шапками вдали. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться пейзажами, звенящей тишиной и необыкновенной энергетикой пространства. А снимки обязательно украсят вашу фотоколлекцию.

Следы кочевых племен: прикоснуться к сакральной древности

На скальных островках Жалгыз-Тобе мы покажем образцы пещерной живописи и енисейской письменности, руны Древнего Алтая. А в Тархатинском мегалитическом комплексе вы узнаете, чем он отличается от других подобных, как святилище использовали в качестве календаря и как эти огромные камни здесь оказались. Вы увидите петроглифы скифского времени и тюркской эпохи. И услышите о кочевых племенах, живших на этой земле.

Мост в Средневековую Азию

Находясь в самой колыбели тюркской цивилизации, нельзя будет обойти вниманием и другие вехи ее жизни. Поговорим о зарождении и периоде процветания Тюркского каганата. О том, что сохранилось до наших дней в этой древней степи. А также об аномально суровом климате края и феномене местных «небесных пастбищ».

Организационные детали

  • Поездка осуществляется на внедорожнике Land Cruiser, общий километраж — 110 км
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Академика Кузнецова
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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