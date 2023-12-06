Приглашаю вас в космическое путешествие по Алтаю. Только здесь всего за один день вы сможете посетить сразу две планеты — Марс и Луну.
При взгляде на марсианскую долину Алтая создается ощущение, что невидимый скульптор отрезал от горы ее привычный темный покров и тщательно отшлифовал все углы.
В действительности работу по шлифовке выполняли вода с ветром, которые придавали холмам сложный обтекаемый рельеф в течение тысяч веков.
При взгляде на марсианскую долину Алтая создается ощущение, что невидимый скульптор отрезал от горы ее привычный темный покров и тщательно отшлифовал все углы.
В действительности работу по шлифовке выполняли вода с ветром, которые придавали холмам сложный обтекаемый рельеф в течение тысяч веков.
Ближайшие даты:
6
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Что вас ожидает:
- Марс 1
- Марс 2 (пешком или с обзорной смотровой на автомобиле)
- Луна
- Гора Сукор (за доплату)
Описание
Что вы увидите: Марсианские горы Алтая несколько миллионов лет скрывались под водой, являясь чашей гигантского реликтового Чуйского озера. Стенки этой чаши состоят из множества геологических пластов, которые объединены общим палеонтологическим признаком (такой «пирог» называется свитой, поэтому официальное название марсианских холмов — Кызылгирская свита). В наше время в каждом пласте можно найти остатки пресноводной озерной фауны, которая населяла озеро в период от конца позднего миоцена до эоплейстоцена. Исследователям также удалось обнаружить слои позднего мелового периода (66–70 млн лет назад). В ходе нашей экскурсии мы посетим марсианские холмы Марс-1 и Марс-2, а также пройдемся по Луне — лунные пейзажи расположены неподалеку в долине реки Чаган-Узун. По желанию, за доп. плату можно подняться на вершину горы Сукор 2930 м., с которой открываются красивейшие виды на горы и степи (Марс + гора Сукор — 20000 руб.).
Ежедневно по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид-водитель
- Техника повышенной проходимости
- Что не входит
- Входные билеты (300 руб. /чел. на Марс)
- Питание
- Сувенирная и другая продукция
- Место начала и завершения?
- Акташ, Чибит
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по договоренностиЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Входные билеты в стоимость не входят
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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