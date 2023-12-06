Приглашаю вас в космическое путешествие по Алтаю. Только здесь всего за один день вы сможете посетить сразу две планеты — Марс и Луну. При взгляде на марсианскую долину Алтая создается ощущение, что невидимый скульптор отрезал от горы ее привычный темный покров и тщательно отшлифовал все углы. В действительности работу по шлифовке выполняли вода с ветром, которые придавали холмам сложный обтекаемый рельеф в течение тысяч веков.

Описание

Что вы увидите: Марсианские горы Алтая несколько миллионов лет скрывались под водой, являясь чашей гигантского реликтового Чуйского озера. Стенки этой чаши состоят из множества геологических пластов, которые объединены общим палеонтологическим признаком (такой «пирог» называется свитой, поэтому официальное название марсианских холмов — Кызылгирская свита). В наше время в каждом пласте можно найти остатки пресноводной озерной фауны, которая населяла озеро в период от конца позднего миоцена до эоплейстоцена. Исследователям также удалось обнаружить слои позднего мелового периода (66–70 млн лет назад). В ходе нашей экскурсии мы посетим марсианские холмы Марс-1 и Марс-2, а также пройдемся по Луне — лунные пейзажи расположены неподалеку в долине реки Чаган-Узун. По желанию, за доп. плату можно подняться на вершину горы Сукор 2930 м., с которой открываются красивейшие виды на горы и степи (Марс + гора Сукор — 20000 руб.).