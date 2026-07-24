Захватывающие приключение с подъемом на вершину Верхняя.
Преодолевая горный ландшафт на внедорожнике, вы покорите массив высотой 3000 метров! Вас ждут незабываемые впечатления, а также живописная панорама на ледники Северо-Чуйского тракта. А если останутся силы, сможете посетить таинственное озеро Горных духов или Алтайский Марс.
Преодолевая горный ландшафт на внедорожнике, вы покорите массив высотой 3000 метров! Вас ждут незабываемые впечатления, а также живописная панорама на ледники Северо-Чуйского тракта. А если останутся силы, сможете посетить таинственное озеро Горных духов или Алтайский Марс.
Описание экскурсииГора Верхняя Наша экскурсия — увлекательное и экстремальное приключение на внедорожнике с подъемом на вершину Верхняя. Ее высота составляет 3000 метров. С вершины открывается панорамный красивейший вид протяженностью в десятки километров. Отсюда же можно будет рассмотреть ледники Северо-Чуйского хребта. Экскурсия проходит порядка 3 часов. Загадочное озеро и блуждающая река (за доп. плату) Также при желании вы сможете посетить озеро Горных духов — таинственное место с невероятной энергетикой, окутанное древними преданиями. Если не устанете, то продолжить путешествие можно подъемом на смотровую площадку «Чуйские Меандры», где видно, как петляет между холмов река Чуя. А для желающих отправиться в приключение на весь день можно посетить Алтайский Марс. Важная информация Необходимо взять тёплые вещи — на вершине может быть холодно и сильный ветер, даже если внизу стоит жара.
каждый день по договоренности.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ледники Северо-Чуйского хребта
- Курайская степь и хребет
- Ретранслятор
- Ртутный рудник
- Акташский ретранслятор + Чуйские Меандры (22 000тр)
- Акташский ретранслятор + Озеро Горных духов (25 000тр)
- Акташский ретранслятор + Озеро Горных духов + Чуйские Меандры (28 000тр)
Что включено
- Гид-водитель
- Внедорожная техника (Nissan Patrol, Land Cruser, Toyota Hilux Arctic Trucks)
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Входные билеты на Марс
Место начала и завершения?
Село Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день по договоренности.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Понравилось абсолютно всё! До быстрого выхода на связь, были учтены все наши пожелания, до видов, которые нам показали во время экскурсии! Ребята молодцы, время пролетает незаметно, виды потрясающие, дорога незабываема!!!
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А
Посетили акташский ретранслятор, дорога в по горной дороге заняла около часа, с элементами экстрима, тк дорогой назвать сложно 😂 Вид с верхней точки завораживает, попали в хорошую погоду было, Гид очень толково управлял машиной, ехали без гонок, поделился своими знаниями по экскурсии и по региону в целом. Все участники остались довольны и зарядились положительными эмоциями. В будущем еще обратимся.
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N
Хотим выразить огромную благодарность Ивану и Кириллу!
Экскурсия была очень интересной. Все не спеша посмотрели, везде прогулялись, выпили вкуснейший чай.
Невероятное впечатление произвел на нас экскурсовод Кирилл. Замечательный человек и настоящий профессионал своего дела.
Всем советуем!
Экскурсия была очень интересной. Все не спеша посмотрели, везде прогулялись, выпили вкуснейший чай.
Невероятное впечатление произвел на нас экскурсовод Кирилл. Замечательный человек и настоящий профессионал своего дела.
Всем советуем!
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А
Очень круто организована экскурсия.
Остались исключительно позитивные эмоции и самые яркие воспоминания именно от посещения Ретранслятора.
Остались исключительно позитивные эмоции и самые яркие воспоминания именно от посещения Ретранслятора.
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Е
Замечательное место. Стоит побывать. Море впечатлений!!!
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Г
Увидеди что хотели. Это потрясающее место!
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