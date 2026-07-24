Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Захватывающие приключение с подъемом на вершину Верхняя.



Преодолевая горный ландшафт на внедорожнике, вы покорите массив высотой 3000 метров! Вас ждут незабываемые впечатления, а также живописная панорама на ледники Северо-Чуйского тракта. А если останутся силы, сможете посетить таинственное озеро Горных духов или Алтайский Марс. 5 6 отзывов

Иван Ваш гид в Акташе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 6 отзывов 3 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Гора Верхняя Наша экскурсия — увлекательное и экстремальное приключение на внедорожнике с подъемом на вершину Верхняя. Ее высота составляет 3000 метров. С вершины открывается панорамный красивейший вид протяженностью в десятки километров. Отсюда же можно будет рассмотреть ледники Северо-Чуйского хребта. Экскурсия проходит порядка 3 часов. Загадочное озеро и блуждающая река (за доп. плату) Также при желании вы сможете посетить озеро Горных духов — таинственное место с невероятной энергетикой, окутанное древними преданиями. Если не устанете, то продолжить путешествие можно подъемом на смотровую площадку «Чуйские Меандры», где видно, как петляет между холмов река Чуя. А для желающих отправиться в приключение на весь день можно посетить Алтайский Марс. Важная информация Необходимо взять тёплые вещи — на вершине может быть холодно и сильный ветер, даже если внизу стоит жара.

каждый день по договоренности. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ледники Северо-Чуйского хребта

Курайская степь и хребет

Ретранслятор

Ртутный рудник

Акташский ретранслятор + Чуйские Меандры (22 000тр)

Акташский ретранслятор + Озеро Горных духов (25 000тр)

Акташский ретранслятор + Озеро Горных духов + Чуйские Меандры (28 000тр) Что включено Гид-водитель

Внедорожная техника (Nissan Patrol, Land Cruser, Toyota Hilux Arctic Trucks) Что не входит в цену Питание

Личные расходы

Входные билеты на Марс Место начала и завершения? Село Акташ Когда и сколько длится? Когда: каждый день по договоренности. Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.