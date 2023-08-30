«Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике

Экстремальная индивидуальная экскурсия на вершину Верхняя в Горно-Алтайске

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Захватывающие приключение с подъемом на вершину Верхняя.

Преодолевая горный ландшафт на внедорожнике, вы покорите массив высотой 3000 метров! Вас ждут незабываемые впечатления, а также живописная панорама на ледники Северо-Чуйского тракта. А если останутся силы, сможете посетить таинственное озеро Горных духов или Алтайский Марс.
«Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике
«Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике
«Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике
«Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике
«Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике
«Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике
Ближайшие даты:
30
авг
31
авг
1
сен
2
сен
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сен
5
сен
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даты

Что вас ожидает:

  • Ледники Северо-Чуйского хребта
  • Курайская степь и хребет
  • Ретранслятор
  • Ртутный рудник
  • Акташский ретранслятор + Озеро Горных духов (16000тр)
  • Акташский ретранслятор + Озеро Горных духов + Чуйские Меандры (20000тр)
  • Акташский ретранслятор + Озеро Горных духов + Чуйские Меандры + Алтайский Марс (24000тр)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Гора Верхняя

Наша экскурсия — увлекательное и экстремальное приключение на внедорожнике с подъемом на вершину Верхняя. Ее высота составляет 3000 метров. С вершины открывается панорамный красивейший вид протяженностью в десятки километров. Отсюда же можно будет рассмотреть ледники Северо-Чуйского хребта. Экскурсия проходит порядка 3 часов.

Загадочное озеро и блуждающая река (за доп. плату)

Также при желании вы сможете посетить озеро Горных духов — таинственное место с невероятной энергетикой, окутанное древними преданиями. Если не устанете, то продолжить путешествие можно подъемом на смотровую площадку «Чуйские Меандры», где видно, как петляет между холмов река Чуя. А для желающих отправиться в приключение на весь день можно посетить Алтайский Марс.

Важная информация:

Необходимо взять тёплые вещи — на вершине может быть холодно и сильный ветер, даже если внизу стоит жара.

каждый день по договоренности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-водитель
  • Внедорожная техника (Nissan Patrol, Land Cruser, Toyota Hilux Arctic Trucks)
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
  • Входные билеты на Марс
Место начала и завершения?
село Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день по договоренности.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Необходимо взять тёплые вещи
  • На вершине может быть холодно и сильный ветер
  • Даже если внизу стоит жара
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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