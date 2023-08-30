Экстремальная индивидуальная экскурсия на вершину Верхняя в Горно-Алтайске
Захватывающие приключение с подъемом на вершину Верхняя.
Преодолевая горный ландшафт на внедорожнике, вы покорите массив высотой 3000 метров! Вас ждут незабываемые впечатления, а также живописная панорама на ледники Северо-Чуйского тракта. А если останутся силы, сможете посетить таинственное озеро Горных духов или Алтайский Марс.
Преодолевая горный ландшафт на внедорожнике, вы покорите массив высотой 3000 метров! Вас ждут незабываемые впечатления, а также живописная панорама на ледники Северо-Чуйского тракта. А если останутся силы, сможете посетить таинственное озеро Горных духов или Алтайский Марс.
Ближайшие даты:
30
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31
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Что вас ожидает:
- Ледники Северо-Чуйского хребта
- Курайская степь и хребет
- Ретранслятор
- Ртутный рудник
- Акташский ретранслятор + Озеро Горных духов (16000тр)
- Акташский ретранслятор + Озеро Горных духов + Чуйские Меандры (20000тр)
- Акташский ретранслятор + Озеро Горных духов + Чуйские Меандры + Алтайский Марс (24000тр)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Гора Верхняя
Наша экскурсия — увлекательное и экстремальное приключение на внедорожнике с подъемом на вершину Верхняя. Ее высота составляет 3000 метров. С вершины открывается панорамный красивейший вид протяженностью в десятки километров. Отсюда же можно будет рассмотреть ледники Северо-Чуйского хребта. Экскурсия проходит порядка 3 часов.
Загадочное озеро и блуждающая река (за доп. плату)
Также при желании вы сможете посетить озеро Горных духов — таинственное место с невероятной энергетикой, окутанное древними преданиями. Если не устанете, то продолжить путешествие можно подъемом на смотровую площадку «Чуйские Меандры», где видно, как петляет между холмов река Чуя. А для желающих отправиться в приключение на весь день можно посетить Алтайский Марс.
Важная информация:
Необходимо взять тёплые вещи — на вершине может быть холодно и сильный ветер, даже если внизу стоит жара.
каждый день по договоренности.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид-водитель
- Внедорожная техника (Nissan Patrol, Land Cruser, Toyota Hilux Arctic Trucks)
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Входные билеты на Марс
- Место начала и завершения?
- село Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день по договоренности.Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Необходимо взять тёплые вещи
- На вершине может быть холодно и сильный ветер
- Даже если внизу стоит жара
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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