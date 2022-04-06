Этноботаническая прогулка «Дикоросы Горного Алтая»

Прикоснуться к заповедному миру леса и узнать о традиционных растениях от местного жителя

Индивидуальная
Мы — потомки древних тюрков и малочисленный коренной народ Алтая.

Связь с природой и знания о ней всегда были для нас важны, помогая жить в гармонии с краем высокогорных степей и живописных долин.

На прогулке в окрестностях Акташа мне будет приятно рассказать, как мы применяем местные дикоросы в быту, а после — пригласить вас на чаепитие с дикими ягодами в айыл.
Этноботаническая прогулка «Дикоросы Горного Алтая»
Этноботаническая прогулка «Дикоросы Горного Алтая»
Этноботаническая прогулка «Дикоросы Горного Алтая»
Этноботаническая прогулка «Дикоросы Горного Алтая»
Этноботаническая прогулка «Дикоросы Горного Алтая»
Этноботаническая прогулка «Дикоросы Горного Алтая»
Этноботаническая прогулка «Дикоросы Горного Алтая»
Этноботаническая прогулка «Дикоросы Горного Алтая»
Этноботаническая прогулка «Дикоросы Горного Алтая»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Атмосферное погружение в культуру

В гости к растениям мы пойдем пешком из Акташа — прогулка займет всего 15 минут. Перед посещением леса я проведу инструктаж о технике безопасного поведения. А прибыв на место, начнем наше небольшое путешествие. Вы узнаете, как используется в народной медицине и кулинарии чабрец, курильский чай, кедр, лиственница. Какие свойства этих растений издавна известны теленгитам и в чем особенность их применения в условиях кочевой жизни.

🌿 ☕ После вы сможете собрать свой букет травяного чая. А затем отправимся в традиционное жилище музейного типа — «айыл», где вы отведаете диких съедобных ягод (голубику, смородину, облепиху) с душистым чаем.

Организационные детали

  • Прогулка проходит круглый год
  • Выбирайте одежду и обувь, соответствующие формату экскурсии
  • Возьмите с собой бутылочку питьевой воды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Академика Кузнецова
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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