Что вас ожидает

Атмосферное погружение в культуру

В гости к растениям мы пойдем пешком из Акташа — прогулка займет всего 15 минут. Перед посещением леса я проведу инструктаж о технике безопасного поведения. А прибыв на место, начнем наше небольшое путешествие. Вы узнаете, как используется в народной медицине и кулинарии чабрец, курильский чай, кедр, лиственница. Какие свойства этих растений издавна известны теленгитам и в чем особенность их применения в условиях кочевой жизни.

🌿 ☕ После вы сможете собрать свой букет травяного чая. А затем отправимся в традиционное жилище музейного типа — «айыл», где вы отведаете диких съедобных ягод (голубику, смородину, облепиху) с душистым чаем.

Организационные детали