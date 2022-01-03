2 день

Начало путешествия

Выйдите на палубу и восхититесь природными красотами Анадырского залива, где велики шансы увидеть белух.

Изюминкой круиза станет пересечение Полярного круга и международной линии перемены дат.

Мы почувствуем дух настоящей морской экспедиции, пройдя более 1800 морских миль по Северному Ледовитому и Тихому океанам, через узкий Берингов пролив, отделяющий Россию от США.

Нам предстоит побывать на острове Врангеля — самом северном заповеднике России, знаменитом своей популяцией белых медведей и богатом арктическим биоразнообразием.

Мы увидим Аллею китов — древнее эскимосское святилище,познакомимся с бытом и традициями чукчей и эскимосов, искупаемся в термальных ваннах на краю света, встретим красивейшие закаты в диких бухтах.

Планируемый маршрут путешествия включает в себя посещение таких мест, как:

бухта Провидения;

стров Итыгран;

бухта Гильмимыл;

пролив Сенявина;

Ярынгкнот;

мыс Дежнева;

поселок Уэлен;

остров Колючин;

остров Врангеля;

остров Геральда;

остров Ратманова;

Лорино/Лаврентия;

оз. Аччён.

Описание данного маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д.

Информация по маршруту отображается согласно данным, предоставленным круизной компанией.