Вы побываете на восточной окраине Евразии — мысе Дежнёва, посетите самый северный заповедник России — остров Врангеля, искупаетесь в термальных ванных на
Программа тура по дням
Анадырь, Чукотка. Посадка на судно
Самостоятельное прибытие в Анадырь.
Во второй половине дня в порту Анадыря посадка на борт вашего экспедиционного судна.
Начало путешествия
Выйдите на палубу и восхититесь природными красотами Анадырского залива, где велики шансы увидеть белух.
Изюминкой круиза станет пересечение Полярного круга и международной линии перемены дат.
Мы почувствуем дух настоящей морской экспедиции, пройдя более 1800 морских миль по Северному Ледовитому и Тихому океанам, через узкий Берингов пролив, отделяющий Россию от США.
Нам предстоит побывать на острове Врангеля — самом северном заповеднике России, знаменитом своей популяцией белых медведей и богатом арктическим биоразнообразием.
Мы увидим Аллею китов — древнее эскимосское святилище,познакомимся с бытом и традициями чукчей и эскимосов, искупаемся в термальных ваннах на краю света, встретим красивейшие закаты в диких бухтах.
Планируемый маршрут путешествия включает в себя посещение таких мест, как:
- бухта Провидения;
- стров Итыгран;
- бухта Гильмимыл;
- пролив Сенявина;
- Ярынгкнот;
- мыс Дежнева;
- поселок Уэлен;
- остров Колючин;
- остров Врангеля;
- остров Геральда;
- остров Ратманова;
- Лорино/Лаврентия;
- оз. Аччён.
Описание данного маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д.
Информация по маршруту отображается согласно данным, предоставленным круизной компанией.
Морские переходы и высадки на островах
Движемся по маршруту, отдыхаем на борту.
Морские переходы и высадки на островах
Движемся по маршруту, отдыхаем на борту.
Морские переходы и высадки на островах
Движемся по маршруту, отдыхаем на борту.
Морские переходы и высадки на островах
Движемся по маршруту, отдыхаем на борту.
Морские переходы и высадки на островах
Движемся по маршруту, отдыхаем на борту.
Морские переходы и высадки на островах
Движемся по маршруту, отдыхаем на борту.
Морские переходы и высадки на островах
Движемся по маршруту, отдыхаем на борту.
Морские переходы и высадки на островах
Движемся по маршруту, отдыхаем на борту.
Морские переходы и высадки на островах
Движемся по маршруту, отдыхаем на борту.
Морские переходы и высадки на островах
Движемся по маршруту, отдыхаем на борту.
Прибытие в Анадырь
Наше путешествие закончено.
После завтрака сходим на берег.
Проживание
Тур предусматривает проживание в каюте.
Стоимость тура в зависимости от категории размещения на 1 человека, руб:
|Каюта
|Стоимость за человека
|Трехместная каюта без удобств
|617 500
|Двухместная каюта без удобств
|691 600
|Супериор
|876 850
|Супериор Плюс
|1 006 525
|Мини-люкс
|1 377 025
|Люкс судовладельца
|1 667 250
Экспедиционное судно «Профессор Хромов»
«Профессор Хромов» — небольшое экспедиционное судно ледового класса. В 2013 и 2019 годах его полностью переоборудовали с расчетом на комфортабельное размещение максимум 50 пассажиров в двухместных каютах.
Для удобства пассажиров на судне есть бар, уютный лаундж, лекционный зал и библиотека с большой коллекцией тематической литературы.
Просторный капитанский мостик всегда открыт для пассажиров. С него можно любоваться потрясающими видами на айсберги и береговые ландшафты. За дикой природой и морскими животными также можно наблюдать с открытых палуб судна.
Капитан и команда «Профессор Хромов» — опытные моряки, настоящие энтузиасты экспедиционных путешествий.
Во время высадок на берег путешественников сопровождают квалифицированные гиды и натуралисты.
Для высадок используется флот моторных надувных лодок Зодиак, которые просты и удобны в использовании. С их помощью участники экспедиции легко добираются до удивительно красивых, но труднодоступных мест.
«Профессор Хромов» — судно ледового класса, специально оборудованное для исследования регионов, в которых навигация кораблей большего размера невозможна.
Технические характеристики
|Длина
|71,6 м
|Ширина
|12,8 м
|Водоизмещение
|2140 т
|Скорость
|12 узлов
|Количество пассажиров
|50 чел.
|Ледовый класс
|КМ
|Год постройки
|1984
|Год реновации
|2019
|Флаг
|Россия
Варианты проживания
Люкс судовладельца
Вместимость до 3 пассажиров в каюте.
- Отделенная спальная зона с двуспальной кроватью.
- Гостиная с односпальной кроватью или софой.
- Письменный стол, шкаф, тумбочки.
- Ванная комната: душ, туалет, умывальник.
- Окна на две стороны.
Мини-люкс
Вместимость до 3 пассажиров в каюте.
- Отделенная спальная зона с двуспальной кроватью.
- Гостиная с односпальной кроватью.
- Письменный стол, шкаф, тумбочки.
- Ванная комната: душ, туалет, умывальник.
- Окна.
Супериор плюс
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Два нижних спальных места.
- Письменный стол, шкаф, тумбочки.
- Ванная комната: душ, туалет, умывальник.
- Окно.
Супериор
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Два спальных места – верхнее и нижнее.
- Письменный стол, шкаф, тумбочки.
- Ванная комната: душ, туалет, умывальник.
- Окно.
Двухместная каюта
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Два нижних спальных места.
- Письменный стол, шкаф, тумбочки.
- Умывальник (удобства совмещенные).
- Иллюминатор.
Трехместная каюта
Вместимость до 3 пассажиров в каюте.
- Два нижних и одно верхнее спальные места.
- Письменный стол, шкаф, тумбочки.
- Умывальник (удобства совмещенные).
- Иллюминатор.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта либо оговоренной с организаторами гостиницы города до места посадки на судно в месте старта круиза
- Групповой трансфер в аэропорт, либо оговоренную с организаторами гостиницу в городе окончания круиза
- Проживание в каюте выбранной категории на судне в течение тура
- 3-разовое питание на борту, доступ к чайной станции и снекам 24/7
- Все высадки и экскурсии по программе
- Оформление пограничных пропусков по маршруту, стоимость всех входных плат в заповедники и объекты показа
- Участие в мероприятиях на судне - показы фильмов, лекции
- Экспедиционная куртка
- Портовые сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Анадыря и обратно
- Наземное обслуживание до и после начала круиза (отели, экскурсии)
- Связь на борту (спутниковый телефон, интернет)
- Услуги бара (алкогольные и прохладительные напитки, снеки)
- Прачечная
- Сувениры
- Чаевые команде (по желанию)
- Обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Главный фактор при выборе одежды на борту судна — удобство. Одежда может быть повседневной и неформальной. Возьмите с собой ветро- и водонепроницаемую верхнюю одежду. Не берите с собой тесную одежду, которая не оставляет пространства для воздушной прослойки, являющейся отличным изолятором. Шерсть, шелк и некоторые современные синтетические волокна, например, флис (polar fleece) сохраняют тепло лучше, чем хлопок.
Мы рекомендуем, сделать исключение для капитанского ужина и гала-ужина. Дресс-код на ужин отсутствует, но это судно класса люкс и иностранные туристы любят выглядеть вечером нарядно.
Несколько советов, которые помогут вам чувствовать себя комфортно во время экспедиционного круиза:
- не одевайтесь слишком тепло, чтобы избежать потения;
- надевайте водонепроницаемую одежду из такого материала, который, тем не менее, позволит Вашему телу "дышать" и тем самым воспрепятствует конденсации влаги под одеждой;
- охлаждению наиболее подвержены ноги и руки. Старайтесь, чтобы они оставались сухими и теплыми. Мудрым решением будет взять перчатки, чтобы быть готовым к переменам погоды;
- 90% тепла человек теряет при охлаждении головы! Позаботьтесь, чтобы Ваша голова была в тепле. Наряду с головным убором, закрывающим уши и лоб, привезите с собой шапку или
- капюшон, который мог бы при необходимости закрыть шею и подбородок;
- отличная идея взять шерстяной или синтетический шарф: обеспечивая защиту шеи, он может быть завязан на лице, если Вам придется передвигаться против ветра;
- надевайте комфортную, просторную одежду. Лучше надеть несколько легких вещей, чем одну теплую. Между слоями одежды останется тонкая воздушная прослойка, которая при
- повышении температуры тела служит великолепным изолятором;
- шерсть и шелк предпочтительней хлопка, т. к. они хорошо удерживают теплый воздух. Синтетические материалы, которые снова принимают свою форму после сжатия, тоже хороши. Если вещи намокают или отсыревают, подкладка из полистерола лучший изолятор, чем гусиный или утиный пух. Также мы рекомендуем флисовую одежду, популярную даже у путешественников-экстремалов.
Проверьте, все ли вы взяли:
- полярную куртку вам выдадут в подарок на борту;
- резиновые сапоги вам выдадут в аренду на борту;
- теплое нижнее белье;
- теплые брюки (джинсы подойдут и для ношения на борту и для экскурсий);
- водонепроницаемые брюки для высадок на лодках и наземных прогулок (надевайте их поверх Ваших обычных брюк);
- шерстяной свитер или флисовую кофту;
- перчатки;
- шапку;
- теплые носки;
- удобные влагоустойчивые ботинки с ребристой подошвой;
- кроссовки или ботинки. На борту запрещено ходить в шлепанцах по технике безопасности;
- водонепроницаемый рюкзак для высадок;
- темные очки с ультрафиолетовой защитой;
- защитный крем для кожи лица и губ;
- купальный костюм;
- фотокамера и карты памяти;
- дополнительная пара Ваших оптических очков;
- предписанные врачом медицинские средства с запасом на несколько дополнительных дней;
- пластиковый пакет с молнией или зажимом для фотокамеры;
- несколько футболок для ношения на борту и на высадках;
- бинокль для наблюдения за дикими животными;
- комплект батареек;
- блокнот и ручка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Обязательная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
Нужен туристический страховой полис для путешествующих по России, который должен включать в себя следующие опции:
- Увеличенная страховая сумма от 2 млн руб.
- Риски – активный отдых и спорт, например:
- спортивный туризм;
- езда/пребывание на лодке/маломерном судне в качестве пассажира;
- активный отдых;
- трекинг.
- Организация и проведение поисково-спасательных операций.
- Вертолетная эвакуация.
Возможно ли изменение программы?
Описание данного маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д.
Есть ли возрастные ограничения?
Ограничений нет, но нужно понимать, что это экспедиция и все высадки будут осуществляться на лодках «Зодиак», экскурсии будут пешие, некоторые будут проходить в местах, где нет дорог.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды