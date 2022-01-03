Открытие Командорских островов. Экспедиционный круиз
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Также в круиз входят посещение самого ветреного места России, исследование фьордов и бухт, визит в национальную чукотскую деревню и лучшая рыбалка на Камчатке»
15 сен в 10:00
от 819 000 ₽ за человека
Экспедиция на Командоры
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Также в круиз входят посещение самого ветреного места России, исследование дальневосточных фьордов, визит в национальную чукотскую деревню и лучшая рыбалка на Камчатке»
23 сен в 10:00
от 661 000 ₽ за человека
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16%
Круиз вокруг Чукотки. Из Анадыря к острову Врангеля
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Добро пожаловать в 14-дневный круиз на экспедиционном судне вокруг Чукотки: из Анадыря к острову Врангеля и обратно»
22 авг в 10:00
от 1 050 000 ₽
1 249 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИгорь3 января 2022От Чукотки до Камчатки. КруизВсе было на высоте.
- ООлеся13 апреля 2021От Чукотки до Камчатки. КруизАнтарктика не открылась бы мне во всей своей красе если бы не четкая организация. Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не
- ДДенис6 апреля 2021От Чукотки до Камчатки. КруизНезабываемое плавание на ледоколе 50 лет Победы. Было восхитительно, природа, мощь земли, воды, льда. И отличная организация. С нами постоянно были сопровождающие, люди в теме, опытные, так что было не страшно, главное нужно было их слушать.
Ответы на вопросы от путешественников по Анадырю в категории «Круизы»
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