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Круизы и туры по воде в Анадыре

Найдено 3 тура в категории «Круизы» в Анадыре, цены от 661 000 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Открытие Командорских островов. Экспедиционный круиз
11 дней
Открытие Командорских островов. Экспедиционный круиз
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Также в круиз входят посещение самого ветреного места России, исследование фьордов и бухт, визит в национальную чукотскую деревню и лучшая рыбалка на Камчатке»
15 сен в 10:00
от 819 000 ₽ за человека
Экспедиция на Командоры
11 дней
Экспедиция на Командоры
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Также в круиз входят посещение самого ветреного места России, исследование дальневосточных фьордов, визит в национальную чукотскую деревню и лучшая рыбалка на Камчатке»
23 сен в 10:00
от 661 000 ₽ за человека
Круиз вокруг Чукотки. Из Анадыря к острову Врангеля
Пешая
14 дней
-
16%
Круиз вокруг Чукотки. Из Анадыря к острову Врангеля
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Добро пожаловать в 14-дневный круиз на экспедиционном судне вокруг Чукотки: из Анадыря к острову Врангеля и обратно»
22 авг в 10:00
от 1 050 000 ₽1 249 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Игорь
    3 января 2022
    От Чукотки до Камчатки. Круиз
    Все было на высоте.
  • О
    Олеся
    13 апреля 2021
    От Чукотки до Камчатки. Круиз
    Антарктика не открылась бы мне во всей своей красе если бы не четкая организация. Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не
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    было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды срабатывали быстро. Наше круизное судно - целый дом на плаву, опасалась, что будет укачивать, нормально себя чувствовала. Каждый день нам показывали новые острова, накануне вечером рассказывали, что нас ждет и как себя вести. Питание отличное, вкусно и всегда все свежее. Экипировка отличная, на всех всегда хватало и плюс то, что мы брали из дом, нам заранее об этом говорилось. Все пригодилось и ничего лишнего, собиралась строго по списку.

  • Д
    Денис
    6 апреля 2021
    От Чукотки до Камчатки. Круиз
    Незабываемое плавание на ледоколе 50 лет Победы. Было восхитительно, природа, мощь земли, воды, льда. И отличная организация. С нами постоянно были сопровождающие, люди в теме, опытные, так что было не страшно, главное нужно было их слушать.

Ответы на вопросы от путешественников по Анадырю в категории «Круизы»

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Сколько стоит тур в Анадыре в июле 2025
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