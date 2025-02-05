Программа тура по дням
Среда. Заезд
Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Четверг. Экскурсия «Города КМВ»
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
9:00 Экскурсия «Города КМВ».
По программе экскурсии:
- в Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова;
- в Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница;
- в Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада;
- в Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату.
18:00 Возвращение в Пятигорск.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Пятница. Экскурсия «Верхняя Балкария»
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.
По программе экскурсии:
- Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
- после прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;
- переезд в Черекское ущелье 2 часа;
- село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
- Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
- Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
- село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе Важно знать.
Суббота. Два варианта экскурсии на выбор: "Эльбрус" или "Домбай"
Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 6:30.
По программе экскурсии:
- остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату;
- остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус;
- два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м;
- остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса;
- подъем по закрытым канатным дорогам;
- обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00;
- остановка на поляне Нарзанов (30 мин) на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе Важно знать.
Вариант II Экскурсия в «Домбай» в 6:30.
По программе экскурсии:
- остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату;
- Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
- Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату.
Возвращение в отель в 20:00.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе Важно знать.
Воскресенье. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»
6:30 Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун».
По программе экскурсии:
- Грозный – посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города;
- подъем на смотровую площадку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода (оплачиваются дополнительно);
- город Аргун – посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле;
- город Шали – посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Питание на маршруте за доп. плату.
22:00-24:00 Возвращение в отель.
Понедельник. Отъезд
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- с питанием:
|Гостиница
|1-местный
|2-местный
|3-местный
|4-местный
|доп. место
|Бештау
|Стандарт 70 900
Комфорт 77 150
|Стандарт 50 500
Комфорт 53 650
Люкс 58 350
|Семейный 51 100
|Семейный 45 800
|41 400
|Наутилус
|Стандарт 48 550
Полулюкс 53 550
|Стандарт 40 650
Полулюкс 43 200
|Полулюкс 41 950
|Полулюкс 41 150
|Машук
Эконом 54 050
Стандарт 57 200
Эконом 43 200
Стандарт 44 000
Комфорт 55 300
Комфорт 46 050
Семейный 54 800
|Семейный 48 850
|38 350
- стоимость без питания:
|Гостиница
|1-местный
|2-местный
|3-местный
|4-местный
|доп. место
|Бештау
|Стандарт 63 100
Комфорт 69 400
|Стандарт 42 700
Комфорт 45 850
Люкс 50 550
|Семейный 43 350
|Семейный 38 000
|33 600
|Наутилус
|Стандарт 44 300
Полулюкс 49 300
|Стандарт 36 450
Полулюкс 38 950
|Полулюкс 37 700
|Полулюкс 36 900
|Машук
Эконом 48 700
Стандарт 51 800
Эконом 37 850
Стандарт 38 650
Комфорт 49 950
Комфорт 40 650
Семейный 49 450
|Семейный 43 500
|33 000
|Маск
Стандарт 63 100
Делюкс 66 250
Полулюкс 72 500
Стандарт 39 600
Делюкс 44 300
Полулюкс 47 450
|33 600
|Пятигорск
Стандарт singl 44 300
Стандарт 55 600
Джуниор 61 850
Стандарт 38 950
Джуниор 42 100
|Южная
Стандарт singl 43 650
Стандарт 50 550
Джуниор 56 850
Стандарт 36 450
Джуниор 39 600
|28 600
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.
- Маск — стандарт, делюкс, полулюкс;
- Бештау – комфорт, люкс;
- Машук — стандарт.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
Машук
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Наутилус
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Бизнес-отель «Маск»
Находится в поселке Иноземцево под Пятигорском.
Есть автомобильная парковка, Wi-Fi, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание. Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.
В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.
Ближайшая достопримечательность — дом Рошке. На расстоянии 13 км расположен аэропорт Минеральные Воды, до ж/д вокзала Иноземцево — 3 км.
Пятигорск
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.
В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт им. М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах — в 26,5 км.
Южная
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: завтрак, ужин3 день: ужин4 день: ужин5 день: - 6 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 2 день: завтрак, ужин
- 3 день: ужин
- 4 день: ужин
- 5 день:
- 6 день: завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, если выбран тариф без питания
- Трансфер аэропорт Минеральные Воды - гостиница Пятигорск
- Трансфер гостиница Пятигорск - аэропорт Минеральные Воды
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 200 руб
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Г. Чегет 2 уровня (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб
- Г. Эльбрус: станция "Старый кругозор" и станция "Мир". Подъем на станцию "Гара Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 1 600 руб
- Экологический сбор на территории национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2277 М.Н.У.М. - 900 руб. на высоту 3008 М.Н.У.М. (2 уровня) - 1 800 руб. при единовременной оплате всех 3-х уровней (на высоту 3146 М.Н.У. м.) - 2 000 руб
- На высоту 2277 М.Н.У.М. - 900 руб
- На высоту 3008 М.Н.У.М. (2 уровня) - 1 800 руб
- При единовременной оплате всех 3-х уровней (на высоту 3146 М.Н.У. м.) - 2 000 руб
- Подъем на высотку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода - 500 руб. /чел
- Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
- Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы
Первое и самое важное это документы! Паспорт и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии:
- Гостиница «Бештау» — посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
- гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
- гостиница «Машук» — посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- гостиница «Пятигорск» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
- гостиница «Южная» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
|Гостиница
|1-местный
|2-местный
|3-местный
|4-местный
|доп. место
|Бештау
|Стандарт 7 000
Комфорт 8 000
|Стандарт 3 750
Комфорт 4 000
|-
|-
|2 000
|Наутилус
|Стандарт 4 000
Полулюкс 5 000
|Стандарт 2 500
Полулюкс 3 000
|Полулюкс 2 800
|Полулюкс 2 600
|Машук
Эконом 4 500
Стандарт 4 900
Эконом 2 650
Стандарт2 850
|-
|-
|2 000
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Особую благодарность принимающей стороне, отличные экскурсоводы!!!
Хочется выделить Наталью Викторовну и Марину Владимировну!!!
Даже не верится что мои глаза видели такую красоту.
Спасибо Вам большое!!!!
Теперь буду рассматривать поход в Приэльбрусье с палаткой!
Обеды в Грозном обычные, понравился пирог с тыквой.