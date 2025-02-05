Мои заказы

Чарующий Кавказ. Экскурсионный тур в зимний Грозный

Зимняя программа тура Classic «Чарующий Кавказ» c Грозным позволяет всем нашим гостям за считанные дни максимально познакомиться с Кавказом – западным, восточным и центральным и увидеть регион Кавказских Минеральных Вод.
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
24
дек31
дек

Программа тура по дням

1 день

Среда. Заезд

Заселение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

2 день

Четверг. Экскурсия «Города КМВ»

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

9:00 Экскурсия «Города КМВ».

По программе экскурсии:

  • в Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова;
  • в Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница;
  • в Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада;
  • в Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед на маршруте за доп. плату.

18:00 Возвращение в Пятигорск.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

3 день

Пятница. Экскурсия «Верхняя Балкария»

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

По программе экскурсии:

  • Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
  • после прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;
  • переезд в Черекское ущелье 2 часа;
  • село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
  • Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
  • Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
  • село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе Важно знать.

4 день

Суббота. Два варианта экскурсии на выбор: "Эльбрус" или "Домбай"

Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 6:30.

По программе экскурсии:

  • остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату;
  • остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус;
  • два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м;
  • остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса;
  • подъем по закрытым канатным дорогам;
  • обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00;
  • остановка на поляне Нарзанов (30 мин) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе Важно знать.

Вариант II Экскурсия в «Домбай» в 6:30.

По программе экскурсии:

  • остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату;
  • Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

  • Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату.

Возвращение в отель в 20:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе Важно знать.

5 день

Воскресенье. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»

6:30 Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун».

По программе экскурсии:

  • Грозный – посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города;
  • подъем на смотровую площадку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода (оплачиваются дополнительно);
  • город Аргун – посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле;
  • город Шали – посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Питание на маршруте за доп. плату.

22:00-24:00 Возвращение в отель.

6 день

Понедельник. Отъезд

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Гостиница1-местный2-местный3-местный4-местныйдоп. место
БештауСтандарт 70 900
Комфорт 77 150		Стандарт 50 500
Комфорт 53 650
Люкс 58 350		Семейный 51 100Семейный 45 80041 400
НаутилусСтандарт 48 550
Полулюкс 53 550		Стандарт 40 650
Полулюкс 43 200		Полулюкс 41 950Полулюкс 41 150
Машук

Эконом 54 050

Стандарт 57 200

Эконом 43 200

Стандарт 44 000

Комфорт 55 300

Комфорт 46 050

Семейный 54 800

Семейный 48 85038 350
  • стоимость без питания:
Гостиница1-местный2-местный3-местный4-местныйдоп. место
БештауСтандарт 63 100
Комфорт 69 400		Стандарт 42 700
Комфорт 45 850
Люкс 50 550		Семейный 43 350Семейный 38 00033 600
НаутилусСтандарт 44 300
Полулюкс 49 300		Стандарт 36 450
Полулюкс 38 950		Полулюкс 37 700Полулюкс 36 900
Машук

Эконом 48 700

Стандарт 51 800

Эконом 37 850

Стандарт 38 650

Комфорт 49 950

Комфорт 40 650

Семейный 49 450

Семейный 43 50033 000
Маск

Стандарт 63 100

Делюкс 66 250

Полулюкс 72 500

Стандарт 39 600

Делюкс 44 300

Полулюкс 47 450

 33 600
Пятигорск

Стандарт singl 44 300

Стандарт 55 600

Джуниор 61 850

Стандарт 38 950

Джуниор 42 100
Южная

Стандарт singl 43 650

Стандарт 50 550

Джуниор 56 850

Стандарт 36 450

Джуниор 39 600

 28 600

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.

Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при 2-местном размещении в номерах в следующих гостиницах:
  • Маск — стандарт, делюкс, полулюкс;
  • Бештау – комфорт, люкс;
  • Машук — стандарт.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

5 ночей

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Машук

5 ночей

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

МашукМашукМашукМашукМашук

Наутилус

5 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

НаутилусНаутилусНаутилусНаутилусНаутилус

Бизнес-отель «Маск»

5 ночей

Находится в поселке Иноземцево под Пятигорском.

Есть автомобильная парковка, Wi-Fi, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание. Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.

В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.

Ближайшая достопримечательность — дом Рошке. На расстоянии 13 км расположен аэропорт Минеральные Воды, до ж/д вокзала Иноземцево — 3 км.

Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»

Пятигорск

5 ночей

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.

В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт им. М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах — в 26,5 км.

ПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорск

Южная

5 ночей

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.

В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».

ЮжнаяЮжнаяЮжнаяЮжнаяЮжнаяЮжная

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: завтрак, ужин3 день: ужин4 день: ужин5 день: - 6 день: завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, если выбран тариф без питания
  • Трансфер аэропорт Минеральные Воды - гостиница Пятигорск
  • Трансфер гостиница Пятигорск - аэропорт Минеральные Воды
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 200 руб
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Г. Чегет 2 уровня (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб
  • Г. Эльбрус: станция "Старый кругозор" и станция "Мир". Подъем на станцию "Гара Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 1 600 руб
  • Экологический сбор на территории национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2277 М.Н.У.М. - 900 руб. на высоту 3008 М.Н.У.М. (2 уровня) - 1 800 руб. при единовременной оплате всех 3-х уровней (на высоту 3146 М.Н.У. м.) - 2 000 руб
  • На высоту 2277 М.Н.У.М. - 900 руб
  • На высоту 3008 М.Н.У.М. (2 уровня) - 1 800 руб
  • При единовременной оплате всех 3-х уровней (на высоту 3146 М.Н.У. м.) - 2 000 руб
  • Подъем на высотку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода - 500 руб. /чел
  • Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы

Первое и самое важное это документы! Паспорт и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки на экскурсии:

  • Гостиница «Бештау» — посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
  • гостиница «Машук» — посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • гостиница «Пятигорск» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
  • гостиница «Южная» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
Гостиница1-местный2-местный3-местный4-местныйдоп. место
БештауСтандарт 7 000
Комфорт 8 000		Стандарт 3 750
Комфорт 4 000 		--2 000
НаутилусСтандарт 4 000
Полулюкс 5 000		Стандарт 2 500
Полулюкс 3 000		Полулюкс 2 800Полулюкс 2 600
Машук

Эконом 4 500

Стандарт 4 900

Эконом 2 650

Стандарт2 850

--2 000

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
Кристина
5 фев 2025
Все понравилось
О
Оксана
16 янв 2025
Отдых великолепный! Чарующие виды гор! Ни капли не пожалели, что посетили это место!
Е
Елена
28 фев 2023
Путешествие понравилось. Программа достаточно насыщенная и наверное хочется в середине один день отдыха. Отдельное спасибо за гидов на маршруте, профессионалы, отзывчивые и внимательные. Спасибо за отдых.
А
Анна
30 ноя 2022
Тур очень понравился, мне удалось переключится и получать наслаждение от каждой минуты пребывания на отдыхе, в туре мне встречались только положительные люди!
Особую благодарность принимающей стороне, отличные экскурсоводы!!!
Хочется выделить Наталью Викторовну и Марину Владимировну!!!
Даже не верится что мои глаза видели такую красоту.
Спасибо Вам большое!!!!

Теперь буду рассматривать поход в Приэльбрусье с палаткой!
О
Ольга
29 ноя 2022
Это была настоящая перезагрузка и столько эмоций. Программа была очень интересная и благодаря экскурсоводом впечатления были намного ярче) команда прекрасная была каждую поездку. И водители и экскурсоводы. Обязательно вернусь к вам)
В
Валерия
27 окт 2022
Интересная и познавательная экскурсия, отличный транспорт и профессиональный водитель. Завтраки и ужины на высоте. Осетинские пироги очень понравились, взяли с собой «на подарок».
Обеды в Грозном обычные, понравился пирог с тыквой.
читать дальше

В столовой, куда возили на обед, туалет оставляет желать лучшего.
Местный экскурсовод Липа замечательная, с любовью относится к своему делу.
Большое спасибо вашей фирме и Юлии за гибкие условия в покупке тура, и за возможность посетить желанное место.

С уважением, Воронина Валерия.

В
Василий
25 окт 2022
Всё отлично, гиды интересно рассказывают, водители профессионалы, отель хороший! Организация на отлично!
Н
Наталья
12 окт 2022
Спасибо принимающей стороне за отличную организацию тура! Все очень понравилось. Менеджеры всегда на связи, отвечают быстро на все интересующие вопросы. Экскурсоводы Светлана Борисовна, Надежда Петровна, Наталья Викторовна, Сергей Евгеньевич, а также все водители экскурсионных автобусов - настоящие профессионалы. Будем рекомендовать вас всем своим знакомым!
М
Мария
12 окт 2022
Мы уже три поездки на Большой Стране купили. Консультируют, информируют,учитывают обстоятельства клиента,постоянно на связи! Нам все нравится! Мы вам благодарны! В мечтах уже следующая поездка!