Встреча в 09:30 в аэропорту г. Иркутска с представителем, сегодня Вы отправитесь в один из отелей Иркутска, где у Вас будет возможность отправиться на прогулку и знакомство с нашим старинным городом.
Питание не включено.
После завтрака сборы и отправление на самый красивый и знаменитый остров Сибири – Ольхон.
По пути мы заедем на обед в одно из придорожных кафе бурятской кухни (обед за свой счёт).
Продолжаем путь на о. Ольхон, размещение в отеле.
После размещения, краткая обзорная к главной святыне острова – скале Шаманка.
Поужинать Вы сможете самостоятельно в ресторане отеля или посетив одно из множества кафе острова.
Питание включено: завтрак.
Сегодня у нас супер-насыщенный день, у нас ранний подъем и отправление на Север острова на надёжных и проходимых автомобилях острова – УАЗ(Буханка).
Мы отправимся на экскурсию на мыс Хобой.
Будем заезжать в красивые места, делать множество запоминающихся фото.
И у нас состоится обед-пикник с видом на Байкал.
Мыс – необыкновенное место, отсюда открывается вид на самое широкое место в Байкале, Байкальские хребет и даже п-ов Святой нос, если позволит видимость.
К вечеру возвращение в отель и заслуженный отдых.
Питание включено: завтрак, обед-пикник.
Завтрак.
Свободный день.
Сегодня Вы можете прогуляться по острову или отправиться на дополнительную экскурсию по южной части острова.
Питание включено: завтрак.
Сегодня мы уезжаем после завтрака с о. Ольхон.
Прибытие в Иркутск после 17:00.
В Иркутске завершение программы в центральной части города.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает размещение в гостинице в г. Иркутске и на о. Ольхон.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|31 900
|14 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».