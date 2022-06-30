2 день

Ольхон. Скала Шаманка

После завтрака сборы и отправление на самый красивый и знаменитый остров Сибири – Ольхон.

По пути мы заедем на обед в одно из придорожных кафе бурятской кухни (обед за свой счёт).

Продолжаем путь на о. Ольхон, размещение в отеле.

После размещения, краткая обзорная к главной святыне острова – скале Шаманка.

Поужинать Вы сможете самостоятельно в ресторане отеля или посетив одно из множества кафе острова.

Питание включено: завтрак.