Бюджетный Байкал

У многих есть мечта, отправиться на Байкал, при этом не оставив все свои накопления, мы помогаем Вам осуществить эту

У многих есть мечта, отправиться на Байкал, при этом не оставив все свои накопления, мы помогаем Вам осуществить эту мечту с туром Бюджетный Байкал.

В этом лаконичном туре мы постарались включить самые базовые и необходимые услуги и даже немного больше.
Бюджетный Байкал
Бюджетный Байкал
Бюджетный Байкал
Бюджетный Байкал
Бюджетный Байкал
Бюджетный Байкал
Бюджетный Байкал
Бюджетный Байкал
Бюджетный Байкал
Бюджетный Байкал
Бюджетный Байкал
Бюджетный Байкал
Бюджетный Байкал
Ближайшие даты:
29
июл
12
авг
26
авг

Что вас ожидает 🤩

Энергетика Ольхона
Энергетика Ольхона
Посетим главную святыню острова – скалу Шаманка
Вкусные бурятские блюда
Вкусные бурятские блюда
Заедем пообедать в кафе бурятской кухни
Пикник на мысе Хобой
Пикник на мысе Хобой
Будем заезжать в красивые места, делать множество запоминающихся фото и устроим пикник с видом на Байкал

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск

Встреча в 09:30 в аэропорту г. Иркутска с представителем, сегодня Вы отправитесь в один из отелей Иркутска, где у Вас будет возможность отправиться на прогулку и знакомство с нашим старинным городом.

Питание не включено.

Прибытие в ИркутскПрибытие в ИркутскПрибытие в ИркутскПрибытие в Иркутск
2 день

Ольхон. Скала Шаманка

После завтрака сборы и отправление на самый красивый и знаменитый остров Сибири – Ольхон.

По пути мы заедем на обед в одно из придорожных кафе бурятской кухни (обед за свой счёт).

Продолжаем путь на о. Ольхон, размещение в отеле. 

После размещения, краткая обзорная к главной святыне острова – скале Шаманка. 

Поужинать Вы сможете самостоятельно в ресторане отеля или посетив одно из множества кафе острова.

Питание включено: завтрак.

Ольхон. Скала ШаманкаОльхон. Скала ШаманкаОльхон. Скала ШаманкаОльхон. Скала Шаманка
3 день

Мыс Хобой. Пикник с видом на Байкал

Сегодня у нас супер-насыщенный день, у нас ранний подъем и отправление на Север острова на надёжных и проходимых автомобилях острова – УАЗ(Буханка). 

Мы отправимся на экскурсию на мыс Хобой. 

Будем заезжать в красивые места, делать множество запоминающихся фото.

И у нас состоится обед-пикник с видом на Байкал. 

Мыс – необыкновенное место, отсюда открывается вид на самое широкое место в Байкале, Байкальские хребет и даже п-ов Святой нос, если позволит видимость. 

К вечеру возвращение в отель и заслуженный отдых.

Питание включено: завтрак, обед-пикник.

Мыс Хобой. Пикник с видом на БайкалМыс Хобой. Пикник с видом на БайкалМыс Хобой. Пикник с видом на БайкалМыс Хобой. Пикник с видом на Байкал
4 день

Свободный день

Завтрак. 

Свободный день. 

Сегодня Вы можете прогуляться по острову  или отправиться на дополнительную экскурсию по южной части острова.

Питание включено: завтрак.

5 день

Отъезд

Сегодня мы уезжаем после завтрака с о. Ольхон. 

Прибытие в Иркутск после 17:00.

В Иркутске завершение программы в центральной части города.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице в г. Иркутске и на о. Ольхон.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

ДвухместноеДоплата за одноместное
31 90014 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсия на Север острова. В составе группы
  • Обзорная экскурсия на скалу Шаманка. В составе группы
  • Транспортное обслуживание по маршруту: Иркутск – о. Ольхон – Иркутск. В составе группы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билет до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Услуги и трансферы, не указанные в программе или указанные за дополнительную стоимость
  • Разрешение в нац. парк (300 руб., оплачивается на месте)
  • Алкогольная, табачная, сувенирная и иная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Похожие туры на Байкале

Путешествие на Байкал в посёлок Листвянка
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
4.2
8 отзывов
Путешествие на Байкал в посёлок Листвянка
Давайте отправимся в посёлок Листвянка на берегу озера Байкал! Уже по дороге вы оцените, насколько живописна местная
30 июня
2 июля
4 июля
8 июля
от 9 000 за всё до 2 чел.
На озеро Байкал (в Горячинск)
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
На озеро Байкал (в Горячинск)
Мы отправимся на автомобиле в однодневную поездку к озеру Байкал - одному из древнейших озёр планеты, его возраст ученые
12 800 за всё до 4 чел.
Зимой по льду Байкала | тур из Иркутска
3 дня
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4
2 отзыва
Зимой по льду Байкала | тур из Иркутска
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым
9 000 за 1 человека
Индивидуальный тур по заповедным местам Байкала
2 дня 7 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Индивидуальный тур по заповедным местам Байкала
Три прекрасных дня мы проведем на лоне природы, посещая малодоступные достопримечательности и любуясь красотами Байкала
30 июня
1 июля
2 июля
3 июля
190 000 за 1 человека
Целебные источники Тункинской долины и Аршан
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
5
5 отзывов
Целебные источники Тункинской долины и Аршан
Рядом с озером Байкал находится множество удивительных мест. Со мной вы отправитесь по местам силы. Или, проще говоря
Завтра
30 июня
1 июля
2 июля
6 000 за 1 человека
Один день в Листвянке из Иркутска
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталина
Виталина
5
1 отзыв
Один день в Листвянке из Иркутска
Давайте отправимся к озеру Байкал! Во время путешествия мы отправимся по отстроенному Байкальскому тракту
3 июля
4 июля
7 июля
8 июля
9 000 за всё до 4 чел.
Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
1 день
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
Вас ждет чистейший прозрачный лёд Байкала, вы насладитесь красивым закатом, почувствуете на себе энергетику
14 450 за 1 человека
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
13 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
2 отзыва
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Мы прокатимся по самой красивой дороге у Байкала, вы услышите истории о освоении озера, увидите единственный
14 300 за всё до 4 чел.
Трансфер на Байкал, в Листвянку
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Трансфер на Байкал, в Листвянку
Трансфер на озеро Байкал из Иркутска; в посёлок Листвянка и обратно. Готов встретить вас
от 6 000 за всё до 2 чел.
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
4 дня
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
За четыре дня Вы ощутите необычайную мощь Байкала и насладитесь удивительными пейзажами гор, озера
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
71 000 за 1 человека
Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
8 отзывов
Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
Это уникальная возможность всего за один день увидеть Байкал
24 500 за всё до 4 чел.
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места
Мы увидим горные массивы с вековой тайгой, открытые сопки и степные озера с соленой водой, панорамные виды Байкала
30 июня
1 июля
3 июля
5 июля
17 500 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Байкале
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ