Зимний Байкал во всем великолепии
Байкал — настоящая точка притяжения. Особенно зимой, когда озеро превращается в волшебную страну из льда и снега. Это царство первозданной природы со своим шармом и величием. Такого вы не увидите больше нигде и никогда.
Тем, у кого нет возможности отправиться в долгое путешествие, мы предлагаем насыщенный трехдневный тур, который позволит увидеть топовые локации зимнего Байкала.
Тем, у кого нет возможности отправиться в долгое путешествие, мы предлагаем насыщенный трехдневный тур, который позволит увидеть топовые локации зимнего Байкала.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Площадь Советов
- Обзорная площадка в дацане «Ринпоче Багша»
- Чивыркуйский залив
- Бухта Змеевая
- Остров Ольхон
- Скалы Саган-Хушин и Шаманка
Описание
Что вас ждет: Для тех, у кого нет возможности отправиться в долгое путешествие, предлагаем взять все лучшее от зимнего Байкала всего за три дня. Мы собрали небольшую, но действительно впечатляющую программу с самыми красивыми локациями и интереснейшими местами. В первый день тура вас ждет знакомство с Улан-Удэ — посмотрим на самую большую голову Ленина в мире, поднимемся на обзорную площадку в дацане «Ринпоче Багша» и посетим сувенирные лавки. А после отправимся на Байкал, где вас ждет этнопрограмма прямо на льду, погружающая в уникальную культуру и быт местного народа. Второй и третий дни тура мы посвятим изучению красот зимнего Байкала. Отправимся в Чивыркуйский залив, попробуем блюда традиционной кухни и примем оздоровительные минеральные ванны на открытом воздухе в бухте Змеевая. Также вы посетите знаменитый остров Ольхон с его «хрустальными» гротами и скалой Шаманка. Важно знать • Примерно с 20 марта по 30 апреля нерпы выходят на лед Байкала, чтобы погреться: у вас будет уникальная возможность увидеть байкальского эндемика буквально повсюду!:
- На территории отеля «Сосны» вы сможете за доплату покататься на снегоходах, прогуляться по экотропе протяженностью около километра, ведущей прямо к Байкалу, покататься на лыжах. Там же можно будет посетить баню с тёплой и прохладной купелями, а также расслабиться и согреться на SPA процедурах.
- Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, две пары удобной теплой обуви, крема с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
- Компания «Кристальный Байкал» не несет ответственности за выполнение программы тура в полном объеме в случае опоздания туристов к месту сбора. В этом случае стоимость экскурсии не возмещается.
- Программа тура может быть изменена по техническим причинам или погодным условиям.
1 февраля по 30 апреля
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле «Cosmos Selection» 5* в Улан-Удэ (1 ночь) и в отеле «Сосны» на Байкале (2 ночи)
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Что не входит
- Перелет до Улан-Удэ и обратно в ваш город
- Страховка
- Место начала и завершения?
- Улан-Удэ
- Когда и сколько длится?
- Когда: 1 февраля по 30 апреляЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Не забудьте взять с собой: лыжный костюм
- Коньки
- Ледянки
- Теплую и удобную обувь
- Термос с горячим чаем и перекус
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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