Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборОзеро Байкал в шаговой доступности
Уникальная возможность посетить Байкал за 6 часов! Погрузитесь в атмосферу Листвянки и узнайте о местных традициях
Начало: Иркутск. Место по согласованию
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Лучшие авторские туры на Ольхон: два взгляда на сердце Байкала
Начало: Иркутск, Сухэ-Батора, 7
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
11 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Знакомство с Байкалом за один день: в Листвянку через Тальцы
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 10:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер в село Горячинск
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Байкальская классика: юг Ольхона и скала Шаманка
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
12 900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Начало: Сообщите гиду о комфортном месте для встречи
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 900 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Невероятный день на Ольхоне: юг или север острова на выбор
Начало: Экскурсия начинается в п. Хужир. От вашей гостиниц...
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
4350 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон, Малое Море и Большой Байкал
Начало: Иркутск, Сухэ-Батора 7
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
11 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
Начало: Хужир. Гастроном, ул. Байкальская, 38
Расписание: Каждую пятницу в 17:30. При наборе группы от 3х и более человек.
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
Погрузитесь в атмосферу Байкала, посетив Ольхон за один день. Уникальные виды, шаманские легенды и бурятская культура ждут вас
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
45 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Листвянка - знакомство с Байкалом
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Расписание: Ежедневно с 10:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
17 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Красота Тункинской долины - индивидуальная экскурсия в Аршан
Начало: Отель, жд вокзал, аэропорт, сквер Кирова
Расписание: Ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие на Тёплые озёра
Начало: Заберу в центре г. Иркутска
Расписание: Ежедневно с 09:00
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Байкал - путешествие к истоку Ангары
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
15 990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Малое море - один день на Байкале
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
18 200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 17 чел.
Дорога за море - Байкальский тракт и Листвянка
Начало: Иркутск / Листвянка и другие адреса
Расписание: Любой день по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
15 000 ₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Начало: Отель, где проживают туристы
Расписание: Каждый день, время начала экскурсии не позднее 13.00
28 авг в 06:00
29 авг в 06:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самое интересное в Листвянке за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 10.00 или по договоренности.
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Идеальный Аршан - Саянские горы
Начало: Ул. Ленина
Расписание: Ежедневно по бронированию в 8:00
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
Начало: Заезд по адресу
Расписание: По бронированию
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Один день на Ольхоне
Начало: Иркутск. Место по согласованию
Расписание: Ежедневно в 08:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
36 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальный тур по северу Ольхона
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
-
3%
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
25 220 ₽
26 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
О природе и культуре Сибири: однодневная экскурсия в Листвянку и Тальцы
Начало: Ваш адрес в Иркутске
Расписание: В любой удобный день по запросу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ольхон - сердце Байкала: однодневная экскурсия
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
39 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в горячий бассейн Ильинка
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайга, просторы дикой природы и озеро Байкал в Большом Голоустном
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день, выезд до обеда.
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
21 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка
Начало: Ул. Сухэ Батора, д. 1
10 авг в 15:00
11 авг в 17:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Голубой лёд Байкала - зимний тур в Большое Голоустное
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 700 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Экскурсия прошла замечательно! Никуда не торопились, но все успели. Спасибо гиду-водителю Наталье за интересно проведенный день!
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К
Спасибо Дмитрию за экскурсию. Виды Байкала захватывающие, покоряют и зовут вперед!!!
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К
100% выбирайте эту поездку. Очень насыщенное путешествие. Наш гид Максим прекрасно комментировал все локации, давая время насмотреться, нафоткаться. Поездка получилась максимально комфортной, начиная от транспорта, заканчивая компанией. Даже погода с дождливой сменилась на солнечную.
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L
Великолепная экскурсия! Прекрасный гид Алексей, с которым ощущаешь себя на прогулке с друзьями, а не на чем-то официальном. Компанию о
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Н
Организация экскурсии на высшем уровне. Семен сделал все, чтобы гостям было комфортно и интересно. Спасибо большое!
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Ю
Ездили с гидом Максимом на Ольхон. Были на острове впервые, мощь Байкала, дикой природы запала в самое сердечко. Всё насыщенно,
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В
Прекрасно организованная экскурсия: трансфер от место проживания и до места, незабываемые впечатления, великолепные виды по маршруту вкусный обед традиционной кухни! Отдельная благодарность гиду Роману за увлекательные рассказы!
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А
Замечательно За день посетили самые лучшие места на Ольхоне Денис отличный гид и водитель и организатор
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М
Спасибо большое за предоставленный тур по Байкалу. Всё прошло на 5+, мы с супругой очень довольны. Особенно гид очень вежлив,
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Т
Отличное путешествие с Михаилом, забрал нас прямо от отеля, по пути до Ольхона с большой теплотой рассказывал о быте и
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Всего 768 отзывов на Байкале
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Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу
Самые популярные экскурсии на Байкале
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Сейчас на Байкале можно забронировать 42 экскурсии от 1500 до 45 000 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 768 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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