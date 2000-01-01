Все экскурсии на Байкале
Доступно 38 экскурсий 🚌 на Байкале на 2021 год, 35 ⭐ отзывов, цены от 2250₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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6ч
2 300₽
за 1 чел.
Групповой тур на север Ольхона
Из центра острова Ольхон мы отправимся на самый север острова
Ежедневно в 10:00
Индивидуальный тур
12ч
20 000₽
за 1-4 чел.
Поездка на джипе по Тажеранской степи
Это уникальная возможность всего за один день увидеть Байкал и нетронутый мир Тажеранской степи,...
Ежедневно, круглогодично
Индивидуальный тур
8ч
9 900₽
за 1-7 чел.
Знакомство с озером Байкалом за 1 день
Однодневная поездка на берег Байкала дорогой первопроходцев
По договоренности
Индивидуальный тур
10ч
15 000₽
за 1-4 чел.
Любой день
Индивидуальный тур
1д 10ч
39 450₽
за 1-4 чел.
Двухдневная поездка на Ольхон
Двухдневный джип-тур на Ольхон - уникальная возможность переночевать в самом сердце Байкала, встретить...
Ежедневно, круглогодично в 09:00
Индивидуальный тур
12ч
25 000₽
за 1-4 чел.
Загадки острова Ольхон
Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала - на самый большой остров Ольхон
ежедневно
Индивидуальный тур
9ч
9 000₽
за 1-6 чел.
День у славного моря , Байкал в поселке Листвянка
Приглашаем вас полюбоваться живописными видами в старинном поселке Листвянка на берегу древнего озера,...
По договоренности
Индивидуальный тур
6ч
9 700₽
за 1-9 чел.
Индивидуальный тур по северу Ольхона
Однодневная индивидуальная экскурсия на остров Ольхон - здесь сконцентрировано всё многообразие природных...
Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
4 800₽
за 1 чел.
Спортивная рыбалка на Байкале на катамаране
Отправляйтесь на спортивную рыбалку на озере Байкал вместе с круизом на катамаране
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
3 000₽
за 1 чел.
Конная прогулка по Ольхону вдоль берега Байкала
Прогулка по острову Ольхон зачаровывает и позволяет туристам не только насладиться прогулкой на лошадях,...
По договоренности
Индивидуальный тур
6ч
13 000₽
за 1-8 чел.
Каждый день в 10.00
Индивидуальный трансфер
8ч
9 000₽
за 1-4 чел.
Один день в Листвянке из Иркутска
Давайте отправимся к озеру Байкал! Во время путешествия мы отправимся по отстроенному Байкальскому...
Ежедневно в 9:00
Индивидуальный тур
2д
4 000₽
за 1 чел.
По легендарной Кругобайкалке в золотую осеннюю пору
Любителей транспортных путешествий приглашаем в красивый тур «Золотая осень на Кругобайкалке»
Со 2 октября каждые 2 недели в 08:45
Индивидуальный тур
2д
43 800₽
за 1 чел.
Проведите ночь на байкальском льду
Приобщитесь к волшебству зимнего Байкала и проведите ночь на льду самого древнего и самого глубокого...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальный тур
6ч
11 900₽
за 1-4 чел.
Любой день, выезд до обеда.
Индивидуальный тур
12ч
16 900₽
за 1-4 чел.
Любой день
11ч
8 000₽
за 1 чел.
Поездка к Малому Морю в Ольхонский район из Иркутска
Приглашаю вас в захватывающее однодневное путешествие по западному побережью легендарного Байкала, в...
Ежедневно в 7:00
Индивидуальный тур
8ч
9 900₽
за 1-7 чел.
Один незабываемый день на озере Байкал
Познакомьтесь с озером Байкал во время автомобильной экскурсии в старинный русский посёлок Листвянка
Ежедневно, круглогодично
9ч
5 000₽
за 1 чел.
Тур в Листвянку со сплавом на байдарках по Байкалу и Ангаре
Водная прогулка на байдарках по Байкалу и Ангаре с посещением Байкальского лимнологического музея и архитектурно-этнографического...
Любой день по вашему запросу
Индивидуальный тур
7ч
14 000₽
за 1-3 чел.
в любой день недели
Индивидуальный тур
5д
50 000₽
за 1 чел.
Индивидуальная поездка на Ольхон и в Листвянку + обзорная по Иркутску
Всё самое интересное и увлекательное в одном индивидуальном туре! Отправляемся прямиком в сердце Байкала...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальный тур
7ч
11 000₽
за 1-4 чел.
На озеро Байкал (в Горячинск)
Мы отправимся на автомобиле в однодневную поездку к озеру Байкал - одному из древнейших озёр планеты,...
По договоренности
Индивидуальный тур
12ч
24 900₽
за 1-4 чел.
Перволёд на Байкале
Байкальский лед появляется уже в середине декабря-январе
Ежедневно по договоренности
7д
42 700₽
за 1 чел.
Байкал. Места силы Бурятии
Приглашаем в наш новый тур на зимний Байкал! На этот раз отправляемся в Бурятию
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