Экскурсии Байкала

Все экскурсии на Байкале

Доступно 38 экскурсий 🚌 на Байкале на 2021 год, 35 ⭐ отзывов, цены от 2250₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Групповой тур на север Ольхона
5
3
2 300
за 1 чел.
Групповой тур на север Ольхона
Из центра острова Ольхон мы отправимся на самый север острова
Ежедневно в 10:00
Поездка на джипе по Тажеранской степи
Индивидуальный тур
5
3
12ч
20 000
за 1-4 чел.
Поездка на джипе по Тажеранской степи
Это уникальная возможность всего за один день увидеть Байкал и нетронутый мир Тажеранской степи,...
Ежедневно, круглогодично
Знакомство с озером Байкалом за 1 день
Индивидуальный тур
5
6
9 900
за 1-7 чел.
Знакомство с озером Байкалом за 1 день
Однодневная поездка на берег Байкала дорогой первопроходцев
По договоренности
Тур на побережье Байкала, к Малому морю
Индивидуальный тур
10ч
15 000
за 1-4 чел.
Тур на побережье Байкала, к Малому морю
Любой день
Двухдневная поездка на Ольхон
Индивидуальный тур
1д 10ч
39 450
за 1-4 чел.
Двухдневная поездка на Ольхон
Двухдневный джип-тур на Ольхон - уникальная возможность переночевать в самом сердце Байкала, встретить...
Ежедневно, круглогодично в 09:00
Загадки острова Ольхон
Индивидуальный тур
12ч
25 000
за 1-4 чел.
Загадки острова Ольхон
Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала - на самый большой остров Ольхон
ежедневно
День у славного моря , Байкал в поселке Листвянка
Индивидуальный тур
9 000
за 1-6 чел.
День у славного моря , Байкал в поселке Листвянка
Приглашаем вас полюбоваться живописными видами в старинном поселке Листвянка на берегу древнего озера,...
По договоренности
Индивидуальный тур по северу Ольхона
Индивидуальный тур
5
6
9 700
за 1-9 чел.
Индивидуальный тур по северу Ольхона
Однодневная индивидуальная экскурсия на остров Ольхон - здесь сконцентрировано всё многообразие природных...
Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Спортивная рыбалка на Байкале на катамаране
Индивидуальная экскурсия
4 800
за 1 чел.
Спортивная рыбалка на Байкале на катамаране
Отправляйтесь на спортивную рыбалку на озере Байкал вместе с круизом на катамаране
Ежедневно в 10:00
Конная прогулка по Ольхону вдоль берега Байкала
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1 чел.
Конная прогулка по Ольхону вдоль берега Байкала
Прогулка по острову Ольхон зачаровывает и позволяет туристам не только насладиться прогулкой на лошадях,...
По договоренности
Тур на мыс Хобой - самую северную точка Ольхона
Индивидуальный тур
5
5
13 000
за 1-8 чел.
Тур на мыс Хобой - самую северную точка Ольхона
Каждый день в 10.00
Один день в Листвянке из Иркутска
Индивидуальный трансфер
9 000
за 1-4 чел.
Один день в Листвянке из Иркутска
Давайте отправимся к озеру Байкал! Во время путешествия мы отправимся по отстроенному Байкальскому...
Ежедневно в 9:00
По легендарной Кругобайкалке в золотую осеннюю пору
Индивидуальный тур
4 000
за 1 чел.
По легендарной Кругобайкалке в золотую осеннюю пору
Любителей транспортных путешествий приглашаем в красивый тур «Золотая осень на Кругобайкалке»
Со 2 октября каждые 2 недели в 08:45
Проведите ночь на байкальском льду
Индивидуальный тур
43 800
за 1 чел.
Проведите ночь на байкальском льду
Приобщитесь к волшебству зимнего Байкала и проведите ночь на льду самого древнего и самого глубокого...
Ежедневно в 10:00
Байкал в Большом Голоустном и поход на Сухое озеро
Индивидуальный тур
11 900
за 1-4 чел.
Байкал в Большом Голоустном и поход на Сухое озеро
Любой день, выезд до обеда.
Тур на мраморный карьер в Бугульдейку
Индивидуальный тур
12ч
16 900
за 1-4 чел.
Тур на мраморный карьер в Бугульдейку
Любой день
Поездка к Малому Морю в Ольхонский район из Иркутска
11ч
8 000
за 1 чел.
Поездка к Малому Морю в Ольхонский район из Иркутска
Приглашаю вас в захватывающее однодневное путешествие по западному побережью легендарного Байкала, в...
Ежедневно в 7:00
Один незабываемый день на озере Байкал
Индивидуальный тур
5
8
9 900
за 1-7 чел.
Один незабываемый день на озере Байкал
Познакомьтесь с озером Байкал во время автомобильной экскурсии в старинный русский посёлок Листвянка
Ежедневно, круглогодично
Тур в Листвянку со сплавом на байдарках по Байкалу и Ангаре
5 000
за 1 чел.
Тур в Листвянку со сплавом на байдарках по Байкалу и Ангаре
Водная прогулка на байдарках по Байкалу и Ангаре с посещением Байкальского лимнологического музея и архитектурно-этнографического...
Любой день по вашему запросу
Однодневная экскурсия на Байкал: Листвянка и Тальцы
Индивидуальный тур
5
1
14 000
за 1-3 чел.
Однодневная экскурсия на Байкал: Листвянка и Тальцы
в любой день недели
Индивидуальная поездка на Ольхон и в Листвянку + обзорная по Иркутску
Индивидуальный тур
50 000
за 1 чел.
Индивидуальная поездка на Ольхон и в Листвянку + обзорная по Иркутску
Всё самое интересное и увлекательное в одном индивидуальном туре! Отправляемся прямиком в сердце Байкала...
Ежедневно в 10:00
На озеро Байкал (в Горячинск)
Индивидуальный тур
11 000
за 1-4 чел.
На озеро Байкал (в Горячинск)
Мы отправимся на автомобиле в однодневную поездку к озеру Байкал - одному из древнейших озёр планеты,...
По договоренности
Перволёд на Байкале
Индивидуальный тур
12ч
24 900
за 1-4 чел.
Перволёд на Байкале
Байкальский лед появляется уже в середине декабря-январе
Ежедневно по договоренности
Байкал. Места силы Бурятии
42 700
за 1 чел.
Байкал. Места силы Бурятии
Приглашаем в наш новый тур на зимний Байкал! На этот раз отправляемся в Бурятию
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