Представьте, как вы стоите на берегу Байкала, вокруг вас - величественные ландшафты, а рядом профессиональный фотограф готов запечатлеть каждый момент вашего путешествия.
Этот индивидуальный тур на Ольхон предлагает не только уникальные
Этот индивидуальный тур на Ольхон предлагает не только уникальные
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Остров Ольхон
- Тажеранская степь
- Поселок Хужир
- Мыс Хобой
- Остров Огой
Описание тура
Что вас ожидает: День 1: Встреча, знакомство с Байкалом • 09:00 — отправление из Иркутска.
- 12:00 — обед, отведаем национальную бурятскую кухню.
- 13:00 — Тажеранская степь.
- 15:00 — лёд Байкала.
- 16:30 — замёрзшие волны.
- 18:30 — закат.
- 20:00 — заселение в гостиницу и ужин.
- Включено питание: обед, ужин. День 2: Зимняя сказка • 05:00-06:00 — встаём и едем встречать рассвет.
- 07:00 — рассвет на льду Байкала.
- 09:00 — голубые торосы, мыс Хобой.
- 10:30 — ледяная пещера.
- 12:30 — обед на природе.
- 15:00 — остров Огой.
- 20:00-21:00 — возвращение в Иркутск.
- Включено питание: завтрак, обед.
- Подарок. Только для наших туристов бонусом мы дарим увлекательное катание на ватрушке по льду Байкала Важная информация: Зимне-весенний период: Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая. Летне-осенний период: Хотя летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ольхон
- Тажеранская степь
- Поселок Хужир
- Мыс Хобой
- Остров Огой
Что включено
- Профессиональный фотограф на протяжении всей программы
- 8 топовых локаций
- 16 фото в обработке
- Весь сырой материал
- Бонус - катание на ватрушке
- Все трансферы по программе
- Билеты в национальный парк
- Питание по программе
- Проживание в отеле на Ольхоне (2-местные благоустроенные номера)
Что не входит в цену
- Проживание в Иркутске
- Питание, не включенное в стоимость
- Авиаперелёт до Иркутска и обратно
- Макияж и причёска, аренда платья
Место начала и завершения?
Иркутск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Зимне-весенний период:
- Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая
- Летне-осенний период:
- Хотя летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую
- Обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Байкала
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