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читать дальше впечатления от встречи с природой, но и возможность попробовать настоящую бурятскую кухню, исследовать замерзшие волны и голубые торосы Байкала.



Вас ждут уютные вечера в гостинице после насыщенных дней и приятный бонус - катание на ватрушке по льду.



Это путешествие, которое останется с вами навсегда, благодаря профессиональным фотографиям и непередаваемым эмоциям

Представьте, как вы стоите на берегу Байкала, вокруг вас - величественные ландшафты, а рядом профессиональный фотограф готов запечатлеть каждый момент вашего путешествия.Этот индивидуальный тур на Ольхон предлагает не только уникальные