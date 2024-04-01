М Марина Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня Успели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.

М Майя Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи Только что вернулись из поездки на Байкал, давно хотели посмотреть именно зимний Байкал, его волшебный лёд и заснеженные утесы. В поселке Хужир приятно удивились двум кафе, уютным, с авторской кухней. Путешествие удалось!

С Софья Весеннее гранд-путешествие по Байкалу Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

Н Николай Весеннее гранд-путешествие по Байкалу Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.

Н Нина Весеннее гранд-путешествие по Байкалу Все отлично!

А Анна Фотопутешествие по топовым локациям Байкала Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!

В Виктория Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

В Вера Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня Отдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!

Е Екатерина Дар богов Байкала. Весеннее путешествие Организация хорошая. Понравилось, что люди разбираются в мелочах, связанных с проведением тура.