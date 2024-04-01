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По популярности
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Аэропорт Иркутска
25 июня
2 июля
9 июля
16 июля
69 000₽ за человека
Авторский тур
1 день 6 часов
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Иркутск, по договоренности
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
25 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом: незабываемые впечатления
Откройте для себя красоту Байкала в индивидуальном туре на Ольхон. Профессиональный фотограф сделает ваше путешествие незабываемым
Иркутск, по договоренности
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
46 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Летний двухдневный тур на Ольхон
По договоренности
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
48 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Летний трёхдневный тур на Ольхон
По договоренности
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
68 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
По договоренности
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
74 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 1.0»
По договоренности
1 июня
2 июня
3 июня
4 июня
62 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 2.0»
По договоренности
1 июня
2 июня
3 июня
4 июня
62 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
По договоренности
1 июня
2 июня
3 июня
4 июня
97 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
По договоренности
20 мая
21 мая
22 мая
23 мая
28 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
По договоренности
20 мая
21 мая
22 мая
23 мая
38 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальский TOПчик
ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
20 июня
11 июля
17 июля
4 авг
72 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Relax на Байкале за 4 дня
ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
21 июня
12 июля
18 июля
5 авг
52 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкал с комфортом
Россия, Иркутск
118 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Восхождение в Саянах. Примунковье
Иркутск, бульвар Постышева, 18Б
6 мая
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня
Россия, Иркутск
3 сен
10 сен
23 сен
30 сен
15 600₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
72 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний Байкал: великолепие природы и культуры за 3 дня
Откройте для себя зимний Байкал с нашим эксклюзивным туром. Величественные пейзажи и культурное наследие ждут вас
Улан-Удэ
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
39 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
9 мая
17 000₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 янв
6200054 700₽ за человека
скидка
7%
Авторский тур
9 дней
Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
Иркутский район, посёлок Листвянка
10 сен
от 125000116 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Круиз на Байкале до Ольхона: отдых и экскурсии на теплоходе комфорт-класса
Приглашаем на незабываемый круиз по Байкалу. Откройте для себя волшебство природы, историю и культуру в комфортной атмосфере
Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
22 июля
1 авг
11 авг
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие на Ольхон: Четыре дня исследований и приключений на Байкале
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Ваш адрес в Иркутске
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
65 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трёхдневное приключение на Ольхоне: от древних пещер до бурятской кухни
Погрузитесь в магию Байкала с туром на Ольхон. От древних пещер до вкуса бурятской кухни - каждый день обещает новые открытия
Иркутск, по договоренности
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
51 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневное приключение на Ольхоне: От ледяных гротов до бурятской кухни
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала с уникальным двухдневным туром. Вас ждут не только ледяные гроты, но и вкус бурятской кухни
Иркутск, по договоренности
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
37 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала: съемка с дрона
Вас ждет трехдневное путешествие по величественному Байкалу с профессиональной фотосессией и уникальными кадрами
Аэропорт Иркутска
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
72 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
«Летний драйв» за 6 дней
По договоренности
3 июня
10 июня
17 июня
24 июня
89 000₽ за человека
скидка
6%
Авторский тур
4 дня
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Иркутский район, посёлок Листвянка
10 сен
от 6400060 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море
Иркутский район, посёлок Листвянка
13 сен
от 7400070 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
9 мая
19 мая
42 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
12 мая
56 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
9 мая
19 мая
от 34 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина1 апреля 2024Успели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.
- ММайя28 марта 2024Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночиТолько что вернулись из поездки на Байкал, давно хотели посмотреть именно зимний Байкал, его волшебный лёд и заснеженные утесы. В поселке Хужир приятно удивились двум кафе, уютным, с авторской кухней. Путешествие удалось!
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.
- ННиколай19 марта 2024Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
- ННина19 марта 2024Все отлично!
- ААнна10 марта 2024Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ВВера24 февраля 2024Отдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!
- ЕЕкатерина7 февраля 2024Организация хорошая. Понравилось, что люди разбираются в мелочах, связанных с проведением тура.
- ЕЕлизавета6 февраля 2024Всё чётко, во время и на высшем уровне.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу
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Сколько стоит тур на Байкале в апреле 2024
Сейчас на Байкале можно забронировать 32 тура от 15 600 ₽ до 118 000 ₽ со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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