Двухдневные экскурсионные туры Байкала

Найдено 10 туров в категории «2-дневные туры» на Байкале, цены от 10 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Двухдневный тур на Ольхон
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Двухдневное приключение на Ольхоне: От ледяных гротов до бурятской кухни
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала с уникальным двухдневным туром. Вас ждут не только ледяные гроты, но и вкус бурятской кухни
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
37 000 за человека
Путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом: незабываемые впечатления
Откройте для себя красоту Байкала в индивидуальном туре на Ольхон. Профессиональный фотограф сделает ваше путешествие незабываемым
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
46 000 за человека
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
43 000 за всё до 3 чел.
Летний двухдневный тур на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Летний двухдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
48 000 за человека
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
28 500 за человека
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
6 июля в 08:00
10 авг в 08:00
12 500 за человека
Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня
Начало: Россия, Иркутск
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
15 600 за человека
Бурятия: Красота Тункинской долины
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Бурятия: Красота Тункинской долины
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
14 000 за человека
По Большой Байкальской тропе за два дня
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
По Большой Байкальской тропе за два дня
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 09:00
13 июля в 09:00
12 800 за человека
Двухдневный тур по Кругобайкальской железной дороге
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур по Кругобайкальской железной дороге
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    26 мая 2022
    Двухдневный тур на Ольхон
    Давно хотел посетить Иркутск по трём причинам: а) красивый город с интересной историей, б) здесь росла моя мама и, конечно
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    же, в) Байкал. Этот долгожданный момент настал, в конце мая я прилете в Иркутск. Для организации экскурсий обратился в "Секреты Байкала", а именно к Ивану, о чем ни разу не пожалел! Для посещения самого чистого озера на планете я выбрал двухдневный тур на остров Ольхон. Иван забрал меня из отеля в городе и мы отправились в путь. По пути на остров прекрасные виды: леса, поля, степи, памятники. На сам остров попали на пароме. За два дня осмотрели несколько населенных пунктов, мысов, скал, островов, поели вкуснейшей ухи, встречали закат, наблюдали за шаманами и просто весело проводили время. Иван рассказал множество историй, легенд. Я заметил, что он любовался всеми красотами не меньше моего. Этот человек действительно любит Байкал и свою работу! Кстати, в мае очень переменчивая погода (то ветер, то снег, то палящее солнце), не забудьте взять тёплые вещи и солнцезащитный крем. Я в восторге, спасибо большое! Все на Байкал!

  • Э
    Элина
    5 апреля 2022
    Двухдневный тур на Ольхон
    Спасибо большое, все очень понравилось!! Впечатления от поездки самые чудесные! Все, что хотелось увидеть и сделать - получилось!!
  • С
    Светлана
    8 января 2022
    Двухдневный тур на Ольхон
    4 января ездили на экскурсию на Ольхон. Гидом был Иван. Экскурсия получилась прекрасная. Во-первых встретились без происшествий, все четко, вовремя.
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    Машина комфортная. Не смотря на очень холодную погоду, доехали в тепле и уюте. Так же нам выдали воду и шоколадки. Приятный бонус. На катере попали на Ольхон. Там нас встретил Игорь. Что примечательно, машина буханка не уступала иномарке. Программа достопримечательностей продумана. Посмотрели, погрелись и т. д. Обед был лучшим на всем Байкале. Вкусно по-домашнему. И сытно. Доставили нас обратно тоже без происшествий, с комфортом. Спасибо за качественно оказанные услуги!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «2-дневные туры»

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Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
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