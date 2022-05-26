1 чел.
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Авторский тур
2 дня
Двухдневное приключение на Ольхоне: От ледяных гротов до бурятской кухни
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала с уникальным двухдневным туром. Вас ждут не только ледяные гроты, но и вкус бурятской кухни
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом: незабываемые впечатления
Откройте для себя красоту Байкала в индивидуальном туре на Ольхон. Профессиональный фотограф сделает ваше путешествие незабываемым
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
46 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
43 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Летний двухдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
48 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
28 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
6 июля в 08:00
10 авг в 08:00
12 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня
Начало: Россия, Иркутск
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
15 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Бурятия: Красота Тункинской долины
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По Большой Байкальской тропе за два дня
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 09:00
13 июля в 09:00
12 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур по Кругобайкальской железной дороге
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир26 мая 2022Давно хотел посетить Иркутск по трём причинам: а) красивый город с интересной историей, б) здесь росла моя мама и, конечно
- ЭЭлина5 апреля 2022Спасибо большое, все очень понравилось!! Впечатления от поездки самые чудесные! Все, что хотелось увидеть и сделать - получилось!!
- ССветлана8 января 20224 января ездили на экскурсию на Ольхон. Гидом был Иван. Экскурсия получилась прекрасная. Во-первых встретились без происшествий, все четко, вовремя.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «2-дневные туры»
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