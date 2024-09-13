подарят незабываемые впечатления. Курорт Умхей - это место, где сочетаются природные богатства и уникальная культура. Цветущий багульник, нёрпы на пляжах, красота вечнозеленой тайги и чистейших озер - все это Бурятия. Умхейские термальные источники обладают целебными свойствами, и купание в них приносит удовольствие и пользу для здоровья. Температура воды в озере комфортная, не превышает 35 градусов, что позволяет купаться как взрослым, так и детям в любое время года. Расслабьтесь в горячей воде, любуясь видами на гору и наблюдая за облаками

Описание тура

Курорт Умхей Бурятия — колоритный край природных богатств и уникальной культуры, сочетающей в себе разнообразие традиций, религий и обычаев. Цветущий багульник, отдыхающие на пляжах нёрпы, красота вечнозеленой тайги и чистейших озер — все это Бурятия. Мы с Вами посетим одно из интереснейших мест республики. Умхейские термальные источники можно назвать истинным даром природы, где человек способен обрести долговечные здоровье и красоту. Вода Умхейских термальных источников обладает целебными свойствами. В центре острова находится озеро и десятки горячих ключей. Температура воды в озере очень комфортная, не превышает 35 градусов, и купаться в ней можно как взрослым, так и детям, независимо от времени года. Это ни с чем несравнимое удовольствие — расслабиться в горячей воде, любуясь открывающимися видами на гору и наблюдая за облаками.