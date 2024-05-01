Туры на автобусе на Байкале

Найдено 21 тур в категории «На автобусе» на Байкале, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Летний драйв» за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
11 отзывов
Авторский тур «Летний драйв» по Байкалу на 6 дней
Приветствуем на шестидневном туре «Летний драйв» по Байкалу! Уникальные достопримечательности, культурные традиции бурят и незабываемые пейзажи ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Еженедельно в 9:30
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
89 000 за человека
Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 6 часов
4 отзыва
Здравствуй, Ольхон! Путешествие по Байкалу на 3 дня
Погрузитесь в мир природы Байкала с нашим экскурсионным туром на Ольхон. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Расписание: Ежедневно в 9:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
10 000 за человека
Путешествие до Ольхона. Круиз
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Круиз на Байкале до Ольхона: отдых и экскурсии на теплоходе комфорт-класса
Приглашаем на незабываемый круиз по Байкалу. Откройте для себя волшебство природы, историю и культуру в комфортной атмосфере
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
22 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 60 000 за человека
Знакомство с Байкалом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
69 000 за человека
Летний двухдневный тур на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Летний двухдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
48 000 за человека
Летний трёхдневный тур на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
68 000 за человека
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
74 000 за человека
Тур выходного дня «Medium 1.0»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 1.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000 за человека
Тур выходного дня «Medium 2.0»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000 за человека
Тур выходного дня «Maximum»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
97 500 за человека
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
28 500 за человека
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
38 500 за человека
Relax на Байкале за 4 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Relax на Байкале за 4 дня
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: См. календарь
21 июня в 09:00
12 июля в 09:00
52 000 за человека
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
6 июля в 08:00
10 авг в 08:00
12 500 за человека
Восхождение на пик Черского - навстречу приключениям
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Восхождение на пик Черского - навстречу приключениям
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
14 июня в 09:00
28 июня в 09:00
14 900 за человека
Байкал с комфортом
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Байкал с комфортом
Начало: Россия, Иркутск
118 000 за человека
Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня
Начало: Россия, Иркутск
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
15 600 за человека
Шестидневный тур на горячие источники Умхей
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Групповой тур по Бурятии с посещением горячих источников Умхей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, наслаждаясь термальными источниками Умхей. Посетите Улан-Удэ и другие знаковые места региона за шесть дней
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Дата тура: <br>18.06.2024 – 23.06.2024, <br>13.08.2024 – 18.08.2024, <br>13.09.2024 – 18.09.2024
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
53 000 за человека
Бурятия: Красота Тункинской долины
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Бурятия: Красота Тункинской долины
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
14 000 за человека
По Большой Байкальской тропе за два дня
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
По Большой Байкальской тропе за два дня
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 09:00
13 июля в 09:00
12 800 за человека
Двухдневный тур по Кругобайкальской железной дороге
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур по Кругобайкальской железной дороге
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    1 мая 2024
    Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи
    ОХ**ТЕЛЬНО! Знакомство с Байкалом считаю удачным 🙌
  • М
    Майя
    28 марта 2024
    Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи
    Только что вернулись из поездки на Байкал, давно хотели посмотреть именно зимний Байкал, его волшебный лёд и заснеженные утесы. В поселке Хужир приятно удивились двум кафе, уютным, с авторской кухней. Путешествие удалось!
  • С
    Светлана
    10 января 2024
    Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
    Спасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное место.
    Спасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное местоСпасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное местоСпасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное место
  • Т
    Татьяна
    14 декабря 2023
    Байкальский странник
    Встретили, проводили, накормили, разместили, все супер!
    Встретили, проводили, накормили, разместили, все супер!Встретили, проводили, накормили, разместили, все супер!Встретили, проводили, накормили, разместили, все супер!Встретили, проводили, накормили, разместили, все супер!Встретили, проводили, накормили, разместили, все супер!Встретили, проводили, накормили, разместили, все супер!Встретили, проводили, накормили, разместили, все супер!Встретили, проводили, накормили, разместили, все супер!Встретили, проводили, накормили, разместили, все супер!Встретили, проводили, накормили, разместили, все супер!
  • Н
    Неля
    15 ноября 2023
    Новый год на Байкале. Зимняя сказка
    Всё хорошо, спасибо.
  • Л
    Людмила
    2 ноября 2023
    Новый год на Байкале. Зимняя сказка
    То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
    То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа.
  • Н
    Нина
    1 ноября 2023
    Байкальский странник
    Большущее СПАСИБО менеджеру Большой Страны - Ирине Миковой, которая помогла мне подобрать такой удивительный, отличный, бюджетный тур. Про этого человека можно сказать, человек на своём месте. В следующий раз обязательно буду снова обращаться к ней. Большая Страна отличное сообщество туроператоров.
  • К
    Кристина
    16 октября 2023
    Байкальский странник
    Организация на высшем уровне. Огромное спасибо гиду Александру, безумно все интересно и познавательно, хочется обязательно приехать ещё и в другое время года.
    Организация на высшем уровне. Огромное спасибо гиду Александру, безумно все интересно и познавательно, хочется обязательно приехатьОрганизация на высшем уровне. Огромное спасибо гиду Александру, безумно все интересно и познавательно, хочется обязательно приехать
  • А
    Александр
    2 октября 2023
    Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
    Организация тура на должном уровне!
    Организация тура на должном уровне!
  • О
    Ольга
    25 сентября 2023
    Майские выходные на Ольхоне
    Экскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «На автобусе»

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