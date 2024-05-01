А Александр Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи ОХ**ТЕЛЬНО! Знакомство с Байкалом считаю удачным 🙌

М Майя Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи Только что вернулись из поездки на Байкал, давно хотели посмотреть именно зимний Байкал, его волшебный лёд и заснеженные утесы. В поселке Хужир приятно удивились двум кафе, уютным, с авторской кухней. Путешествие удалось!

С Светлана Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал Спасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное место.

Т Татьяна Байкальский странник Встретили, проводили, накормили, разместили, все супер!

Н Неля Новый год на Байкале. Зимняя сказка Всё хорошо, спасибо.

Л Людмила Новый год на Байкале. Зимняя сказка То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .

Н Нина Байкальский странник Большущее СПАСИБО менеджеру Большой Страны - Ирине Миковой, которая помогла мне подобрать такой удивительный, отличный, бюджетный тур. Про этого человека можно сказать, человек на своём месте. В следующий раз обязательно буду снова обращаться к ней. Большая Страна отличное сообщество туроператоров.

К Кристина Байкальский странник Организация на высшем уровне. Огромное спасибо гиду Александру, безумно все интересно и познавательно, хочется обязательно приехать ещё и в другое время года.

А Александр Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал Организация тура на должном уровне!