Славная Белгородчина

Путешествие по главным достопримечательностям Белгородской области: Белгород, Алексеевка, Прохоровка, III Ратное поле

Путешествие по главным достопримечательностям Белгородской области: Белгород, Алексеевка, Прохоровка, III Ратное поле России и Косторома.
Славная Белгородчина
Славная Белгородчина
Славная Белгородчина
Славная Белгородчина
Славная Белгородчина
Славная Белгородчина
Славная Белгородчина
Славная Белгородчина
Славная Белгородчина
Славная Белгородчина
Славная Белгородчина
Славная Белгородчина
Славная Белгородчина
Ближайшие даты:
18
ноя

Программа тура по дням

1 день

Мемориал «В честь героев Курской битвы», историко-театральный музей М. С. Щепкина

Встреча на вокзале.  

Завтрак.

Отправление на экскурсию в музей- мемориал «В честь героев Курской битвы»

(30 км) Мемориальный комплекс "В честь героев Курской битвы" создан на участке 5,25 га и включает в себя: стелу, зал боевой славы, братскую могилу, Вечный огонь, памятник танкистам, огневую позицию артиллеристов, противотанковую пушку полного кавалера ордена Славы старшего сержанта А.Д. Азарова, защищавшего эту высоту, Аллею Героев, часовню Георгия Победоносца.

Экскурсия в Историко-театральный музей М. С. Щепкина. Михаил Семёнович Щепкин – выдающийся русский актёр, основоположник реализма в отечественном сценическом искусстве. 

Родился в 1788 г. в крестьянской семье в селе Красном Курской губернии (ныне Белгородская область).

В 12-летнем возрасте Щепкин уже начал участвовать в любительских спектаклях, а к 25 годам стал профессиональным актёром. 

В 1818 г. Михаил Щепкин организовал в Полтаве театр, через 4 года он получил «вольную» и вместе с группой своих ближайших соратников переехал в Москву. 

В столице карьера его развивается стремительно. 

Через полгода он становится ведущим актёром Малого академического театра. 

Он дружит с Пушкиным, Гоголем, Белинским, Герценым, Некрасовым, 

Шевченко. Щепкин был участником постановок первых пьес Тургенева, Грибоедова. 

Он часто гастролировал в Петербурге, но не забывал и про провинциальные города. 

В музее собраны личные вещи семьи актёра, мебель, фотографии. 

Также в музейный комплекс входит реконструированная крестьянская усадьба XIX века. Имя Щепкина носит и Белгородский драматический академический театр. 

Обед в кафе 

Возвращение в Белгород. Расселение в выбранном отеле. 

Свободное время.

*Самостоятельное отправление на общественном транспорте (4 остановки от отеля АМАКС Конгресс отель или пешком, и пешком от отеля Континенталь) в центр города. 

Возможность посетить Белгородский Государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина (билеты на спектакль заказываются заранее). 

Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. 

 Ночь в гостинице. 

Мемориал «В честь героев Курской битвы», историко-театральный музей М. С. ЩепкинаМемориал «В честь героев Курской битвы», историко-театральный музей М. С. ЩепкинаМемориал «В честь героев Курской битвы», историко-театральный музей М. С. Щепкина
2 день

III Ратное поле России

Завтрак в отеле. 

Встреча с гидом в холле отеля.

Выезд на экскурсию на III Ратное поле России -  Прохоровское. 

Сражение под Прохоровкой — сражение между частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы. 

Произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги (Белгородское направление) в районе станции Прохоровка. 

Считается одним из крупнейших в военной истории сражением с применением бронетанковых сил.

Во время экскурсии Вы ознакомитесь с такими памятниками  на «танковом поле», как: памятник Победы – Звонница, выставка техники и вооружения времён Великой Отечественной войны с входом внутрь, памятник Клыкову В.М, скульптурная композиция «Великие полководцы трёх ратных полей России».

А также посетите музей бронетанковой техники. 

Основная цель экспозиции – воссоздание полной картины развития и истории танкостроения от периода античности и средневековья до наших дней и новый музей «Битва за оружие Великой Победы». 

Этот музей— крупнейшее в стране хранилище памяти о великих и трагических днях, которые связаны с масштабной эвакуацией предприятий и людей из прифронтовой зоны вглубь страны. 

Экспозиция раскрывает героическую страницу подвига народа, позволяет понять насколько велика цена Победы. 

Посещение храма во имя святых Петра и Павла.

Обед в ходе экскурсии в кафе 

Далее наш путь лежит на пасеку к пчеловоду, который расскажет о сложном и захватывающем процессе производства натурального меда. 

У вас будет возможность попробовать мед с чаем на травах и даже купить домой этот натуральный полезный  продукт, собранный на степном разнотравье Белгородчины

По окончании экскурсионной программы – возвращение в Белгород.

 Ночь в отеле.

III Ратное поле РоссииIII Ратное поле РоссииIII Ратное поле России
3 день

Обзорная экскурсия по Белгороду

Завтрак в отеле. 

Выселение из гостиницы. 

Вещи – в автобус.

Отправление на обзорную экскурсию по городу

Биография Белгорода, одного из древних городов, необыкновенно богата. 

Северское городище, на котором стоит современный Белгород, возникло еще в 10 веке. 

В 16 веке русское правительство приняло решение о создании здесь города-крепости для защиты южных рубежей государства от набегов иноземных захватчиков. 

Не раз она сжигалась врагами дотла, но вновь возрождалась и несла свою нелегкую службу…. 

В начале XVIII века, после присоединения Украины, стратегическое значение Белгорода значительно уменьшилось

Вскоре после завоевания Крыма, в 1785 году, город был исключён из числа действующих крепостей. 

В 1727—1779 годах город был центром Белгородской губернии, в которую входили такие города, как Орёл и Харьков (последний — только до 1765 года и только в гражданском управлении, так как сам являлся административным центром Слободских полков). 

После упразднения губернии Белгород становится уездным городом Курской губернии.

Сегодня Белгород — город с развитой инфраструктурой, научный, культурный, экономический и духовный центр Центрально-Чернозёмного района и России. 

Здесь насчитывается 576 улиц, бульваров и проспектов, общей протяжённостью около 460 км. 

Белгород неоднократно занимал почётное первое место по чистоте и благоустроенности среди городов России с населением от 100 до 500 тыс. человек.

Посещение диорамы «Огненная дуга»**. 

В основу художественного замысла крупнейшей в Европе диорамы положено танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года, победа в котором, стала переломным рубежом в обороне Курского выступа.

Обед в кафе

Трансфер на ж/д вокзал. 

Вещи сдаются в камеру хранения.

Окончание экскурсионной программы. 

Свободное время в центре города.

Самостоятельное прибытие на вокзал к поезду 72 отправлением в 21-00.

Обзорная экскурсия по БелгородуОбзорная экскурсия по БелгородуОбзорная экскурсия по Белгороду

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

 10+113+120+230+240+2
 

DBL/TWIN стандарт / SNGL (DUS)

(тариф «туристский»)*

АМАКС Конгресс отель 3*10380/114609900/109909240/103208600/96808000/9080
Континенталь 4*11890/1296010740/1153014210/152709800/108808700/9690

тариф «туристский» – количество полотенец на 1 человека 2 штуки, нет халатов и тапочек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице «Континенталь» 4*в стандартных номерах (тариф «туристский» - количество полотенец на 1 человека 2 штуки, нет халатов и тапочек) или «АМАКС Конгресс – отель» 3 * в стандартных номерах
  • Питание полупансион с дополнительным завтраком в первый день (3 завтрака и 3 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура (трансферы ж/д г. Белгорода - отель, транспортное обслуживание каждый полный экскурсионный день)
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты в музеи
  • Дегустация меда с чаем на травах у пасечника на хуторе Сторожевом
  • Дегустация сыров с вином в с. Порубежное, для детей с соком
  • Мастер-класс по изготовлению изделий из сыров (Белпер кнолле, страчателла и т. п.) в с. Порубежное
Что не входит
  • Ж/д проезд Москва-Белгород – Москва (рекомендуемый поезд № 71/72
  • Расходы личного характера, такие как гостиничные счета, пользование минибаром и т. д.
  • Билеты в Белгородский академический драматический театр имени М. С. Щепкина (от 500 рублей)
  • Билеты в Государственную филармонию (от 350 рублей)
  • Ужины по желанию в отеле АМАКС Конгресс-отель 500руб. или 700 руб. (комплекс)
  • Ужины в отеле Континенталь - 600 руб. (выбор из 4-х вариантов)
Место начала и завершения?
Россия, Белгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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