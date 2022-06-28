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Мемориал «В честь героев Курской битвы», историко-театральный музей М. С. Щепкина

Встреча на вокзале.

Завтрак.

Отправление на экскурсию в музей- мемориал «В честь героев Курской битвы».

(30 км) Мемориальный комплекс "В честь героев Курской битвы" создан на участке 5,25 га и включает в себя: стелу, зал боевой славы, братскую могилу, Вечный огонь, памятник танкистам, огневую позицию артиллеристов, противотанковую пушку полного кавалера ордена Славы старшего сержанта А.Д. Азарова, защищавшего эту высоту, Аллею Героев, часовню Георгия Победоносца.

Экскурсия в Историко-театральный музей М. С. Щепкина. Михаил Семёнович Щепкин – выдающийся русский актёр, основоположник реализма в отечественном сценическом искусстве.

Родился в 1788 г. в крестьянской семье в селе Красном Курской губернии (ныне Белгородская область).

В 12-летнем возрасте Щепкин уже начал участвовать в любительских спектаклях, а к 25 годам стал профессиональным актёром.

В 1818 г. Михаил Щепкин организовал в Полтаве театр, через 4 года он получил «вольную» и вместе с группой своих ближайших соратников переехал в Москву.

В столице карьера его развивается стремительно.

Через полгода он становится ведущим актёром Малого академического театра.

Он дружит с Пушкиным, Гоголем, Белинским, Герценым, Некрасовым,

Шевченко. Щепкин был участником постановок первых пьес Тургенева, Грибоедова.

Он часто гастролировал в Петербурге, но не забывал и про провинциальные города.

В музее собраны личные вещи семьи актёра, мебель, фотографии.

Также в музейный комплекс входит реконструированная крестьянская усадьба XIX века. Имя Щепкина носит и Белгородский драматический академический театр.

Обед в кафе

Возвращение в Белгород. Расселение в выбранном отеле.

Свободное время.

*Самостоятельное отправление на общественном транспорте (4 остановки от отеля АМАКС Конгресс отель или пешком, и пешком от отеля Континенталь) в центр города.

Возможность посетить Белгородский Государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина (билеты на спектакль заказываются заранее).

Возвращение в гостиницу на общественном транспорте.

Ночь в гостинице.