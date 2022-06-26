Белгород – с. Головчино – храм Воскресения Христова – Михайлоархангельская церковь – магазин при керамической фабрике

06:10 по временному расписанию поезда 71/72 Москва-Белгород встреча на вокзале.

Приглашаем на обзорную экскурсию по городу.

Биография Белгорода, одного из древних городов, необыкновенно богата.

Северское городище, на котором стоит современный Белгород, возникло еще в 10 веке.

Сегодня Белгород неоднократно занимал почётное первое место по чистоте и благоустроенности среди городов России с населением от 100 до 500 тыс. человек.

08:30 Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление в с. Головчино Грайворонского района (67 км).

10:30 Прибытие в с. Головчино.

Экскурсия по одному из интереснейших и вместе с тем загадочных памятников архитектуры.

Круглому зданию уже около 200 лет.

Сейчас в здании создан музей старинного быта.

В конце экскурсии вы послушаете концерт в исполнении струнного ансамбля с сольными номерами вокалистов.

Он оставит неизгладимое впечатление, благодаря профессиональному исполнению и необыкновенной акустике этого здания (концерт состоится при группе от 20 человек).

12:30 Отъезд в г. Хотмыжск (16 км).

С высокого склона горы, где расположен храм Воскресенья Христова, открывается великолепный вид на долину реки Ворскла.

Первый храм Воскресения Христова (деревянный) был построен в 1640 году – одновременно с возведением города-крепости Хотмыжск.

Посещение храма.

13:30 Отъезд в п. Борисовка (14 км).

Посещение Михайлоархангельской церкви.

В ней есть иконы, писанные борисовскими мастерами.

Вы увидите уникальный фарфоровый иконостас начала 20 века.

Обед в кафе.

Посещение магазина при керамической фабрике, где производят посуду и домашнюю утварь из особенной глины – блюда, приготовленные в этой посуде имеют вкус такой же, как если бы их приготовили в русской печи.

Отъезд в Белгород (50 км).

По дороге заезжаем в фирменный магазин «Сырный дом», где у вас будет возможность приобрести свежайший сыр Камамбер, производимый здесь же.

Расселение в гостинице.

Свободное время для самостоятельного ужина.

При желании можно прогуляться по городу.

Посидеть в многочисленных кафе, посетить концерт в филармонии, посетить торгово-развлекательные центры (боулинг, бильярд, каток).

Ночь в отеле.