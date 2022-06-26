06:10 по временному расписанию поезда 71/72 Москва-Белгород встреча на вокзале.
Приглашаем на обзорную экскурсию по городу.
Биография Белгорода, одного из древних городов, необыкновенно богата.
Северское городище, на котором стоит современный Белгород, возникло еще в 10 веке.
Сегодня Белгород неоднократно занимал почётное первое место по чистоте и благоустроенности среди городов России с населением от 100 до 500 тыс. человек.
08:30 Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление в с. Головчино Грайворонского района (67 км).
10:30 Прибытие в с. Головчино.
Экскурсия по одному из интереснейших и вместе с тем загадочных памятников архитектуры.
Круглому зданию уже около 200 лет.
Сейчас в здании создан музей старинного быта.
В конце экскурсии вы послушаете концерт в исполнении струнного ансамбля с сольными номерами вокалистов.
Он оставит неизгладимое впечатление, благодаря профессиональному исполнению и необыкновенной акустике этого здания (концерт состоится при группе от 20 человек).
12:30 Отъезд в г. Хотмыжск (16 км).
С высокого склона горы, где расположен храм Воскресенья Христова, открывается великолепный вид на долину реки Ворскла.
Первый храм Воскресения Христова (деревянный) был построен в 1640 году – одновременно с возведением города-крепости Хотмыжск.
Посещение храма.
13:30 Отъезд в п. Борисовка (14 км).
Посещение Михайлоархангельской церкви.
В ней есть иконы, писанные борисовскими мастерами.
Вы увидите уникальный фарфоровый иконостас начала 20 века.
Обед в кафе.
Посещение магазина при керамической фабрике, где производят посуду и домашнюю утварь из особенной глины – блюда, приготовленные в этой посуде имеют вкус такой же, как если бы их приготовили в русской печи.
Отъезд в Белгород (50 км).
По дороге заезжаем в фирменный магазин «Сырный дом», где у вас будет возможность приобрести свежайший сыр Камамбер, производимый здесь же.
Расселение в гостинице.
Свободное время для самостоятельного ужина.
При желании можно прогуляться по городу.
Посидеть в многочисленных кафе, посетить концерт в филармонии, посетить торгово-развлекательные центры (боулинг, бильярд, каток).
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
Выезд из Белгорода (170км).
Наш путь лежит в старинный город Валуйки, основанный в 1593 как город-крепость на Кальмиусском шляхе.
В Валуйках мы посетим удивительные места, наполненные особой энергетикой.
Валуйский Успенский Николаевский мужской монастырь и характерные для наших мест меловые пещеры с подземным храмом во имя святого Игнатия Богоносца, расположенные в необычайно красивом месте Валуйского края – при слиянии рек Оскол и Валуй.
Одни из самых древних обителей Белгородчины, они в течение 300 лет определяли духовную жизнь Валуек, сыграв особую роль в развитии этого края.
Обед в ресторане.
Далее мы направимся в с. Сухарево Валуйского района.
В древние времена ученики и последователи апостола Андрея Первозванного основали тут селение.
В давние времена здесь действительно существовал Новый Иерусалим.
И ныне, стараниями священника Введенского храма Александра Маньшина, на деньги, которые жертвуют простые люди, строится обитель в стиле русского деревянного зодчества.
Монахини женского монастыря Воскресенья Христова расскажут вам о невероятных вещах, которые происходят в стенах монастыря.
18:00-18:30 Возвращение в г. Белгород.
Трансфер на ж/д вокзал.
Свободное время для самостоятельного ужина.
22:10 Отправление поездом №72 в Москву.( по временному расписанию).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Группа от 2-х человек
|
DBL/TWIN
стандарт
|SNGL (DUS)
|
DBL+CHLD (до 12 лет) бизнес
|АМАКС Конгресс отель 3*
|10 100
|12 100
|-
|Континенталь 4*
|12 000
|13 900
|13 240
тариф «туристский» – количество полотенец на 1 человека 2 штуки, нет халатов и тапочек.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».