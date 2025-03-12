Авторские туры в Березниках

Найдено 1 тур в Березниках, цена 56 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Соль камская. Сплав по Каме в Пермском крае
8 дней
3 отзыва
Соль камская. Сплав по Каме в Пермском крае
Начало: Пермь
2 мая в 10:00
56 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Михаил
    12 марта 2025
    Соль камская. Сплав по Каме в Пермском крае
    Начиная с первого обращения до встречи на точке, все было организовано на высшем уровне!!! Спасибо!!!
    Начиная с первого обращения до встречи на точке, все было организовано на высшем уровне!!!Начиная с первого обращения до встречи на точке, все было организовано на высшем уровне!!!Начиная с первого обращения до встречи на точке, все было организовано на высшем уровне!!!Начиная с первого обращения до встречи на точке, все было организовано на высшем уровне!!!Начиная с первого обращения до встречи на точке, все было организовано на высшем уровне!!!
  • А
    Артемьев
    1 сентября 2024
    Соль камская. Сплав по Каме в Пермском крае
    Команда организатора великолепна! Идут на встречу вашим пожеланиям! Будьте уверены, что они сделают все возможное для получения туристом максимума эмоций! Обязательно попробую другие туры от этого организатора! Спасибо!
    Команда организатора великолепна! Идут на встречу вашим пожеланиям! Будьте уверены, что они сделают все возможное дляКоманда организатора великолепна! Идут на встречу вашим пожеланиям! Будьте уверены, что они сделают все возможное для
  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Соль камская. Сплав по Каме в Пермском крае
    Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
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