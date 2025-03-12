Соль камская. Сплав по Каме в Пермском крае
Начало: Пермь
2 мая в 10:00
56 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил12 марта 2025Начиная с первого обращения до встречи на точке, все было организовано на высшем уровне!!! Спасибо!!!
- ААртемьев1 сентября 2024Команда организатора великолепна! Идут на встречу вашим пожеланиям! Будьте уверены, что они сделают все возможное для получения туристом максимума эмоций! Обязательно попробую другие туры от этого организатора! Спасибо!
- ААндрей26 февраля 2024Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
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