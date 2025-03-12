М Михаил Соль камская. Сплав по Каме в Пермском крае Начиная с первого обращения до встречи на точке, все было организовано на высшем уровне!!! Спасибо!!!

А Артемьев Соль камская. Сплав по Каме в Пермском крае Команда организатора великолепна! Идут на встречу вашим пожеланиям! Будьте уверены, что они сделают все возможное для получения туристом максимума эмоций! Обязательно попробую другие туры от этого организатора! Спасибо!