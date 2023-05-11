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Из Хабаровска - в Биробиджан

Побывать в загадочной Еврейской автономной области, узнать ее историю и познакомиться с культурой
Как получилось, что сыны Израиля взяли и обосновались на Дальнем Востоке, сформировав не просто этнический квартал, а самостоятельную территориальную единицу? Почему там? Чем жили местные и что происходит сейчас в еврейском регионе, где осталось только 2% евреев? В большом путешествии по Биробиджану вы откроете этот неизведанный уголок России.
4.9
12 отзывов
Из Хабаровска - в Биробиджан
Из Хабаровска - в Биробиджан
Из Хабаровска - в Биробиджан

Описание экскурсии

Путешествие на поезде

«В семь-сорок он приедет, в семь-сорок он приедет — всем нам известный Агицен паровоз…». Наше приключение начнется в то же время, о котором поется в легендарной песне. Ровно в 7:40 электричка из Хабаровска унесется в Биробиджан — и уже через пару часов вы окажетесь в столице автономной области. Вернемся мы той же электричкой в 18:25, которая прибудет обратно в 20:40.

История Биробиджана

Чтобы понять, с чего все началось, отправимся в начало 20 века, когда правительство решило заселить территории вдоль полосы Амурской ж/д. Я расскажу, какими были цели и задачи советского руководства, заодно развенчав миф о том, что ЕАО было сталинским гетто для еврейского народа. Проследим, как развивался регион в составе Хабаровского края и далее как самостоятельный субъект. Чем жили переселенцы? С каким трудом давалось заселение новых земель? Кем были те легендарные личности? Об этом и не только — на встрече!

Главные достопримечательности и интересные места города

Вы побываете на Привокзальной площади с украшающей ее менорой. Увидите памятник первым переселенцам и стелу в честь их первого колхоза «Валдгейм». Погуляете по скверам Победы и Дружбы народов. Я покажу самобытную синагогу и еврейскую религиозную общину «Фрейд». Пройдем по ул. Шолом Алейхема — предмету гордости горожан. Также увидите Благовещенский Собор со старинным фарфоровым иконостасом. А еще посетите набережную реки Бира и заглянете по желанию в фирменный магазин местной трикотажной фабрики «Виктория».

🥘 В середине программы я предложу пообедать в аутентичном кафе, где вы отведаете традиционные кошерные блюда. Лехаим!

Готовьте вопросы и фотоаппараты, в этот день вы сделаете массу открытий.

Организационные детали

  • Экскурсия занимает весь день, будьте готовы проснуться рано, чтобы успеть на утреннюю электричку
  • Дополнительно оплачиваются билеты на электричку (приобретаются на месте нашим представителем) — 1600 руб. туда-обратно (плюс билеты на гида); обед (заказывается предварительно)

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Хабаровска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Биробиджане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 716 туристов
Я коренная дальневосточница, родилась и выросла в Хабаровске. Работаю в профессии с 2000 года, обожаю ее с первого дня. Для нашей команды в первую очередь важно качество наших программ. Мы
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ценим то тепло и энергию, которые дает общение с путешественниками из разных стран. Будем рады вместе с вами исколесить весь Дальний Восток, рассказать интересное о нашем крае и наполнить ваш отдых яркими эмоциями!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
Хочу сказать спасибо Татьяне за организацию (было отлично организовано!) и Елене за проведенное время и экскурсию.
Елена прекрасно знает материал, особенности Биробиджана, ответственных людей за части экскурсии в Биробиджане, и сама
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является очень приятным, интеллигентным, интересным человеком.
Экскурсия прошла просто отлично! Я получила представление об этой автономной области, сделала много интересных фотографий и просто прекрасно провела время! Елена показала не только все достопримечательности и рассказала о них, но и показала интересные кафе для завтрака, а уж обед был организован тур фирмой.
Побольше бы таких гидов и компаний, побольше вам направлений!
С благодарностью, Оля

Хочу сказать спасибо Татьяне за организацию (было отлично организовано!) и Елене за проведенное время и экскурсию.
Хочу сказать спасибо Татьяне за организацию (было отлично организовано!) и Елене за проведенное время и экскурсию.
Хочу сказать спасибо Татьяне за организацию (было отлично организовано!) и Елене за проведенное время и экскурсию.
Хочу сказать спасибо Татьяне за организацию (было отлично организовано!) и Елене за проведенное время и экскурсию.
Хочу сказать спасибо Татьяне за организацию (было отлично организовано!) и Елене за проведенное время и экскурсию.
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Наталья
Мы гуляли по Биробиджану с гидом Лидией. Остались довольны. Все посмотрели, много нового узнали и по Хабаровску (особенно про мост) и по ЕА. уехали с сувенирами и с хорошим настроением. Спасибо!
Мы гуляли по Биробиджану с гидом Лидией. Остались довольны. Все посмотрели, много нового узнали и по
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Татьяна
Биробиджан - очень интересный и весьма колоритный город России, который непременно должен быть внесен в список городов обязательных к посещению для всех туристов и путешественников, которые знакомятся с Дальним Востоком.
Спасибо команде организаторов и гиду Лидии Афанасьевне за возможность познакомиться с историей и культурным наследием этого удивительного города.
Биробиджан - очень интересный и весьма колоритный город России, который непременно должен быть внесен в список
Биробиджан - очень интересный и весьма колоритный город России, который непременно должен быть внесен в список
Биробиджан - очень интересный и весьма колоритный город России, который непременно должен быть внесен в список
Биробиджан - очень интересный и весьма колоритный город России, который непременно должен быть внесен в список
Биробиджан - очень интересный и весьма колоритный город России, который непременно должен быть внесен в список
Биробиджан - очень интересный и весьма колоритный город России, который непременно должен быть внесен в список
Биробиджан - очень интересный и весьма колоритный город России, который непременно должен быть внесен в список
Биробиджан - очень интересный и весьма колоритный город России, который непременно должен быть внесен в список+2
Биробиджан - очень интересный и весьма колоритный город России, который непременно должен быть внесен в список
Биробиджан - очень интересный и весьма колоритный город России, который непременно должен быть внесен в список
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Татьяна
День прошёл на 5+! Экскурсию проводила Лидия Афанасьевна, обладающая почти энциклопедическими знаниями о ЕАО и Хабаровском крае, поэтому точно узнаете и запомните очень много нового, получите ответы на многочисленные вопросы.
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Сам маршрут очень насыщенный и вкусный 😋 Казалось бы, крошечный городок, а есть что целый день смотреть, еда в кафе-вообще сказка, еще в городе много отличных пекарен. Про посещение синагоги можно отдельный отзыв писать) В общем, если есть возможность обязательно посетите эту экскурсию 🤩

День прошёл на 5+! Экскурсию проводила Лидия Афанасьевна, обладающая почти энциклопедическими знаниями о ЕАО и Хабаровском
День прошёл на 5+! Экскурсию проводила Лидия Афанасьевна, обладающая почти энциклопедическими знаниями о ЕАО и Хабаровском
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Д
Татьяна удивительный экскурсовод с глубокими познания края. Из поездки в довольно заурядный город сделала просто чудесное путешествие. Спасибо!
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А
Экскурсию проводил прекрасный гид. Экскурсия очень полезная и позновательная.
Экскурсию проводил прекрасный гид. Экскурсия очень полезная и позновательная.
Экскурсию проводил прекрасный гид. Экскурсия очень полезная и позновательная.
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от 21 500 ₽ за экскурсию