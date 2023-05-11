Описание экскурсии
Путешествие на поезде
«В семь-сорок он приедет, в семь-сорок он приедет — всем нам известный Агицен паровоз…». Наше приключение начнется в то же время, о котором поется в легендарной песне. Ровно в 7:40 электричка из Хабаровска унесется в Биробиджан — и уже через пару часов вы окажетесь в столице автономной области. Вернемся мы той же электричкой в 18:25, которая прибудет обратно в 20:40.
История Биробиджана
Чтобы понять, с чего все началось, отправимся в начало 20 века, когда правительство решило заселить территории вдоль полосы Амурской ж/д. Я расскажу, какими были цели и задачи советского руководства, заодно развенчав миф о том, что ЕАО было сталинским гетто для еврейского народа. Проследим, как развивался регион в составе Хабаровского края и далее как самостоятельный субъект. Чем жили переселенцы? С каким трудом давалось заселение новых земель? Кем были те легендарные личности? Об этом и не только — на встрече!
Главные достопримечательности и интересные места города
Вы побываете на Привокзальной площади с украшающей ее менорой. Увидите памятник первым переселенцам и стелу в честь их первого колхоза «Валдгейм». Погуляете по скверам Победы и Дружбы народов. Я покажу самобытную синагогу и еврейскую религиозную общину «Фрейд». Пройдем по ул. Шолом Алейхема — предмету гордости горожан. Также увидите Благовещенский Собор со старинным фарфоровым иконостасом. А еще посетите набережную реки Бира и заглянете по желанию в фирменный магазин местной трикотажной фабрики «Виктория».
🥘 В середине программы я предложу пообедать в аутентичном кафе, где вы отведаете традиционные кошерные блюда. Лехаим!
Готовьте вопросы и фотоаппараты, в этот день вы сделаете массу открытий.
Организационные детали
- Экскурсия занимает весь день, будьте готовы проснуться рано, чтобы успеть на утреннюю электричку
- Дополнительно оплачиваются билеты на электричку (приобретаются на месте нашим представителем) — 1600 руб. туда-обратно (плюс билеты на гида); обед (заказывается предварительно)
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Елена прекрасно знает материал, особенности Биробиджана, ответственных людей за части экскурсии в Биробиджане, и сама
Спасибо команде организаторов и гиду Лидии Афанасьевне за возможность познакомиться с историей и культурным наследием этого удивительного города.