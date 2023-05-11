Как получилось, что сыны Израиля взяли и обосновались на Дальнем Востоке, сформировав не просто этнический квартал, а самостоятельную территориальную единицу? Почему там? Чем жили местные и что происходит сейчас в еврейском регионе, где осталось только 2% евреев? В большом путешествии по Биробиджану вы откроете этот неизведанный уголок России.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие на поезде

«В семь-сорок он приедет, в семь-сорок он приедет — всем нам известный Агицен паровоз…». Наше приключение начнется в то же время, о котором поется в легендарной песне. Ровно в 7:40 электричка из Хабаровска унесется в Биробиджан — и уже через пару часов вы окажетесь в столице автономной области. Вернемся мы той же электричкой в 18:25, которая прибудет обратно в 20:40.

История Биробиджана

Чтобы понять, с чего все началось, отправимся в начало 20 века, когда правительство решило заселить территории вдоль полосы Амурской ж/д. Я расскажу, какими были цели и задачи советского руководства, заодно развенчав миф о том, что ЕАО было сталинским гетто для еврейского народа. Проследим, как развивался регион в составе Хабаровского края и далее как самостоятельный субъект. Чем жили переселенцы? С каким трудом давалось заселение новых земель? Кем были те легендарные личности? Об этом и не только — на встрече!

Главные достопримечательности и интересные места города

Вы побываете на Привокзальной площади с украшающей ее менорой. Увидите памятник первым переселенцам и стелу в честь их первого колхоза «Валдгейм». Погуляете по скверам Победы и Дружбы народов. Я покажу самобытную синагогу и еврейскую религиозную общину «Фрейд». Пройдем по ул. Шолом Алейхема — предмету гордости горожан. Также увидите Благовещенский Собор со старинным фарфоровым иконостасом. А еще посетите набережную реки Бира и заглянете по желанию в фирменный магазин местной трикотажной фабрики «Виктория».

🥘 В середине программы я предложу пообедать в аутентичном кафе, где вы отведаете традиционные кошерные блюда. Лехаим!

Готовьте вопросы и фотоаппараты, в этот день вы сделаете массу открытий.

Организационные детали

Экскурсия занимает весь день, будьте готовы проснуться рано, чтобы успеть на утреннюю электричку

Дополнительно оплачиваются билеты на электричку (приобретаются на месте нашим представителем) — 1600 руб. туда-обратно (плюс билеты на гида); обед (заказывается предварительно)

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.