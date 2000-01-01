Из Хабаровска — в Биробиджан!

Побывать в загадочной Еврейской автономной области, узнать ее историю и познакомиться с культурой

Как получилось, что сыны Израиля взяли и обосновались на Дальнем Востоке, сформировав не просто этнический квартал, а самостоятельную территориальную единицу? Почему там? Чем жили местные и что происходит сейчас в еврейском регионе, где осталось только 2% евреев? В большом путешествии по Биробиджану вы откроете этот неизведанный уголок России.
Из Хабаровска — в Биробиджан!
Из Хабаровска — в Биробиджан!
Из Хабаровска — в Биробиджан!
Из Хабаровска — в Биробиджан!
Из Хабаровска — в Биробиджан!
Из Хабаровска — в Биробиджан!
Из Хабаровска — в Биробиджан!
Из Хабаровска — в Биробиджан!
Из Хабаровска — в Биробиджан!
Из Хабаровска — в Биробиджан!
Из Хабаровска — в Биробиджан!
Из Хабаровска — в Биробиджан!
Из Хабаровска — в Биробиджан!
Из Хабаровска — в Биробиджан!
Из Хабаровска — в Биробиджан!

Что вас ожидает

Путешествие на поезде

«В семь-сорок он приедет, в семь-сорок он приедет — всем нам известный Агицен паровоз… ». Наше приключение начнется в то же время, о котором поется в легендарной песне. Ровно в 7:40 электричка из Хабаровска унесется в Биробиджан — и уже через пару часов вы окажетесь в столице автономной области. Вернемся мы той же электричкой в 18:25, которая прибудет обратно в 20:40.

История Биробиджана

Чтобы понять, с чего все началось, отправимся в начало 20 века, когда правительство решило заселить территории вдоль полосы Амурской ж/д. Я расскажу, какими были цели и задачи советского руководства, заодно развенчав миф о том, что ЕАО было сталинским гетто для еврейского народа. Проследим, как развивался регион в составе Хабаровского края и далее как самостоятельный субъект. Чем жили переселенцы? С каким трудом давалось заселение новых земель? Кем были те легендарные личности? Об этом и не только — на встрече.

Главные достопримечательности и интересные места города

Вы побываете на Привокзальной площади с украшающей ее менорой. Увидите памятник первым переселенцам и стелу в честь их первого колхоза «Валдгейм». Погуляете по скверам Победы и Дружбы народов. Я покажу самобытную синагогу и еврейскую религиозную общину «Фрейд». Пройдем по ул. Шолом Алейхема — предмету гордости горожан. Также увидите Благовещенский Собор со старинным фарфоровым иконостасом. А еще посетите набережную реки Бира и заглянете по желанию в фирменный магазин местной трикотажной фабрики «Виктория».

🥘 В середине программы я предложу пообедать в аутентичном кафе, где вы отведаете традиционные кошерные блюда. Лехаим!

Готовьте вопросы и фотоаппараты, в этот день вы сделаете массу открытий.

Организационные детали

  • Экскурсия занимает весь день, будьте готовы проснуться рано, чтобы успеть на утреннюю электричку
  • Дополнительно оплачиваются билеты на электричку (приобретаются на месте нашим представителем) — 1000-1200 руб. туда-обратно; обед (заказывается предварительно)

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ж/д вокзале Хабаровска
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Я — коренная дальневосточница, родилась и выросла в Хабаровске. Работаю в профессии с 2000 года, обожаю ее с первого дня. Для нашей команды в первую очередь важно качество наших програм. Мы ценим то тепло и энергию, которые дает общение с путешественниками из разных стран. Будем рады вместе с вами исколесить весь Дальний Восток, рассказать интересное о нашем крае и наполнить ваш отдых яркими эмоциями!
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