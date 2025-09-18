День 1 Город юности Бунина — Орёл Зайдя в пыльно-розовый дом в старинном Георгиевском переулке Орла, вы словно окажетесь в гостях у писателя. Помимо интересного рассказа о жизни писателя вас ждут его подлинные вещи: пробковый шлем, в котором он путешествовал по странам Востока и Цейлону, ручка, чернильница, мундштук, курительная трубка, табакерка, портфель и многое другое. Пешеходная обзорная экскурсия по центру города Наша обзорная экскурсия познакомит вас с историческим центром города. Мы прогуляемся по улице Ленина, которую прежде называли орловским Невским проспектом за ее богатые гостиницы и рестораны. На улице до сих пор стоят старинные здания. Вы увидите, где останавливался Тургенев, узнаете, как выглядит «плоский дом» купца Щепкина, и посетите другие примечательные места. День 2 Обзорная экскурсия по Болхову На высоком берегу реки Нутрь стоит с середины XVI Болхов — некогда боевой форпост Московской Руси. За его самобытный древнерусский облик и архитектурный силуэт город прозвали вторым Суздалем. Он также известен своими храмами — Троицкой церковью и Спасо-Преображенским собором. Все это вы увидите в нашей обзорной экскурсии. Экскурсия в Музей коллекционных кукол Обширная коллекция музея, состоящая из 1000 экспонатов, собиралась более 20 лет. Куклы воссоздают образы знаменитых актеров, киногероев, музыкантов и политиков: Мэрилин Монро, принцесса Диана, Шер, Джек Воробей — вы попадете в соцветие самых разных персон, собранных в одном месте. Наряд каждой куклы — точная копия оригинального костюма, с удивительной детализацией. Некоторые куклы обитают в своих интерьерах, у каждой из них уникальная судьба, о которой с удовольствием расскажут вам сотрудники музея. Организационные детали • За доп. плату — посещение краеведческого музея, дома-музея Н. С. Лескова, И. А. Бунина, дом Т. Н. Грановского, И. С. Тургенева, посещение мастер-классов по народному промыслу.

По желанию посещение театров города (билеты приобретаются заранее или при наличие в кассе театра в день спектакля самостоятельно за доп. плату.