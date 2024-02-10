Боровск, Этномир, музей Мусора, Таруса, Калуга, Никола-Ленивец, музей Бумаги - за одни выходные

Групповая экскурсия в Боровске
4 уникальных туристических проекта Калужской области, 2 очаровательных малых города — Таруса и Боровск и встречи с талантливыми художниками — всё это за одни выходные!
Боровск, Этномир, музей Мусора, Таруса, Калуга, Никола-Ленивец, музей Бумаги - за одни выходные
Боровск, Этномир, музей Мусора, Таруса, Калуга, Никола-Ленивец, музей Бумаги - за одни выходные
Боровск, Этномир, музей Мусора, Таруса, Калуга, Никола-Ленивец, музей Бумаги - за одни выходные
Ближайшие даты:
10
фев

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билетот 14 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Боровск. Встреча с художником Владимиром Овчинниковым. Тюремный замок. Музей репрессий. Ковчег.
  • Этнопарк «Этномир».
  • Музей мусора «МУ-МУ»
  • Тарусский художник-кукольник.
  • Калуга.
  • Арт-парк «Никола-Ленивец».
  • Музей истории бумаги «Бузеон»

Описание

Что вас ожидает: Приезжая из Москвы в Обнинск* на экспрессе субботним утром, со мной вы успеете:

  • Посмотреть Боровск, познакомиться с Владимиром Овчинниковым — художником, расписавшим городские стены.
  • Попасть в самый большой в России этнографический парк-музей «Этномир». Здесь на площади в 140 гектар расположены этнодворы разных стран и уникальная Улица Мира.
  • Узнать, что мусор может быть источником вдохновения. В художественном музее Мусора «МУ-МУ». Работы современных художников со всего мира привлекают внимание к проблемам загрязнения окружающей среды и сохранения природы.
  • Зайти в гости к «папе Карло». В Тарусе попадём в домашнюю мастерскую к художнику-кукольнику создающему буратин, щелкунчиков и христианские вертепы.
  • Познакомиться с лэнд-артом в Никола-Ленивце. Нe пpoстo аpт-пapк, а цeлый миp. Hаполнeнный нeвероятной аpxитeктуpoй, cкульптурaми и приpoдой. Территория арт-парка — 650 гектаров земли, открытой для творческих экспериментов и поиска нестандартных решений в разных областях — от искусства до экофермерства.
  • Узнать историю бумаги в музее «Бузеон». История бумаги и бумажного производства. Картон и бумага в нашей жизни, в мировой культуре, в быту.
  • Для гостей не из Москвы, обсудим место старта отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2-ух местное проживание в отеле с завтраком.
  • Транспортное сопровождение на протяжении всего путешествия из Обнинска до Калуги.
  • Сопровождение тур-лидером на протяжении всего путешествия.
  • Прогулка по Боровску с Владимиром Овчинниковым.
  • Билеты в «Этномир».
  • Билеты в музей мусора «МУ-МУ».
  • Встреча с мастером-кукольником.
  • Билеты в арт-парк «Никола-Ленивец».
  • Экскурсия по арт-парку «Никола-Ленивец».
  • Билеты в национальный парк «Угра». Нужны для посещения территории национального парка в арт-парке.
  • Билеты в музей бумаги «Бузеон».
  • Фотографии по желанию
Что не входит
  • Проезд до станции Балабаново.
  • Питание.
  • Обратный билет от станции Калуга 1
Где начинаем и завершаем?
Начало: Железнодорожная станция Балабаново
Завершение: Железнодорожная станция Калуга 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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