4 уникальных туристических проекта Калужской области, 2 очаровательных малых города — Таруса и Боровск и встречи с талантливыми художниками — всё это за одни выходные!
Ближайшие даты:
10
фев
фев
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от 14 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Боровск. Встреча с художником Владимиром Овчинниковым. Тюремный замок. Музей репрессий. Ковчег.
- Этнопарк «Этномир».
- Музей мусора «МУ-МУ»
- Тарусский художник-кукольник.
- Калуга.
- Арт-парк «Никола-Ленивец».
- Музей истории бумаги «Бузеон»
Описание
Что вас ожидает: Приезжая из Москвы в Обнинск* на экспрессе субботним утром, со мной вы успеете:
- Посмотреть Боровск, познакомиться с Владимиром Овчинниковым — художником, расписавшим городские стены.
- Попасть в самый большой в России этнографический парк-музей «Этномир». Здесь на площади в 140 гектар расположены этнодворы разных стран и уникальная Улица Мира.
- Узнать, что мусор может быть источником вдохновения. В художественном музее Мусора «МУ-МУ». Работы современных художников со всего мира привлекают внимание к проблемам загрязнения окружающей среды и сохранения природы.
- Зайти в гости к «папе Карло». В Тарусе попадём в домашнюю мастерскую к художнику-кукольнику создающему буратин, щелкунчиков и христианские вертепы.
- Познакомиться с лэнд-артом в Никола-Ленивце. Нe пpoстo аpт-пapк, а цeлый миp. Hаполнeнный нeвероятной аpxитeктуpoй, cкульптурaми и приpoдой. Территория арт-парка — 650 гектаров земли, открытой для творческих экспериментов и поиска нестандартных решений в разных областях — от искусства до экофермерства.
- Узнать историю бумаги в музее «Бузеон». История бумаги и бумажного производства. Картон и бумага в нашей жизни, в мировой культуре, в быту.
- Для гостей не из Москвы, обсудим место старта отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 2-ух местное проживание в отеле с завтраком.
- Транспортное сопровождение на протяжении всего путешествия из Обнинска до Калуги.
- Сопровождение тур-лидером на протяжении всего путешествия.
- Прогулка по Боровску с Владимиром Овчинниковым.
- Билеты в «Этномир».
- Билеты в музей мусора «МУ-МУ».
- Встреча с мастером-кукольником.
- Билеты в арт-парк «Никола-Ленивец».
- Экскурсия по арт-парку «Никола-Ленивец».
- Билеты в национальный парк «Угра». Нужны для посещения территории национального парка в арт-парке.
- Билеты в музей бумаги «Бузеон».
- Фотографии по желанию
- Что не входит
- Проезд до станции Балабаново.
- Питание.
- Обратный билет от станции Калуга 1
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Железнодорожная станция БалабановоЗавершение: Железнодорожная станция Калуга 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.