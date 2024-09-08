Авторский двухдневный тур с посещением основных исторических мест, храмов, памятников города — воинской славы Брянска и города — героя Смоленска.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание тура
Что вас ждет: Авторский двухдневный тур «По древним городам западной России Брянск — Смоленск». С посещением основных исторических мест, храмов, памятников города — воинской славы Брянска и города — героя Смоленска. Трассовая информация о п. Сеща (знаменитый военный аэродром), г. Рославль (Спасо-Преображенский мужской монастырь), Флёново (музей-усадьба княгини М. Тенишевой). Посещение Смоленского крепости, Успенского кафедрального собора, памятников войны с Наполеоном 1812 года.
Ежедневно
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Что можно увидеть на экскурсии?
- Театральная площадь и площадь Партизан
- Троицкий кафедральный и Покровский соборы
- Спасо-Гробовской и Горне-Никольский храмы
- Уникальный парк деревянных скульптур в Брянске. Смоленская крепость
- Успенский кафедральный собор
- Памятники войны с Наполеоном 1812 года
- Лопатинский парк
- Сквер «Блонье» - в Смоленске
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Брянск, площадь Карла Маркса, д. 5
Завершение: Г. Смоленск, площадь Победы, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 дня 19 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Два древних центра на западе России: Брянск - город воинской славы и Смоленск - город - герой за два дня! Древние крепости и соборы
- Памятники войны с Наполеоном 1812 года и современные площади. Прошлое и современность откроется перед вашим удивленным взором
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.