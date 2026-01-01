В Йошкар-Оле предстоит прогуляться по европейским улочкам, исследовать памятники и скульптуры, Казань позволит
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые варианты поездов:
Поезд Москва – Чебоксары №054 «Чувашия», отправление в 20:32, прибытие в 8:50.
Поезд Йошкар-Ола – Москва №058 «Марий Эл», отправление в 19:26, прибытие в 9:10.
Программа тура по дням
Чебоксары и Свияжск
Прибытие в Чебоксары запланировано на 8:50. Встреча с гидом состоится у главного входа в здание железнодорожного вокзала со стороны города.
Далее начнётся обзорная экскурсия. Город-полумиллионник, который увеличился в 100 раз за последние 100 лет, стал столицей Чувашской Республики. История Чебоксар начинается с русской крепости в устье реки Чебоксарки, третьего форпоста Ивана Грозного. В ходе экскурсии будет рассказано о национальных отношениях и сосуществовании двух языков и культур. В туристическом центре сохранились здания советской эпохи, церкви 18 века и купеческие постройки, демонстрирующие рост города в 40–90-е годы. Гости узнают о продукции Чувашии, поставляемой в Россию и за рубеж, и посетят фирменные магазины местных производителей, где можно приобрести сувениры на память.
Сходим в музей пива, где расскажут о роли напитка в жизни чувашского народа. Он в народной культуре использовался для услады души и врачевания. В музее будут представлены сведения о технологии производства и истории пенного. После экскурсии состоится обед, во время которого желающие смогут заказать дегустационный набор из 5 сортов чувашского пива за дополнительную оплату. Программа включает музыкальное сопровождение — исполнение национальных чувашских песен.
После обеда запланирован переезд в Свияжск (120 км). Остров-град, окружённый Волгой, Свиягой и Щукой, основан в 16 веке по указу Ивана Грозного как военная ставка для завоевания Казанского ханства. Дорога займёт около 1 часа 15 минут.
В Свияжске пройдёт обзорная пешеходная экскурсия. Вы узнаете историю основания города-крепости, его роль в Казанском походе Ивана Грозного 1552 года. Посещение колыбели православия Среднего Поволжья — Успенского Богородицкого монастыря, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, где расположены древнейшие каменные храмы региона: Никольская церковь и Успенский собор с уникальными росписями эпохи Ивана Грозного, включая прижизненную фреску царя и фреску святого Христофора с лошадиной головой. Ещё осмотрим территорию Иоанно-Предтеченского монастыря с Троицкой деревянной церковью, Сергиевским храмом эпохи Бориса Годунова и собором в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость». Прогулка по старинным улицам и площадям города позволит увидеть здания уездной управы, историческую пожарную часть, женскую прогимназию, дома и особняки дореволюционного периода. Особое внимание уделено приходской церкви Константина и Елены, расположенной на холме, а также панорамным видам трёх рек: Волги, Свияги и Щуки.
Завершится день переездом в Казань (60 км) и размещением в гостинице «Булгар».
Тысячелетняя столица Татарстана
После завтрака — обзорная экскурсия. Вы увидите Старо-Татарскую слободу, Суконную слободу, площадь фонтанов, озеро Кабан, стилизованную деревеньку «Туган авылым», Новый театр кукол, Казанский университет и площадь Свободы. Мечеть Марджани и Богородицкий монастырь с одним из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери также входят в программу.
Визит в Казанский кремль познакомит с историей крепости, где мечети и храмы стоят бок о бок. Осмотрите Спасскую башню, мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, башню Сююмбике и резиденцию Президента Татарстана.
Далее запланировано посещение питейного магазина 100 DAL с дегустацией продукции завода «Татспиртпром». Экскурсия включает знакомство с музеем-магазином, примерку национальных костюмов и дегустацию 5 напитков с закусками; для непьющих предусмотрены сок и чак-чак.
Обед в кафе города.
По желанию — участие в татарских посиделках с мастер-классом по приготовлению эчпочмаков, экскурсия в мир старины, чаепитие, национальные танцы, музыка и фотосессия в костюмах.
Йошкар-Ола и Раифский монастырь
После завтрака и освобождения номеров запланирован переезд в Йошкар-Олу (145 км). По дороге посещение Раифского монастыря с архитектурным ансамблем и чудотворным Грузинским образом Пресвятой Богородицы.
Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле включает набережную Амстердам, площадь Пушкина, площадь Девы Марии, фонтан с архангелом Гавриилом, итальянский дворик, Благовещенский храм и Благовещенскую башню. Обед с национальными блюдами.
Интерактивная экскурсия в Национальном музее им. Евсеева познакомит с обрядами и обычаями марийского народа, мастер-классами по игре на волынке и барабане, марийскому танцу.
Продолжение экскурсии по городу с посещением сырной лавки и магазина «Йошкин кот», где можно приобрести местные сыры, колбасно-мясную продукцию, водку «Йошкин кот», бальзам «Огни Марий Эл», мёд и иван-чай.
Вечером трансфер на ж/д вокзал. Отправление поезда в Москву в 19:26 с прибытием в 9:10 следующего дня. Для желающих возможен альтернативный трансфер через Чебоксары с отправлением в 21:15 и прибытием в 9:30.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|28 250 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 3 обеда
- Трансфер от/до железнодорожного вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Мастер-классы
- Дегустация напитков завода «Татспиртпром»
Что не входит в цену
- Переезд до Чебоксар и обратно из Йошкар-Олы
- Остальное питание
- Дегустация 5 сортов чувашского пива - 350 ₽ с человека
- Татарские посиделки (при группе от 10 человек) - 2100 ₽