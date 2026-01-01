Прибытие в Чебоксары запланировано на 8:50. Встреча с гидом состоится у главного входа в здание железнодорожного вокзала со стороны города.

Далее начнётся обзорная экскурсия. Город-полумиллионник, который увеличился в 100 раз за последние 100 лет, стал столицей Чувашской Республики. История Чебоксар начинается с русской крепости в устье реки Чебоксарки, третьего форпоста Ивана Грозного. В ходе экскурсии будет рассказано о национальных отношениях и сосуществовании двух языков и культур. В туристическом центре сохранились здания советской эпохи, церкви 18 века и купеческие постройки, демонстрирующие рост города в 40–90-е годы. Гости узнают о продукции Чувашии, поставляемой в Россию и за рубеж, и посетят фирменные магазины местных производителей, где можно приобрести сувениры на память.

Сходим в музей пива, где расскажут о роли напитка в жизни чувашского народа. Он в народной культуре использовался для услады души и врачевания. В музее будут представлены сведения о технологии производства и истории пенного. После экскурсии состоится обед, во время которого желающие смогут заказать дегустационный набор из 5 сортов чувашского пива за дополнительную оплату. Программа включает музыкальное сопровождение — исполнение национальных чувашских песен.

После обеда запланирован переезд в Свияжск (120 км). Остров-град, окружённый Волгой, Свиягой и Щукой, основан в 16 веке по указу Ивана Грозного как военная ставка для завоевания Казанского ханства. Дорога займёт около 1 часа 15 минут.

В Свияжске пройдёт обзорная пешеходная экскурсия. Вы узнаете историю основания города-крепости, его роль в Казанском походе Ивана Грозного 1552 года. Посещение колыбели православия Среднего Поволжья — Успенского Богородицкого монастыря, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, где расположены древнейшие каменные храмы региона: Никольская церковь и Успенский собор с уникальными росписями эпохи Ивана Грозного, включая прижизненную фреску царя и фреску святого Христофора с лошадиной головой. Ещё осмотрим территорию Иоанно-Предтеченского монастыря с Троицкой деревянной церковью, Сергиевским храмом эпохи Бориса Годунова и собором в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость». Прогулка по старинным улицам и площадям города позволит увидеть здания уездной управы, историческую пожарную часть, женскую прогимназию, дома и особняки дореволюционного периода. Особое внимание уделено приходской церкви Константина и Елены, расположенной на холме, а также панорамным видам трёх рек: Волги, Свияги и Щуки.

Завершится день переездом в Казань (60 км) и размещением в гостинице «Булгар».