3 республики одной страны: автобусный тур по Чувашии, Татарстану и Марий Эл

Встретиться с Йошкиным котом, попробовать напитки «Татспиртпрома» и посетить Свияжск
Тур откроет 3 уникальных мира Поволжья — Марий Эл, Татарстан и Чувашию, каждый с неповторимой архитектурой и колоритом.

В Йошкар-Оле предстоит прогуляться по европейским улочкам, исследовать памятники и скульптуры, Казань позволит
увидеть сочетание орнаментов Востока и архитектуры Запада, а Чебоксары привлекут видами с холмов, мостами и набережными Волги.

Путешествие включает древние святые обители, Свияжск и небольшие деревушки, где сохранилась атмосфера прошлого.

Послушаем мелодии национальных песен и старинных инструментов, будет возможность познакомиться с гостеприимством местных жителей и попробовать традиционные угощения.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые варианты поездов:

Поезд Москва – Чебоксары №054 «Чувашия», отправление в 20:32, прибытие в 8:50.

Поезд Йошкар-Ола – Москва №058 «Марий Эл», отправление в 19:26, прибытие в 9:10.

Программа тура по дням

1 день

Чебоксары и Свияжск

Прибытие в Чебоксары запланировано на 8:50. Встреча с гидом состоится у главного входа в здание железнодорожного вокзала со стороны города.

Далее начнётся обзорная экскурсия. Город-полумиллионник, который увеличился в 100 раз за последние 100 лет, стал столицей Чувашской Республики. История Чебоксар начинается с русской крепости в устье реки Чебоксарки, третьего форпоста Ивана Грозного. В ходе экскурсии будет рассказано о национальных отношениях и сосуществовании двух языков и культур. В туристическом центре сохранились здания советской эпохи, церкви 18 века и купеческие постройки, демонстрирующие рост города в 40–90-е годы. Гости узнают о продукции Чувашии, поставляемой в Россию и за рубеж, и посетят фирменные магазины местных производителей, где можно приобрести сувениры на память.

Сходим в музей пива, где расскажут о роли напитка в жизни чувашского народа. Он в народной культуре использовался для услады души и врачевания. В музее будут представлены сведения о технологии производства и истории пенного. После экскурсии состоится обед, во время которого желающие смогут заказать дегустационный набор из 5 сортов чувашского пива за дополнительную оплату. Программа включает музыкальное сопровождение — исполнение национальных чувашских песен.

После обеда запланирован переезд в Свияжск (120 км). Остров-град, окружённый Волгой, Свиягой и Щукой, основан в 16 веке по указу Ивана Грозного как военная ставка для завоевания Казанского ханства. Дорога займёт около 1 часа 15 минут.

В Свияжске пройдёт обзорная пешеходная экскурсия. Вы узнаете историю основания города-крепости, его роль в Казанском походе Ивана Грозного 1552 года. Посещение колыбели православия Среднего Поволжья — Успенского Богородицкого монастыря, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, где расположены древнейшие каменные храмы региона: Никольская церковь и Успенский собор с уникальными росписями эпохи Ивана Грозного, включая прижизненную фреску царя и фреску святого Христофора с лошадиной головой. Ещё осмотрим территорию Иоанно-Предтеченского монастыря с Троицкой деревянной церковью, Сергиевским храмом эпохи Бориса Годунова и собором в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость». Прогулка по старинным улицам и площадям города позволит увидеть здания уездной управы, историческую пожарную часть, женскую прогимназию, дома и особняки дореволюционного периода. Особое внимание уделено приходской церкви Константина и Елены, расположенной на холме, а также панорамным видам трёх рек: Волги, Свияги и Щуки.

Завершится день переездом в Казань (60 км) и размещением в гостинице «Булгар».

2 день

Тысячелетняя столица Татарстана

После завтрака — обзорная экскурсия. Вы увидите Старо-Татарскую слободу, Суконную слободу, площадь фонтанов, озеро Кабан, стилизованную деревеньку «Туган авылым», Новый театр кукол, Казанский университет и площадь Свободы. Мечеть Марджани и Богородицкий монастырь с одним из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери также входят в программу.

Визит в Казанский кремль познакомит с историей крепости, где мечети и храмы стоят бок о бок. Осмотрите Спасскую башню, мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, башню Сююмбике и резиденцию Президента Татарстана.

Далее запланировано посещение питейного магазина 100 DAL с дегустацией продукции завода «Татспиртпром». Экскурсия включает знакомство с музеем-магазином, примерку национальных костюмов и дегустацию 5 напитков с закусками; для непьющих предусмотрены сок и чак-чак.

Обед в кафе города.

По желанию — участие в татарских посиделках с мастер-классом по приготовлению эчпочмаков, экскурсия в мир старины, чаепитие, национальные танцы, музыка и фотосессия в костюмах.

3 день

Йошкар-Ола и Раифский монастырь

После завтрака и освобождения номеров запланирован переезд в Йошкар-Олу (145 км). По дороге посещение Раифского монастыря с архитектурным ансамблем и чудотворным Грузинским образом Пресвятой Богородицы.

Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле включает набережную Амстердам, площадь Пушкина, площадь Девы Марии, фонтан с архангелом Гавриилом, итальянский дворик, Благовещенский храм и Благовещенскую башню. Обед с национальными блюдами.

Интерактивная экскурсия в Национальном музее им. Евсеева познакомит с обрядами и обычаями марийского народа, мастер-классами по игре на волынке и барабане, марийскому танцу.

Продолжение экскурсии по городу с посещением сырной лавки и магазина «Йошкин кот», где можно приобрести местные сыры, колбасно-мясную продукцию, водку «Йошкин кот», бальзам «Огни Марий Эл», мёд и иван-чай.

Вечером трансфер на ж/д вокзал. Отправление поезда в Москву в 19:26 с прибытием в 9:10 следующего дня. Для желающих возможен альтернативный трансфер через Чебоксары с отправлением в 21:15 и прибытием в 9:30.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник28 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 3 обеда
  • Трансфер от/до железнодорожного вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Мастер-классы
  • Дегустация напитков завода «Татспиртпром»
Что не входит в цену
  • Переезд до Чебоксар и обратно из Йошкар-Олы
  • Остальное питание
  • Дегустация 5 сортов чувашского пива - 350 ₽ с человека
  • Татарские посиделки (при группе от 10 человек) - 2100 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чебоксары, ж/д вокзал, 8:50. Рекомендуемый поезд Москва - Чебоксары №054 «Чувашия», отправление в 20:32, прибытие в 8:50
Завершение: Йошкар-Ола, ж/д вокзал, 19:25. Рекомендуемый поезд Йошкар-Ола - Москва №058 «Марий Эл», отправление в 19:26, прибытие в 9:10
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Чебоксарах
Наша команда имеет опыт работы в создании авторских путешествий с 1997 г. География наших туров: от Калининграда до Урала, от Карелии до Кавказа. Мы всегда стараемся делать программы «как для себя», максимально удобные для путешественников и по самой выгодной цене.

