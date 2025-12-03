Мои заказы

7 дней на Эльбрусе и Чегете с поездкой в Чегем - лучшая цена

Катаемся со склонов Эльбруса с видом на весь Кавказский хребет
7 дней на Эльбрусе и Чегете с поездкой в Чегем - лучшая ценаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 дней на Эльбрусе и Чегете с поездкой в Чегем - лучшая ценаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 дней на Эльбрусе и Чегете с поездкой в Чегем - лучшая ценаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Неделя, которая сочетает скорость, приключения и кавказское гостеприимство.

Эльбрус - техника и скорость, Чегет - вызов и эмоции, Чегем - легенды и дух гор. Никаких хлопот, только катание, компания и впечатления. Путешествие, которое хочется повторить. Мы берём на себя организацию - вы забираете эмоции. Идеальный зимний побег в сердце Кавказа. Мы создаём идеальные условия, вы проживаете идеальное приключение.

Мы взяли на себя все сложности, чтобы вы наслаждались каждым моментом: от первого спуска по идеальной трассе Эльбруса до экскурсии в сердце древних ущелий и вечеров в атмосфере кавказского гостеприимства.

1. Полный релакс для ума. Никаких забот.

Мы начинаем заботиться о вашем комфорте еще до старта. Вам не нужно самому искать трансфер, прокат, гида или экскурсии. Мы создали систему, где вы просто приезжаете и погружаетесь в отдых.

2. Идеальный баланс адреналина и открытий.

Эльбрус и Чегет - это два разных мира катания, а наша экскурсия в Чегемское ущелье откроет вам душу Кавказа. Широкие ухоженные склоны, вдохновляющая сложность трасс и древние легенды - всё в одном туре!

3. Атмосфера путешествия, а не поездки.

Мы продумали каждый день так, чтобы вы не просто катались, а жили жизнью Кавказа. Насыщенная программа, уютные рестораны с национальной кухней, бани, киновечера и душевная компания единомышленников.

Выбирайте тур, где всё продумано за вас:

  • Опыт 7 лет - доверьтесь лучшим гидам Эльбруса!

  • Сезон катания до июля - продлите зиму на высоте 3800 м.

  • Группы до 15 человек - персональный подход, а не конвейер.

  • Доступные цены - лучшая цена на рынке.

  • Разнообразие программ - скучно не будет!

Ваш комфорт - наша профессия. Бронируйте тур, в котором продумана каждая деталь.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Кавказ

Встреча в Минеральных Водах, комфортный трансфер в отель. Знакомство с группой и инструкторами. Получаем снаряжение в прокате и настраиваемся на предстоящие подвиги.

Расписание дня

14:00 - Встреча в аэропорту Минеральных Вод.

15:00 - Встреча на ж/д вокзале.

15:30 - Сытный обед в аутентичном ресторане , где вы познакомитесь с группой и гидами. 17:00 - Комфортный трансфер в Приэльбрусье с видами на меняющиеся пейзажи.

18:00 - Заселение в уютный отель.

19:00 - Помощь с подбором и получением экипировки в прокате.

20:00 - Ужин в кафе где вы почувствуете дух гор и познакомитесь ближе с попутчиками.

22:00 - Возвращение в гостиницу

Привет, КавказПривет, КавказПривет, Кавказ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Покорение Эльбруса

После завтрака - первый выход на склоны главной вершины Европы! Широкие трассы, ски-пассы уже у вас в кармане. Групповые или индивидуальные занятия с инструкторами. Вечером - ужин и просмотр кино.

Расписание дня

7:00 - Сытный завтрак в гостинице. Шведский стол.

8:00 - Выходим на склоны! Ваши ски-пассы уже ждут. Групповые или индивидуальные занятия с инструкторами.

12:00 - Совместный обед в кафе на склоне - делимся первыми впечатлениями и эмоциями. 16:00 - Возвращение в отель, отдых.

18:00 - Ужин.

20:00 - Вечерний кинопоказ в местном кинотеатре - идеальный способ расслабиться после дня на склоне.

22:00 - Восстанавливаемся, отдыхаем, идем спать.

Покорение ЭльбрусаПокорение ЭльбрусаПокорение Эльбруса
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

День 3 - Оттачивание навыков

Новый день на Эльбрусе - время отточить технику. Свободное катание, первые победы и обед с видом на бескрайние горные хребты. После катания - расслабление по желанию в банном комплексе, чтобы снять напряжение и подготовиться к новым свершениям. Поиграть в настольные игры.

Расписание дня

7:00 - Завтрак.

8:00 - Снова на Эльбрусе! Свободное катание, оттачивание техники и новые вершины.

12:00 - Обед на склоне с панорамным видом.

16:00 - Возвращение в отель.

18:00 - Ужин и вечер настольных игр

22:00 - Возвращаемся в гостиницу

День 3 - Оттачивание навыковДень 3 - Оттачивание навыковДень 3 - Оттачивание навыков
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Вызов Чегету

Меняем локацию! Сегодня вас ждет знаменитый Чегет - испытание для смелых и источник невероятных эмоций. Его крутые склоны - это настоящая горная школа. Вечером - ужин, где мы делимся самыми яркими впечатлениями за день.

Расписание дня

7:00 - Завтрак и построение планов на день.

8:00 - Разделяемся на отряды!

- Отряд Бесстрашные отправляется на штурм легендарного Чегета - его крутые склоны ждут самых смелых.

- Отряд Мудрые остается на Эльбрусе, чтобы отточить технику и насладиться скоростью на широких трассах.

12:00 - Обед прямо на склоне, где каждый делится своими горными историями.

16:00 - Возвращаемся в отель, чтобы отдохнуть и переодеться.

18:00 - Торжественный ужин. Подводим итоги дня. Делимся лучшими фотографиями.

22:00 - Возвращаемся в гостиницу

Вызов ЧегетуВызов ЧегетуВызов Чегету
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Экскурсия по Приэльбрусью

Сменим лыжи на удобную обувь и откроем другую грань Кавказа! Вас ждет путешествие в сердце древних легенд - таинственный Город мёртвых, величественные Чегемские водопады в ледяном убранстве и захватывающие виды с высоты парадрома. Этот день подарит вам самые атмосферные фотографии и глубокое понимание духа этих мест.

Расписание дня

7:00 - Завтракаем в гостинице.

9:00 - Отправляемся на Авторскую экскурсию Легенды Чегемского ущелья.

- Таинственный Город мертвых.

- Завораживающие Чегемские водопады, застывшие в зимних сосульках.

- Захватывающие дух виды у парадрома Fly Chegem.

- День, наполненный легендами и невероятными фото.

20:00 - Ужин

22:00 - Возвращаемся в гостиницу

Экскурсия по ПриэльбрусьюЭкскурсия по ПриэльбрусьюЭкскурсия по Приэльбрусью
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

День 6: Финальный день на Эльбрусе

Последний шанс оставить свои следы на легендарных склонах! Этот день для установления личных рекордов и прощания с полюбившимися трассами. После катания вас ждет торжественный ужин с вручением памятных подарков и просмотром лучших фотографий недели. Идеальное завершение активной части вашего горнолыжного приключения!

Расписание дня

7:00 - Энергетический завтрак. Набираемся сил для решающего дня катания.

8:00 - Выдвигаемся на Эльбрус. Используем каждую минуту самого ценного дня катания! 9:00 - Свободное катание и личные рекорды

12:00 - Обед на высоте в кафе на склоне. Вспоминаем самые яркие моменты недели за горячим обедом с видом на горы.

16:00 - Торжественный спуск с поляны Азау. Прощаемся со склонами, которые стали нам родными за эти дни.

18:00 - Торжественный ужин Закрытие сезона. Вручаем памятные подарки, делимся лучшими моментами и смотрим общее фото.

22:00 - Возвращение в отель с багажом незабываемых эмоций.

День 6: Финальный день на ЭльбрусеДень 6: Финальный день на ЭльбрусеДень 6: Финальный день на Эльбрусе
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

До новых встреч

Завтрак, прощание с величественными горами. По пути в аэропорт - остановка у термальных источников, чтобы зарядиться здоровьем и энергией перед дорогой. Трансфер в Минеральные Воды.

Расписание дня

7:00 - Завтрак, сборы.

8:00 - Выезд на Поляну Нарзанов, где вы сможете попробовать целебную воду и купить сувениры на память.

9:00 - Отправляемся в обратный путь.

11:00 - Релакс в термальных источниках - снимаем усталость в мышцах и заряжаемся здоровьем перед дорогой.

13:00 - Трансфер в Минеральные Воды.

15:00 - Прибытие на ж/д вокзал.

16:00 - Прибытие в аэропорт.

До новых встречДо новых встречДо новых встреч
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер от Минеральных Вод до Приэльбрусья и обратно
  • Все внутренние переезды от отеля до склона
  • Проживание в гостинице 3 звезды (номера стандарт)
  • Завтраки во все дни тура, шведский стол
  • Помощь в поиске инструктора
  • Помощь начинающим в подборе снаряжения
  • Билет для входа в Национальный парк Приэльбрусье
  • Сопровождение группы организатором на все дни тура
  • Фото и видео съемка
  • Вечерний досуг
  • Билет в термальные источники
  • Веселая компания
  • Красоты Кавказа
Что не входит в цену
  • Занятие с инструктором
  • Медицинская страховка
  • Прокат снаряжения
  • Ски - пасс (Подъемник)
  • Авиа и Жд билеты до Минеральных Вод
О чём нужно знать до поездки

Все оборудование для катания можно взять в аренду по прибытию в Приэльбрусье.

Необходимое:

  • Горные лыжи и палки / Сноуборд

  • Ботинки горнолыжные

  • Маска солнцезащитная

  • Шлем горнолыжный

  • Перчатки/варежки горнолыжные

  • Солнцезащитный крем

  • Купальный комплект

Дополнительное оборудование.

  • Комплект термобелья утеплённый

  • Носки высокие для катания

  • Пуховый свитер

  • Бафф - Он сочетает в себе свойства и достоинства шарфа, шапки, балаклавы, маски, банданы, повязки.

  • Защита спины

  • Защитные шорты

Пожелания к путешественнику

  • К участию допускаются взрослые и дети от 6 лет.

  • Все участники должны не иметь медицинских противопоказаний к занятиям горнолыжным спортом и пребыванию в высокогорной местности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ильхам
Ильхам — Тревел-эксперт
Привет! ✨ Я Ильхам, родом из Кабардино-Балкарии г. Баксан. С 2018 года я горный гид в разных регионах России. Приэльбрусье, Урал, Архыз, Красная Поляна. Образование "Спасатель-Пожарный". ✨2021 инструктор по горным лыжам категории
читать дальше

С НЛИ ✨2022 инструктор проводник по горному туризму и альпинизму ✨2023 инструктор по горным лыжам категории B НЛИ ✨2023 UPS курс для инструкторов НЛИ ✨Аттестованный спасатель при МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике удостоверение 2023г. ✨70 успешных восхождений на Эльбрус за 5 лет! ✨В послековидный год мы установили абсолютный рекорд сезона, 1900 альпинистов взошли с нами на вершину Эльбруса. ✨Вот уже 5 лет бью свои собственные рекорды по количеству восхождений на Эльбрус. В 2023 году взошел в составе коммерческих групп 29 раз за 3 месяца. ✨Каждую зиму переключаюсь с солнечных пешеходных маршрутов на не менее солнечные склоны горнолыжных курортов Роза Хутор, Эльбрус, Романтик. ✨Ко мне приходят на занятия целой династией лыжников. Провожу групповые и индивидуальные занятия для людей от 6 до 99 лет,а так же, для родителей и помогу проехать первые метры их детям. ✨На протяжении 365 дней в году, нахожусь в горах и помогаю осуществить свою мечту людям со всех уголков России. ✨Путешествие со мной – это✨ ✨100% приоритет безопасности. Каждый гид, которого я привлекаю на помощь имеет квалификацию не меньше моей. ✨ Забота о своих туристах. Понимаю, что время проведенное на моих программах, тот самый долгожданный отдых о котором он мечтал. Нет права на ошибку. ✨Постоянная поддержка - помощь в покупка билетов, страховки и т. д ✨ Крутые фото и видео на память. Будут запечатлены кадры даже в самых сложных погодных условиях (привлекаем фотографа - видеографа)