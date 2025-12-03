Описание тура
Неделя, которая сочетает скорость, приключения и кавказское гостеприимство.
Эльбрус - техника и скорость, Чегет - вызов и эмоции, Чегем - легенды и дух гор. Никаких хлопот, только катание, компания и впечатления. Путешествие, которое хочется повторить. Мы берём на себя организацию - вы забираете эмоции. Идеальный зимний побег в сердце Кавказа. Мы создаём идеальные условия, вы проживаете идеальное приключение.
Мы взяли на себя все сложности, чтобы вы наслаждались каждым моментом: от первого спуска по идеальной трассе Эльбруса до экскурсии в сердце древних ущелий и вечеров в атмосфере кавказского гостеприимства.
1. Полный релакс для ума. Никаких забот.
Мы начинаем заботиться о вашем комфорте еще до старта. Вам не нужно самому искать трансфер, прокат, гида или экскурсии. Мы создали систему, где вы просто приезжаете и погружаетесь в отдых.
2. Идеальный баланс адреналина и открытий.
Эльбрус и Чегет - это два разных мира катания, а наша экскурсия в Чегемское ущелье откроет вам душу Кавказа. Широкие ухоженные склоны, вдохновляющая сложность трасс и древние легенды - всё в одном туре!
3. Атмосфера путешествия, а не поездки.
Мы продумали каждый день так, чтобы вы не просто катались, а жили жизнью Кавказа. Насыщенная программа, уютные рестораны с национальной кухней, бани, киновечера и душевная компания единомышленников.
Выбирайте тур, где всё продумано за вас:
Опыт 7 лет - доверьтесь лучшим гидам Эльбруса!
Сезон катания до июля - продлите зиму на высоте 3800 м.
Группы до 15 человек - персональный подход, а не конвейер.
Доступные цены - лучшая цена на рынке.
Разнообразие программ - скучно не будет!
Ваш комфорт - наша профессия. Бронируйте тур, в котором продумана каждая деталь.
Программа тура по дням
Привет, Кавказ
Встреча в Минеральных Водах, комфортный трансфер в отель. Знакомство с группой и инструкторами. Получаем снаряжение в прокате и настраиваемся на предстоящие подвиги.
Расписание дня
14:00 - Встреча в аэропорту Минеральных Вод.
15:00 - Встреча на ж/д вокзале.
15:30 - Сытный обед в аутентичном ресторане , где вы познакомитесь с группой и гидами. 17:00 - Комфортный трансфер в Приэльбрусье с видами на меняющиеся пейзажи.
18:00 - Заселение в уютный отель.
19:00 - Помощь с подбором и получением экипировки в прокате.
20:00 - Ужин в кафе где вы почувствуете дух гор и познакомитесь ближе с попутчиками.
22:00 - Возвращение в гостиницу
Покорение Эльбруса
После завтрака - первый выход на склоны главной вершины Европы! Широкие трассы, ски-пассы уже у вас в кармане. Групповые или индивидуальные занятия с инструкторами. Вечером - ужин и просмотр кино.
Расписание дня
7:00 - Сытный завтрак в гостинице. Шведский стол.
8:00 - Выходим на склоны! Ваши ски-пассы уже ждут. Групповые или индивидуальные занятия с инструкторами.
12:00 - Совместный обед в кафе на склоне - делимся первыми впечатлениями и эмоциями. 16:00 - Возвращение в отель, отдых.
18:00 - Ужин.
20:00 - Вечерний кинопоказ в местном кинотеатре - идеальный способ расслабиться после дня на склоне.
22:00 - Восстанавливаемся, отдыхаем, идем спать.
День 3 - Оттачивание навыков
Новый день на Эльбрусе - время отточить технику. Свободное катание, первые победы и обед с видом на бескрайние горные хребты. После катания - расслабление по желанию в банном комплексе, чтобы снять напряжение и подготовиться к новым свершениям. Поиграть в настольные игры.
Расписание дня
7:00 - Завтрак.
8:00 - Снова на Эльбрусе! Свободное катание, оттачивание техники и новые вершины.
12:00 - Обед на склоне с панорамным видом.
16:00 - Возвращение в отель.
18:00 - Ужин и вечер настольных игр
22:00 - Возвращаемся в гостиницу
Вызов Чегету
Меняем локацию! Сегодня вас ждет знаменитый Чегет - испытание для смелых и источник невероятных эмоций. Его крутые склоны - это настоящая горная школа. Вечером - ужин, где мы делимся самыми яркими впечатлениями за день.
Расписание дня
7:00 - Завтрак и построение планов на день.
8:00 - Разделяемся на отряды!
- Отряд Бесстрашные отправляется на штурм легендарного Чегета - его крутые склоны ждут самых смелых.
- Отряд Мудрые остается на Эльбрусе, чтобы отточить технику и насладиться скоростью на широких трассах.
12:00 - Обед прямо на склоне, где каждый делится своими горными историями.
16:00 - Возвращаемся в отель, чтобы отдохнуть и переодеться.
18:00 - Торжественный ужин. Подводим итоги дня. Делимся лучшими фотографиями.
22:00 - Возвращаемся в гостиницу
Экскурсия по Приэльбрусью
Сменим лыжи на удобную обувь и откроем другую грань Кавказа! Вас ждет путешествие в сердце древних легенд - таинственный Город мёртвых, величественные Чегемские водопады в ледяном убранстве и захватывающие виды с высоты парадрома. Этот день подарит вам самые атмосферные фотографии и глубокое понимание духа этих мест.
Расписание дня
7:00 - Завтракаем в гостинице.
9:00 - Отправляемся на Авторскую экскурсию Легенды Чегемского ущелья.
- Таинственный Город мертвых.
- Завораживающие Чегемские водопады, застывшие в зимних сосульках.
- Захватывающие дух виды у парадрома Fly Chegem.
- День, наполненный легендами и невероятными фото.
20:00 - Ужин
22:00 - Возвращаемся в гостиницу
День 6: Финальный день на Эльбрусе
Последний шанс оставить свои следы на легендарных склонах! Этот день для установления личных рекордов и прощания с полюбившимися трассами. После катания вас ждет торжественный ужин с вручением памятных подарков и просмотром лучших фотографий недели. Идеальное завершение активной части вашего горнолыжного приключения!
Расписание дня
7:00 - Энергетический завтрак. Набираемся сил для решающего дня катания.
8:00 - Выдвигаемся на Эльбрус. Используем каждую минуту самого ценного дня катания! 9:00 - Свободное катание и личные рекорды
12:00 - Обед на высоте в кафе на склоне. Вспоминаем самые яркие моменты недели за горячим обедом с видом на горы.
16:00 - Торжественный спуск с поляны Азау. Прощаемся со склонами, которые стали нам родными за эти дни.
18:00 - Торжественный ужин Закрытие сезона. Вручаем памятные подарки, делимся лучшими моментами и смотрим общее фото.
22:00 - Возвращение в отель с багажом незабываемых эмоций.
До новых встреч
Завтрак, прощание с величественными горами. По пути в аэропорт - остановка у термальных источников, чтобы зарядиться здоровьем и энергией перед дорогой. Трансфер в Минеральные Воды.
Расписание дня
7:00 - Завтрак, сборы.
8:00 - Выезд на Поляну Нарзанов, где вы сможете попробовать целебную воду и купить сувениры на память.
9:00 - Отправляемся в обратный путь.
11:00 - Релакс в термальных источниках - снимаем усталость в мышцах и заряжаемся здоровьем перед дорогой.
13:00 - Трансфер в Минеральные Воды.
15:00 - Прибытие на ж/д вокзал.
16:00 - Прибытие в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер от Минеральных Вод до Приэльбрусья и обратно
- Все внутренние переезды от отеля до склона
- Проживание в гостинице 3 звезды (номера стандарт)
- Завтраки во все дни тура, шведский стол
- Помощь в поиске инструктора
- Помощь начинающим в подборе снаряжения
- Билет для входа в Национальный парк Приэльбрусье
- Сопровождение группы организатором на все дни тура
- Фото и видео съемка
- Вечерний досуг
- Билет в термальные источники
- Веселая компания
- Красоты Кавказа
Что не входит в цену
- Занятие с инструктором
- Медицинская страховка
- Прокат снаряжения
- Ски - пасс (Подъемник)
- Авиа и Жд билеты до Минеральных Вод
О чём нужно знать до поездки
Все оборудование для катания можно взять в аренду по прибытию в Приэльбрусье.
Необходимое:
Горные лыжи и палки / Сноуборд
Ботинки горнолыжные
Маска солнцезащитная
Шлем горнолыжный
Перчатки/варежки горнолыжные
Солнцезащитный крем
Купальный комплект
Дополнительное оборудование.
Комплект термобелья утеплённый
Носки высокие для катания
Пуховый свитер
Бафф - Он сочетает в себе свойства и достоинства шарфа, шапки, балаклавы, маски, банданы, повязки.
Защита спины
Защитные шорты
Пожелания к путешественнику
К участию допускаются взрослые и дети от 6 лет.
Все участники должны не иметь медицинских противопоказаний к занятиям горнолыжным спортом и пребыванию в высокогорной местности.