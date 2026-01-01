Описание тура
В Нашем Туре Ты:
Проветришь Голову. С нами ты забудешь о повседневной рутине и на 100% перезагрузишь мозги.
Прогуляешься В Горах Налегке. Пройдешь простые походы от 3 до 7 км в день без тяжелых рюкзаков. Я помогу тебе, и ты точно справишься, даже если ни разу не был в походах раньше.
Позанимаешься Йогой На Самых Красивых Полянках среди высоких скал, рядом с журчащей речкой. В уединенных местах без людей, где мимо ходят только лошадки и барашки.
Полетаешь На Параплане над умопомрачительными пейзажами Кавказских гор!
Побываешь На Эльбрусе. На подъемниках поднимешься на высоту 3800м, а еще выше заедешь на огромной скорости на снегоходе!
Побродишь Наедине С Собой в красивых местах, в которые никто кроме нас не водит.
Наш Тур Это:
Волшебная Природа. Увидишь ледники, водопады, скалы, которыми хочется любоваться бесконечно!
Мини-Группы до 10 человек.
Инструкторы - Звёзды с опытом работы 8+ лет. С квалифицированным гидом ты безопасно пройдешь по секретным тропам, а с инструктором по йоге зарядишься энергией, оздоровишь и расслабишь все тело.
Все Продумано До Мелочей. Ты можешь выключить голову, как только прилетишь в аэропорт. Довезем, поселим, накормим, проведем по самым красивым локациям.
Идеальное Сочетание Между Приключениями И Комфортом. Я лично приезжаю в каждый гостевой дом. Наш лучший во всем Чегемском ущелье!
Классная Компания И Новые Друзья. Ты окажешься среди таких же как ты!
Для Кого Этот Тур?
Для тех, кто делает первые шаги в йоге (инструктор учитывает особенности здоровья)
Для тех, кто первый раз едет в горы (поможем собраться и подготовиться)
Для тех, кто уже был в горах (покажем умопомрачительно красивые места, где палец умирает от усталости, в тысячный раз нажимая кнопку фото))))
Для тех, кто раньше занимался йогой (инструктор даст асаны с усложнением)
Проживание, Питание, Транспорт
Трансфер заберет нас из аэропорта Минеральных вод и по завершении тура доставит туда же. Жить мы будем в гостевом доме, с ног до головы окруженные гостеприимством и дружелюбием балкарского народа! Хозяйки будут готовить нам завтраки, обеды и ужины. Местные кавказские блюда, приготовленные по балкарским традициям из свежайших продуктов. Испеченный прямо при нас хлеб, травяной горный чай, домашнее варенье и самые вкусные в мире хычины! Для желающих будет организовано вегетарианское питание.
Йога
Оздоровительная йога. Мягкая потоковая практика. Ты разомнешь и оживишь все тело. Начинаем с невысокой интенсивности. Далее практики выстраиваются под конкретные задачи твои и группы.
Йога для позвоночника. Ты разомнешь шейный, грудной и поясничный отдел.
Йога для женского здоровья. Ты поработаешь с мышцами тазового дна.
Йога-нидра. Практика глубокой релаксации. За короткое время ты восстановишь силы и перезагрузишься.
Парные растяжки. Объединяют и раскрепощают группу.
Пранаяма. Очень актуальна в горах. Ты начнешь дышать!
Медитации. Без эзотерики. Ты почувствуешь свое тело, полноценно включишься в настоящий момент времени, расслабишься.
Программа тура по дням
Чегемские водопады, вечер знакомств
В аэропорту г. Минеральные Воды нас встречает водитель и мы с комфортом добираемся до села Эль-Тюбю.
По пути останавливаемся на Чегемских водопадах. Сама поездка к водопадам по узкому горному ущелью не оставляет никого равнодушным. Вверху справа и слева высокие скалы, а между ними проглядывает кусочек неба. Внизу течет бурная шумная река.
Высокие водопады можно разглядывать снизу, а можно подняться на смотровую площадку. Их тут целых две: одна совсем рядом с водопадом, другая на противоположной стороне ущелья.
Насмотревшись на эту красоту, доезжаем до села, размещаемся в доме, отдыхаем от дороги, гуляем по окрестностям.
Рядом с красивой мечетью начинается улица, вдоль которой тянется стена со стихами балкарского поэта Кайсына Кулиева. Она ведет к дому, где он родился к сакле, которой уже 600 лет!
Перед взором путника встает башня, надменно поднявшаяся будто бы на сгорбленных спинах низеньких горских саклей.
Дорога домой продолжается в лучах заходящего солнца, освещающего величественные скалы.
После ужина веселый вечер знакомств.
Скала орлов, башни-склепы. Йога: здоровая поясница
Бодрая йога утром: для здоровья поясницы. Практика прохлопывания энергетических каналов, дыхательные очистительные техники. Практика йоги для возвращения в тело отпускание ума и головы, чтобы ощутить свое состояние на начало тура и сформировать намерение на состояние после.
Пройдя по колоритной балкарской горной деревне, встретив несколько долгожителей по пути, мы попадаем в город мертвых. Заглядываем в таинственные кешене — старинные склепы, стоящие на склоне, усеянном можжевельником и барбарисом. Узнаём легенды, связанные с этим местом.
Останавливаемся возле Греческой лестницы. Это вырубленная в отвесной скале тропа в форме лестницы, ведущая в пещеру. Тропа очень узкая, проходит по абсолютно вертикальной скале и имеет интересную историю.
Далее осматриваем грот Кала-Тюбю, который был облюбован человеком для жилья около 15 тыс. лет назад в эпоху мезолита.
Дорога ведет нас на скалу орлов. Возле нее парит большое количество красавцев с огромными крыльями.
Тропа проходит по узкому ущелью между высокими рыжими скалами. С горы открывается вид на наше и соседнее село, оттуда виден скальный хребет высотой 3610м.
Уровень сложности: легкий. Есть один крутой подъем.
Маршрут под силу неподготовленному физически здоровому человеку
Оборудование: треккинговые палки, треккинговые ботинки
Продолжительность: 4 часа прогулочным шагом
Расстояние: 6 км
Высота: 1500м (Эль-Тюбю) — 1900м (скала орлов)
Гора Зинки, аул Думала. Йога: отстройка асан
Бодрая йога утром: Cурья Намаскар правильная постановка асан. Поэтапная отстройка поз со всеми нюансами для здоровья.
Гора Зинки (2360м) — это красивейшие скалы красноватого цвета с пышным лесом с одной стороны и острыми пиками с другой.
Известняковая скальная порода образовала причудливые фигуры. По пути мы встречаем тещины зубы — отвесную скалу с вертикальными прорезями, перед которой высится огромная одинокая остроконечная глыба в форме клыка.
По мере подъема открывается все больше красот. Сначала мы смотрим снизу-вверх на скалы соседней горы. Идем выше и видим уже всю долину, соседнее село Булунгу, извивающуюся речку, кажущуюся тонкой нитью.
На склоне Зинки повсюду растет облепиха и барбарис. А воздух наполнен божественным ароматом чабреца.
Доходим до развалин старого города Думала. Он находился на таком крутом склоне, что крыша одного дома приходится полом или двором другого.
Уровень сложности: Легкий
Оборудование: треккинговые палки, ботинки или кроссовки
Продолжительность: 4 часа
Расстояние: 6 км
Высота: 1500м (Эль-Тюбю) — 1700м (Думала)
Поездка на Эльбрус. Медитация у горного озера
Сегодня встать нужно рано, потому что выезд на Эльбрус запланирован на 7 утра. Едем через перевал между Чегемским и Баксанским ущельями. Во время поездки совершаем несколько остановок в красивейших местах.
С перевала любуемся видом высоких отвесных скал и обозреваем ущелья внизу. Перед нами возвышается скала с большим сквозным отверстием.
Въезжаем в Баксанское ущелье, которое приведет вас прямо к подножию Эльбруса. Проезжаем Тырнауз — самый высокогорный город России. Удивительно видеть многоэтажки на фоне величественных гор!
Летом на Эльбрусе функционируют три очереди гондольного подъемника. Мы поднимаемся до станции Гара-Баши на высоту 3847м. Одеваемся потеплее, потому что на этой высоте лежит снег! Перед нами высится огромное количество белоснежных вершин! Обедаем в кафе.
Спускаемся на канатке и отправляемся к голубущему горному озеру Гижгит.
На берегу проводим медитацию на осознание своего тела и внутреннего состояния. Практика внимательности к себе. Поисследуем, можем ли мы менять свое состояния и как.
Уровень сложности
Маршрут не требует абсолютно никакой физической подготовки. Весь путь проходит на машине и подъемниках. Перемещения пешком минимальны, пеших подъемов в гору нет.
Оборудование
С собой необходимо взять теплые вещи: кофту, куртку, шапку, перчатки, подштанники, непромокаемые ботинки
Продолжительность: 12 часов
Высота: Гара-Баши 3847м
Полет на параплане. Йога для сброса эмоций
Сегодня день парадрома! Прогулка или полет выбирать тебе!
После утренней практики на природе отправляемся на парадром.
Мечтатели о небе смогут полетать на параплане в тандеме. Тандем это параплан, рассчитанный на двоих человек пилота и пассажира. Управляет парапланом опытный инструктор, а пассажир, сидя в удобной подвеске, наслаждается видами сверху и новыми ощущениями. Руки пассажира не заняты, и он может снимать на камеру открывающиеся пейзажи. Поднявшись в воздух, вы с удивлением обнаружите, что боязнь высоты отсутствует!
Взлет происходит с горы. Вас с пилотом завозят на старт. Пассажиру одевают подвесную систему и шлем. Вы получаете вводный инструктаж, где вам рассказывают о простых правилах взлета и посадки. Для взлета достаточно немного пробежать на старте. Параплан мягко отрывает вас от земли. При желании пассажира и подходящих погодных условиях пилот может совершить комплекс пилотажа на параплане с перегрузками и невесомостью — крутые винговеры, тугие спирали, горки — настоящий адреналин! Возвращение обратно на землю будет мягким, об этом позаботится ваш мастер тандема.
В тихом месте недалеко от парадрома проводим йогу на выброс эмоций с помощью специальных движений, дыхательных и звуковых техник. Практика поможет очистить тело от застрявших и подавленных внутри эмоций и переживаний, снять груз с сердца, расширить свой энергетический потенциал, освободить пространство для нового и здорового опыта, для любви и радости!
А вечером после эмоционального дня можно попарится в бане и окунуться в холодный бассейн!
Ледники, водопад Абай-Су. Йогатерапия позвоночника
Мы отправляемся в пограничную с Грузией зону еще глубже в Чегемское ущелье. По дороге любуемся на высокие лесистые горы и неприступные скалы. Каждая из них уникальна! Ни одна форма не повторяет другую, ни одна расцветка не похожа остальные! И вот среди оранжево-зеленых гор прямо посередине ущелья появляется белый снежник — гора Тихтенген (4617м).
На фоне его красоты проводим йогу. Йогатерапия позвоночника мягкая практика для снятия напряжения с шеи, грудного отдела поясницы, чтобы ощутить приятную легкость в спине и укрепить мышцы вдоль позвоночника.
Практика прохлопывания энергетических каналов + дыхательные очистительные техники и брюшные манипуляции.
Любуемся ледниками и сворачиваем на минеральные источники. Прогулка по лесу через речки и ручьи по подвесным мостам приводит нас к нарзанам. Рядом друг с другом находятся три разных источника. Все они содержат много железа. Люди приезжают сюда для того, чтобы набрать запасы минеральной воды на несколько месяцев! В закрытых бутылках она не теряет своих целебных свойств.
Получаем оздоровительную порцию нарзана и едем на водопад Абай-Су. 78 метров отвесно падающей воды создают потрясающее зрелище! Можно постоять в брызгах водопада, протянуть к нему руку и почувствовать его мощь. Устраиваем обед рядом с этим великолепием.
По дороге домой обозреваем скалы уже при другом освещении солнцем. Любуемся каждой словно в первый раз!
Уровень сложности: легкий маршрут
Оборудование: штаны, куртка, шапка, бутылка для нарзана
Продолжительность: 7 часов
Расстояние: пешком 2,5 км до нарзанов и обратно до машины, общее расстояние от Эль-Тюбю до нарзанов - 23 км
Высота: 2170м (начало пешего маршрута) — 2200м (нарзаны)
Восхождение на г. Зинки. Fly-park. Йога-нидра
Сегодня любители приключений смогут попробовать разные виды активностей флай-парка: от адреналина до спокойной прогулки.
Самый экстремальный rope jumping прыжок с тарзанкой с высоты 50м. Он осуществляется со специально подготовленной площадки на вершине вертикальной скалы. 2 секунды свободного падения, и вас маятником подхватывает веревка. Инструктор бережно спускает вас вниз.
Троллей проезд на ролике по тросу, натянутому между скал над ущельем и голубой речкой.
Прогулка на лошади вдоль красот недалеко от парадрома.
Поднимемся на вершину горы Зинки. Идти недалекоко, но тропа крутая, пригодятся треккинговые палки и ботинки. С вершины открывается вид на обе стороны. Виден Скалистый хребет и снежники, по вершинам которых проходит граница с Грузией.
Вечером йога-нидра. Эта практика закладывает намерение в подсознание. Оттуда оно реализуется гораздо быстрее. В нидре происходит глубокое расслабление мышц, час йоги-нидры заменяет 4 часа сна.
Уровень сложности: средний
Оборудование: треккинговые палки, треккинговые ботинки
Продолжительность: 4 часа
Расстояние: 3 км
Высота: 1500м (парадром) — 1900м (вершина Зинки)
Отъезд домой. Заряженная внутренняя батарейка
Трансфер забирает нас из дома и везет в аэропорт г. Минеральные Воды.
Прощаемся с Чегемом и новыми друзьями. Скорее всего ненадолго, потому что, уезжая, все говорят только о том, когда бы вернуться сюда снова!
Забираем с собой заряженную внутреннюю батарейку, укрепившееся здоровье и горы впечатлений!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Что включено
- Проживание в гостевом доме 7 ночей
- Трансфер из аэропорта и обратно
- 3-х разовое питание
- Кофе, чай дома всегда на столе
- Сопровождение на всех маршрутах
- Йога, медитации, практики - 1-2 раза в день
- Баня
- Весь внутри маршрутный транспорт (на Эльбрус, на водопад Абай-Су, в зваповедник к нарзанам, на парадром)
- Туристическая страховка
- Билеты в заповедную зону
- Посещение термального комплекса
- Помощь в поиске авиабилетов
- Чемодан восторга, заряженная внутренняя батарейка и новые друзья
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Аренда треккинговых палок - 150р в день
- Полет на параплане - 7000р
- Канатная дорога на Эльбрусе - 2200р