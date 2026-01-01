Мои заказы

Йога для новичков в уединённых горах Кавказа. Походы без рюкзаков с комфортом

Йога, парапланы, лайтовые прогулки в горах. Идеальное сочетание приключений и комфорта
Йога для новичков в уединённых горах Кавказа. Походы без рюкзаков с комфортомФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Йога для новичков в уединённых горах Кавказа. Походы без рюкзаков с комфортомФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Йога для новичков в уединённых горах Кавказа. Походы без рюкзаков с комфортомФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

В Нашем Туре Ты:

Проветришь Голову. С нами ты забудешь о повседневной рутине и на 100% перезагрузишь мозги.

Прогуляешься В Горах Налегке. Пройдешь простые походы от 3 до 7 км в день без тяжелых рюкзаков. Я помогу тебе, и ты точно справишься, даже если ни разу не был в походах раньше.

Позанимаешься Йогой На Самых Красивых Полянках среди высоких скал, рядом с журчащей речкой. В уединенных местах без людей, где мимо ходят только лошадки и барашки.

Полетаешь На Параплане над умопомрачительными пейзажами Кавказских гор!

Побываешь На Эльбрусе. На подъемниках поднимешься на высоту 3800м, а еще выше заедешь на огромной скорости на снегоходе!

Побродишь Наедине С Собой в красивых местах, в которые никто кроме нас не водит.

Наш Тур Это:

  • Волшебная Природа. Увидишь ледники, водопады, скалы, которыми хочется любоваться бесконечно!

  • Мини-Группы до 10 человек.

  • Инструкторы - Звёзды с опытом работы 8+ лет. С квалифицированным гидом ты безопасно пройдешь по секретным тропам, а с инструктором по йоге зарядишься энергией, оздоровишь и расслабишь все тело.

  • Все Продумано До Мелочей. Ты можешь выключить голову, как только прилетишь в аэропорт. Довезем, поселим, накормим, проведем по самым красивым локациям.

  • Идеальное Сочетание Между Приключениями И Комфортом. Я лично приезжаю в каждый гостевой дом. Наш лучший во всем Чегемском ущелье!

  • Классная Компания И Новые Друзья. Ты окажешься среди таких же как ты!

Для Кого Этот Тур?

Для тех, кто делает первые шаги в йоге (инструктор учитывает особенности здоровья)

Для тех, кто первый раз едет в горы (поможем собраться и подготовиться)

Для тех, кто уже был в горах (покажем умопомрачительно красивые места, где палец умирает от усталости, в тысячный раз нажимая кнопку фото))))

Для тех, кто раньше занимался йогой (инструктор даст асаны с усложнением)

Проживание, Питание, Транспорт

Трансфер заберет нас из аэропорта Минеральных вод и по завершении тура доставит туда же. Жить мы будем в гостевом доме, с ног до головы окруженные гостеприимством и дружелюбием балкарского народа! Хозяйки будут готовить нам завтраки, обеды и ужины. Местные кавказские блюда, приготовленные по балкарским традициям из свежайших продуктов. Испеченный прямо при нас хлеб, травяной горный чай, домашнее варенье и самые вкусные в мире хычины! Для желающих будет организовано вегетарианское питание.

Йога

  • Оздоровительная йога. Мягкая потоковая практика. Ты разомнешь и оживишь все тело. Начинаем с невысокой интенсивности. Далее практики выстраиваются под конкретные задачи твои и группы.

  • Йога для позвоночника. Ты разомнешь шейный, грудной и поясничный отдел.

  • Йога для женского здоровья. Ты поработаешь с мышцами тазового дна.

  • Йога-нидра. Практика глубокой релаксации. За короткое время ты восстановишь силы и перезагрузишься.

  • Парные растяжки. Объединяют и раскрепощают группу.

  • Пранаяма. Очень актуальна в горах. Ты начнешь дышать!

  • Медитации. Без эзотерики. Ты почувствуешь свое тело, полноценно включишься в настоящий момент времени, расслабишься.

Программа тура по дням

1 день

Чегемские водопады, вечер знакомств

В аэропорту г. Минеральные Воды нас встречает водитель и мы с комфортом добираемся до села Эль-Тюбю.

По пути останавливаемся на Чегемских водопадах. Сама поездка к водопадам по узкому горному ущелью не оставляет никого равнодушным. Вверху справа и слева высокие скалы, а между ними проглядывает кусочек неба. Внизу течет бурная шумная река.

Высокие водопады можно разглядывать снизу, а можно подняться на смотровую площадку. Их тут целых две: одна совсем рядом с водопадом, другая на противоположной стороне ущелья.

Насмотревшись на эту красоту, доезжаем до села, размещаемся в доме, отдыхаем от дороги, гуляем по окрестностям.

Рядом с красивой мечетью начинается улица, вдоль которой тянется стена со стихами балкарского поэта Кайсына Кулиева. Она ведет к дому, где он родился к сакле, которой уже 600 лет!

Перед взором путника встает башня, надменно поднявшаяся будто бы на сгорбленных спинах низеньких горских саклей.

Дорога домой продолжается в лучах заходящего солнца, освещающего величественные скалы.

После ужина веселый вечер знакомств.

Чегемские водопады, вечер знакомствЧегемские водопады, вечер знакомствЧегемские водопады, вечер знакомств
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Скала орлов, башни-склепы. Йога: здоровая поясница

Бодрая йога утром: для здоровья поясницы. Практика прохлопывания энергетических каналов, дыхательные очистительные техники. Практика йоги для возвращения в тело отпускание ума и головы, чтобы ощутить свое состояние на начало тура и сформировать намерение на состояние после.

Пройдя по колоритной балкарской горной деревне, встретив несколько долгожителей по пути, мы попадаем в город мертвых. Заглядываем в таинственные кешене — старинные склепы, стоящие на склоне, усеянном можжевельником и барбарисом. Узнаём легенды, связанные с этим местом.

Останавливаемся возле Греческой лестницы. Это вырубленная в отвесной скале тропа в форме лестницы, ведущая в пещеру. Тропа очень узкая, проходит по абсолютно вертикальной скале и имеет интересную историю.

Далее осматриваем грот Кала-Тюбю, который был облюбован человеком для жилья около 15 тыс. лет назад в эпоху мезолита.

Дорога ведет нас на скалу орлов. Возле нее парит большое количество красавцев с огромными крыльями.

Тропа проходит по узкому ущелью между высокими рыжими скалами. С горы открывается вид на наше и соседнее село, оттуда виден скальный хребет высотой 3610м.

Уровень сложности: легкий. Есть один крутой подъем.
Маршрут под силу неподготовленному физически здоровому человеку

Оборудование: треккинговые палки, треккинговые ботинки

Продолжительность: 4 часа прогулочным шагом

Расстояние: 6 км

Высота: 1500м (Эль-Тюбю) — 1900м (скала орлов)

Скала орлов, башни-склепы. Йога: здоровая поясницаСкала орлов, башни-склепы. Йога: здоровая поясницаСкала орлов, башни-склепы. Йога: здоровая поясница
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Гора Зинки, аул Думала. Йога: отстройка асан

Бодрая йога утром: Cурья Намаскар правильная постановка асан. Поэтапная отстройка поз со всеми нюансами для здоровья.

Гора Зинки (2360м) — это красивейшие скалы красноватого цвета с пышным лесом с одной стороны и острыми пиками с другой.

Известняковая скальная порода образовала причудливые фигуры. По пути мы встречаем тещины зубы — отвесную скалу с вертикальными прорезями, перед которой высится огромная одинокая остроконечная глыба в форме клыка.

По мере подъема открывается все больше красот. Сначала мы смотрим снизу-вверх на скалы соседней горы. Идем выше и видим уже всю долину, соседнее село Булунгу, извивающуюся речку, кажущуюся тонкой нитью.

На склоне Зинки повсюду растет облепиха и барбарис. А воздух наполнен божественным ароматом чабреца.

Доходим до развалин старого города Думала. Он находился на таком крутом склоне, что крыша одного дома приходится полом или двором другого.

Уровень сложности: Легкий

Оборудование: треккинговые палки, ботинки или кроссовки

Продолжительность: 4 часа

Расстояние: 6 км

Высота: 1500м (Эль-Тюбю) — 1700м (Думала)

Гора Зинки, аул Думала. Йога: отстройка асанГора Зинки, аул Думала. Йога: отстройка асанГора Зинки, аул Думала. Йога: отстройка асан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Поездка на Эльбрус. Медитация у горного озера

Сегодня встать нужно рано, потому что выезд на Эльбрус запланирован на 7 утра. Едем через перевал между Чегемским и Баксанским ущельями. Во время поездки совершаем несколько остановок в красивейших местах.

С перевала любуемся видом высоких отвесных скал и обозреваем ущелья внизу. Перед нами возвышается скала с большим сквозным отверстием.

Въезжаем в Баксанское ущелье, которое приведет вас прямо к подножию Эльбруса. Проезжаем Тырнауз — самый высокогорный город России. Удивительно видеть многоэтажки на фоне величественных гор!

Летом на Эльбрусе функционируют три очереди гондольного подъемника. Мы поднимаемся до станции Гара-Баши на высоту 3847м. Одеваемся потеплее, потому что на этой высоте лежит снег! Перед нами высится огромное количество белоснежных вершин! Обедаем в кафе.

Спускаемся на канатке и отправляемся к голубущему горному озеру Гижгит.

На берегу проводим медитацию на осознание своего тела и внутреннего состояния. Практика внимательности к себе. Поисследуем, можем ли мы менять свое состояния и как.

Уровень сложности

Маршрут не требует абсолютно никакой физической подготовки. Весь путь проходит на машине и подъемниках. Перемещения пешком минимальны, пеших подъемов в гору нет.

Оборудование

С собой необходимо взять теплые вещи: кофту, куртку, шапку, перчатки, подштанники, непромокаемые ботинки

Продолжительность: 12 часов

Высота: Гара-Баши 3847м

Поездка на Эльбрус. Медитация у горного озераПоездка на Эльбрус. Медитация у горного озераПоездка на Эльбрус. Медитация у горного озера
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Полет на параплане. Йога для сброса эмоций

Сегодня день парадрома! Прогулка или полет выбирать тебе!

После утренней практики на природе отправляемся на парадром.

Мечтатели о небе смогут полетать на параплане в тандеме. Тандем это параплан, рассчитанный на двоих человек пилота и пассажира. Управляет парапланом опытный инструктор, а пассажир, сидя в удобной подвеске, наслаждается видами сверху и новыми ощущениями. Руки пассажира не заняты, и он может снимать на камеру открывающиеся пейзажи. Поднявшись в воздух, вы с удивлением обнаружите, что боязнь высоты отсутствует!

Взлет происходит с горы. Вас с пилотом завозят на старт. Пассажиру одевают подвесную систему и шлем. Вы получаете вводный инструктаж, где вам рассказывают о простых правилах взлета и посадки. Для взлета достаточно немного пробежать на старте. Параплан мягко отрывает вас от земли. При желании пассажира и подходящих погодных условиях пилот может совершить комплекс пилотажа на параплане с перегрузками и невесомостью — крутые винговеры, тугие спирали, горки — настоящий адреналин! Возвращение обратно на землю будет мягким, об этом позаботится ваш мастер тандема.

В тихом месте недалеко от парадрома проводим йогу на выброс эмоций с помощью специальных движений, дыхательных и звуковых техник. Практика поможет очистить тело от застрявших и подавленных внутри эмоций и переживаний, снять груз с сердца, расширить свой энергетический потенциал, освободить пространство для нового и здорового опыта, для любви и радости!

А вечером после эмоционального дня можно попарится в бане и окунуться в холодный бассейн!

Полет на параплане. Йога для сброса эмоцийПолет на параплане. Йога для сброса эмоцийПолет на параплане. Йога для сброса эмоций
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Ледники, водопад Абай-Су. Йогатерапия позвоночника

Мы отправляемся в пограничную с Грузией зону еще глубже в Чегемское ущелье. По дороге любуемся на высокие лесистые горы и неприступные скалы. Каждая из них уникальна! Ни одна форма не повторяет другую, ни одна расцветка не похожа остальные! И вот среди оранжево-зеленых гор прямо посередине ущелья появляется белый снежник — гора Тихтенген (4617м).

На фоне его красоты проводим йогу. Йогатерапия позвоночника мягкая практика для снятия напряжения с шеи, грудного отдела поясницы, чтобы ощутить приятную легкость в спине и укрепить мышцы вдоль позвоночника.

Практика прохлопывания энергетических каналов + дыхательные очистительные техники и брюшные манипуляции.

Любуемся ледниками и сворачиваем на минеральные источники. Прогулка по лесу через речки и ручьи по подвесным мостам приводит нас к нарзанам. Рядом друг с другом находятся три разных источника. Все они содержат много железа. Люди приезжают сюда для того, чтобы набрать запасы минеральной воды на несколько месяцев! В закрытых бутылках она не теряет своих целебных свойств.

Получаем оздоровительную порцию нарзана и едем на водопад Абай-Су. 78 метров отвесно падающей воды создают потрясающее зрелище! Можно постоять в брызгах водопада, протянуть к нему руку и почувствовать его мощь. Устраиваем обед рядом с этим великолепием.

По дороге домой обозреваем скалы уже при другом освещении солнцем. Любуемся каждой словно в первый раз!

Уровень сложности: легкий маршрут

Оборудование: штаны, куртка, шапка, бутылка для нарзана

Продолжительность: 7 часов

Расстояние: пешком 2,5 км до нарзанов и обратно до машины, общее расстояние от Эль-Тюбю до нарзанов - 23 км

Высота: 2170м (начало пешего маршрута) — 2200м (нарзаны)

Ледники, водопад Абай-Су. Йогатерапия позвоночникаЛедники, водопад Абай-Су. Йогатерапия позвоночникаЛедники, водопад Абай-Су. Йогатерапия позвоночника
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Восхождение на г. Зинки. Fly-park. Йога-нидра

Сегодня любители приключений смогут попробовать разные виды активностей флай-парка: от адреналина до спокойной прогулки.

Самый экстремальный rope jumping прыжок с тарзанкой с высоты 50м. Он осуществляется со специально подготовленной площадки на вершине вертикальной скалы. 2 секунды свободного падения, и вас маятником подхватывает веревка. Инструктор бережно спускает вас вниз.

Троллей проезд на ролике по тросу, натянутому между скал над ущельем и голубой речкой.

Прогулка на лошади вдоль красот недалеко от парадрома.

Поднимемся на вершину горы Зинки. Идти недалекоко, но тропа крутая, пригодятся треккинговые палки и ботинки. С вершины открывается вид на обе стороны. Виден Скалистый хребет и снежники, по вершинам которых проходит граница с Грузией.

Вечером йога-нидра. Эта практика закладывает намерение в подсознание. Оттуда оно реализуется гораздо быстрее. В нидре происходит глубокое расслабление мышц, час йоги-нидры заменяет 4 часа сна.

Уровень сложности: средний

Оборудование: треккинговые палки, треккинговые ботинки

Продолжительность: 4 часа

Расстояние: 3 км

Высота: 1500м (парадром) — 1900м (вершина Зинки)

Восхождение на г. Зинки. Fly-park. Йога-нидраВосхождение на г. Зинки. Fly-park. Йога-нидраВосхождение на г. Зинки. Fly-park. Йога-нидра
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Отъезд домой. Заряженная внутренняя батарейка

Трансфер забирает нас из дома и везет в аэропорт г. Минеральные Воды.

Прощаемся с Чегемом и новыми друзьями. Скорее всего ненадолго, потому что, уезжая, все говорят только о том, когда бы вернуться сюда снова!

Забираем с собой заряженную внутреннюю батарейку, укрепившееся здоровье и горы впечатлений!

Отъезд домой. Заряженная внутренняя батарейкаОтъезд домой. Заряженная внутренняя батарейкаОтъезд домой. Заряженная внутренняя батарейка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевом доме 7 ночей
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • 3-х разовое питание
  • Кофе, чай дома всегда на столе
  • Сопровождение на всех маршрутах
  • Йога, медитации, практики - 1-2 раза в день
  • Баня
  • Весь внутри маршрутный транспорт (на Эльбрус, на водопад Абай-Су, в зваповедник к нарзанам, на парадром)
  • Туристическая страховка
  • Билеты в заповедную зону
  • Посещение термального комплекса
  • Помощь в поиске авиабилетов
  • Чемодан восторга, заряженная внутренняя батарейка и новые друзья
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Аренда треккинговых палок - 150р в день
  • Полет на параплане - 7000р
  • Канатная дорога на Эльбрусе - 2200р
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Надежда
Надежда — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Организатор туров, гид в Кавказских горах и в Гималаях, горнолыжный инструктор (в России и в Австрии), инструктор по дельтапланеризму, наставник по созданию авторских туров, психолог. Прошла 3 курса випассаны. Водила
читать дальшеуменьшить

группы в треккинг вокруг Аннапурны через перевал 5400м и в треккинг к базовому лагерю Эвереста на 5550м. Я знаю, как организовать безопасные горные походы и как помочь вам достичь новых высот – в горах и в практиках. Я занимаюсь организацией туров, потому что обожаю ваши улыбки и счастливые лица. Уверена, что в наших путешествиях каждый из вас испытает невероятные эмоции новых открытий! С меня волшебная атмосфера заботы, дружелюбия, доверия и тепла. Проведу вас по горам, покажу хребты от горизонта до горизонта и верну домой в целости и сохранности! Здоровыми, заряженными, вдохновленными на новые подвиги и с магнитиками)

от 75 900 ₽ за человека