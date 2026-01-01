Описание тура

В Нашем Туре Ты:

Проветришь Голову. С нами ты забудешь о повседневной рутине и на 100% перезагрузишь мозги.

Прогуляешься В Горах Налегке. Пройдешь простые походы от 3 до 7 км в день без тяжелых рюкзаков. Я помогу тебе, и ты точно справишься, даже если ни разу не был в походах раньше.

Позанимаешься Йогой На Самых Красивых Полянках среди высоких скал, рядом с журчащей речкой. В уединенных местах без людей, где мимо ходят только лошадки и барашки.

Полетаешь На Параплане над умопомрачительными пейзажами Кавказских гор!

Побываешь На Эльбрусе. На подъемниках поднимешься на высоту 3800м, а еще выше заедешь на огромной скорости на снегоходе!

Побродишь Наедине С Собой в красивых местах, в которые никто кроме нас не водит.

Наш Тур Это:

Волшебная Природа . Увидишь ледники, водопады, скалы, которыми хочется любоваться бесконечно!

Мини-Группы до 10 человек.

Инструкторы - Звёзды с опытом работы 8+ лет. С квалифицированным гидом ты безопасно пройдешь по секретным тропам, а с инструктором по йоге зарядишься энергией, оздоровишь и расслабишь все тело.

Все Продумано До Мелочей . Ты можешь выключить голову, как только прилетишь в аэропорт. Довезем, поселим, накормим, проведем по самым красивым локациям.

Идеальное Сочетание Между Приключениями И Комфортом . Я лично приезжаю в каждый гостевой дом. Наш лучший во всем Чегемском ущелье!

Классная Компания И Новые Друзья. Ты окажешься среди таких же как ты!

Для Кого Этот Тур?

Для тех, кто делает первые шаги в йоге (инструктор учитывает особенности здоровья)

Для тех, кто первый раз едет в горы (поможем собраться и подготовиться)

Для тех, кто уже был в горах (покажем умопомрачительно красивые места, где палец умирает от усталости, в тысячный раз нажимая кнопку фото))))

Для тех, кто раньше занимался йогой (инструктор даст асаны с усложнением)

Проживание, Питание, Транспорт

Трансфер заберет нас из аэропорта Минеральных вод и по завершении тура доставит туда же. Жить мы будем в гостевом доме, с ног до головы окруженные гостеприимством и дружелюбием балкарского народа! Хозяйки будут готовить нам завтраки, обеды и ужины. Местные кавказские блюда, приготовленные по балкарским традициям из свежайших продуктов. Испеченный прямо при нас хлеб, травяной горный чай, домашнее варенье и самые вкусные в мире хычины! Для желающих будет организовано вегетарианское питание.

Йога