Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Чемала

Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей

Познакомиться с разными профессиями, поучаствовать в мастер-классах и отдохнуть на свежем воздухе

Отдых в нашем лагере понравится всем, кто хочет весело и познавательно провести время с семьёй.

Для мам и пап это возможность отвлечься от работы и домашних хлопот и вместе с детьми погрузиться в увлекательный мир мастер-классов, игр и творчества.

Ребята помладше почувствуют поддержку и вовлечённость старших, ребята постарше поучатся лидерству и ответственности за младших.

В окружении живописной природы Чемала вы окунётесь в волшебную атмосферу детства, ощутите сплочённость и найдёте новых друзей.
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми до года и старше.

В Чемальском районе развитая инфраструктура и есть много магазинов, где можно купить всё необходимое, есть детская больница.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Чемал, Чемальское Заречье. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования. Заселение в 14:00
Завершение: Чемал, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Чемала

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры5-дневные туры🎓Мастер-классы👨‍👩‍👧‍👦Семейные

Похожие туры в Чемале

Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
Нет отзывов
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Познакомиться с древней алтайской культурой, открыть места силы и рассмотреть наскальные рисунки
в Чемальском районе
22 янв
29 янв
5 фев
12 фев
14 000 за всё до 3 чел.
Лучшие пейзажи Чемала
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
17 отзывов
Лучшие пейзажи Чемала
Проехать по завораживающей долине Катуни, открыть легенды и узнать об Алтае изнутри
Чемальский район
Завтра
17 янв
19 янв
20 янв
12 000 за всё до 2 чел.
Трансфер с Чемала в аэропорт
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Трансфер с Чемала в аэропорт
Наша поездка до аэропорта пройдет в вместительном 7-местной машине
По договоренности
4 000 за всё до 6 чел.
По Чуйскому тракту до Гейзерного озера
14 часов
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
По Чуйскому тракту до Гейзерного озера
Экскурсия по одной из самых красивых дорог мира
Место Вашего проживания
20 700 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Чемале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Чемале
ХОРОШО
🧭
ТАМ