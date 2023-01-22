Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Чемала

Отдых в нашем лагере понравится всем, кто хочет весело и познавательно провести время с семьёй.



Для мам и пап это возможность отвлечься от работы и домашних хлопот и вместе с детьми погрузиться в увлекательный мир мастер-классов, игр и творчества.



Ребята помладше почувствуют поддержку и вовлечённость старших, ребята постарше поучатся лидерству и ответственности за младших.



В окружении живописной природы Чемала вы окунётесь в волшебную атмосферу детства, ощутите сплочённость и найдёте новых друзей.