Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Чемала

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми до года и старше.
В Чемальском районе развитая инфраструктура и есть много магазинов, где можно купить всё необходимое, есть детская больница.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чемал, Чемальское Заречье. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования. Заселение в 14:00
Завершение: Чемал, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Чемале
Меня зовут Екатерина и я представляю семейный лагерь. Это пространство для отдыха родителей и детей. Вот уже 5 лет я организовываю подобные лагеря и показываю, что отдых с детьми может быть полезным, интересным и активным, а самое главное, он объединяет семью.