Экскурсии Чемала

Все экскурсии в Чемале

Доступно 7 экскурсий 🚌 в Чемале на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Красоты Горного Алтая
12ч
4 000
за 1 чел.
Красоты Горного Алтая
Приглашаем вас отправиться в путешествие по одной из самых красивых дорог во всем мире
Ежедневно в 7:00
Остров Патмос - козья тропа - Чемальская ГЭС
900
за 1 чел.
Остров Патмос - козья тропа - Чемальская ГЭС
Вас ждёт незабываемое приключение по живописным местам
Ежедневно по договоренности
Лучшие пейзажи Чемала
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 000
за 1-3 чел.
Лучшие пейзажи Чемала
Проехать по завораживающей долине Катуни, открыть легенды и узнать об Алтае изнутри
Прогулка на Емурлинский водопад
1 500
за 1 чел.
Прогулка на Емурлинский водопад
Мы отправимся на автомобиле к Емурлинскому водопаду
Ежедневно по договоренности
Ущелье горных духов
1 000
за 1 чел.
Ущелье горных духов
Эта прогулка станет незабываемой и приятной для каждого члена семьи, ведь она не требует особой...
Ежедневно в 10:00
Остров Патмос на реке Катунь и Чемальская ГЭС
1 000
за 1 чел.
Остров Патмос на реке Катунь и Чемальская ГЭС
На автомобиле мы подъедем к первой нашей локации - о
Ежедневно в 10:00, 14:00
Тайны Телецкого озера
14ч
3 500
за 1 чел.
Тайны Телецкого озера
Телецкое озеро - жемчужина Горного Алтая, потрясающее место со своей сильной энергетикой и...
Ежедневно в 7:00

Последние отзывы «Экскурсии Чемала»

  • Отзыв на: Лучшие пейзажи Чемала
    Н
    Надежда
    29 сентября 2021
    5
    Поездка понравилась. Не очень повезло с погодой - был дождливый день. Но увидели много для нас необычных и красивых мест. Очень удивило, что в ущелье Чечкыш водопад рукотворный. А ещё бонусом Светлана показала петроглифы в самом Чемале, чего сами бы мы не нашли. И прекрасный вид Чемала и реки с высокого обрывистого берега. Вся поездка была спокойной, без спешки и познавательной. Светлана, спасибо! Удачи Вам в работе.
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