Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшие пейзажи Чемала
Исследуйте Чемал с гидом: от мощи Катуни до древних штолен. Погрузитесь в природу и историю Алтая, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Чемальский район
16 авг в 10:30
22 авг в 10:30
от 19 400 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Познакомиться с древней алтайской культурой, открыть места силы и рассмотреть наскальные рисунки
Начало: В Чемальском районе
10 авг в 09:30
16 авг в 10:00
от 27 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
Проведите день на лоне природы, проезжая по одной из самых красивых дорог мира. Остановки на перевалах, у слияния рек и у Гейзерного озера
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от 48 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 16 чел.
До Марса - по Чуйскому тракту из Чемала
Почти межпланетное путешествие к природным алтайским красотам со стартом в Чемале
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник и субботу в 06:00
11 авг в 06:00
15 авг в 06:00
10 000 ₽ за человека
-
4%
Индивидуальная
до 4 чел.
Чемал и его окрестности до водопада Бельтиртуюк
Начало: Заберу вас где скажете
Расписание: Время старта можем изменить как Вам удобно.
25 авг в 10:00
26 авг в 10:00
28 800 ₽
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Природные красоты Чуйского тракта до Марса
Начало: По договоренности
30 сен в 09:00
50 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
В Каракольскую долину - из Чемала: главные места, традиции и обед у местной хозяйки
Заглянуть в алтайский аил, попробовать блюда кочевых народов, рассмотреть петроглифы и курганы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
12 000 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
Водное путешествие из Чемала к «золотому бассейну» Алтая
Увидеть Телецкое озеро и водопады. Почувствовать силу природы. Запомнить навсегда
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 авг в 09:00
15 авг в 09:00
11 200 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала)
Проехать по самой красивой дороге Алтая и восхититься силой природы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в четверг в 06:45
13 авг в 06:45
20 авг в 06:45
7500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Это лучший гид из тех с кем мы были! Очень интересно рассказывает и показывает шикарные места. Отвечает на любой вопрос
+5
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Замечательная экскурсия, насыщенная и интересная. Классный гид Никита, рассказал много интересного и вёл машину очень аккуратно и комфортно. Нам понравилось, советуем 👍
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Е
Получили море впечатлений от экскурсии Лучшие пейзажи Чемала со Светланой! Прекрасный рассказчик,водитель,милая интересная женщина! Посетили самые знаковые места Чемала и
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О
Несколько дней назад состоялась наша увлекательная поездка на Алтай, с которым мы познакомились благодаря Светлане и ее экскурсии.
Человек, которая нашла
Человек, которая нашла
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Д
«Мы в восторге» — это мягко сказано)
Светлана, спасибо за магию Чемала! Вы открыли нам Алтай с самой красивой стороны. Мы
Светлана, спасибо за магию Чемала! Вы открыли нам Алтай с самой красивой стороны. Мы
+4
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Светлана -это тепло, это любовь к своему делу. Поведала нам много тайн местных алтайцев. Очень чистый автомобиль, аккуратное безопасное вождение!
+6
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С
Светлана провела для нас отличную экскурсию. Заранее посоветовала, что уже посмотреть самостоятельно перед её экскурсией в Чемале. Мы прислушались и
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Выбирали на сайте гида, который покажет нам Чемальский тракт во всей его красе. Спасибо тем людям, которые пишут отзывы. Тем
+6
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Л
Очень понравилась поедка в Чемал со Светланой. Понравилась четкость организации поездки, надежность связи со Светланой (встретились в аэропорту сразу после
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Е
Насыщено и очень красиво. Рекомендую
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Всего 64 отзыва в Чемале
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Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу
Самые популярные экскурсии в Чемале
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Чемалу в августе 2026
Сейчас в Чемале можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 7500 до 50 000 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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