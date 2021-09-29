Все экскурсии в Чемале
Доступно 7 экскурсий 🚌 в Чемале на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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12ч
4 000₽
за 1 чел.
Красоты Горного Алтая
Приглашаем вас отправиться в путешествие по одной из самых красивых дорог во всем мире
Ежедневно в 7:00
3ч
900₽
за 1 чел.
Остров Патмос - козья тропа - Чемальская ГЭС
Вас ждёт незабываемое приключение по живописным местам
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
8 000₽
за 1-3 чел.
Лучшие пейзажи Чемала
Проехать по завораживающей долине Катуни, открыть легенды и узнать об Алтае изнутри
6ч
1 500₽
за 1 чел.
Прогулка на Емурлинский водопад
Мы отправимся на автомобиле к Емурлинскому водопаду
Ежедневно по договоренности
3ч
1 000₽
за 1 чел.
Ущелье горных духов
Эта прогулка станет незабываемой и приятной для каждого члена семьи, ведь она не требует особой...
Ежедневно в 10:00
2ч
1 000₽
за 1 чел.
Остров Патмос на реке Катунь и Чемальская ГЭС
На автомобиле мы подъедем к первой нашей локации - о
Ежедневно в 10:00, 14:00
14ч
3 500₽
за 1 чел.
Тайны Телецкого озера
Телецкое озеро - жемчужина Горного Алтая, потрясающее место со своей сильной энергетикой и...
Ежедневно в 7:00
Последние отзывы «Экскурсии Чемала»
- Отзыв на: Лучшие пейзажи ЧемалаННадежда29 сентября 2021Поездка понравилась. Не очень повезло с погодой - был дождливый день. Но увидели много для нас необычных и красивых мест. Очень удивило, что в ущелье Чечкыш водопад рукотворный. А ещё бонусом Светлана показала петроглифы в самом Чемале, чего сами бы мы не нашли. И прекрасный вид Чемала и реки с высокого обрывистого берега. Вся поездка была спокойной, без спешки и познавательной. Светлана, спасибо! Удачи Вам в работе.