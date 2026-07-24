читать дальше уменьшить

самым помогая другим. О Светлане читала только самое хорошее. Сама всегда пишу отзывы и бывает, что приукрашиваю или, наоборот, умалчиваю, стараясь не обидеть)))

В случае со Светланой - все хорошие отзывы о ней: правда и ничего, кроме правды! 👍😀 Накануне связались. Я попросила заменить пару пеших локаций на что-то альтернативное по красоте, но более лёгкое для проблемных ног.

Светлана предложила, мы согласились.

Какая невероятная красота на Чемальском тракте! Невероятное пейзажи. Дух захватывает. А воздух, а звуки… Светлана очень душевный человек, позволяла нам гулять столько, сколько хотели. Рассказы о крае, о нравах и обычаях, об истории, археологии… легенды… да много чего и очень увлекательно! Нашли и цветущий маральник (это в конце сентября-то!) Это к удаче 💪😀 Замечательный экскурсовод и отличный водитель.

И просто стройная, энергичная и красивая женщина!

Рекомендую!

Нам очень понравилось общение 👍🌹🌹🌹