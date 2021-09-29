Отзыв на: Лучшие пейзажи Чемала

Н Надежда 5

Поездка понравилась. Не очень повезло с погодой - был дождливый день. Но увидели много для нас необычных и красивых мест. Очень удивило, что в ущелье Чечкыш водопад рукотворный. А ещё бонусом Светлана показала петроглифы в самом Чемале, чего сами бы мы не нашли. И прекрасный вид Чемала и реки с высокого обрывистого берега. Вся поездка была спокойной, без спешки и познавательной. Светлана, спасибо! Удачи Вам в работе.