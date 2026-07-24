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Экскурсии в Чемале

Найдено 9 экскурсий в Чемале, цены от 7500 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Лучшие пейзажи Чемала
На машине
7 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшие пейзажи Чемала
Исследуйте Чемал с гидом: от мощи Катуни до древних штолен. Погрузитесь в природу и историю Алтая, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Чемальский район
16 авг в 10:30
22 авг в 10:30
от 19 400 ₽ за всё до 2 чел.
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Познакомиться с древней алтайской культурой, открыть места силы и рассмотреть наскальные рисунки
Начало: В Чемальском районе
10 авг в 09:30
16 авг в 10:00
от 27 500 ₽ за всё до 3 чел.
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
Проведите день на лоне природы, проезжая по одной из самых красивых дорог мира. Остановки на перевалах, у слияния рек и у Гейзерного озера
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от 48 000 ₽ за всё до 5 чел.
До Марса - по Чуйскому тракту из Чемала
На автобусе
13 часов
1 отзыв
Групповая
до 16 чел.
До Марса - по Чуйскому тракту из Чемала
Почти межпланетное путешествие к природным алтайским красотам со стартом в Чемале
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник и субботу в 06:00
11 авг в 06:00
15 авг в 06:00
10 000 ₽ за человека
Чемал и его окрестности до водопада Бельтиртуюк
8 часов
-
4%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чемал и его окрестности до водопада Бельтиртуюк
Начало: Заберу вас где скажете
Расписание: Время старта можем изменить как Вам удобно.
25 авг в 10:00
26 авг в 10:00
28 800 ₽30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Природные красоты Чуйского тракта до Марса
16 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Природные красоты Чуйского тракта до Марса
Начало: По договоренности
30 сен в 09:00
50 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Каракольскую долину - из Чемала: главные места, традиции и обед у местной хозяйки
На автобусе
7 часов
Групповая
до 20 чел.
В Каракольскую долину - из Чемала: главные места, традиции и обед у местной хозяйки
Заглянуть в алтайский аил, попробовать блюда кочевых народов, рассмотреть петроглифы и курганы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
12 000 ₽ за человека
Водное путешествие из Чемала к «золотому бассейну» Алтая
На автобусе
12 часов
Групповая
до 16 чел.
Водное путешествие из Чемала к «золотому бассейну» Алтая
Увидеть Телецкое озеро и водопады. Почувствовать силу природы. Запомнить навсегда
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 авг в 09:00
15 авг в 09:00
11 200 ₽ за человека
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала)
На автобусе
13 часов
Групповая
до 16 чел.
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала)
Проехать по самой красивой дороге Алтая и восхититься силой природы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в четверг в 06:45
13 авг в 06:45
20 авг в 06:45
7500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Никита
Лучшие пейзажи Чемала
Это лучший гид из тех с кем мы были! Очень интересно рассказывает и показывает шикарные места. Отвечает на любой вопрос
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и легко поддерживает диалог! Мы прошли через весь путь экскурсии а так же нам показали дополнительные места! Все в спокойном темпе и очень комфортно, спасибо ❤️

Это лучший гид из тех с кем мы были! Очень интересно рассказывает и показывает шикарные места.
Это лучший гид из тех с кем мы были! Очень интересно рассказывает и показывает шикарные места.
Это лучший гид из тех с кем мы были! Очень интересно рассказывает и показывает шикарные места.
Это лучший гид из тех с кем мы были! Очень интересно рассказывает и показывает шикарные места.+5
Это лучший гид из тех с кем мы были! Очень интересно рассказывает и показывает шикарные места.
Это лучший гид из тех с кем мы были! Очень интересно рассказывает и показывает шикарные места.
Это лучший гид из тех с кем мы были! Очень интересно рассказывает и показывает шикарные места.
Это лучший гид из тех с кем мы были! Очень интересно рассказывает и показывает шикарные места.
Это лучший гид из тех с кем мы были! Очень интересно рассказывает и показывает шикарные места.
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Белоглазова
До Марса - по Чуйскому тракту из Чемала
Замечательная экскурсия, насыщенная и интересная. Классный гид Никита, рассказал много интересного и вёл машину очень аккуратно и комфортно. Нам понравилось, советуем 👍
Замечательная экскурсия, насыщенная и интересная. Классный гид Никита, рассказал много интересного и вёл машину очень аккуратно
Замечательная экскурсия, насыщенная и интересная. Классный гид Никита, рассказал много интересного и вёл машину очень аккуратно
Замечательная экскурсия, насыщенная и интересная. Классный гид Никита, рассказал много интересного и вёл машину очень аккуратно
Замечательная экскурсия, насыщенная и интересная. Классный гид Никита, рассказал много интересного и вёл машину очень аккуратно
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Е
Лучшие пейзажи Чемала
Получили море впечатлений от экскурсии Лучшие пейзажи Чемала со Светланой! Прекрасный рассказчик,водитель,милая интересная женщина! Посетили самые знаковые места Чемала и
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его окрестностей,узнали много о культуре Алтая! Все прошло в дружеской атмосфере,как будто человека уже давно знаешь 😊Спасибо огромное Светлане за этот чудесный день 🌸Рекомендуем экскурсию и гида!

Получили море впечатлений от экскурсии Лучшие пейзажи Чемала со Светланой! Прекрасный рассказчик,водитель,милая интересная женщина! Посетили самые
Получили море впечатлений от экскурсии Лучшие пейзажи Чемала со Светланой! Прекрасный рассказчик,водитель,милая интересная женщина! Посетили самые
Получили море впечатлений от экскурсии Лучшие пейзажи Чемала со Светланой! Прекрасный рассказчик,водитель,милая интересная женщина! Посетили самые
Получили море впечатлений от экскурсии Лучшие пейзажи Чемала со Светланой! Прекрасный рассказчик,водитель,милая интересная женщина! Посетили самые
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О
Лучшие пейзажи Чемала
Несколько дней назад состоялась наша увлекательная поездка на Алтай, с которым мы познакомились благодаря Светлане и ее экскурсии.
Человек, которая нашла
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подход ко всем членам нашей семьи от ребенка до бабушки! Не только показала красоты Чемала, но и рассказала обо всех его достопримечательностях и тайнах; покатала, покормила, сфотографировала, помогла с сувенирами и сразу зарядила отпуск позитивными впечатлениями)
От всего сердца благодарю и рекомендую)

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Д
Лучшие пейзажи Чемала
«Мы в восторге» — это мягко сказано)
Светлана, спасибо за магию Чемала! Вы открыли нам Алтай с самой красивой стороны. Мы
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получили не просто экскурсию, а море кайфа, крутых эмоций и невероятные фотографии (она знает все лучшие ракурсы!). Отдельно хочется сказать о самой Светлане — это очень душевный, заботливый и безумно хороший человек. С ней легко и спокойно. Чемал влюбил в себя, но во многом благодаря Светлане. Огромное спасибо! Вернёмся только к ней. 🙌

«Мы в восторге» — это мягко сказано)
«Мы в восторге» — это мягко сказано)
«Мы в восторге» — это мягко сказано)
«Мы в восторге» — это мягко сказано)+4
«Мы в восторге» — это мягко сказано)
«Мы в восторге» — это мягко сказано)
«Мы в восторге» — это мягко сказано)
«Мы в восторге» — это мягко сказано)
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Альбина
Лучшие пейзажи Чемала
Светлана -это тепло, это любовь к своему делу. Поведала нам много тайн местных алтайцев. Очень чистый автомобиль, аккуратное безопасное вождение!
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По ущелью шли не торопясь, делали много остановок и много фотографировались. На следующий год будем планировать тур только со Светланой! ♥️♥️♥️♥️

Светлана -это тепло, это любовь к своему делу. Поведала нам много тайн местных алтайцев. Очень чистый
Светлана -это тепло, это любовь к своему делу. Поведала нам много тайн местных алтайцев. Очень чистый
Светлана -это тепло, это любовь к своему делу. Поведала нам много тайн местных алтайцев. Очень чистый
Светлана -это тепло, это любовь к своему делу. Поведала нам много тайн местных алтайцев. Очень чистый+6
Светлана -это тепло, это любовь к своему делу. Поведала нам много тайн местных алтайцев. Очень чистый
Светлана -это тепло, это любовь к своему делу. Поведала нам много тайн местных алтайцев. Очень чистый
Светлана -это тепло, это любовь к своему делу. Поведала нам много тайн местных алтайцев. Очень чистый
Светлана -это тепло, это любовь к своему делу. Поведала нам много тайн местных алтайцев. Очень чистый
Светлана -это тепло, это любовь к своему делу. Поведала нам много тайн местных алтайцев. Очень чистый
Светлана -это тепло, это любовь к своему делу. Поведала нам много тайн местных алтайцев. Очень чистый
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С
Лучшие пейзажи Чемала
Светлана провела для нас отличную экскурсию. Заранее посоветовала, что уже посмотреть самостоятельно перед её экскурсией в Чемале. Мы прислушались и
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правильно сделали, её экскурсия была отличным продолжением для знакомства с Чемалом.
Из-за пробок немного сдвинулось время начала, но это общая проблема на Алтае в сезон. Учитывайте этот момент, если время критически важно и нет возможности его сдвигать.

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Елена
Лучшие пейзажи Чемала
Выбирали на сайте гида, который покажет нам Чемальский тракт во всей его красе. Спасибо тем людям, которые пишут отзывы. Тем
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самым помогая другим. О Светлане читала только самое хорошее. Сама всегда пишу отзывы и бывает, что приукрашиваю или, наоборот, умалчиваю, стараясь не обидеть)))
В случае со Светланой - все хорошие отзывы о ней: правда и ничего, кроме правды! 👍😀 Накануне связались. Я попросила заменить пару пеших локаций на что-то альтернативное по красоте, но более лёгкое для проблемных ног.
Светлана предложила, мы согласились.
Какая невероятная красота на Чемальском тракте! Невероятное пейзажи. Дух захватывает. А воздух, а звуки… Светлана очень душевный человек, позволяла нам гулять столько, сколько хотели. Рассказы о крае, о нравах и обычаях, об истории, археологии… легенды… да много чего и очень увлекательно! Нашли и цветущий маральник (это в конце сентября-то!) Это к удаче 💪😀 Замечательный экскурсовод и отличный водитель.
И просто стройная, энергичная и красивая женщина!
Рекомендую!
Нам очень понравилось общение 👍🌹🌹🌹

Выбирали на сайте гида, который покажет нам Чемальский тракт во всей его красе. Спасибо тем людям,
Выбирали на сайте гида, который покажет нам Чемальский тракт во всей его красе. Спасибо тем людям,
Выбирали на сайте гида, который покажет нам Чемальский тракт во всей его красе. Спасибо тем людям,
Выбирали на сайте гида, который покажет нам Чемальский тракт во всей его красе. Спасибо тем людям,+6
Выбирали на сайте гида, который покажет нам Чемальский тракт во всей его красе. Спасибо тем людям,
Выбирали на сайте гида, который покажет нам Чемальский тракт во всей его красе. Спасибо тем людям,
Выбирали на сайте гида, который покажет нам Чемальский тракт во всей его красе. Спасибо тем людям,
Выбирали на сайте гида, который покажет нам Чемальский тракт во всей его красе. Спасибо тем людям,
Выбирали на сайте гида, который покажет нам Чемальский тракт во всей его красе. Спасибо тем людям,
Выбирали на сайте гида, который покажет нам Чемальский тракт во всей его красе. Спасибо тем людям,
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Л
Лучшие пейзажи Чемала
Очень понравилась поедка в Чемал со Светланой. Понравилась четкость организации поездки, надежность связи со Светланой (встретились в аэропорту сразу после
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прилета из Петербурга), интересый, обстоятельный рассказ о Чемале и местах, которые проезжали. Светлана помогла выбрать лучшие локации для фотографирования, показала объекты по моему запросу. Экскурсовод спокойна, уверена в ситуации. Искренне благодарю!

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Е
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
Насыщено и очень красиво. Рекомендую
Насыщено и очень красиво. Рекомендую
Насыщено и очень красиво. Рекомендую
Насыщено и очень красиво. Рекомендую
Насыщено и очень красиво. Рекомендую
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Всего 64 отзыва в Чемале

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Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу

Самые популярные экскурсии в Чемале
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Лучшие пейзажи Чемала;
  2. Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк;
  3. Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день;
  4. До Марса - по Чуйскому тракту из Чемала;
  5. Чемал и его окрестности до водопада Бельтиртуюк.
Что посмотреть в Чемале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гейзерное озеро;
  2. Чуйский тракт;
  3. Урочище Че-Чкыш;
  4. Чемальская ГЭС;
  5. Ороктойский мост.
Сколько стоит экскурсия по Чемалу в августе 2026
Сейчас в Чемале можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 7500 до 50 000 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас открыть Чемал с его захватывающими экскурсиями! Наша подборка предложений для туристов в 2026 году включает самые интересные и популярные направления. Узнайте больше о культуре и природе этого уникального места, читайте отзывы других путешественников и выбирайте экскурсию, которая станет ярким воспоминанием о вашем отдыхе. Забронируйте свое приключение уже сегодня и погрузитесь в мир неповторимых красот Чемала!