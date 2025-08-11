2 день

Река Ауспия - стоянка «Вилка-ложка» - перевал Дятлова - стоянка под перевалом

Продолжаем путь вдоль реки Ауспия.

Обед сделаем на известной туристской стоянке.

Это место ещё называют «Вилка-ложка» из-за вырезанных туристами приборов из дерева огромного размера. Совсем рядом с этим местом группа Дятлова стояла лагерем.

Далее постепенно поднимаемся вверх на перевал Дятлова.

Перевал разделяет гору Холат-Чахль (1079 м, в переводе с мансийского «гора мертвецов») и гору Девяти (905 м).

Сделаем привал, пофотографируем прекрасные панорамы, и спустимся немного ниже, к ручью, где и установим лагерь.

Пешком: 18 км с рюкзаками.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160