Этот тур предлагает не только посещение знаменитого перевала Дятлова, где произошла одна из самых загадочных трагедий прошлого века, но и
Программа тура по дням
Встреча. Ивдель - Ушма - река Ауспия
Встреча группы на ж/д станции Ивдель (Свердловская область) в 03:00-04:00. Такое время обусловлено временем прибытия поезда.
Чтобы попасть на этот поезд, необходимо заблаговременно приобрести на него билеты и добраться до города Екатеринбург поездом или самолетом. И с ж/д вокзала Екатеринбурга отправиться в Ивдель.
Погрузка в транспорт повышенной проходимости по типу «Урал», «ГАЗ-66».
Заброска до п. Ушма (6-7 часов).
В пути наслаждаемся живописными пейзажами Северного Урала из окна.
По прибытии мы приготовим обед.
Пройдем вдоль реки Ауспия порядка 7 км и встанем лагерем пораньше, ведь день был достаточно тяжелый.
Авто: 150 км.
Пешком: 7 км с рюкзаками.
Проживание: палатки.
Питание: перекус в дороге, обед, ужин.
Река Ауспия - стоянка «Вилка-ложка» - перевал Дятлова - стоянка под перевалом
Продолжаем путь вдоль реки Ауспия.
Обед сделаем на известной туристской стоянке.
Это место ещё называют «Вилка-ложка» из-за вырезанных туристами приборов из дерева огромного размера. Совсем рядом с этим местом группа Дятлова стояла лагерем.
Далее постепенно поднимаемся вверх на перевал Дятлова.
Перевал разделяет гору Холат-Чахль (1079 м, в переводе с мансийского «гора мертвецов») и гору Девяти (905 м).
Сделаем привал, пофотографируем прекрасные панорамы, и спустимся немного ниже, к ручью, где и установим лагерь.
Пешком: 18 км с рюкзаками.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Стоянка перед перевалом Дятлова - стоянка у озера Лунтхусаптур
С утра нас ждет крутой подъем на главный Североуральский хребет в сторону горы Отортен (1234 м).
У ее подножья лежит живописное горное озеро Лунтхусаптур (озеро Одинокого Гуся), рядом с которым мы разобьем лагерь, приготовим вкусный обед и отдохнем, наслаждаясь видами уральской тайги.
Пешком: 12 км с рюкзаками.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отортен - Яныг-Хачехахль
После завтрака совершим радиальное восхождение налегке на вершину горы Отортен. Если погода будет нам благоволить, сделаем потрясающие фото окрестностей.
После восхождения вернемся в лагерь, пообедаем, соберем наши вещи и совершим переход с рюкзаками в сторону горы Яныг-Хачехахль (1024 метра).
Пешком: 8 км налегке, 6 км с рюкзаками.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Подножье горы Яныг-Хачехахль - движение по Главному Уральскому хребту
Сегодня весь день идем в направлении севера по Главному Уральскому хребту и наслаждаемся великолепными пейзажами.
Пешком: 20 км с рюкзаками
Проживание: палатки
Питание: завтрак, обед, ужин
Главный Уральский хребет - исток реки Печора
Продолжаем наш путь по первозданным местам Северного Урала вдоль великой северной реки Печора. Практически до горизонта наблюдаем зону тундры и лесотундры. Такие пейзажи необычны для людей средней полосы России и поэтому особенно привлекательны.
Наш план максимум на сегодня — это дойти до истоков Печоры.
Пешком: более 24 км с рюкзаками.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Резервный день (день отдыха)
Резервный день на случай непогоды и отставания от графика.
Даже летом погода на Северном Урале весьма непредсказуема. Дожди и ветра здесь бывают часто, ведь Уральский хребет выступает барьером на пути движения воздушных масс.
Если все идет по плану, то мы сделаем дневку на маршруте.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Исток реки Печора - плато Маньпупунер - Исток реки Печора - с. Ныроб
Сегодня тот самый день, когда мы поднимемся на плато Маньпупунер. Крайний раз перейдем с рюкзаками до уникальных столбов выветривания, насладимся видами, и сфотографируем "километры пленки".
После всех наслаждений видами Северного Урала с земли, повторим это, но уже с воздуха — красивая финальная точка активной части маршрута.
Загружаемся в вертолет и отправимся в село Ныроб.
Заселимся на базу, сходим в баню, вечером за общим столом поделимся впечатлениями о нашем путешествии.
Транспорт: вертолет 90 минут.
Пешком: 10 км с рюкзаками.
Проживание: база.
Питание: завтрак, обед, ужин.
С. Ныроб - г. Чердынь - г. Пермь
Наше путешествие подошло к концу, и мы отправляемся в Пермь.
По пути заезжаем в город Чердынь — один из старейших городов Урала, и много веков назад была столицей Великопермского княжества. За прошедшие века город и его окрестности почти не изменились.
Ориентировочное время возвращения в Пермь 17:00.
Билеты на самолет/поезд из города Пермь рекомендуем приобретать после 21:00 либо на следующий день после дня окончания тура.
Трансфер: 350 км.
Пешком: 5 км.
Питание: завтрак.
Проживание
Поход предполагает ночевки:
- в 2-, 3-местных палатках (7 ночей);
- 3-, 4-местное размещение на базе/гостевом доме в Ныробе/Чердыни (1 ночь).
Питание походное с использованием сублиматов.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
На автономной части маршрута размещение в 2-,3-местных палатках.
Турбаза / гостевой дом
В городе Ныроб/Чердынь - 3-4-местное размещение на базе/гостевом доме.
Ответы на вопросы
Что включено
- Заброска от г. Ивдель до места старта на транспорте повышенной проходимости
- Выброска с плато Маньпупунер до г. Ныроб на вертолете
- Трансфер Ныроб - Чердынь - Пермь
- Проживание на базе/гостевом доме в п. Ныроб или г. Чердынь (1 ночь)
- Трехразовое походное питание на маршруте (горячие завтраки, обеды и ужины)
- Оплата пребывания на территории заповедника
- Регистрация группы в МЧС
- Работа инструкторов
- Групповое снаряжение (палатки, тент, газовое оборудование, баллоны, котлы и т. п.)
- Групповая аптечка
- Средства связи и навигации (спутниковый трекер)
- Сигнальные средства (фальшфайер, сигнал охотника)
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Ивделя и авиа - и ж/д билеты из Перми
- Баня на базе/в гостевом доме в п. Ныроб/г. Чердынь
- Страховка от н/с
- Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Поход представляет собой треккинг с рюкзаками, где мы несем продукты, личное и общественное снаряжение на себе. Поэтому необходима хорошая физическая форма и удобный рюкзак с жесткой спинкой и широким поясным ремнем.
Также необходимо быть морально готовым к трудностям, связанным с изменением погодных условий: от теплой солнечной погоды до сильного ветра и холодного дождя. Нужно максимально внимательно отнестись к своей экипировке.
Снаряжение:
- Рюкзак 80-100 л (жесткая спинка, комфортный и широкий поясной ремень) + маленький легкий рюкзак для радиальных выходов.
- Накидка на рюкзак от дождя.
- Коврик туристический.
- Спальный мешок (температура комфорт 0/-5).
- Треккинговые палки (желательно с зажимами системы ClickLock или FlickLock).
- Сидушка на резинке (хоба).
Одежда и обувь:
- Ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва). Новые ботинки разнашиваем 10 дней до похода! Плюс бродни, чёверсы или чулки озк для преодоления бродов.
- Сандалии спортивные или сланцы для лагеря.
- Гамаши /"фонарики" (надеваются поверх ботинок, защищают от росы и мусора).
- Дождевик хороший (не полиэтиленовый) или мембранный костюм.
- Ходовой костюм (лучше по типу энцефалитки с сеткой).
- Куртка утепленная.
- Кофта флисовая.
- Термобельё 2 комплекта: ходовое тонкое легкое и утепленное для сна.
- Нижнее бельё.
- Футболка либо рубашка с длинным рукавом.
- 1-2 футболки (лучше синтетические).
- Панама с сеткой, перчатки х/б, шапочка флисовая.
- Носки треккинговые (2-3 пары, синтетические).
Что ещё взять:
- Посуда (тарелка кружка ложка, нож - не керамические, спички в гермоупаковке).
- Средства личной гигиены.
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., хлоргексидин в мал. бутылочке, пластырь рулонный на тканевой основе, широкий.
- Фонарь налобный + комплект запасных батареек.
- Набор ниток с иголкой.
- Помада гигиеническая.
- Термос (0,5 -0,7 л).
- Индивидуальная бутылка для воды 0,5 л.
- 1 л сухарей.
- Средства от комаров и мошки 1 баллончик (лучше ДЭТА).
- Личный карманный перекус (орехи, батончики).
- Веревка 3-4 м, прочная (для просушки одежды, ремонта).
- Крем для лица от загара (50 мл хватит на несколько человек).
- Очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет
Документы:
- Паспорт.
- Полис страхования (по желанию).
- Деньги на дополнительные расходы (до 10000 р., из них наличными до 5000 р.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения графика маршрута?
График маршрута может быть скорректирован инструктором в зависимости от погодных условий и состояния группы.
Даты тура могут измениться, приобретайте билеты только после согласования с куратором тура.
Каким будет маршрут путешествия?
Нитка маршрута:город Ивдель – река Ауспия – перевал Дятлова – гора Отортен (1234 метров) – подножье горы Яныгхачехахль (1024 метра) – река Печора – хребет Маньпупунёр – город Ныроб – город Чердынь – город Пермь.
Основные достопримечательности: перевал Дятлова, озеро Лунтхусаптур, гора Отортен, гора Холатчахль, гора Девяти, плато Маньпупунёр, город Чердынь.