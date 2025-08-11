Мои заказы

Маньпупунёр и перевал Дятлова. Поход с вертолетом

Приключение ждет! Погрузитесь в красоту Уральских гор, посетите перевал Дятлова и плато Маньпупунёр в одном путешествии
Возможность стать частью захватывающего путешествия по Северному Уралу открывается для вас.

Этот тур предлагает не только посещение знаменитого перевала Дятлова, где произошла одна из самых загадочных трагедий прошлого века, но и
восхождение на плато Маньпупунёр, известное своими уникальными каменными столбами.

Маршрут пролегает через живописные леса, нетронутые озера и реки, предлагая участникам насладиться красотой дикой природы. Вас ждет длительный маршрут, насыщенный впечатлениями и красивейшими видами Уральских гор. Это путешествие станет незабываемым опытом, позволяющим прикоснуться к тайнам природы и истории.

Тур идеально подходит для любителей активного отдыха и тех, кто мечтает увидеть одно из чудес России своими глазами.

Подарите себе эту уникальную возможность исследовать неизведанные уголки нашей страны, получить новые эмоции и зарядиться энергией могучего Урала

5
3 отзыва
Маньпупунёр и перевал Дятлова. Поход с вертолетом
Маньпупунёр и перевал Дятлова. Поход с вертолетомФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Маньпупунёр и перевал Дятлова. Поход с вертолетомФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
28
июл

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Ивдель - Ушма - река Ауспия

Встреча группы на ж/д станции Ивдель (Свердловская область) в 03:00-04:00. Такое время обусловлено временем прибытия поезда.

Чтобы попасть на этот поезд, необходимо заблаговременно приобрести на него билеты и добраться до города Екатеринбург поездом или самолетом. И с ж/д вокзала Екатеринбурга отправиться в Ивдель.

Погрузка в транспорт повышенной проходимости по типу «Урал», «ГАЗ-66».

Заброска до п. Ушма (6-7 часов).

В пути наслаждаемся живописными пейзажами Северного Урала из окна.

По прибытии мы приготовим обед.

Пройдем вдоль реки Ауспия порядка 7 км и встанем лагерем пораньше, ведь день был достаточно тяжелый.

Авто: 150 км.

Пешком: 7 км с рюкзаками.

Проживание: палатки.

Питание: перекус в дороге, обед, ужин.

Встреча. Ивдель - Ушма - река Ауспия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Река Ауспия - стоянка «Вилка-ложка» - перевал Дятлова - стоянка под перевалом

Продолжаем путь вдоль реки Ауспия.

Обед сделаем на известной туристской стоянке.

Это место ещё называют «Вилка-ложка» из-за вырезанных туристами приборов из дерева огромного размера. Совсем рядом с этим местом группа Дятлова стояла лагерем.

Далее постепенно поднимаемся вверх на перевал Дятлова.

Перевал разделяет гору Холат-Чахль (1079 м, в переводе с мансийского «гора мертвецов») и гору Девяти (905 м).

Сделаем привал, пофотографируем прекрасные панорамы, и спустимся немного ниже, к ручью, где и установим лагерь.

Пешком: 18 км с рюкзаками.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Река Ауспия - стоянка «Вилка-ложка» - перевал Дятлова - стоянка под перевалом
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Стоянка перед перевалом Дятлова - стоянка у озера Лунтхусаптур

С утра нас ждет крутой подъем на главный Североуральский хребет в сторону горы Отортен (1234 м).

У ее подножья лежит живописное горное озеро Лунтхусаптур (озеро Одинокого Гуся), рядом с которым мы разобьем лагерь, приготовим вкусный обед и отдохнем, наслаждаясь видами уральской тайги.

Пешком: 12 км с рюкзаками.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Стоянка перед перевалом Дятлова - стоянка у озера Лунтхусаптур
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Отортен - Яныг-Хачехахль

После завтрака совершим радиальное восхождение налегке на вершину горы Отортен. Если погода будет нам благоволить, сделаем потрясающие фото окрестностей.

После восхождения вернемся в лагерь, пообедаем, соберем наши вещи и совершим переход с рюкзаками в сторону горы Яныг-Хачехахль (1024 метра).

Пешком: 8 км налегке, 6 км с рюкзаками.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Отортен - Яныг-Хачехахль
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Подножье горы Яныг-Хачехахль - движение по Главному Уральскому хребту

Сегодня весь день идем в направлении севера по Главному Уральскому хребту и наслаждаемся великолепными пейзажами.

Пешком: 20 км с рюкзаками

Проживание: палатки

Питание: завтрак, обед, ужин

Подножье горы Яныг-Хачехахль - движение по Главному Уральскому хребту
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Главный Уральский хребет - исток реки Печора

Продолжаем наш путь по первозданным местам Северного Урала вдоль великой северной реки Печора. Практически до горизонта наблюдаем зону тундры и лесотундры. Такие пейзажи необычны для людей средней полосы России и поэтому особенно привлекательны.

Наш план максимум на сегодня — это дойти до истоков Печоры.

Пешком: более 24 км с рюкзаками.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Главный Уральский хребет - исток реки Печора
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Резервный день (день отдыха)

Резервный день на случай непогоды и отставания от графика.

Даже летом погода на Северном Урале весьма непредсказуема. Дожди и ветра здесь бывают часто, ведь Уральский хребет выступает барьером на пути движения воздушных масс.

Если все идет по плану, то мы сделаем дневку на маршруте.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Резервный день (день отдыха)
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Исток реки Печора - плато Маньпупунер - Исток реки Печора - с. Ныроб

Сегодня тот самый день, когда мы поднимемся на плато Маньпупунер. Крайний раз перейдем с рюкзаками до уникальных столбов выветривания, насладимся видами, и сфотографируем "километры пленки".

После всех наслаждений видами Северного Урала с земли, повторим это, но уже с воздуха — красивая финальная точка активной части маршрута.

Загружаемся в вертолет и отправимся в село Ныроб.

Заселимся на базу, сходим в баню, вечером за общим столом поделимся впечатлениями о нашем путешествии.

Транспорт: вертолет 90 минут.

Пешком: 10 км с рюкзаками.

Проживание: база.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Исток реки Печора - плато Маньпупунер - Исток реки Печора - с. Ныроб
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

С. Ныроб - г. Чердынь - г. Пермь

Наше путешествие подошло к концу, и мы отправляемся в Пермь.

По пути заезжаем в город Чердынь — один из старейших городов Урала, и много веков назад была столицей Великопермского княжества. За прошедшие века город и его окрестности почти не изменились.

Ориентировочное время возвращения в Пермь 17:00.

Билеты на самолет/поезд из города Пермь рекомендуем приобретать после 21:00 либо на следующий день после дня окончания тура.

Трансфер: 350 км.

Пешком: 5 км.

Питание: завтрак.

С. Ныроб - г. Чердынь - г. Пермь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Поход предполагает ночевки:

  • в 2-, 3-местных палатках (7 ночей);
  • 3-, 4-местное размещение на базе/гостевом доме в Ныробе/Чердыни (1 ночь).

Питание походное с использованием сублиматов.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

7 ночей

На автономной части маршрута размещение в 2-,3-местных палатках.

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Турбаза / гостевой дом

1 ночь

В городе Ныроб/Чердынь - 3-4-местное размещение на базе/гостевом доме.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Заброска от г. Ивдель до места старта на транспорте повышенной проходимости
  • Выброска с плато Маньпупунер до г. Ныроб на вертолете
  • Трансфер Ныроб - Чердынь - Пермь
  • Проживание на базе/гостевом доме в п. Ныроб или г. Чердынь (1 ночь)
  • Трехразовое походное питание на маршруте (горячие завтраки, обеды и ужины)
  • Оплата пребывания на территории заповедника
  • Регистрация группы в МЧС
  • Работа инструкторов
  • Групповое снаряжение (палатки, тент, газовое оборудование, баллоны, котлы и т. п.)
  • Групповая аптечка
  • Средства связи и навигации (спутниковый трекер)
  • Сигнальные средства (фальшфайер, сигнал охотника)
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Ивделя и авиа - и ж/д билеты из Перми
  • Баня на базе/в гостевом доме в п. Ныроб/г. Чердынь
  • Страховка от н/с
  • Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Ивдель
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Поход представляет собой треккинг с рюкзаками, где мы несем продукты, личное и общественное снаряжение на себе. Поэтому необходима хорошая физическая форма и удобный рюкзак с жесткой спинкой и широким поясным ремнем.

Также необходимо быть морально готовым к трудностям, связанным с изменением погодных условий: от теплой солнечной погоды до сильного ветра и холодного дождя. Нужно максимально внимательно отнестись к своей экипировке.

Снаряжение:

  1. Рюкзак 80-100 л (жесткая спинка, комфортный и широкий поясной ремень) + маленький легкий рюкзак для радиальных выходов.
  2. Накидка на рюкзак от дождя.
  3. Коврик туристический.
  4. Спальный мешок (температура комфорт 0/-5).
  5. Треккинговые палки (желательно с зажимами системы ClickLock или FlickLock).
  6. Сидушка на резинке (хоба).

Одежда и обувь:

  1. Ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва). Новые ботинки разнашиваем 10 дней до похода! Плюс бродни, чёверсы или чулки озк для преодоления бродов.
  2. Сандалии спортивные или сланцы для лагеря.
  3. Гамаши /"фонарики" (надеваются поверх ботинок, защищают от росы и мусора).
  4. Дождевик хороший (не полиэтиленовый) или мембранный костюм.
  5. Ходовой костюм (лучше по типу энцефалитки с сеткой).
  6. Куртка утепленная.
  7. Кофта флисовая.
  8. Термобельё 2 комплекта: ходовое тонкое легкое и утепленное для сна.
  9. Нижнее бельё.
  10. Футболка либо рубашка с длинным рукавом.
  11. 1-2 футболки (лучше синтетические).
  12. Панама с сеткой, перчатки х/б, шапочка флисовая.
  13. Носки треккинговые (2-3 пары, синтетические).

Что ещё взять:

  1. Посуда (тарелка кружка ложка, нож - не керамические, спички в гермоупаковке).
  2. Средства личной гигиены.
  3. Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., хлоргексидин в мал. бутылочке, пластырь рулонный на тканевой основе, широкий.
  4. Фонарь налобный + комплект запасных батареек.
  5. Набор ниток с иголкой.
  6. Помада гигиеническая.
  7. Термос (0,5 -0,7 л).
  8. Индивидуальная бутылка для воды 0,5 л.
  9. 1 л сухарей.
  10. Средства от комаров и мошки 1 баллончик (лучше ДЭТА).
  11. Личный карманный перекус (орехи, батончики).
  12. Веревка 3-4 м, прочная (для просушки одежды, ремонта).
  13. Крем для лица от загара (50 мл хватит на несколько человек).
  14. Очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет

Документы:

  1. Паспорт.
  2. Полис страхования (по желанию).
  3. Деньги на дополнительные расходы (до 10000 р., из них наличными до 5000 р.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения графика маршрута?

График маршрута может быть скорректирован инструктором в зависимости от погодных условий и состояния группы.

Даты тура могут измениться, приобретайте билеты только после согласования с куратором тура.

Каким будет маршрут путешествия?

Нитка маршрута:город Ивдель – река Ауспия – перевал Дятлова – гора Отортен (1234 метров) – подножье горы Яныгхачехахль (1024 метра) – река Печора – хребет Маньпупунёр – город Ныроб – город Чердынь – город Пермь.

Основные достопримечательности: перевал Дятлова, озеро Лунтхусаптур, гора Отортен, гора Холатчахль, гора Девяти, плато Маньпупунёр, город Чердынь.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Вадим
11 авг 2025
Организаторам огромный респект! Содержание тура, маршрут и логистика придуманы до мелочей как механизм швейцарских часов! Работа гидов Юрия и Татьяны на 10+ по пятибалльной шкале! Вы все большие молодцы ребята, так держать!!!
Организаторам огромный респект! Содержание тура, маршрут и логистика придуманы до мелочей как механизм швейцарских часов! Работа гидов Юрия и Татьяны на 10+ по пятибалльной шкале! Вы все большие молодцы ребята, так держать!!!
Ю
Юрий
7 авг 2025
Тур прошёл отлично, посетили всё, что планировали. Остались море положительных эмоций и куча классных фотографий.
А
Анненкова
15 авг 2024
Это тур для сильных и выносливых физически людей, готовых к капризам природы. Мы прошагали пешком больше 200 км, и девять дней подряд нас поливал дождик. Сам Пупунёр предстал в тумане,
читать дальше

дожде и шквалистом ветре. Я не знаю зачем мне было дано такое испытание, но в целом я довольна что сходила в этот поход, что вернулась живая и целая, думаю этот жизненный опыт мне приходится однажды.

Это тур для сильных и выносливых физически людей, готовых к капризам природы. Мы прошагали пешком больше
Е
Екатерина
7 янв 2023
Мне очень понравилась организация, все на своем месте!)
М
Марина
5 янв 2023
Все на высшем уровне!
В
Валерия
10 ноя 2022
Замечательный гид Татьяна