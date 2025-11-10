Мои заказы

Каникулы на Вологодчине с народными песнями, плясками и блюдами по старинным рецептам

Съездить в «Семенково», узнать всё о чернении серебра и кружевоплетении и вкусно отобедать в сёлах
Эти земли называют душой Русского Севера. Вы отдохнёте в дворянской усадьбе Череповца и рассмотрите барочные картуши Тотьмы.

Восхититесь величием природы у гигантских скал в Опоках и пройдёте по купеческим кварталам Великого
читать дальше

Устюга.

Полюбуетесь резными палисадами и каменным детинцем Вологды и погуляете среди деревянных теремов и шатровых храмов «Семенково». Узнаете всё о промыслах, которыми издревле славится регион, — чернении серебра и плетении кружев. Посмотрите разудалую фольклорную программу и сами сможете научиться народным песням и пляскам.

А также насладитесь деревенским обедом с пенным и ароматными блюдами из печи с деженем на десерт и сможете отведать специалитетов — знаменитого сливочного масла и ягодных наливок.

Каникулы на Вологодчине с народными песнями, плясками и блюдами по старинным рецептам
Каникулы на Вологодчине с народными песнями, плясками и блюдами по старинным рецептам
Каникулы на Вологодчине с народными песнями, плясками и блюдами по старинным рецептам
Ближайшие даты:
11
июн9
июл13
авг10
сен
Время начала: 08:15

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Питание. В стоимость включены 4 завтрака и 4 обеда. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Автобус.

Возраст участников. От 5 лет (младше 14 лет — со скидкой).

Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Череповцу и посещение усадьбы Гальских. Обед по-деревенски и храм Николая Чудотворца в Сизьме

Утром встретим вас у ж/д вокзала Череповца. Позавтракаем и пойдём знакомиться с городом. Погуляем по живописной набережной и историческому центру, посетим усадьбу Гальских с роскошным ландшафтным парком.

Съездим в село Сизьма, где нас угостят деревенскими блюдами и пивом. Поднимемся на колокольню храма Николая Чудотворца.

Ночевать останемся в Вологде. За ужином помимо основных блюд можно попробовать сливочное масло и наливки из северных ягод (за доплату).

Прогулки по Череповцу и посещение усадьбы Гальских. Обед по-деревенски и храм Николая Чудотворца в СизьмеПрогулки по Череповцу и посещение усадьбы Гальских. Обед по-деревенски и храм Николая Чудотворца в СизьмеПрогулки по Череповцу и посещение усадьбы Гальских. Обед по-деревенски и храм Николая Чудотворца в СизьмеПрогулки по Череповцу и посещение усадьбы Гальских. Обед по-деревенски и храм Николая Чудотворца в Сизьме
2 день

Обед, обзорная экскурсия, посещение Музея мореходов и колокольня Входоиерусалимской церкви в Тотьме. Поездка в Опоки

Следующий город на нашем пути — Тотьма. Тут нас ждут обед, обзорная экскурсия по улочкам и визит в Музей мореходов. Желающие смогут подняться на колокольню бывшей Входоиерусалимской церкви.

Доберёмся к удивительному природному чуду — гигантским скалам в Опоках, которые называют северным дивом. Вечером заселимся в отель Великого Устюга.

Обед, обзорная экскурсия, посещение Музея мореходов и колокольня Входоиерусалимской церкви в Тотьме. Поездка в ОпокиОбед, обзорная экскурсия, посещение Музея мореходов и колокольня Входоиерусалимской церкви в Тотьме. Поездка в ОпокиОбед, обзорная экскурсия, посещение Музея мореходов и колокольня Входоиерусалимской церкви в Тотьме. Поездка в ОпокиОбед, обзорная экскурсия, посещение Музея мореходов и колокольня Входоиерусалимской церкви в Тотьме. Поездка в Опоки
3 день

Купеческие кварталы и ювелирный завод Великого Устюга. Фольклорная программа и обед в Нюксенице

Начнём день со знакомства с Великим Устюгом. Полюбуемся целыми кварталами купеческой застройки и на ювелирном заводе узнаем всё о древнем промысле — чернении серебра.

Заедем в село Нюксеница. Нас встретят душевной фольклорной программой «Пой, пляши по-вологодски!», желающих научат песням и танцам. На обед подадут блюда из печи, а на десерт — дежень из овсяного толокна с творогом, сметаной и молоком.

К вечеру вернёмся в Вологду, где проведём ночь.

Купеческие кварталы и ювелирный завод Великого Устюга. Фольклорная программа и обед в НюксеницеКупеческие кварталы и ювелирный завод Великого Устюга. Фольклорная программа и обед в НюксеницеКупеческие кварталы и ювелирный завод Великого Устюга. Фольклорная программа и обед в НюксеницеКупеческие кварталы и ювелирный завод Великого Устюга. Фольклорная программа и обед в Нюксенице
4 день

Деревянное зодчество в этномузее «Семенково». Экскурсии и мастер-класс по кружевоплетению в Вологде

В первой половине дня поедем в «Семенково». Это этнографический музей под открытым небом с резными теремами, ветряными мельницами, шатровыми церквями.

По возвращении в Вологду погуляем среди деревянных срубов и сходим в кремль. После обеда запланирован мастер-класс по кружевоплетению в Музее кружева. В финале тура заглянем в фирменный магазин за сливочным маслом.

Деревянное зодчество в этномузее «Семенково». Экскурсии и мастер-класс по кружевоплетению в ВологдеДеревянное зодчество в этномузее «Семенково». Экскурсии и мастер-класс по кружевоплетению в ВологдеДеревянное зодчество в этномузее «Семенково». Экскурсии и мастер-класс по кружевоплетению в ВологдеДеревянное зодчество в этномузее «Семенково». Экскурсии и мастер-класс по кружевоплетению в Вологде

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное (взрослый)33 500 ₽
1-местное (взрослый)36 700 ₽
Ребёнок 5-14 лет33 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • По 4 завтрака и обеда
  • Трансферы от/до ж/д вокзалов
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Череповец и обратно в ваш город из Вологды
  • Ужины (ужин с вологодским сливочным маслом и местными наливочками из северной ягоды) - 1100 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 3200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Череповца, 8:15
Завершение: Ж/д вокзал Вологды, выбирайте вечерние поезда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Череповце
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Задать вопрос
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Череповце
Все туры из Череповца