Восхититесь величием природы у гигантских скал в Опоках и пройдёте по купеческим кварталам Великого
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+
Питание. В стоимость включены 4 завтрака и 4 обеда. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Автобус.
Возраст участников. От 5 лет (младше 14 лет — со скидкой).
Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.
Программа тура по дням
Прогулки по Череповцу и посещение усадьбы Гальских. Обед по-деревенски и храм Николая Чудотворца в Сизьме
Утром встретим вас у ж/д вокзала Череповца. Позавтракаем и пойдём знакомиться с городом. Погуляем по живописной набережной и историческому центру, посетим усадьбу Гальских с роскошным ландшафтным парком.
Съездим в село Сизьма, где нас угостят деревенскими блюдами и пивом. Поднимемся на колокольню храма Николая Чудотворца.
Ночевать останемся в Вологде. За ужином помимо основных блюд можно попробовать сливочное масло и наливки из северных ягод (за доплату).
Обед, обзорная экскурсия, посещение Музея мореходов и колокольня Входоиерусалимской церкви в Тотьме. Поездка в Опоки
Следующий город на нашем пути — Тотьма. Тут нас ждут обед, обзорная экскурсия по улочкам и визит в Музей мореходов. Желающие смогут подняться на колокольню бывшей Входоиерусалимской церкви.
Доберёмся к удивительному природному чуду — гигантским скалам в Опоках, которые называют северным дивом. Вечером заселимся в отель Великого Устюга.
Купеческие кварталы и ювелирный завод Великого Устюга. Фольклорная программа и обед в Нюксенице
Начнём день со знакомства с Великим Устюгом. Полюбуемся целыми кварталами купеческой застройки и на ювелирном заводе узнаем всё о древнем промысле — чернении серебра.
Заедем в село Нюксеница. Нас встретят душевной фольклорной программой «Пой, пляши по-вологодски!», желающих научат песням и танцам. На обед подадут блюда из печи, а на десерт — дежень из овсяного толокна с творогом, сметаной и молоком.
К вечеру вернёмся в Вологду, где проведём ночь.
Деревянное зодчество в этномузее «Семенково». Экскурсии и мастер-класс по кружевоплетению в Вологде
В первой половине дня поедем в «Семенково». Это этнографический музей под открытым небом с резными теремами, ветряными мельницами, шатровыми церквями.
По возвращении в Вологду погуляем среди деревянных срубов и сходим в кремль. После обеда запланирован мастер-класс по кружевоплетению в Музее кружева. В финале тура заглянем в фирменный магазин за сливочным маслом.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное (взрослый)
|33 500 ₽
|1-местное (взрослый)
|36 700 ₽
|Ребёнок 5-14 лет
|33 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- По 4 завтрака и обеда
- Трансферы от/до ж/д вокзалов
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Череповец и обратно в ваш город из Вологды
- Ужины (ужин с вологодским сливочным маслом и местными наливочками из северной ягоды) - 1100 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - 3200 ₽