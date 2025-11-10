Утром встретим вас у ж/д вокзала Череповца. Позавтракаем и пойдём знакомиться с городом. Погуляем по живописной набережной и историческому центру, посетим усадьбу Гальских с роскошным ландшафтным парком.

Съездим в село Сизьма, где нас угостят деревенскими блюдами и пивом. Поднимемся на колокольню храма Николая Чудотворца.

Ночевать останемся в Вологде. За ужином помимо основных блюд можно попробовать сливочное масло и наливки из северных ягод (за доплату).