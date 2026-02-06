Описание тура
Дагестан — это гостеприимный край, где природа и история сплетаются в уникальные памятники.
Программа тура по дням
Знакомство с Дагестаном
Отправимся в путешествие к одной из самых живописных смотровых площадок, откуда открывается великолепный вид на Ирганайское водохранилище — Харачи. По пути мы также посетим заброшенный аул Гоор и его окрестности.
На маршруте нас ожидает Гимринский тоннель и башня.
Ирганайское водохранилище — это не только природное чудо, но и популярный объект для фотосессий.
На смотровой площадке Харачи и у Дагестанского языка тролля можно сделать потрясающие фотографии и насладиться захватывающими видами.
Сегодняшний день завершается посещением Датунского храма.
В первый день тура нас ждет вкусный обед в стиле Дагестана. Вечером мы поужинаем в гостевом доме.
Хунзахское плато и теснина
Завтрак в гостевом доме, а затем мы отправимся в путешествие по Хунзахскому плато, расположенному выше 2000 метров над уровнем моря. Здесь нас ждут одни из самых красивых водопадов и природных памятников.
По пути мы посетим смотровую площадку Дарада-Мурада и Карадахскую теснину. Затем нас ждут водопады Хунзахского района. Обед будет вкусным, а после мы посетим мастер-класс по изготовлению урбеча.
Вечером мы посетим комплекс Матлас и Каменную чашу. Затем нас ждет ужин в гостевом доме.
Аул призрак Гамсутль и окрестности
Гуниб — важная историческая точка, где завершилась Кавказская война благодаря мирным переговорам. Здесь можно увидеть великолепные памятники истории и природы.
Гамсутль — это заброшенное село в Дагестане, известное своей уникальной архитектурой и завораживающими видами. Оно также стало популярным благодаря своим инстаграмным дверям.
Мы посетим Чохские террасы, где сделаем памятные фотографии, а также точку Айвазовского, откуда художник писал свою знаменитую картину Гуниб.
Кроме того, мы заглянем в краеведческий музей Гуниба.
Салтинский водопад — удивительное природное явление, подземный водопад. Вечером нас ждет ужин в гостевом доме.
Дербент
Самый древний и самый южный город России
Это путешествие в историю, уходящую в далекое прошлое.
Мы отправимся по маршруту: Купинский перевал и Левашинский район.
Проведем экскурсию по крепости Нарын-кала с местным гидом.
Нас ждет вкусный обед от южных жителей региона.
Посетим старую часть города — магалы и древнюю мечеть Дербента.
Осмотрим экраноплан Лунь.
Насладимся впечатляющим светомузыкальным фонтаном.
Прогуляемся по набережной и направимся в гостевой дом, где нас ждет вкусный ужин.
Жемчужина Дагестана это судакский каньон
Посетим живописные смотровые площадки с потрясающим видом на каньон. Насладимся вкусным обедом.
После завтрака отправимся к бархану Сарыкум, затем в комплекс Главрыба и пещеру Нохъо.
Прокатимся на катере по Сулакскому каньону.
Посетим смотровые площадки с видом на реку Сулак и Чиркейское водохранилище.
Завершим тур в Махачкале.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 4 ночи
- Питание трехразовое
- Трансфер и услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Перелет
- Холодные И Горячие Напитки
- Заказ Еды По Меню
Пожелания к путешественнику
Соблюдение дресс кода