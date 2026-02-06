1 день

Знакомство с Дагестаном

Отправимся в путешествие к одной из самых живописных смотровых площадок, откуда открывается великолепный вид на Ирганайское водохранилище — Харачи. По пути мы также посетим заброшенный аул Гоор и его окрестности.

На маршруте нас ожидает Гимринский тоннель и башня.

Ирганайское водохранилище — это не только природное чудо, но и популярный объект для фотосессий.

На смотровой площадке Харачи и у Дагестанского языка тролля можно сделать потрясающие фотографии и насладиться захватывающими видами.

Сегодняшний день завершается посещением Датунского храма.

В первый день тура нас ждет вкусный обед в стиле Дагестана. Вечером мы поужинаем в гостевом доме.

