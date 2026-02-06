В гостях у дагестанцев: весь Дагестан, всё включено за 5 дней

Погружение в культуру и обычаи горцев
Описание тура

Дагестан — это гостеприимный край, где природа и история сплетаются в уникальные памятники.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Дагестаном

Отправимся в путешествие к одной из самых живописных смотровых площадок, откуда открывается великолепный вид на Ирганайское водохранилище — Харачи. По пути мы также посетим заброшенный аул Гоор и его окрестности.

На маршруте нас ожидает Гимринский тоннель и башня.

Ирганайское водохранилище — это не только природное чудо, но и популярный объект для фотосессий.

На смотровой площадке Харачи и у Дагестанского языка тролля можно сделать потрясающие фотографии и насладиться захватывающими видами.

Сегодняшний день завершается посещением Датунского храма.

В первый день тура нас ждет вкусный обед в стиле Дагестана. Вечером мы поужинаем в гостевом доме.

2 день

Хунзахское плато и теснина

Завтрак в гостевом доме, а затем мы отправимся в путешествие по Хунзахскому плато, расположенному выше 2000 метров над уровнем моря. Здесь нас ждут одни из самых красивых водопадов и природных памятников.

По пути мы посетим смотровую площадку Дарада-Мурада и Карадахскую теснину. Затем нас ждут водопады Хунзахского района. Обед будет вкусным, а после мы посетим мастер-класс по изготовлению урбеча.

Вечером мы посетим комплекс Матлас и Каменную чашу. Затем нас ждет ужин в гостевом доме.

3 день

Аул призрак Гамсутль и окрестности

Гуниб — важная историческая точка, где завершилась Кавказская война благодаря мирным переговорам. Здесь можно увидеть великолепные памятники истории и природы.

Гамсутль — это заброшенное село в Дагестане, известное своей уникальной архитектурой и завораживающими видами. Оно также стало популярным благодаря своим инстаграмным дверям.

Мы посетим Чохские террасы, где сделаем памятные фотографии, а также точку Айвазовского, откуда художник писал свою знаменитую картину Гуниб.

Кроме того, мы заглянем в краеведческий музей Гуниба.

Салтинский водопад — удивительное природное явление, подземный водопад. Вечером нас ждет ужин в гостевом доме.

4 день

Дербент

Самый древний и самый южный город России

Это путешествие в историю, уходящую в далекое прошлое.

Мы отправимся по маршруту: Купинский перевал и Левашинский район.

Проведем экскурсию по крепости Нарын-кала с местным гидом.

Нас ждет вкусный обед от южных жителей региона.

Посетим старую часть города — магалы и древнюю мечеть Дербента.

Осмотрим экраноплан Лунь.

Насладимся впечатляющим светомузыкальным фонтаном.

Прогуляемся по набережной и направимся в гостевой дом, где нас ждет вкусный ужин.

5 день

Жемчужина Дагестана это судакский каньон

Посетим живописные смотровые площадки с потрясающим видом на каньон. Насладимся вкусным обедом.

После завтрака отправимся к бархану Сарыкум, затем в комплекс Главрыба и пещеру Нохъо.

Прокатимся на катере по Сулакскому каньону.

Посетим смотровые площадки с видом на реку Сулак и Чиркейское водохранилище.

Завершим тур в Махачкале.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 4 ночи
  • Питание трехразовое
  • Трансфер и услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелет
  • Холодные И Горячие Напитки
  • Заказ Еды По Меню
Пожелания к путешественнику

Соблюдение дресс кода

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алидибир
Алидибир — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Приветствую! Меня зовут Алидибир. Я организую путешествия по живописным местам Дагестана и Северного Кавказа. Приглашаю вас отправиться в горы, где вас ждут захватывающие открытия и незабываемые впечатления. Мы вместе с нашей
командой откроем Дагестан без стереотипов, показывая его самые удивительные уголки. Я юрист по профессии, но душа моя всегда была связана с горами. С детства я рос в этом краю, и туризм стал для меня не просто увлечением, а призванием. Юридическое образование помогает мне обеспечивать безопасность и комфорт, ведь строгое соблюдение законов — залог успешного и приятного отдыха. Мы используем надёжные японские внедорожники и микроавтобусы. Наши гиды — местные жители, которые лучше всех знают горы, рассказывают интересные истории и прошли аттестацию. Наши отзывы скажут о нас!!! #турвгоры #турсгорцем

-25%
58 000 ₽
от 43 500 ₽ за человека