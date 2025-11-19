Мы поселимся в самом сердце Адыгеи, будем гулять к водопадам Руфабго, на смотровые площадки, поднимемся в гору к Чертову
Программа тура по дням
Сбор группы в Краснодаре, прогулка по Хаджохской теснине, парк Мишоко
Собираемся мы у железнодорожного вокзала Краснодара, откуда отправимся на нашем автобусе прямо в горы. Ехать предстоит порядка 3-4 часов.
Сделаем небольшую остановку на обед, а также сразу же заедем посмотреть на Хаджохскую теснину и потом в ущелье Мишоко.
Теснина — это узкий скальный каньон с оборудованной тропой. Местами ширина каньона составляет всего 7 метров с высоченными отвесными скалам, где бурная горная река Белая бушует не на шутку. Виды тут дух захватывают.
После короткого переезда пойдем гулять по ущелью Мишоко, там же находится и экстрим-парк Мишоко. Мы обязательно поднимемся наверх ущелья, чтобы посмотреть на него с высоты, а самые бесстрашные смогут насладиться всеми благами экстрим-парка и, например, пролететь над ущельем или пройти по виа-феррате. Также здесь можно покататься на лошадках.
После всех прогулок доедем до нашей базы отдыха и заселимся в уютные номера. Устроим ужин и окончательно познакомимся.
- 175 км едем
- Две прогулки по 2 часа
- Домик в горах
- Ранний сбор
Горы Кавказа, прогулка на водопады Руфабго и Новый год
Сегодня мы встанем пораньше. Позавтракаем, и в путь.
Пойдем в гору, а уж сколько по времени это займет, зависит от сил группы и натоптанности тропы.
Поднимемся, чтобы полюбоваться видом Западных Кавказских гор на все 360 градусов, идем к скале Чертов палец. На вершине самые зоркие смогут увидеть величественный Эльбрус, но вдалеке и при хороших погодных условиях.
Помимо этого прогуляемся мы и к веревочному парку Тетис. Кто захочет, тот походит по веревочным маршрутам с потрясающими пейзажами, остальные же смогут полюбоваться причудливыми скалами, посмотреть стоянку первобытного человека и загадать желание в одном специальном гроте.
После спустимся к дороге и отправимся к водопадам Руфабго, причем многие будут частично или полностью заледеневшими. Мы увидим не один-два водопада, попробуем посетить их все.
Прогулка примерно на 2,5 км с множеством совершенно разных и необычных водопадов, к тому же сам маршрут пролегает среди живописных скал.
По пути перекусим, а домой вернемся уже к вечеру. Возвращаемся в наш теплый дом, чтобы подготовиться к Новому году. Вечером дружно отметим праздник.
- Смотровая Чертов палец
- Готовимся к празднику
- Прогулка до 12 км
- Уютный Новый год в доме
Горячие источники и мастер-класс по приготовлению адыгейского сыра
Это утро Нового года будет лучшим. Свежий воздух гор, вершины, вечнозелёные ёлки в снегу. Класс!
Мы отоспимся, позавтракаем и отправимся греться в горячих источниках. Как же здорово сидеть в тёплом бассейне и любоваться снежными вершинами вокруг.
Там же и пообедаем в кафе.
После всех этих спа-процедур мы пойдем готовить национальное блюдо на мастер-класс, где нас познакомят с местными традициями и легендами.
Вечером дома сможем попробовать то, что приготовили, и поделимся впечатлениями за чашечкой вкусного чая.
- Переезд 30 минут
- Горячие источники
- Мастер-класс по национальным блюдам
- Дома будем к вечеру
Зимний сплав и переезд в Гуамку
Утром после завтрака сразу собираем вещи и грузим их в трансфер. Сегодня большой день!
Кульминацией нашего путешествия будет зимний сплав по реке Белая. Это уникальная возможность, поскольку мягкий климат и отсутствие заморозков позволяют сплавлять здесь круглый год.
Замерзнуть не получится: нам выдадут надежные гидрокостюмы, толстые неопреновые, а также специальную обувь. Управлять процессом будут профессиональные спортсмены по рафтингу. Такие ощущения точно не забудутся.
После обеда в кафе посетим Гранитный каньон и поедем в Гуамку, в новый дом, где расселимся, освоимся и поужинаем.
- Переезд до рафтинга не более 40 мин
- Зимний рафтинг 1,5 часа
- Переезд в Гуамку не более 1 часа
- Новая база размещения
Гуамка и банька
С самого утра после завтрака поедем кататься на экскурсионном поезде. Поезд идет до середины ущелья, по узкоколейной железной дороге, внутри будет звучать экскурсионная программа, все внимательно послушаем, а по приезде прогуляемся по «дикой» части ущелья и, если останутся силы, то посетим парочку смотровых площадок или еще один экстрим-парк.
Обедаем в любом понравившемся нам кафе.
После всего вечерком паримся в бане и прыгаем в сугробы. Проводим завершающий вечер, завтра уже все разъедутся, кто куда.
- Поездка на поезде с экскурсией не более 1 часа
- Жаркая банька
- Прогулки до 5 км
- Завершающий ужин
Прогулка-поездка по Гуамскому ущелью. Завершающий день
Утром завтракаем, собираем вещи и грузимся в трансфер. Едем в сторону Краснодара.
По пути можно будет выйти в Горячем Ключе, так как именно отсюда можно поехать на скоростной «Ласточке» до моря (ехать полтора часа до Туапсе). Крайне рекомендуем отдохнуть там еще денек-два и уже оттуда отправиться домой.
- 160 км едем до Краснодара
- Можно отправиться на море
- Прощаемся с горами
- До новых встреч!
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
В Даховской мы живем в отдельном доме без посторонних.
В Гуамке мы ночуем 2 ночи в благоустроенных номерах на 2 человека.
Внимание: одноместное размещение не предусмотрено (только за доплату).
Варианты проживания
Гостевой дом в Даховской
Большoй дoм c тeплым баccейнoм нa 4 спальни на живопиcнoм бeрeгу pеки Бeлaя в ст. Даxовcкaя в окружении гор.
По кроватям: 4 двуспальные и все остальные односпальные (всего 14 мест в доме).
В номерах душ и туалет. В пешей доступности есть магазины и кафе.
На каждом этаже отдельная кухня с обеденной зоной.
1 этаж рассчитан на 6 человек: первый номер на 4 человек 2-комнатный с кухней-столовой и удобствами; второй номер на 2 человека с удобствами.
2 этаж рассчитан на 8 человек (номера на 3-4 человека): два номера с удобствами + кухня-столовая.
Дом снабжен всем необходимым для комфортного пребывания: посуда, постельное бельё, полотенца и мыло, ТВ, отопление в доме — тёплый пол, со всех окон открывается панорамный вид на горы.
Во дворе баня на дровах, чан (оплачиваются отдельно). Беседка с камином и прекрасным видом на горы и берег реки Белая. Имеется мангал, шампура и решётки.
Гостиница в Гуамке
Живем в центре. Гостиница с кафе, сауной и гриль-зоной и своим небольшим двориком.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Краснодара и обратно (можно потом поехать на море)
- Проживание в гостевых домах в горах
- Вкусные плотные завтраки
- Входные билеты к водопадам Руфабго
- Посещение Хаджохской теснины
- Все переезды по маршруту
- Русская жаркая банька
- Зимний рафтинг и прокат неопреновых костюмов
- Проезд на поезде в Гуамском ущелье
- Праздничные угощения к новогоднему столу
- Новогодние подарки от турклуба
- Групповая аптечка
- Страховка от НС
- Забота опытного инструктора
Что не входит в цену
- Дорога до Краснодара и обратно (билет на поезд/самолет)
- Посещение горячих источников
- Обеды и ужины (кафе, иногда можно готовить самим)
- Любые развлечения, не включенные в стоимость (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возьмите с собой теплые вещи, рюкзачок, в котором можно носить все самое необходимое на время поездок (шапку, шарф, перчатки, фотоаппарат, термос, перекус).
Несколько пар обуви или грелки пригодятся на случай, если ноги намокнут.
Не забудьте взять купальные принадлежности: нас ждут спа-процедуры в горячих источниках и жаркая русская банька!
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- фонарик налобный светодиодный.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- шапка теплая;
- накидка от дождя с капюшоном;
- сменные треккинговые ботинки;
- зимняя обувь;
- тапочки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- банное.
Рекомендуем добавить:
- термобельё;
- пуховка (теплая куртка);
- балаклава;
- термос;
- платье;
- пауэрбанк;
- электрические сушилки для обуви.
Будет холодно?
Средние температуры в наши даты около -10. Может быть теплее в связи с близостью Черного моря. По вечерам прохладнее из-за высокогорья.
Наш комфорт на 90% зависит от правильно подобранного снаряжения, причем оно не обязательно должно стоить огромных денег.
С правильно подобранным снаряжением любая погода — в радость. Следуйте нашим рекомендациям, чтобы получать удовольствие от путешествия, а не дискомфорт от неподходящей экипировки.
Убедитесь, что у вас
- Тёплая верхняя одежда (пуховик, мембранные или лыжные штаны)
- Надёжная зимняя обувь (подробные рекомендации ниже)
- Теплые варежки
- Термобельё и флис
- Шапка, шарф, бафф
- Термос с чаем
Как будем питаться?
Завтраки нам будут предоставлены на базах (включены в стоимость). Мы постараемся учесть все ограничения по питанию, которые вы укажете в анкете. А обеды и ужины — мы сами выбираем, куда пойти перекусить, все кафе и магазины в пешей доступности (оплачивается отдельно).
Также будут оборудованные кухни и, при желании, можно будет готовить самим.
Будут ли связь и интернет?
Да, можно продолжать пользоваться своей сим-картой. Сотовая связь и мобильный интернет должны быть доступны (если не будут их глушить).
На территории обеих баз отдыха есть интернет.
Обратим внимание, что на морозе телефон может быстро садиться. Во-первых, держите его ближе к телу, в тепле. А во-вторых, возьмите с собой PowerBank, чтобы точно всегда оставаться на связи.
Можно ли участвовать с ребенком?
Участие детей возможно по согласованию с организатором. Рекомендуемый возраст — от 9 лет. Мы будем много ходить и гулять, не каждый ребенок сможет или захочет, поэтому помните, что всегда есть вариант остаться дома и пропустить одну из прогулок.
Внутренние переезды небольшие, самый длинный переезд планируется из Краснодара, он будет до 5 часов, но с остановками и прогулками по пути.
Какая обувь нужна (можно ли в кроссовках или сапогах?)
Основная обувь
Идеальный вариант — треккинговые ботинки с хорошей поддержкой голеностопа.
Если нет треккинговых – подойдут любые зимние ботинки с агрессивным протектором.
Ваша обувь должна
- Надёжно фиксировать ногу (чтобы не подвернуть голеностоп).
- Не скользить (агрессивный протектор обязателен!).
- Выдерживать влагу (промокнет — но не развалится).
Что ещё взять?
Сменная обувь всегда будет кстати. Это могут быть сапожки дутики или ЭВА.
Носки — 2-3 пары (включая тёплые и быстросохнущие).
Совет
Перед выездом обязательно разносите новую обувь! Даже самые удобные ботинки могут натереть, если надеть их впервые прямо на маршруте.
Если сомневаетесь в выборе — пишите, поможем подобрать вариант под ваш маршрут!