1 день

Сбор группы в Краснодаре, прогулка по Хаджохской теснине, парк Мишоко

Собираемся мы у железнодорожного вокзала Краснодара, откуда отправимся на нашем автобусе прямо в горы. Ехать предстоит порядка 3-4 часов.

Сделаем небольшую остановку на обед, а также сразу же заедем посмотреть на Хаджохскую теснину и потом в ущелье Мишоко.

Теснина — это узкий скальный каньон с оборудованной тропой. Местами ширина каньона составляет всего 7 метров с высоченными отвесными скалам, где бурная горная река Белая бушует не на шутку. Виды тут дух захватывают.

После короткого переезда пойдем гулять по ущелью Мишоко, там же находится и экстрим-парк Мишоко. Мы обязательно поднимемся наверх ущелья, чтобы посмотреть на него с высоты, а самые бесстрашные смогут насладиться всеми благами экстрим-парка и, например, пролететь над ущельем или пройти по виа-феррате. Также здесь можно покататься на лошадках.

После всех прогулок доедем до нашей базы отдыха и заселимся в уютные номера. Устроим ужин и окончательно познакомимся.

175 км едем

Две прогулки по 2 часа

Домик в горах

Ранний сбор

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160