Что вас ожидает

Пещера, подземное озеро и фантастические панорамы

На Телевышке я расскажу о природе Восточного Приморья, расшифрую названия окружающих сопок и раскрою, почему Дальнегорск возвели на таком расстоянии от других населенных пунктов. Далее мы спустимся в Николаевскую пещеру — она отлично подходит для первого знакомства с подземным миром. Вы узнаете интересные факты о карстовых процессах и увидите подземное озерцо.

Карьер, минералы и красочное водохранилище

На заброшенном карьере мы поговорим о дальнегорских месторождениях. Пороемся в камнях, и, если повезет, отыщем небольшой минерал вам на память. А Горбушинское водохранилище — это кусочек Байкала в Приморье! Оно покорит вас окружающими высокими сопками, скалами и чистейшей водой. Летом в нем можно искупаться, а зимой погулять по толстому прозрачному льду.

Организационные детали

Я могу вас забрать из аэропорта, автовокзала, отеля или съемной квартиры и после экскурсии отвезти обратно. Все транспортные расходы включены в стоимость.