Дальнегорск и его живописные окрестности

Телевышка, карстовая пещера, водохранилище и заброшенный карьер на авто-пешеходной экскурсии

Дальнегорск — самый восточный и высокогорный город Приморья.

Вы посетите видовую площадку на сопке Телевизионная, исследуете Николаевскую пещеру и полюбуетесь Горбушинским водохранилищем.

Заедете на заброшенный карьер и раскроете особенности местных минералов.

Я расскажу, как складывалась история Дальнегорска и как мы здесь живем.
Дальнегорск и его живописные окрестности
Дальнегорск и его живописные окрестности
Дальнегорск и его живописные окрестности
Дальнегорск и его живописные окрестности
Дальнегорск и его живописные окрестности
Дальнегорск и его живописные окрестности
Дальнегорск и его живописные окрестности
Дальнегорск и его живописные окрестности
Дальнегорск и его живописные окрестности
Дальнегорск и его живописные окрестности

Что вас ожидает

Пещера, подземное озеро и фантастические панорамы

На Телевышке я расскажу о природе Восточного Приморья, расшифрую названия окружающих сопок и раскрою, почему Дальнегорск возвели на таком расстоянии от других населенных пунктов. Далее мы спустимся в Николаевскую пещеру — она отлично подходит для первого знакомства с подземным миром. Вы узнаете интересные факты о карстовых процессах и увидите подземное озерцо.

Карьер, минералы и красочное водохранилище

На заброшенном карьере мы поговорим о дальнегорских месторождениях. Пороемся в камнях, и, если повезет, отыщем небольшой минерал вам на память. А Горбушинское водохранилище — это кусочек Байкала в Приморье! Оно покорит вас окружающими высокими сопками, скалами и чистейшей водой. Летом в нем можно искупаться, а зимой погулять по толстому прозрачному льду.

Организационные детали

Я могу вас забрать из аэропорта, автовокзала, отеля или съемной квартиры и после экскурсии отвезти обратно. Все транспортные расходы включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Роман
Роман
Меня зовут Роман, я коренной житель Дальнегорска. Это уголок Земли, где тайга встречается с океаном. Как геологу мне комфортны и понятны лесные дебри. Как фридайверу — близка и морская стихия. Буду рад познакомить с великолепной южной тайгой и чистейшим Японским морем всех отважных путешественников, добравшихся до восточного побережья Приморского края.
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