29 января 1986 года над Дальнегорском произошло нечто необъяснимое. Среди всех версий наибольшую популярность получила теория о крушении НЛО.
Давайте поднимемся на высоту 611, где произошло событие космического масштаба! Вы прикоснётесь к тайне, попробуете поискать детали летающей тарелки. И конечно, насладитесь живописной природой.
Давайте поднимемся на высоту 611, где произошло событие космического масштаба! Вы прикоснётесь к тайне, попробуете поискать детали летающей тарелки. И конечно, насладитесь живописной природой.
Описание экскурсии
Мы поднимемся по крутому хребту. Вы увидите, как расступаются сопки и таёжные дали, среди которых затерялся Дальнегорск — городок, хранящий космическую тайну.
По пути через лес я расскажу о флоре и фауне Восточного Приморья. Когда начнутся скалы — о геологии района, градообразующих предприятиях города и о том, чем живут местные жители.
Вот и наша цель — высота 611. На вершине хребта сделаем привал у памятника летающей тарелке и полюбуемся живописным видом на долину.
Здесь мы обсудим, какие версии случившегося наиболее правдоподобны. Я поделюсь историями о таинственных и смешных случаях, связанных с появлением НЛО. И о том, как местные жители сталкивались с непознанным.
Организационные детали
- Нас ожидает крутой подъём, местами по камням и скалам. Маршрут не подойдёт пожилым людям, маленьким детям, людям с проблемами опорно-двигательного аппарата и тем, кто боится высоты
- Надевайте прочную и удобную обувь и обязательно возьмите с собой воду
- Если захотите устроить небольшую тематическую фотосессию — захватите с собой грим для лица и краски холи (зелёные или любые другие)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Дальнегорске
Провёл экскурсии для 29 туристов
Меня зовут Роман, я коренной житель Дальнегорска. Это уголок Земли, где тайга встречается с океаном. Как геологу мне комфортны и понятны лесные дебри. Как фридайверу — близка и морская стихия. Буду рад познакомить с великолепной южной тайгой и чистейшим Японским морем всех отважных путешественников, добравшихся до восточного побережья Приморского края.