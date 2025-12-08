29 января 1986 года над Дальнегорском произошло нечто необъяснимое. Среди всех версий наибольшую популярность получила теория о крушении НЛО. Давайте поднимемся на высоту 611, где произошло событие космического масштаба! Вы прикоснётесь к тайне, попробуете поискать детали летающей тарелки. И конечно, насладитесь живописной природой.

Мы поднимемся по крутому хребту. Вы увидите, как расступаются сопки и таёжные дали, среди которых затерялся Дальнегорск — городок, хранящий космическую тайну.

По пути через лес я расскажу о флоре и фауне Восточного Приморья. Когда начнутся скалы — о геологии района, градообразующих предприятиях города и о том, чем живут местные жители.

Вот и наша цель — высота 611. На вершине хребта сделаем привал у памятника летающей тарелке и полюбуемся живописным видом на долину.

Здесь мы обсудим, какие версии случившегося наиболее правдоподобны. Я поделюсь историями о таинственных и смешных случаях, связанных с появлением НЛО. И о том, как местные жители сталкивались с непознанным.

