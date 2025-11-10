Северное сияние, танцующее в небе, как сказочный фейерверк, незабываемые
Программа тура по дням
Прилет и вечерняя программа в Якутске
15:00/16:20 Прилет в Якутск в зависимости от рейса.
Трансфер.
Размещение в гостинице «Азимут».
Ужин в ресторане «Мус Хая» (европейская, северная, китайская кухня).
Автоэкскурсия по вечернему Якутску.
«Царство вечной мерзлоты». Вылет в Депутатский. Охота за северным сиянием
09:00 Выезд из гостиницы.
09:30 Экскурсия в туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты».
Обед в одном из кафе города.
Трансфер до аэропорта.
12:20 Начало регистрации в аэропорту.
14:20 Вылет в п. Депутатский. По прилету обряд встречи в аэропорту.
Трансфер.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Охота за северным сиянием с выездом за посёлок.
Экскурсия по Депутатскому. Охота за северным сиянием
Завтрак в гостинице.
10:00 Посещение дома культуры поселка Депутатского.
Обряд очищения и концертная программа. В ходе концертной программы состоится выступление ансамблей народов Севера.
Обед в доме культуры с дегустацией блюд северной кухни.
Посещение общеобразовательной школы. Экскурсия по школе, встреча с учащимися.
Здесь вы увидите как проходит учебный процесс в условиях Арктики и пообщаетесь со школьниками.
Посещение школы искусств. Экскурсия по школе, концерт учащихся.
Посещение косторезной мастерской. Здесь вы увидите уникальные работы мастеров Севера.
Ужин в гостинице.
Охота за северным сиянием с выездом за поселок.
В гости к оленеводам Арктики. Охота за северным сиянием
Завтрак в гостинице.
10:00 Выезд к оленьему стаду №5.
Стадо расположено в 20 километрах от посёлка. Трансфер 15 километров по автодороге, 5 километров на санях снегоходов.
Обед у оленеводов (кухня оленеводов).
Во время обеда хозяева стада расскажут про работу и свой быт.
Экскурсия к оленьему стаду. Фотографирование.
Выезд в Депутатский с остановками на фотографирование.
Ужин в гостинице.
Охота за северным сиянием с выездом за посёлок.
Выезд в тундровую часть Арктики. Купание под звёздным небом. Охота за северным сиянием
Завтрак в гостинице.
10:00 Выезд в тундровую часть Арктики.
Автодорога на Усть-Куйгу. 100 км от Депутатского (до дорожного участка).
По приезде на место фотографирование, эксперименты с холодом (салют горячим кипятком, замерзший доширак и т. п.).
Обед, перекус по дороге.
Ранний ужин в гостинице.
Посещение бассейна в посёлке.
Купание под звёздным небом среди мерцающих огней «Авроры».
Охота за северным сиянием с выездом за посёлок.
Речка Иргичан. Вылет в Якутск
Завтрак в гостинице.
Выезд на речку Иргичан.
В это время оголенный от весенних ветров прозрачный лёд речки Иргичан создает уникальную картину.
Фотографирование.
Возвращение в гостиницу.
Обед.
Трансфер в аэропорт. Регистрация и вылет в Якутск.
По прилете трансфер.
Ужин в одном из кафе города.
Размещение в гостинице «Азимут».
Отдых.
Ленские Столбы
Ранний завтрак в гостинице.
08:00 Выезд на Ленские Столбы.
Расстояние от Якутска до Ленских Столбов составляет 220 километров. Поездка займёт 3,5 часа.
В пути остановки у наскальных рисунков «Эмэгэттэх».
Наскальные рисунки находятся на левом берегу реки Лены. Это писаницы людей, живших здесь в бронзовую эпоху.
12:30 Прибытие на турбазу «Батамай».
Обед в ресторане Lena Pillars (европейская, северная и китайская кухня).
Из кафе открывается прекрасный панорамный вид на Ленские Столбы.
13:30 Переправа через Лену, прибытие к Ленским Столбам.
Экскурсия на Ленские Столбы начинается с тропы длиной 2,8 км. Тропа постепенно поднимается к вершине скал Ленских Столбов. Высота подъема 225 метров.
После спуска выезд к Петровским писаницам. Петровские писаницы — самые знаменитые наскальные рисунки реки Лена.
Ужин в ресторане Lena Pillars.
18:30 Отправление в обратный путь до Якутска.
22:00 Прибытие в Якутск.
Вылет в Харбин
Ранний завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация и вылет в Харбин.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах и гостевых домах г. Якутска и п. Депутатского.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:
- группа из двух человек – 703 000 руб.;
- группа из четырёх человек – 408 000 руб.;
- группа из шести человек – 368 000 руб.;
- группа из восьми человек – 320 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Азимут»
Отель «Азимут» расположен в самом сердце города. Здесь созданы все условия для приятного и комфортного отдыха.
В отеле есть всё необходимое: бассейн, хамам, солярий, парковка, доступ в интернет и тренажёрный зал.
Для проживания доступны различные категории номеров. В каждом номере есть современная мебель и техника: телевизор, телефон, спутниковые каналы, электрочайник, сплит-система и мини-бар. Также в номере есть санузел с ванной, туалетом, раковиной и средствами личной гигиены.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак по системе «шведский стол» с большим выбором блюд. В ресторане на территории отеля можно не только вкусно поесть, но и насладиться живой музыкой. Также есть пиццерия и возможность заказать еду в номер.
Для деловых встреч в отеле есть шесть конференц-залов различной вместимости и с необходимым оборудованием. В каждом зале можно провести интересный семинар, научную конференцию или тренинг.
Отель удобно расположен: в 0,2 км от исторического центра и в двух минутах ходьбы от площади Ленина. Рядом есть кафе и рестораны, магазины. Аэропорт находится в 6,5 км от отеля.
Гостевой дом/гостиница в п. Депутатский
Депутатский – комфортный поселок с хорошими условиями проживания.
Гостевые дома – эта квартиры в пятиэтажках.
Гостиница новая, небольшая.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Все трансферы, связанные с туром
- Стоимость перелетов в авиарейсах Якутск - Депутатский, Депутатский - Якутск
- Все мероприятия и экскурсии, включенные в программу тура
- Проживание в гостиницах и гостевых домах Якутска и Депутатского
- Питание, указанное в программе (трёхразовое питание)
- Услуги гида-переводчика (английский язык)
- Страхование финансовой ответственности тура
- Страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Якутска и обратно
- Всё, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- куртка пуховая для низких температур;
- кофта теплая;
- брюки с утеплителем;
- термобелье шерстяное;
- балаклава-маска из плотного материала;
- рукавицы из натурального меха;
- перчатки теплые;
- носки шерстяные;
- носки теплые;
- ботинки теплые из натурального меха;
- стельки для обуви из натурального войлока.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость входит страхование финансовой ответственности тура и страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск).
Какие документы необходимы для покупки билетов?
В стоимость тура входит покупка билетов по маршруту Якутск — Депутатский и обратно. Для приобретения билетов непосредственно в авиакассе авиакомпании потребуются ваше ФИО, написанное на латинице, а также скан или фотокопия паспорта.
Имеются ли ограничения для участия в туре?
В туре, помимо взрослых, также могут участвовать ваши дети школьного возраста.
Максимально допустимого для участия возраста нет, всё зависит от состояния здоровья и вашей физической активности.
Что необходимо учесть перед отправлением в тур?
Разница во времени с Москвой составляет 6 часов, и для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до тура.
По приезде в Якутск (по желанию) можно организовать выезд на Ленские Столбы и однодневную экскурсию в Якутске.
Обратите внимание! Необходимо разделить багаж на две части: вещи в тепле (объем не более 30 литров) и вещи на багажник.
В якутских холодах сумки из пластмассовых изделий могут получить поломки, и поэтому рекомендуем в качестве сумок использовать изделия, изготовленных из материалов, не боящихся холодов!
Можно ли арендовать вещи на время тура?
Можно арендовать зимний костюм (куртка+комбинезон) с комфортностью температуры -40°С – 7000 руб., а также валенки – 2000 руб.