За Авророй в арктическую Якутию. Тур для туристов из Китая

За Авророй в арктическую Якутию
Откройте для себя магическую Якутию! Погрузитесь в мир, где природа творит чудеса, а традиции гармонично сочетаются с духом приключений и ярких впечатлений.

Северное сияние, танцующее в небе, как сказочный фейерверк, незабываемые
фотографии, бескрайние просторы, где ледяные пейзажи и живописные горы переплетаются с великолепием уникальной местной культуры, и вкусные блюда, которые способны удивить даже самых привередливых гурманов. Всё это и многое другое ждёт вас в захватывающем туре в гостеприимную Якутию!

Ближайшие даты:
19
фев26
фев5
мар

Программа тура по дням

1 день

Прилет и вечерняя программа в Якутске

15:00/16:20 Прилет в Якутск в зависимости от рейса.

Трансфер.

Размещение в гостинице «Азимут».

Ужин в ресторане «Мус Хая» (европейская, северная, китайская кухня).

Автоэкскурсия по вечернему Якутску.

Прилет и вечерняя программа в Якутске
2 день

«Царство вечной мерзлоты». Вылет в Депутатский. Охота за северным сиянием

09:00 Выезд из гостиницы.

09:30 Экскурсия в туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты».

Обед в одном из кафе города.

Трансфер до аэропорта.

12:20 Начало регистрации в аэропорту.

14:20 Вылет в п. Депутатский. По прилету обряд встречи в аэропорту.

Трансфер.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Охота за северным сиянием с выездом за посёлок.

«Царство вечной мерзлоты». Вылет в Депутатский. Охота за северным сиянием
3 день

Экскурсия по Депутатскому. Охота за северным сиянием

Завтрак в гостинице.

10:00 Посещение дома культуры поселка Депутатского.

Обряд очищения и концертная программа. В ходе концертной программы состоится выступление ансамблей народов Севера.

Обед в доме культуры с дегустацией блюд северной кухни.

Посещение общеобразовательной школы. Экскурсия по школе, встреча с учащимися.

Здесь вы увидите как проходит учебный процесс в условиях Арктики и пообщаетесь со школьниками.

Посещение школы искусств. Экскурсия по школе, концерт учащихся.

Посещение косторезной мастерской. Здесь вы увидите уникальные работы мастеров Севера.

Ужин в гостинице.

Охота за северным сиянием с выездом за поселок.

Экскурсия по Депутатскому. Охота за северным сиянием
4 день

В гости к оленеводам Арктики. Охота за северным сиянием

Завтрак в гостинице.

10:00 Выезд к оленьему стаду №5.

Стадо расположено в 20 километрах от посёлка. Трансфер 15 километров по автодороге, 5 километров на санях снегоходов.

Обед у оленеводов (кухня оленеводов).

Во время обеда хозяева стада расскажут про работу и свой быт.

Экскурсия к оленьему стаду. Фотографирование.

Выезд в Депутатский с остановками на фотографирование.

Ужин в гостинице.

Охота за северным сиянием с выездом за посёлок.

В гости к оленеводам Арктики. Охота за северным сиянием
5 день

Выезд в тундровую часть Арктики. Купание под звёздным небом. Охота за северным сиянием

Завтрак в гостинице.

10:00 Выезд в тундровую часть Арктики.

Автодорога на Усть-Куйгу. 100 км от Депутатского (до дорожного участка).

По приезде на место фотографирование, эксперименты с холодом (салют горячим кипятком, замерзший доширак и т. п.).

Обед, перекус по дороге.

Ранний ужин в гостинице.

Посещение бассейна в посёлке.

Купание под звёздным небом среди мерцающих огней «Авроры».

Охота за северным сиянием с выездом за посёлок.

Выезд в тундровую часть Арктики. Купание под звёздным небом. Охота за северным сиянием
6 день

Речка Иргичан. Вылет в Якутск

Завтрак в гостинице.

Выезд на речку Иргичан.

В это время оголенный от весенних ветров прозрачный лёд речки Иргичан создает уникальную картину.

Фотографирование.

Возвращение в гостиницу.

Обед.

Трансфер в аэропорт. Регистрация и вылет в Якутск.

По прилете трансфер.

Ужин в одном из кафе города.

Размещение в гостинице «Азимут».

Отдых.

Речка Иргичан. Вылет в Якутск
7 день

Ленские Столбы

Ранний завтрак в гостинице.

08:00 Выезд на Ленские Столбы.

Расстояние от Якутска до Ленских Столбов составляет 220 километров. Поездка займёт 3,5 часа.

В пути остановки у наскальных рисунков «Эмэгэттэх».

Наскальные рисунки находятся на левом берегу реки Лены. Это писаницы людей, живших здесь в бронзовую эпоху.

12:30 Прибытие на турбазу «Батамай».

Обед в ресторане Lena Pillars (европейская, северная и китайская кухня).

Из кафе открывается прекрасный панорамный вид на Ленские Столбы.

13:30 Переправа через Лену, прибытие к Ленским Столбам.

Экскурсия на Ленские Столбы начинается с тропы длиной 2,8 км. Тропа постепенно поднимается к вершине скал Ленских Столбов. Высота подъема 225 метров.

После спуска выезд к Петровским писаницам. Петровские писаницы — самые знаменитые наскальные рисунки реки Лена.

Ужин в ресторане Lena Pillars.

18:30 Отправление в обратный путь до Якутска.

22:00 Прибытие в Якутск.

Ленские Столбы
8 день

Вылет в Харбин

Ранний завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Регистрация и вылет в Харбин.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах и гостевых домах г. Якутска и п. Депутатского.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:

  • группа из двух человек – 703 000 руб.;
  • группа из четырёх человек – 408 000 руб.;
  • группа из шести человек – 368 000 руб.;
  • группа из восьми человек – 320 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Азимут»

3 ночи

Отель «Азимут» расположен в самом сердце города. Здесь созданы все условия для приятного и комфортного отдыха.

В отеле есть всё необходимое: бассейн, хамам, солярий, парковка, доступ в интернет и тренажёрный зал.

Для проживания доступны различные категории номеров. В каждом номере есть современная мебель и техника: телевизор, телефон, спутниковые каналы, электрочайник, сплит-система и мини-бар. Также в номере есть санузел с ванной, туалетом, раковиной и средствами личной гигиены.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак по системе «шведский стол» с большим выбором блюд. В ресторане на территории отеля можно не только вкусно поесть, но и насладиться живой музыкой. Также есть пиццерия и возможность заказать еду в номер.

Для деловых встреч в отеле есть шесть конференц-залов различной вместимости и с необходимым оборудованием. В каждом зале можно провести интересный семинар, научную конференцию или тренинг.

Отель удобно расположен: в 0,2 км от исторического центра и в двух минутах ходьбы от площади Ленина. Рядом есть кафе и рестораны, магазины. Аэропорт находится в 6,5 км от отеля.

Гостиница «Азимут»
Гостевой дом/гостиница в п. Депутатский

4 ночи

Депутатский – комфортный поселок с хорошими условиями проживания.

Гостевые дома – эта квартиры в пятиэтажках.

Гостиница новая, небольшая.

Гостевой дом/гостиница в п. Депутатский
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Все трансферы, связанные с туром
  • Стоимость перелетов в авиарейсах Якутск - Депутатский, Депутатский - Якутск
  • Все мероприятия и экскурсии, включенные в программу тура
  • Проживание в гостиницах и гостевых домах Якутска и Депутатского
  • Питание, указанное в программе (трёхразовое питание)
  • Услуги гида-переводчика (английский язык)
  • Страхование финансовой ответственности тура
  • Страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Якутска и обратно
  • Всё, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • куртка пуховая для низких температур;
  • кофта теплая;
  • брюки с утеплителем;
  • термобелье шерстяное;
  • балаклава-маска из плотного материала;
  • рукавицы из натурального меха;
  • перчатки теплые;
  • носки шерстяные;
  • носки теплые;
  • ботинки теплые из натурального меха;
  • стельки для обуви из натурального войлока.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость входит страхование финансовой ответственности тура и страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск).

Какие документы необходимы для покупки билетов?

В стоимость тура входит покупка билетов по маршруту Якутск — Депутатский и обратно. Для приобретения билетов непосредственно в авиакассе авиакомпании потребуются ваше ФИО, написанное на латинице, а также скан или фотокопия паспорта.

Имеются ли ограничения для участия в туре?

В туре, помимо взрослых, также могут участвовать ваши дети школьного возраста.

Максимально допустимого для участия возраста нет, всё зависит от состояния здоровья и вашей физической активности.

Что необходимо учесть перед отправлением в тур?

Разница во времени с Москвой составляет 6 часов, и для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до тура.

По приезде в Якутск (по желанию) можно организовать выезд на Ленские Столбы и однодневную экскурсию в Якутске.

Обратите внимание! Необходимо разделить багаж на две части: вещи в тепле (объем не более 30 литров) и вещи на багажник.

В якутских холодах сумки из пластмассовых изделий могут получить поломки, и поэтому рекомендуем в качестве сумок использовать изделия, изготовленных из материалов, не боящихся холодов!

Можно ли арендовать вещи на время тура?

Можно арендовать зимний костюм (куртка+комбинезон) с комфортностью температуры -40°С – 7000 руб., а также валенки – 2000 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.