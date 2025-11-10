Отель «Азимут» расположен в самом сердце города. Здесь созданы все условия для приятного и комфортного отдыха.

В отеле есть всё необходимое: бассейн, хамам, солярий, парковка, доступ в интернет и тренажёрный зал.

Для проживания доступны различные категории номеров. В каждом номере есть современная мебель и техника: телевизор, телефон, спутниковые каналы, электрочайник, сплит-система и мини-бар. Также в номере есть санузел с ванной, туалетом, раковиной и средствами личной гигиены.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак по системе «шведский стол» с большим выбором блюд. В ресторане на территории отеля можно не только вкусно поесть, но и насладиться живой музыкой. Также есть пиццерия и возможность заказать еду в номер.

Для деловых встреч в отеле есть шесть конференц-залов различной вместимости и с необходимым оборудованием. В каждом зале можно провести интересный семинар, научную конференцию или тренинг.

Отель удобно расположен: в 0,2 км от исторического центра и в двух минутах ходьбы от площади Ленина. Рядом есть кафе и рестораны, магазины. Аэропорт находится в 6,5 км от отеля.