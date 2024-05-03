🚗 На машине Авторский тур 4 дня Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю Послушать чудесные истории обители, наполниться умиротворением и искупаться в святом источнике Москва, 07:00 29 500 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 2 дня Тур в Муром и к дивеевским источникам Побывать в четырёх монастырях, поклониться Петру и Февронии и угоститься муромским калачом Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», раннее ... 9 900 ₽ за человека Индивидуальная 2 дня Дивеево (Серафим Саровский + камни) м коломенская выход из метро №7 30 000 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево

Вашему вниманию представлены туры по Дивеево, которые раскроют перед вами величие и красоту этого духовного центра. Подберите тур, соответствующую вашим пожеланиям и бюджету. Наши туры в Дивеево - это возможность прикоснуться к святости и познать духовное наследие региона