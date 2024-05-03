Авторский тур
4 дня
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
Послушать чудесные истории обители, наполниться умиротворением и искупаться в святом источнике
Москва, 07:00
3 мая
9 мая
20 мая
1 июня
29 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур в Муром и к дивеевским источникам
Побывать в четырёх монастырях, поклониться Петру и Февронии и угоститься муромским калачом
Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», раннее ...
25 мая
8 июня
22 июня
13 июля
9 900₽ за человека
Индивидуальная
2 дня
Дивеево (Серафим Саровский + камни)
м коломенская выход из метро №7
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
30 000₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево
Самые популярные туры в Дивеево
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