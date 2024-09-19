Мы отправляемся в увлекательную экскурсию в царство игристых вин — на винзавод Абрау, история которого уходит корнями еще в XIX век.
У вас будет возможность посетить завод с экскурсией и дегустацией (по желанию), а после вы сможете прогуляться по берегу величественного озера Абрау и посмотреть шоу фонтанов.
У вас будет возможность посетить завод с экскурсией и дегустацией (по желанию), а после вы сможете прогуляться по берегу величественного озера Абрау и посмотреть шоу фонтанов.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ждет
Сегодня Абрау-Дюрсо — один из ведущих российских производителей игристых вин. Если вы ценитель качественных напитков и всегда интересовались секретами их изготовления, вам понравится экскурсия в Абрау-Дюрсо. Вы не только посетите завод, но и прогуляетесь вдоль живописного озера, узнаете множество интересных исторических фактов. Экскурсия Абрау-Дюрсо включает в себя проезд на комфортабельном автомобиле из Геленджика в Новороссийск. Поездка проходит в сопровождении гида, который расскажет о самых значимых достопримечательностях города. Например, о памятниках, посвященных Великой Отечественной войне, самом большом предприятии по производству цемента и пр. Далее вас ждет завод, открытый в 1870 году по указу императора Александра II. Примечательно, что здание предприятия построено в скале вручную, а подвалы выполнены из глины — это лучший материал для хранения благородных игристых вин. Успех к винодельне пришел в 1891 году, когда управляющим был назначен князь Голицын. Под его руководством построены подвалы для хранения продукции. Несмотря на непростую историю, сегодня завод считается ведущим производителем игристых вин, изготавливаемых бутылочным и резервуарным методом. Примечательно, что бутылочная технология применяется для приготовления французского шампанского и не имеет аналогов в России. Кроме Абрау-Дюрсо достопримечательностью экскурсии считается пресное озеро Абрау, окруженное величественными горами. На его берегу находится памятник Утесову и церковь Ксении Петербуржской. По окончании путешествия туристы могут посмотреть вечернее шоу фонтанов продолжительностью около 25 минут, а также по желанию купить продукцию предприятия по цене изготовителя. Организационные моменты• Поездка осуществляется круглый год.
Продолжительность экскурсии составляет 6-7 часов, из которых 1,5 часа уходит на дорогу в один конец.
8.00,12.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Винзавод
- Озеро Абрау
- Набережная Абрау-Дюрсо
Что включено
- Проезд
- Посещение поселка Абрау-Дюрсо
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экскурсия по заводу с дегустацией - 1700 руб.
- Экскурсия без дегустации - 1200 руб.
- Питание
Место начала и завершения?
Дивноморское
Когда и сколько длится?
Когда: 8.00,12.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Групповая автомобильная экскурсия
- Минимальное количество участников 5 человек, максимальное 7
- Продолжительность - 7 часов
- Время в пути (в оба конца) - 3 часа (+/-15 мин)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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