Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Дивноморского станет настоящим открытием для любителей игристого вина и живописных прогулок.
Вас ждет посещение одного из ведущих российских производителей игристых вин, где вы узнаете все секреты их
Вас ждет посещение одного из ведущих российских производителей игристых вин, где вы узнаете все секреты их
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Узнайте секреты производства игристого вина
- 🌄 Прогуляйтесь вдоль живописного озера Абрау
- 🕍 Посетите исторические места и памятники
- 🎆 Насладитесь вечерним шоу фонтанов
- 🚗 Удобная групповая автомобильная экскурсия
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Абрау-Дюрсо - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться не только экскурсиями и дегустациями, но и приятной прогулкой вдоль озера, а также вечерним шоу фонтанов.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Завод Абрау-Дюрсо
- Озеро Абрау
- Памятник Утесову
- Церковь Ксении Петербуржской
Описание экскурсии
Все об игристом вине и не только
Сегодня Абрау-Дюрсо — один из ведущих российских производителей игристых вин. Если вы ценитель качественных напитков и всегда интересовались секретами их изготовления, вам понравится экскурсия в Абрау-Дюрсо из Дивноморского. Кроме посещения завода, вы также прогуляетесь вдоль живописного озера, узнаете множество интересных исторических фактов.
Вин-завод и озеро Абрау
Далее вас ждет изготовитель шампанского. Завод был открыт в 1870 году по указу императора Александра II. Примечательно, что здание предприятия построено в скале вручную, а подвалы выполнены из глины — это лучший материал для хранения благородных игристых вин. Успех к винодельне пришел в 1891 году, когда управляющим был назначен князь Голицын. Под его руководством построены подвалы для хранения продукции. Несмотря на непростую историю, сегодня завод считается ведущим производителем игристых вин, изготавливаемых бутылочным и резервуарным методом. Примечательно, что бутылочная технология применяется для приготовления французского шампанского и не имеет аналогов в России. Кроме Абрау-Дюрсо достопримечательностью экскурсии считается пресное озеро Абрау, окруженное величественными горами. На его берегу находится памятник Утесову и церковь Ксении Петербуржской. По окончанию путешествия туристы могут посмотреть вечернее шоу фонтанов продолжительностью около 25 минут, а также по желанию купить продукцию предприятия по цене изготовителя. Важная информация:• Групповая автомобильная экскурсия.
- Минимальное количество участников 5 человек, максимальное 7.
- Продолжительность — 7 часов.
- Время в пути (в оба конца) — 3 часа (+/-15 мин). Поездка осуществляется круглый год. Заказать экскурсию, получить билеты, узнать ее стоимость и расписание вы можете у нас. Ее продолжительность составляет 6-7 часов, из которых 1,5 часа уходит на дорогу в один конец.
15.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вин-завод Абрау-Дюрсо
- Пресное озеро Абрау
- Памятник Утесову
- Церковь Ксении Петеружской
- Вечернее шоу фонтанов
- Набережная Абрау-Дюрсо
Что включено
- Проезд
- Посещение поселка Абрау-Дюрсу
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экскурсия по заводу с дегустацией 1700 р. (по желанию)
- Экскурсия без дегустации 1200р. (по желанию)
Место начала и завершения?
Дивноморское
Когда и сколько длится?
Когда: 15.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Групповая автомобильная экскурсия
- Минимальное количество участников 5 человек, максимальное 7
- Продолжительность - 7 часов
- Время в пути (в оба конца) - 3 часа (+/-15 мин)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.