Горная Адыгея: Лаго-Наки

В рамках этой увлекательной экскурсии можно посетить впечатляющие водопады Руфабго и оценить красоту Хаджохской теснины, одного из живописнейших уголков Лаго-Накского нагорья.
Путешествие включает посещение удивительной пещеры Большая Азишская, виды с канатной дороги и оздоровление в термальных источниках.
Природные объекты, такие как плато Лаго-Наки, Хаджохская теснина и водопады Руфабго, создают незабываемые впечатления. Важно иметь наличные деньги и удобную одежду для комфортного путешествия
Путешествие включает посещение удивительной пещеры Большая Азишская, виды с канатной дороги и оздоровление в термальных источниках.
Природные объекты, такие как плато Лаго-Наки, Хаджохская теснина и водопады Руфабго, создают незабываемые впечатления. Важно иметь наличные деньги и удобную одежду для комфортного путешествия
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Жемчужина АдыгеиПлато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий. В советский период плато Лаго-Наки нещадно эксплуатировалось — на его безграничных просторах паслись стада коров, табуны лошадей. Но в конце XX века люди обратили взор на уникальный природный объект. Его территория была включена в состав Кавказского Государственного биосферного заповедника. Ведение любой хозяйственной деятельности кроме природоохранной прекратилось, и природа плато стала потихоньку восстанавливаться. Наше приключение начнется с посещения Хаджохской теснины, части великолепного Большого Хаджохского каньона. Это извилистая щель в скалах, простирающаяся над рекой Белая и проходящая через юго-западную часть поселка Каменномостский. Подходя к этой теснине по дороге, которая ведет на левый берег реки Белой, сначала кажется, будто ты находишься на плоской и почти ровной поверхности. Однако, как только ты переступаешь на мост и взглянешь вниз, то перед тобой открывается захватывающая пропасть! В этой мрачной теснине река несется с огромной силой, бурно клокоча и пенясь. На вертикальных стенах видны многочисленные ниши и котлы вымывания, которые свидетельствуют о том, как быстрый поток постепенно проработал себе путь в глубь каньона. После этого мы отправимся на посещение впечатляющих по своей красоте и величественности водопадов «Руфабго», которые считаются одной из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. В этом месте находится около десятка водопадов, среди которых выделяются такие красавцы, как Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Девичьи Косы, Шум и Каскадный. Далее мы поедем на канатную дорогу, откуда перед вами откроются шикарные виды с высоты птичьего полета. Савранская Даховская канатная дорога поднимет вас на высоту 1250 метров к вершине хребта Уна-Коз. Это первая канатная дорога в Адыгее. Кроме того, мы посетим великолепную пещеру «Большая Азишская», которая поразит вас своей красотой, и насладимся удивительными альпийскими лугами, воспоминания о которых будут с вами еще долгое время! И в завершении, мы посетим термальные источники Аква термо с гидромассажем, напольные гейзеры, бассейн с минеральной водой. Здесь можно поправить здоровье, интересно провести время. Оборудовано место для загара, установлены шезлонги и скамейки. С собой нельзя брать домашних животных. Важно знать• Обязательно нужно иметь наличные деньги. На территории Лаго-Наки плохая связь.
- Общая продолжительность экскурсии — 20 часов.
- Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры).
- Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.
7:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хаджохская теснина
- Водопады «Руфабго»
- Пещера «Большая Азишская»
- Термальные источники
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Хаджохскую теснину - 500 руб.
- Билеты на водопады «Руфабго» - 500 руб.
- Канатная дорога - 800 руб.
- Пещера «Большая Азишская» - 700 руб.
- Билеты в термальные источники - 400 руб.
- Обед (примерно 500-600 руб. на человека)
Место начала и завершения?
Дивноморское
Когда и сколько длится?
Когда: 7:00
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Обязательно нужно иметь наличные деньги. На территории Лаго-Наки плохая связь
- Общая продолжительность экскурсии - 20 часов
- Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры)
- Наденьте удобную одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дивноморского
Похожие экскурсии из Дивноморского
20 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Плато Лаго Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Погрузитесь в мир природы на плато Лаго-Наки! Водопады Руфабго, Хаджохская теснина, пещера Большая Азишская и термальные источники ждут вас
Начало: Дивноморское
Расписание: 7:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за человека
20 часов
Групповая
до 14 чел.
Природные красоты Лаго-Наки и водопады Руфабго
Погрузитесь в мир удивительных природных чудес плато Лаго-Наки. Водопады, пещеры и термальные источники ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Дивноморское
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
21 сен в 07:00
5 500₽ за человека
7 часов
Групповая
Волшебство Пшады: водопад "Чаша любви" и родник "Наташа"
Погрузитесь в удивительный мир Пшады! Водопады реки Жане, родник Наташа и парк «Дивномедье» ждут вас. Насладитесь природными чудесами и целебной водой
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
2 500₽ за человека