Горная Адыгея: Лаго-Наки

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В рамках этой увлекательной экскурсии можно посетить впечатляющие водопады Руфабго и оценить красоту Хаджохской теснины, одного из живописнейших уголков Лаго-Накского нагорья.



Путешествие включает посещение удивительной пещеры Большая Азишская, виды с канатной дороги и оздоровление в термальных источниках.



Природные объекты, такие как плато Лаго-Наки, Хаджохская теснина и водопады Руфабго, создают незабываемые впечатления. Важно иметь наличные деньги и удобную одежду для комфортного путешествия