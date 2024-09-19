Горная Адыгея: Лаго-Наки

Посетите плато Лаго-Наки, Хаджохскую теснину и водопады Руфабго. Насладитесь видами с канатной дороги и термальными источниками. Экскурсия на целый день
В рамках этой увлекательной экскурсии можно посетить впечатляющие водопады Руфабго и оценить красоту Хаджохской теснины, одного из живописнейших уголков Лаго-Накского нагорья.

Путешествие включает посещение удивительной пещеры Большая Азишская, виды с канатной дороги и оздоровление в термальных источниках.

Природные объекты, такие как плато Лаго-Наки, Хаджохская теснина и водопады Руфабго, создают незабываемые впечатления. Важно иметь наличные деньги и удобную одежду для комфортного путешествия

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Водопады Руфабго
  • 🏞️ Хаджохская теснина
  • 🕳️ Пещера Большая Азишская
  • 🚡 Канатная дорога
  • 💧 Термальные источники
    • Горная Адыгея: Лаго-Наки
    Горная Адыгея: Лаго-Наки
    Горная Адыгея: Лаго-Наки
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Водопады Руфабго
  • Хаджохская теснина
  • Пещера Большая Азишская
  • Канатная дорога
  • Термальные источники

    • Описание экскурсии

    Жемчужина Адыгеи

    Плато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий. В советский период плато Лаго-Наки нещадно эксплуатировалось — на его безграничных просторах паслись стада коров, табуны лошадей. Но в конце XX века люди обратили взор на уникальный природный объект. Его территория была включена в состав Кавказского Государственного биосферного заповедника. Ведение любой хозяйственной деятельности кроме природоохранной прекратилось, и природа плато стала потихоньку восстанавливаться. Наше приключение начнется с посещения Хаджохской теснины, части великолепного Большого Хаджохского каньона. Это извилистая щель в скалах, простирающаяся над рекой Белая и проходящая через юго-западную часть поселка Каменномостский. Подходя к этой теснине по дороге, которая ведет на левый берег реки Белой, сначала кажется, будто ты находишься на плоской и почти ровной поверхности. Однако, как только ты переступаешь на мост и взглянешь вниз, то перед тобой открывается захватывающая пропасть! В этой мрачной теснине река несется с огромной силой, бурно клокоча и пенясь. На вертикальных стенах видны многочисленные ниши и котлы вымывания, которые свидетельствуют о том, как быстрый поток постепенно проработал себе путь в глубь каньона. После этого мы отправимся на посещение впечатляющих по своей красоте и величественности водопадов «Руфабго», которые считаются одной из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. В этом месте находится около десятка водопадов, среди которых выделяются такие красавцы, как Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Девичьи Косы, Шум и Каскадный. Далее мы поедем на канатную дорогу, откуда перед вами откроются шикарные виды с высоты птичьего полета. Савранская Даховская канатная дорога поднимет вас на высоту 1250 метров к вершине хребта Уна-Коз. Это первая канатная дорога в Адыгее. Кроме того, мы посетим великолепную пещеру «Большая Азишская», которая поразит вас своей красотой, и насладимся удивительными альпийскими лугами, воспоминания о которых будут с вами еще долгое время! И в завершении, мы посетим термальные источники Аква термо с гидромассажем, напольные гейзеры, бассейн с минеральной водой. Здесь можно поправить здоровье, интересно провести время. Оборудовано место для загара, установлены шезлонги и скамейки. С собой нельзя брать домашних животных. Важно знать• Обязательно нужно иметь наличные деньги. На территории Лаго-Наки плохая связь.
    • Общая продолжительность экскурсии — 20 часов.
    • Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры).
    • Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.

    7:00

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Хаджохская теснина
    • Водопады «Руфабго»
    • Пещера «Большая Азишская»
    • Термальные источники
    Что включено
    • Трансфер
    • Услуги гида
    Что не входит в цену
    • Билеты в Хаджохскую теснину - 500 руб.
    • Билеты на водопады «Руфабго» - 500 руб.
    • Канатная дорога - 800 руб.
    • Пещера «Большая Азишская» - 700 руб.
    • Билеты в термальные источники - 400 руб.
    • Обед (примерно 500-600 руб. на человека)
    Место начала и завершения?
    Дивноморское
    Когда и сколько длится?
    Когда: 7:00
    Экскурсия длится около 20 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Важная информация
    • Обязательно нужно иметь наличные деньги. На территории Лаго-Наки плохая связь
    • Общая продолжительность экскурсии - 20 часов
    • Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры)
    • Наденьте удобную одежду и обувь по погоде
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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