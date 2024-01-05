На этой экскурсии вы посетите водопады Руфабго, увидите Хаджохскую теснину и побываете в пещере Большая Азишская. Впечатляющие виды с канатной дороги и отдых в термальных источниках дополнят ваше путешествие.
Плато Лаго-Наки, включенное в состав Кавказского Государственного биосферного заповедника, порадует вас своими природными красотами. Воспоминания об альпийских лугах и захватывающих дух видах останутся с вами надолго
Плато Лаго-Наки, включенное в состав Кавказского Государственного биосферного заповедника, порадует вас своими природными красотами. Воспоминания об альпийских лугах и захватывающих дух видах останутся с вами надолго
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Водопады Руфабго
- 🏞️ Хаджохская теснина
- 🕳️ Пещера Большая Азишская
- 🚡 Канатная дорога
- ♨️ Термальные источники
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что можно увидеть
- Водопады Руфабго
- Хаджохская теснина
- Пещера Большая Азишская
- Канатная дорога
- Термальные источники
Описание экскурсии
Плато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий. В советский период истории плато Лаго-Наки нещадно эксплуатировалось — на его безграничных просторах паслись стада коров, табуны лошадей. Земли без рачительного использования истощались, беднели и приходили в упадок. Но в конце XX века люди обратили взор на уникальный природный объект — плато Лаго-Наки. Его территория была включена в состав Кавказского Государственного биосферного заповедника. Ведение любой хозяйственной деятельности кроме природоохранной прекратилось. И природа плато стала потихоньку восстанавливаться. Хаджокская теснина и водопады «Руфабго»Наше приключение начнется с посещения Хаджохской теснины, части великолепного Большого Хаджохского каньона. Хаджохская теснина представляет собой извилистую щель в скалах, простирающуюся над рекой Белая и проходящую через юго-западную часть поселка Каменномостский. Подходя к этой теснине по дороге, которая ведет на левый берег реки Белой, сначала кажется, будто ты находишься на плоской и почти ровной поверхности. Однако, как только ты переступаешь на мост и взглянешь вниз, то открывается перед тобой захватывающая пропасть! Эта извилистая щель имеет ширину от 6 до 7 метров, местами даже всего 2 метра, а ее глубина достигает 35 метров от уровня воды. В этой мрачной теснине река несется с огромной силой, бурно клокоча и пенясь. На вертикальных стенах видны многочисленные ниши и котлы вымывания, которые свидетельствуют о том, как быстрый поток постепенно проработал себе путь в глубь каньона. После этого мы отправимся на посещение впечатляющих по своей красоте и величественности водопадов «Руфабго», которые считаются одной из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. В этом месте находится около десятка водопадов, среди которых выделяются такие красавцы, как Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Девичьи Косы, Шум и Каскадный.
Канатная дорога и термальные источники
Далее мы поедем на канатную дорогу, откуда перед Вами откроются шикарные виды с высоты птичьего полета. Савранская Даховская канатная дорога в Адыгее (Лаго-Наки) поднимет Вас на высоту 1250 метров к вершине хребта Уна-Коз. Это первая канатная дорога в Адыгее. Кроме того, мы посетим великолепную пещеру «Большая Азишская», которая поразит вас своей красотой, и насладимся удивительными альпийскими лугами, воспоминания о которых будут с вами еще долгое время! И в завершении, мы посетим термальные источники Аква термо с гидромассажем, напольные гейзеры бассейн с минеральной водой, далеко не всё, что предоставляет зона отдыха. Здесь можно поправить здоровье, интересно провести время. Оборудовано место для загара, установлены шезлонги и скамейки. С собой нельзя брать домашних животных. Важная информация:• Обязательно нужно иметь наличные деньги.
- Возьмите с собой купальные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры).
- Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.
7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хаджохская теснина
- Обед в местном кафе
- Водопады Руфабго
- Подъем на канатной дороге
- Пещера «Большая Азишская»
- Термальные источники
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Хаджохскую теснину 500р.
- Билеты на водопады Руфабго 500р.
- Канатная дорога 800р.
- Пещера «Большая Азишская» 700р.
- Билеты в термальные источники 400р.
- Обеды тоже за отдельную плату
Место начала и завершения?
Дивноморское
Когда и сколько длится?
Когда: 7:00
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Обязательно нужно иметь наличные деньги. На территории Лаго-Наки плохая связь
- Общая продолжительность экскурсии - 20 часов
- Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры)
- Наденьте удобную одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
5 янв 2024
Виды захватывают дух и восхищают,поездка безопасна и сопровождается интересным рассказом! Если будет возможность,то с удовольствием повторю такой отдых!
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