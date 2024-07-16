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читать дальше все это ждет вас. Капитан может приготовить улов прямо на яхте за дополнительную плату. Не забудьте взять напитки, перекус и купальные принадлежности. В холодное время года теплая одежда обязательна. Приезжайте за 15-20 минут до посадки и наслаждайтесь рыбалкой и красивыми видами

На три часа отправляйтесь бороздить просторы Черного моря на комфортабельной яхте. В любое время года можно поймать барабульку, кефаль, ставриду и ласкиря. Хищная ставрида, нежная барабулька и крупный лобан -