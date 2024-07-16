На три часа отправляйтесь бороздить просторы Черного моря на комфортабельной яхте. В любое время года можно поймать барабульку, кефаль, ставриду и ласкиря. Хищная ставрида, нежная барабулька и крупный лобан -
5 причин купить эту прогулку
- 🎣 Увлекательная рыбалка
- 🚤 Комфортабельная яхта
- 🐟 Разнообразие улова
- 🌊 Прекрасные морские виды
- 🔥 Возможность приготовить улов на месте
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Черное море
Описание водной прогулки
Что вас ждетМы предлагаем вам незабываемо провести время в море на нашей комфортабельной яхте — 3-часовая рыбалка, вы, море и удочка. Рыбалка состоится в любое время года. Какую рыбу мы можем поймать, спросите вы?
- Барабулька. Небольшая рыбка, длиной до 30 см. Мясо вкусное и нежное.
- Кефаль. В Черном море обитает 4 вида, самый крупный — лобан. Он вырастает до 55 см. в длину.
- Ставрида. Хищная, промысловая рыба длиной 20-30 см. Самые крупные особи достигают в длину 60 см.
- Ласкирь. Он же морской карась. Чаще всего ловится ставрида. При желании наш капитан может вам пожарить улов на яхте, за дополнительную плату. Организационные моменты• Обязательно нужно явиться за 15-20 минут до посадки.
- Возьмите с собой напитки, перекус, купальные принадлежности, полотенце, не в летний период — теплую одежду.
8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Снасти
Что не входит в цену
- Жарка улова
Где начинаем и завершаем?
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
Завершение: Геленджик
Когда и сколько длится?
Когда: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Обязательно нужно явиться за 15-20 минут до посадки
- Возьмите с собой:
- Напитки
- Перекус
- Купальные принадлежности
- Полотенце
- Вне летней период, теплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.