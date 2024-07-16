Рыбалка

Три часа на Черном море с удочкой и отличным настроением. Рыбалка на яхте в Дивноморском подарит незабываемые впечатления и вкусный улов
На три часа отправляйтесь бороздить просторы Черного моря на комфортабельной яхте. В любое время года можно поймать барабульку, кефаль, ставриду и ласкиря. Хищная ставрида, нежная барабулька и крупный лобан -
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все это ждет вас. Капитан может приготовить улов прямо на яхте за дополнительную плату. Не забудьте взять напитки, перекус и купальные принадлежности. В холодное время года теплая одежда обязательна. Приезжайте за 15-20 минут до посадки и наслаждайтесь рыбалкой и красивыми видами

5 причин купить эту прогулку

  1. 🎣 Увлекательная рыбалка
  2. 🚤 Комфортабельная яхта
  3. 🐟 Разнообразие улова
  4. 🌊 Прекрасные морские виды
  5. 🔥 Возможность приготовить улов на месте
Рыбалка
Рыбалка
Рыбалка
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Черное море

Описание водной прогулки

Что вас ждет

Мы предлагаем вам незабываемо провести время в море на нашей комфортабельной яхте — 3-часовая рыбалка, вы, море и удочка. Рыбалка состоится в любое время года. Какую рыбу мы можем поймать, спросите вы?
  • Барабулька. Небольшая рыбка, длиной до 30 см. Мясо вкусное и нежное.
  • Кефаль. В Черном море обитает 4 вида, самый крупный — лобан. Он вырастает до 55 см. в длину.
  • Ставрида. Хищная, промысловая рыба длиной 20-30 см. Самые крупные особи достигают в длину 60 см.
  • Ласкирь. Он же морской карась. Чаще всего ловится ставрида. При желании наш капитан может вам пожарить улов на яхте, за дополнительную плату. Организационные моменты• Обязательно нужно явиться за 15-20 минут до посадки.
  • Возьмите с собой напитки, перекус, купальные принадлежности, полотенце, не в летний период — теплую одежду.

8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Снасти
Что не входит в цену
  • Жарка улова
Где начинаем и завершаем?
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
Завершение: Геленджик
Когда и сколько длится?
Когда: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Обязательно нужно явиться за 15-20 минут до посадки
  • Возьмите с собой:
  • Напитки
  • Перекус
  • Купальные принадлежности
  • Полотенце
  • Вне летней период, теплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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